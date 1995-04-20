MT4 用 Forex インジケーター「ピボット サポート レジスタンス レベル 日 週 月」





- インジケーター「ピボット SR レベル D_W_M」は、プライス アクション トレーディングの非常に強力な補助インジケーターです。

- この特定のインジケーターは、計算にフィボナッチ数を使用しています。

- ピボット レベルは、前の取引期間の市場のパフォーマンスから重要な価格の平均として計算されます。

- ピボット レベル自体は、全体的な市場状況に応じて、最高のレジスタンスまたはサポートのレベルを表します。

- インジケーター「ピボット SR レベル D_W_M」は、価格によって到達できる最も可能性の高い反転レベルを示します。

- R - レベル (赤) - レジスタンス。

- S - レベル (緑) - サポート。

- 計算用の設定で、日次、週次、月次の前の取引期間を使用できます。

- インジケーター「ピボット レベル D_W_M」は、プライス アクション パターンを介してテイク プロフィット ターゲットまたは価格反転を計画するのに最適です。





インジケーターの使用方法:

1) 対応するチャートにインジケーターを添付します。

2) 必要な設定を選択し、[OK] ボタンを押します。

3) インジケーターの初期の正しい計算のために、MT4 でさまざまな時間枠 (H1、H4、D1、W1) をクリックします。





これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。