Pivot SR Levels DWM mk
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Forex "Pivot Support Resistance Levels Day Week Month" per MT4.
- L'indicatore "Pivot SR Levels D_W_M" è un indicatore ausiliario molto potente per il trading Price Action.
- Questo particolare indicatore utilizza i numeri di Fibonacci nel calcolo.
- I Pivot Levels sono calcolati come una media dei prezzi significativi dalle prestazioni di un mercato nel periodo di trading precedente.
- I Pivot Levels stessi rappresentano i livelli di massima resistenza o supporto, a seconda delle condizioni generali del mercato.
- L'indicatore "Pivot SR Levels D_W_M" mostra i livelli di inversione più probabili, che possono essere raggiunti dal prezzo.
- R - livello (rosso) - Resistenza.
- S - livello (verde) - Supporto.
- I periodi di trading precedenti giornalieri, settimanali e mensili sono disponibili nelle impostazioni per il calcolo.
- L'indicatore "Pivot Levels D_W_M" è eccellente per pianificare i tuoi obiettivi Take Profit o Price Reversal tramite modelli Price action.
COME USARE l'indicatore:
1) Allega l'indicatore al grafico corrispondente.
2) Seleziona le impostazioni di cui hai bisogno e premi il pulsante OK.
3) Fai clic su diversi intervalli di tempo in MT4 (H1, H4, D1, W1) per il calcolo iniziale corretto dell'indicatore.
