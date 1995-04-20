Pivot SR Levels DWM mk

Indicador de Forex "Pivot Support Resistance Levels Day Week Month" para MT4.





- El indicador "Pivot SR Levels D_W_M" es un indicador auxiliar muy potente para el trading de Price Action.

- Este indicador en particular utiliza números de Fibonacci en el cálculo.

- Los niveles de pivote se calculan como un promedio de precios significativos del desempeño de un mercado en el período de trading anterior.

- Los niveles de pivote en sí mismos representan los niveles de mayor resistencia o soporte, según la condición general del mercado.

- El indicador "Pivot SR Levels D_W_M" le muestra los niveles de reversión más probables, que se pueden alcanzar por precio.

- Nivel R (rojo): resistencia.

- Nivel S (verde): soporte.

- Los períodos de trading anteriores diarios, semanales y mensuales están disponibles en la configuración para el cálculo.

- El indicador "Pivot Levels D_W_M" es excelente para planificar sus objetivos de Take Profit o reversiones de precios a través de patrones de Price action.





CÓMO UTILIZAR el indicador:

1) Adjunte el indicador al gráfico correspondiente.

2) Seleccione la configuración que necesite y presione el botón OK.

3) Haga clic en los diferentes marcos temporales en MT4 (H1, H4, D1, W1) para realizar el cálculo inicial correcto del indicador.





Es un producto original que se ofrece únicamente en este sitio web de MQL5.