Pivot SR Levels DWM mk

MT4 için Forex Göstergesi "Pivot Destek Direnç Seviyeleri Gün Hafta Ay".
- "Pivot SR Seviyeleri D_W_M" Göstergesi Fiyat Hareketi ticareti için çok güçlü bir yardımcı göstergedir.
- Bu özel gösterge hesaplamada Fibonacci sayılarını kullanır.
- Pivot Seviyeleri, bir piyasanın önceki işlem dönemindeki performansından önemli fiyatların ortalaması olarak hesaplanır.
- Pivot Seviyeleri, genel piyasa koşullarına bağlı olarak en yüksek direnç veya destek seviyelerini temsil eder.
- "Pivot SR Seviyeleri D_W_M" Göstergesi, fiyatla ulaşılabilecek en olası tersine dönüş seviyelerini gösterir.
- R - seviyesi (kırmızı) - Direnç.
- S - seviyesi (yeşil) - Destek.
- Günlük, Haftalık ve Aylık önceki işlem dönemleri hesaplama için ayarlarda mevcuttur.
- "Pivot Seviyeleri D_W_M" Göstergesi, Kar Alma hedeflerinizi veya Fiyat hareketi kalıpları aracılığıyla Fiyat Ters Dönüşlerinizi planlamak için mükemmeldir.
Gösterge NASIL KULLANILIR:
1) Göstergeyi ilgili grafiğe ekleyin.
2) İhtiyacınız olan ayarları seçin ve OK düğmesine basın.
3) Göstergenin ilk doğru hesaplanması için MT4'teki farklı zaman dilimlerine (H1, H4, D1, W1) tıklayın.
