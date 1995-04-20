Pivot SR Levels DWM mk

Индикатор Форекс "Pivot Support Resistance Levels Day Week Month" для MT4.

- Индикатор "Pivot SR Levels D_W_M" - очень мощный вспомогательный индикатор для торговли по ценовому действию.
- Этот конкретный индикатор использует числа Фибоначчи в расчетах.
- Уровни Pivot рассчитываются как среднее значение значимых цен из показателей рынка в предыдущий торговый период.
- Сами уровни Pivot представляют собой уровни наибольшего сопротивления или поддержки в зависимости от общего состояния рынка.
- Индикатор "Pivot SR Levels D_W_M" показывает наиболее вероятные уровни разворота, которых может достичь цена.
- R - уровень (красный) - сопротивление.
- S - уровень (зеленый) - поддержка.
- Ежедневные, еженедельные и ежемесячные предыдущие торговые периоды доступны в настройках для расчета.
- Индикатор "Pivot Levels D_W_M" отлично подходит для планирования ваших целей Take Profit или разворотов цены с помощью паттернов ценового действия.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ индикатор:
1) Прикрепите индикатор к соответствующему графику.
2) Выберите нужные вам настройки и нажмите кнопку ОК.
3) Щелкните по разным таймфреймам в MT4 (H1, H4, D1, W1) для первоначального правильного расчета индикатора.

