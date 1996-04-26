Pivot SR Levels DWM mk

MT4용 외환 지표 "피벗 지원 저항 수준 일 주 월"





- 지표 "피벗 SR 수준 D_W_M"은 가격 액션 거래를 위한 매우 강력한 보조 지표입니다.

- 이 특정 지표는 계산에 피보나치 수를 사용합니다.

- 피벗 수준은 이전 거래 기간의 시장 성과에서 중요한 가격의 평균으로 계산됩니다.

- 피벗 수준 자체는 전체 시장 상황에 따라 가장 높은 저항 또는 지원 수준을 나타냅니다.

- 지표 "피벗 SR 수준 D_W_M"은 가격이 도달할 수 있는 가장 가능성 있는 반전 수준을 보여줍니다.

- R - 수준(빨간색) - 저항.

- S - 수준(녹색) - 지원.

- 일별, 주별 및 월별 이전 거래 기간은 계산 설정에서 사용할 수 있습니다.

- 지표 "피벗 수준 D_W_M"은 가격 액션 패턴을 통해 이익 실현 목표 또는 가격 반전을 계획하는 데 탁월합니다.





지표 사용 방법:

1) 지표를 해당 차트에 첨부합니다.

2) 필요한 설정을 선택하고 확인 버튼을 누릅니다.

3) 지표의 초기 정확한 계산을 위해 MT4에서 다른 시간 프레임(H1, H4, D1, W1)을 클릭합니다.





이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.