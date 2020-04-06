Kill Zone Hunter

KILL-ZONE-JÄGER

Institutionelle Kill Zone, Marktstruktur & Fair Value Gap Trading EA für MT5

Überblick

KILL ZONE HUNTER ist ein professioneller MetaTrader 5 Expert Advisor, der auf der Grundlage von Institutional Smart Money Concepts (ICT / SMC) entwickelt wurde. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Handel in Kill Zones, der Marktstruktur und der Fair Value Gap (FVG) Ausführung.

Dieser EA wurde entwickelt, um während institutioneller Handelsfenster (Kill Zones), in denen Liquidität, Volatilität und direktionale Absichten am höchsten sind, systematisch nach hochwahrscheinlichen Trades zu suchen.

Im Gegensatz zu generischen Indikatoren oder signalbasierten Bots arbeitet KILL ZONE HUNTER mit einem strengen regelbasierten Rahmen, der widerspiegelt, wie institutionelle Händler den Preis analysieren:

  • Kontext zuerst

  • Bestätigung der Struktur

  • Liquiditätsabgleich

  • Ungleichgewichtsbasierte Ausführung

Das Ergebnis ist eine disziplinierte, nicht diskretionäre Handelsmaschine, die sich an Gold (XAUUSD), Indizes und die wichtigsten Devisenpaare anpassen kann.

Was macht KILL ZONE HUNTER anders?

Die meisten EAs handeln mit Indikatoren.
KILL ZONE HUNTER handelt mit dem Preisverhalten.

Er verlässt sich nicht auf RSI, MACD oder verzögerte Signale. Stattdessen liest er:

  • Wo die Liquidität wahrscheinlich ruht

  • Wenn die Struktur die Absicht bestätigt

  • Wo ein Ungleichgewicht ein optimales Risiko-Ertrags-Verhältnis bietet

  • Wenn Institutionen am aktivsten sind (Kill Zones)

Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die verstehen, dass Zeit + Struktur + Ungleichgewicht den wahren Vorteil ausmachen.

Kern-Handelssystem

KILL ZONE HUNTER folgt einem mehrschichtigen institutionellen Workflow:

1. Kill Zone Zeitfilterung

Der EA arbeitet nur während vordefinierter institutioneller Sitzungen mit hohem Einfluss, einschließlich:

  • Londoner Kill Zone

  • New Yorker Kill-Zone

  • Optionale asiatische Sitzungslogik

Trades außerhalb dieser Zeitfenster können komplett deaktiviert oder aggressiv gefiltert werden, um sicherzustellen, dass sich der EA nur auf Zeiträume mit:

  • Erhöhte Liquidität

  • Sauberere Preislieferung

  • Stärkere direktionale Bewegungen

Kill Zones sind vollständig konfigurierbar und berücksichtigen die Zeitunterschiede der Broker.

2. Erweiterte Marktstrukturanalyse

Der EA scannt kontinuierlich den Preis, um zu identifizieren:

  • Gültige Swing-Hochs und Swing-Tiefs

  • Interne und externe Strukturverschiebungen

  • Bestätigte Break of Structure (BOS) Ereignisse

Strukturbrüche werden validiert durch:

  • Minimale Kerzenverschiebung

  • Volatilitäts-angepasste Filter

  • Optionale Close-basierte Bestätigung

Dies verhindert falsche BOS-Signale und minderwertige Ausbrüche.

3. Fair Value Gap (FVG) Erkennung

Sobald die Struktur bestätigt ist, sucht der EA nach Fair-Value-Lücken, die durch institutionelle Verschiebungen entstehen.

Hauptmerkmale:

  • Präzise Berechnung der FVG-Zone

  • Filter für Mindestgröße und Volatilität

  • Optionale Abschwächungsregeln (vollständige/teilweise Auffüllung)

  • Richtungsabhängige Anpassung an die Struktur

Trades werden nur berücksichtigt, wenn der Preis nach der strukturellen Bestätigung in eine gültige Ungleichgewichtszone zurückkehrt.

4. Eingabepräzision & Ausführungslogik

Eingaben werden ausgeführt mit:

  • Markt- oder Pending-Aufträge

  • Konfigurierbare Einstiegsoffsets innerhalb des FVG

  • Optionale Logik für Bestätigungskerzen

Dies ermöglicht Händlern eine Feinabstimmung zwischen Aggressivität und Bestätigung.

5. Risikomanagement-Engine

KILL ZONE HUNTER enthält ein umfassendes Risikosystem:

  • Festes Lot oder prozentuales Risiko

  • Dynamischer Stop-Loss basierend auf:

    • Strukturpunkten

    • FVG-Grenzen

    • ATR-basierten Volatilitätspuffern

  • Konfigurierbarer Take Profit unter Verwendung von:

    • Fester RR

    • Liquiditätsziele

    • Strukturbasierte Projektionen

Jeder Handel wird unabhängig berechnet, um ein konsistentes Risiko aufrechtzuerhalten.

Handelsmanagement-Funktionen

  • Optionale Break-Even-Logik

  • Teilweise Close-Funktionalität

  • Trailing Stop basierend auf Struktur oder Preisverschiebung

  • Maximale Trades pro Sitzung

  • Ein-Handel-pro-Struktur-Logik zur Vermeidung von Overtrading

Intelligente Filter und Schutzmechanismen

Um die Handelsqualität zu gewährleisten, enthält der EA mehrere interne Filter:

  • Spread-Filter

  • Nachrichtenzeitfilter (manuell oder zeitbasiert)

  • Volatilitätsfilter (ATR-basiert)

  • Session-basierte Handelslimits

  • Schutz vor konsekutiven Verlusten

  • Tägliches Drawdown-Limit

  • Eigenkapital- und Bilanzschutz

Multi-Asset & Multi-Timeframe-Fähigkeit

KILL ZONE HUNTER ist optimiert für:

  • XAUUSD (Gold)

  • NAS100 / US100

  • US30

  • Wichtige USD FX-Paare

Empfohlene Zeitrahmen:

  • M15 (aktiver Sitzungshandel)

  • H1 (sauberere Struktur, weniger Trades)

  • H4 (höherer Zeitrahmen zur Bestätigung von Setups)

Jeder Zeitrahmen reagiert anders auf Struktur und Ungleichgewicht, und der EA passt sich intern ohne Kurvenanpassung an.

Vollständig anpassbare Inputs

Jede wichtige Komponente kann aktiviert, deaktiviert oder angepasst werden, einschließlich:

  • Kill-Zone-Zeiten

  • Struktur-Empfindlichkeit

  • FVG-Größenregeln

  • Einstiegsstil

  • Risikomodell

  • Handelsmanagement-Verhalten

Dies ermöglicht den Einsatz des EA für:

  • Konservativer Handel im institutionellen Stil

  • Moderater sitzungsbasierter Handel

  • Aggressives Kill-Zone-Scalping

Technische Merkmale

  • Vollständig in MQL5 geschrieben

  • Optimiert für Leistung und Stabilität

  • Keine Logik zum Nachmalen

  • Keine externen DLLs

  • Kein Martingal

  • Kein Raster

  • Keine Absicherung

  • Keine Mittelwertbildung nach unten

Alle Entscheidungen werden in Echtzeit getroffen, wobei bei Bedarf Daten aus geschlossenen Kerzen verwendet werden.

Für wen dieser EA geeignet ist

KILL ZONE HUNTER wurde für Trader entwickelt, die:

  • ICT / SMC-Konzepte verstehen

  • den strukturbasierten Handel gegenüber Indikatoren bevorzugen

  • eine disziplinierte, sitzungsorientierte Automatisierung wünschen

  • Wert auf Transparenz und regelbasierte Ausführung legen

Dies ist kein "Einrichten und Vergessen" Gamble-Bot.
Es handelt sich um eine professionelle Handelsmaschine, die intelligent konfiguriert und mit angemessenem Risikomanagement eingesetzt werden sollte.

Wichtige Hinweise

  • Die Ergebnisse sind abhängig von Symbol, Zeitrahmen, Brokerbedingungen und Einstellungen

  • Es wird empfohlen, den Bot pro Symbol und Zeitrahmen zu optimieren.

  • Testen Sie vor dem Live-Einsatz immer auf einem Demokonto

  • Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse


