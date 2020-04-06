CAZADOR DE KILL ZONE

Institucional Kill Zone, Estructura de Mercado y Fair Value Gap Trading EA para MT5

Visión general

KILL ZONE HUNTER es un Asesor Experto de MetaTrader 5 de nivel profesional diseñado en torno a los Conceptos Institucionales de Dinero Inteligente (ICT / SMC), con un enfoque principal en el comercio de Kill Zone, Estructura de Mercado, y la ejecución Fair Value Gap (FVG).

Este EA está diseñado para cazar sistemáticamente operaciones de alta probabilidad durante las ventanas de negociación institucional (Kill Zones), donde la liquidez, la volatilidad y la intención direccional están en su punto máximo.

A diferencia de los indicadores genéricos o los bots basados en señales, KILL ZONE HUNTER opera utilizando un estricto marco basado en reglas que refleja cómo los operadores institucionales analizan el precio:

Primero el contexto

Confirmación de la estructura

Alineación de la liquidez

Ejecución basada en desequilibrios

El resultado es un motor de negociación disciplinado y no discrecional capaz de adaptarse al oro (XAUUSD), los índices y los principales pares de divisas.

Qué hace diferente a KILL ZONE HUNTER

La mayoría de los EAs operan con indicadores.

KILL ZONE HUNTER opera con el comportamiento de los precios.

No se basa en RSI, MACD, o señales de retraso. En su lugar, lee:

Dónde es probable que descanse la liquidez

Cuando la estructura confirma la intención

Donde el desequilibrio ofrece entradas óptimas de riesgo-recompensa

Cuando las instituciones son más activas (Kill Zones)

Este EA fue construido para los operadores que entienden que el tiempo + estructura + desequilibrio es donde existe la verdadera ventaja.

Marco básico de negociación

KILL ZONE HUNTER sigue un flujo de trabajo institucional multicapa:

1. 1. Filtrado temporal de la zona letal

El EA sólo opera durante sesiones institucionales predefinidas de alto impacto, incluyendo:

Kill Zone de Londres

Kill Zone de Nueva York

Lógica de sesión asiática opcional

Las operaciones fuera de estas ventanas pueden desactivarse por completo o filtrarse de forma agresiva, asegurando que el EA se centre sólo en periodos con:

Liquidez elevada

Entrega de precios más limpia

Movimientos direccionales más fuertes

Las Kill Zones son totalmente configurables y tienen en cuenta las diferencias horarias de los brokers.

2. Análisis avanzado de la estructura del mercado

El EA escanea continuamente el precio para identificar:

Máximos y mínimos oscilantes válidos

Cambios de estructura internos y externos

Eventos confirmados de ruptura de estructura (BOS)

Las rupturas de estructura se validan utilizando

Desplazamiento mínimo de velas

Filtros ajustados a la volatilidad

Confirmación opcional basada en el cierre

Esto evita falsas señales de BOS y rupturas de baja calidad.

3. Detección de brechas de valor razonable (FVG)

Una vez confirmada la estructura, el EA busca los Fair Value Gaps creados por el desplazamiento institucional.

Principales características:

Cálculo preciso de la zona FVG

Filtros de tamaño mínimo y volatilidad

Reglas de mitigación opcionales (relleno total / parcial)

Alineación direccional con la estructura

Las operaciones sólo se consideran cuando el precio vuelve a una zona de desequilibrio válida tras la confirmación estructural.

4. Precisión de entrada y lógica de ejecución

Las entradas se ejecutan utilizando:

Órdenes de mercado o pendientes

Desplazamientos de entrada configurables dentro de la FVG

Lógica de velas de confirmación opcional

Esto permite a los operadores afinar la agresividad frente a la confirmación.

5. Motor de gestión de riesgos

KILL ZONE HUNTER incluye un completo sistema de riesgo:

Lote fijo o riesgo basado en porcentaje

Stop Loss dinámico basado en: Puntos de estructura Límites FVG Topes de volatilidad basados en ATR

Toma de beneficios configurable mediante: RR fija Objetivos de liquidez Proyecciones basadas en la estructura



Cada operación se calcula de forma independiente para mantener una exposición al riesgo coherente.

Funciones de gestión de operaciones

Lógica de punto de equilibrio opcional

Funcionalidad de cierre parcial

Trailing stop basado en la estructura o en el desplazamiento del precio

Operaciones máximas por sesión

Lógica de una operación por estructura para evitar el exceso de operaciones

Filtros y protecciones inteligentes

Para garantizar la calidad de las operaciones, el EA incluye varios filtros internos:

Filtro de diferencial

Filtro de tiempo de noticias (manual o basado en el tiempo)

Filtro de volatilidad (basado en ATR)

Límites de negociación basados en la sesión

Protección contra pérdidas consecutivas

Límite diario de reducción

Protección de capital y saldo

Capacidad multiactivo y multihorario

KILL ZONE HUNTER está optimizado para:

XAUUSD (Oro)

NAS100 / US100

US30

Principales pares USD FX

Plazos recomendados:

M15 (sesión de negociación activa)

H1 (estructura más limpia, menos operaciones)

H4 (configuraciones de confirmación de plazos más altos)

Cada marco temporal responde de forma diferente a la estructura y el desequilibrio, y el EA se adapta internamente sin ajuste de curvas.

Entradas totalmente personalizables

Cada componente principal puede ser activado, desactivado o ajustado, incluyendo:

Tiempos de Kill Zone

Sensibilidad a la estructura

Reglas de tamaño de FVG

Estilo de entrada

Modelo de riesgo

Comportamiento de la gestión de operaciones

Esto permite utilizar el EA para

Operaciones conservadoras de tipo institucional

Operaciones moderadas basadas en sesiones

Scalping agresivo de zona de muerte

Características técnicas

Escrito completamente en MQL5

Optimizado para el rendimiento y la estabilidad

Sin lógica de repintado

Sin DLLs externas

Sin martingala

Sin rejilla

Sin cobertura

Sin promedios

Todas las decisiones se toman en tiempo real utilizando datos de velas cerradas cuando sea necesario.

Para quién es este EA

KILL ZONE HUNTER está construido para los comerciantes que:

Entienden los conceptos de TIC / SMC

Prefieren las operaciones basadas en estructuras a los indicadores

Quieren una automatización disciplinada y centrada en la sesión

Valoran la transparencia y la ejecución basada en reglas

No se trata de un bot de apuestas de "configurar y olvidar".

Es un motor de negociación profesional diseñado para configurarse de forma inteligente y utilizarse con una gestión de riesgos adecuada.

Notas importantes