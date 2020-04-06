Kill Zone Hunter
- Asesores Expertos
- Alex Amuyunzu Raymond
- Versión: 3.1
- Activaciones: 5
CAZADOR DE KILL ZONE
Institucional Kill Zone, Estructura de Mercado y Fair Value Gap Trading EA para MT5
Visión general
KILL ZONE HUNTER es un Asesor Experto de MetaTrader 5 de nivel profesional diseñado en torno a los Conceptos Institucionales de Dinero Inteligente (ICT / SMC), con un enfoque principal en el comercio de Kill Zone, Estructura de Mercado, y la ejecución Fair Value Gap (FVG).
Este EA está diseñado para cazar sistemáticamente operaciones de alta probabilidad durante las ventanas de negociación institucional (Kill Zones), donde la liquidez, la volatilidad y la intención direccional están en su punto máximo.
A diferencia de los indicadores genéricos o los bots basados en señales, KILL ZONE HUNTER opera utilizando un estricto marco basado en reglas que refleja cómo los operadores institucionales analizan el precio:
-
Primero el contexto
-
Confirmación de la estructura
-
Alineación de la liquidez
-
Ejecución basada en desequilibrios
El resultado es un motor de negociación disciplinado y no discrecional capaz de adaptarse al oro (XAUUSD), los índices y los principales pares de divisas.
Qué hace diferente a KILL ZONE HUNTER
La mayoría de los EAs operan con indicadores.
KILL ZONE HUNTER opera con el comportamiento de los precios.
No se basa en RSI, MACD, o señales de retraso. En su lugar, lee:
-
Dónde es probable que descanse la liquidez
-
Cuando la estructura confirma la intención
-
Donde el desequilibrio ofrece entradas óptimas de riesgo-recompensa
-
Cuando las instituciones son más activas (Kill Zones)
Este EA fue construido para los operadores que entienden que el tiempo + estructura + desequilibrio es donde existe la verdadera ventaja.
Marco básico de negociación
KILL ZONE HUNTER sigue un flujo de trabajo institucional multicapa:
1. 1. Filtrado temporal de la zona letal
El EA sólo opera durante sesiones institucionales predefinidas de alto impacto, incluyendo:
-
Kill Zone de Londres
-
Kill Zone de Nueva York
-
Lógica de sesión asiática opcional
Las operaciones fuera de estas ventanas pueden desactivarse por completo o filtrarse de forma agresiva, asegurando que el EA se centre sólo en periodos con:
-
Liquidez elevada
-
Entrega de precios más limpia
-
Movimientos direccionales más fuertes
Las Kill Zones son totalmente configurables y tienen en cuenta las diferencias horarias de los brokers.
2. Análisis avanzado de la estructura del mercado
El EA escanea continuamente el precio para identificar:
-
Máximos y mínimos oscilantes válidos
-
Cambios de estructura internos y externos
-
Eventos confirmados de ruptura de estructura (BOS)
Las rupturas de estructura se validan utilizando
-
Desplazamiento mínimo de velas
-
Filtros ajustados a la volatilidad
-
Confirmación opcional basada en el cierre
Esto evita falsas señales de BOS y rupturas de baja calidad.
3. Detección de brechas de valor razonable (FVG)
Una vez confirmada la estructura, el EA busca los Fair Value Gaps creados por el desplazamiento institucional.
Principales características:
-
Cálculo preciso de la zona FVG
-
Filtros de tamaño mínimo y volatilidad
-
Reglas de mitigación opcionales (relleno total / parcial)
-
Alineación direccional con la estructura
Las operaciones sólo se consideran cuando el precio vuelve a una zona de desequilibrio válida tras la confirmación estructural.
4. Precisión de entrada y lógica de ejecución
Las entradas se ejecutan utilizando:
-
Órdenes de mercado o pendientes
-
Desplazamientos de entrada configurables dentro de la FVG
-
Lógica de velas de confirmación opcional
Esto permite a los operadores afinar la agresividad frente a la confirmación.
5. Motor de gestión de riesgos
KILL ZONE HUNTER incluye un completo sistema de riesgo:
-
Lote fijo o riesgo basado en porcentaje
-
Stop Loss dinámico basado en:
-
Puntos de estructura
-
Límites FVG
-
Topes de volatilidad basados en ATR
-
-
Toma de beneficios configurable mediante:
-
RR fija
-
Objetivos de liquidez
-
Proyecciones basadas en la estructura
-
Cada operación se calcula de forma independiente para mantener una exposición al riesgo coherente.
Funciones de gestión de operaciones
-
Lógica de punto de equilibrio opcional
-
Funcionalidad de cierre parcial
-
Trailing stop basado en la estructura o en el desplazamiento del precio
-
Operaciones máximas por sesión
-
Lógica de una operación por estructura para evitar el exceso de operaciones
Filtros y protecciones inteligentes
Para garantizar la calidad de las operaciones, el EA incluye varios filtros internos:
-
Filtro de diferencial
-
Filtro de tiempo de noticias (manual o basado en el tiempo)
-
Filtro de volatilidad (basado en ATR)
-
Límites de negociación basados en la sesión
-
Protección contra pérdidas consecutivas
-
Límite diario de reducción
-
Protección de capital y saldo
Capacidad multiactivo y multihorario
KILL ZONE HUNTER está optimizado para:
-
XAUUSD (Oro)
-
NAS100 / US100
-
US30
-
Principales pares USD FX
Plazos recomendados:
-
M15 (sesión de negociación activa)
-
H1 (estructura más limpia, menos operaciones)
-
H4 (configuraciones de confirmación de plazos más altos)
Cada marco temporal responde de forma diferente a la estructura y el desequilibrio, y el EA se adapta internamente sin ajuste de curvas.
Entradas totalmente personalizables
Cada componente principal puede ser activado, desactivado o ajustado, incluyendo:
-
Tiempos de Kill Zone
-
Sensibilidad a la estructura
-
Reglas de tamaño de FVG
-
Estilo de entrada
-
Modelo de riesgo
-
Comportamiento de la gestión de operaciones
Esto permite utilizar el EA para
-
Operaciones conservadoras de tipo institucional
-
Operaciones moderadas basadas en sesiones
-
Scalping agresivo de zona de muerte
Características técnicas
-
Escrito completamente en MQL5
-
Optimizado para el rendimiento y la estabilidad
-
Sin lógica de repintado
-
Sin DLLs externas
-
Sin martingala
-
Sin rejilla
-
Sin cobertura
-
Sin promedios
Todas las decisiones se toman en tiempo real utilizando datos de velas cerradas cuando sea necesario.
Para quién es este EA
KILL ZONE HUNTER está construido para los comerciantes que:
-
Entienden los conceptos de TIC / SMC
-
Prefieren las operaciones basadas en estructuras a los indicadores
-
Quieren una automatización disciplinada y centrada en la sesión
-
Valoran la transparencia y la ejecución basada en reglas
No se trata de un bot de apuestas de "configurar y olvidar".
Es un motor de negociación profesional diseñado para configurarse de forma inteligente y utilizarse con una gestión de riesgos adecuada.
Notas importantes
-
Los resultados dependen del símbolo, el marco temporal, las condiciones del corredor y la configuración.
-
Se recomienda una optimización adecuada por símbolo y marco temporal
-
Pruebe siempre en una cuenta demo antes de utilizarlo en vivo
-
Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros