KILL-ZONE-JÄGER

Institutionelle Kill Zone, Marktstruktur & Fair Value Gap Trading EA für MT5

Überblick

KILL ZONE HUNTER ist ein professioneller MetaTrader 5 Expert Advisor, der auf der Grundlage von Institutional Smart Money Concepts (ICT / SMC) entwickelt wurde. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Handel in Kill Zones, der Marktstruktur und der Fair Value Gap (FVG) Ausführung.

Dieser EA wurde entwickelt, um während institutioneller Handelsfenster (Kill Zones), in denen Liquidität, Volatilität und direktionale Absichten am höchsten sind, systematisch nach hochwahrscheinlichen Trades zu suchen.

Im Gegensatz zu generischen Indikatoren oder signalbasierten Bots arbeitet KILL ZONE HUNTER mit einem strengen regelbasierten Rahmen, der widerspiegelt, wie institutionelle Händler den Preis analysieren:

Kontext zuerst

Bestätigung der Struktur

Liquiditätsabgleich

Ungleichgewichtsbasierte Ausführung

Das Ergebnis ist eine disziplinierte, nicht diskretionäre Handelsmaschine, die sich an Gold (XAUUSD), Indizes und die wichtigsten Devisenpaare anpassen kann.

Was macht KILL ZONE HUNTER anders?

Die meisten EAs handeln mit Indikatoren.

KILL ZONE HUNTER handelt mit dem Preisverhalten.

Er verlässt sich nicht auf RSI, MACD oder verzögerte Signale. Stattdessen liest er:

Wo die Liquidität wahrscheinlich ruht

Wenn die Struktur die Absicht bestätigt

Wo ein Ungleichgewicht ein optimales Risiko-Ertrags-Verhältnis bietet

Wenn Institutionen am aktivsten sind (Kill Zones)

Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die verstehen, dass Zeit + Struktur + Ungleichgewicht den wahren Vorteil ausmachen.

Kern-Handelssystem

KILL ZONE HUNTER folgt einem mehrschichtigen institutionellen Workflow:

1. Kill Zone Zeitfilterung

Der EA arbeitet nur während vordefinierter institutioneller Sitzungen mit hohem Einfluss, einschließlich:

Londoner Kill Zone

New Yorker Kill-Zone

Optionale asiatische Sitzungslogik

Trades außerhalb dieser Zeitfenster können komplett deaktiviert oder aggressiv gefiltert werden, um sicherzustellen, dass sich der EA nur auf Zeiträume mit:

Erhöhte Liquidität

Sauberere Preislieferung

Stärkere direktionale Bewegungen

Kill Zones sind vollständig konfigurierbar und berücksichtigen die Zeitunterschiede der Broker.

2. Erweiterte Marktstrukturanalyse

Der EA scannt kontinuierlich den Preis, um zu identifizieren:

Gültige Swing-Hochs und Swing-Tiefs

Interne und externe Strukturverschiebungen

Bestätigte Break of Structure (BOS) Ereignisse

Strukturbrüche werden validiert durch:

Minimale Kerzenverschiebung

Volatilitäts-angepasste Filter

Optionale Close-basierte Bestätigung

Dies verhindert falsche BOS-Signale und minderwertige Ausbrüche.

3. Fair Value Gap (FVG) Erkennung

Sobald die Struktur bestätigt ist, sucht der EA nach Fair-Value-Lücken, die durch institutionelle Verschiebungen entstehen.

Hauptmerkmale:

Präzise Berechnung der FVG-Zone

Filter für Mindestgröße und Volatilität

Optionale Abschwächungsregeln (vollständige/teilweise Auffüllung)

Richtungsabhängige Anpassung an die Struktur

Trades werden nur berücksichtigt, wenn der Preis nach der strukturellen Bestätigung in eine gültige Ungleichgewichtszone zurückkehrt.

4. Eingabepräzision & Ausführungslogik

Eingaben werden ausgeführt mit:

Markt- oder Pending-Aufträge

Konfigurierbare Einstiegsoffsets innerhalb des FVG

Optionale Logik für Bestätigungskerzen

Dies ermöglicht Händlern eine Feinabstimmung zwischen Aggressivität und Bestätigung.

5. Risikomanagement-Engine

KILL ZONE HUNTER enthält ein umfassendes Risikosystem:

Festes Lot oder prozentuales Risiko

Dynamischer Stop-Loss basierend auf: Strukturpunkten FVG-Grenzen ATR-basierten Volatilitätspuffern

Konfigurierbarer Take Profit unter Verwendung von: Fester RR Liquiditätsziele Strukturbasierte Projektionen



Jeder Handel wird unabhängig berechnet, um ein konsistentes Risiko aufrechtzuerhalten.

Handelsmanagement-Funktionen

Optionale Break-Even-Logik

Teilweise Close-Funktionalität

Trailing Stop basierend auf Struktur oder Preisverschiebung

Maximale Trades pro Sitzung

Ein-Handel-pro-Struktur-Logik zur Vermeidung von Overtrading

Intelligente Filter und Schutzmechanismen

Um die Handelsqualität zu gewährleisten, enthält der EA mehrere interne Filter:

Spread-Filter

Nachrichtenzeitfilter (manuell oder zeitbasiert)

Volatilitätsfilter (ATR-basiert)

Session-basierte Handelslimits

Schutz vor konsekutiven Verlusten

Tägliches Drawdown-Limit

Eigenkapital- und Bilanzschutz

Multi-Asset & Multi-Timeframe-Fähigkeit

KILL ZONE HUNTER ist optimiert für:

XAUUSD (Gold)

NAS100 / US100

US30

Wichtige USD FX-Paare

Empfohlene Zeitrahmen:

M15 (aktiver Sitzungshandel)

H1 (sauberere Struktur, weniger Trades)

H4 (höherer Zeitrahmen zur Bestätigung von Setups)

Jeder Zeitrahmen reagiert anders auf Struktur und Ungleichgewicht, und der EA passt sich intern ohne Kurvenanpassung an.

Vollständig anpassbare Inputs

Jede wichtige Komponente kann aktiviert, deaktiviert oder angepasst werden, einschließlich:

Kill-Zone-Zeiten

Struktur-Empfindlichkeit

FVG-Größenregeln

Einstiegsstil

Risikomodell

Handelsmanagement-Verhalten

Dies ermöglicht den Einsatz des EA für:

Konservativer Handel im institutionellen Stil

Moderater sitzungsbasierter Handel

Aggressives Kill-Zone-Scalping

Technische Merkmale

Vollständig in MQL5 geschrieben

Optimiert für Leistung und Stabilität

Keine Logik zum Nachmalen

Keine externen DLLs

Kein Martingal

Kein Raster

Keine Absicherung

Keine Mittelwertbildung nach unten

Alle Entscheidungen werden in Echtzeit getroffen, wobei bei Bedarf Daten aus geschlossenen Kerzen verwendet werden.

Für wen dieser EA geeignet ist

KILL ZONE HUNTER wurde für Trader entwickelt, die:

ICT / SMC-Konzepte verstehen

den strukturbasierten Handel gegenüber Indikatoren bevorzugen

eine disziplinierte, sitzungsorientierte Automatisierung wünschen

Wert auf Transparenz und regelbasierte Ausführung legen

Dies ist kein "Einrichten und Vergessen" Gamble-Bot.

Es handelt sich um eine professionelle Handelsmaschine, die intelligent konfiguriert und mit angemessenem Risikomanagement eingesetzt werden sollte.

Wichtige Hinweise