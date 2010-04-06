Pro BTB Poursamadi Robot Expert MT4

Pro BTB Poursamadi Robot Expert Advisor MetaTrader 4

Der Pro BTB Poursamadi Robot Expert Advisor ist ein automatisiertes Handelssystem, das auf der Basis von Spike-Erkennung, der Unicorn-Handelsmethodik und Poursamadis eigenen Regeln entwickelt wurde und exklusiv für die MetaTrader 4 (MT4) Plattform konzipiert ist.

Durch die Kombination von fortschrittlicher Preisaktionsanalyse, Breaker-Block-Strukturen und Fair-Value-Gaps (FVG) identifiziert dieser Roboter Handelsmöglichkeiten mit geringem Risiko und hoher Wahrscheinlichkeit und führt sie automatisch oder halbautomatisch nach den Präferenzen des Händlers aus.

Zusätzlich zur Handelsausführung markiert der EA visuell wichtige Marktzonen und liefert präzise Kauf- und Verkaufssignale direkt auf dem Chart.

Pro BTB Poursamadi Robot Spezifikationen (MT4)

Kategorie

Einzelheiten

Expert Advisor-Typ

Preis-Aktion EA

Handelskonzepte

Spike-Erkennung, Einhorn-Stil, Breaker-Block, FVG

Plattform

MetaTrader 4 (MT4)

Schwierigkeitsgrad

Fortgeschrittene

Markt-Verhalten

Umkehrung & Ausbruch

Zeitrahmen

Mehrere Zeitrahmen

Handelsstil

Intraday-Handel

Unterstützte Märkte

Forex, Krypto, Aktien, Rohstoffe, Indizes

Pro BTB Poursamadi Robot auf einen Blick

Der Pro BTB Poursamadi Robot analysiert die Marktstruktur, indem er erkennt:

  • Plötzliche Preisspitzen
  • Breaker Block Ausbrüche
  • Vorhandensein von Fair Value Lücken (FVG)

Wenn diese Bedingungen mit Poursamadis exklusiven Regeln und dem Unicorn-Handelsrahmen übereinstimmen, generiert der Roboter Handelseinträge mit hohem Vertrauen.

Hauptmerkmale:

  • Hebt Spike-Zonen mit schnellen Preisbewegungen hervor
  • Identifiziert Breaker Block Ausbrüche in Kombination mit FVG
  • Zeigt Kaufsignale (grüne Pfeile) und Verkaufssignale (rote Pfeile) an
  • Kann automatisch Trades eröffnen oder nur Signale liefern

Bullish Market Behavior

In einem Aufwärtstrend führt der EA die folgenden Schritte aus:

  1. Ermittelt bullische Spikes, die mit einem Breaker Block-Ausbruch einhergehen
  2. Bestätigt das Vorhandensein einer Fair Value Lücke
  3. Markiert den Pivot-Bereich mit farbigen Zonen
  4. Zeichnet eine gelbe Unterstützungslinie an einem wichtigen Reaktionslevel
  5. Wenn die Aufwärtsbewegung bestätigt wird, erscheint ein grüner Pfeil, der einen Kauf anzeigt.

Dieser Prozess ermöglicht es Händlern, Long-Positionen auf strukturell starken und risikoarmen Niveaus einzugehen.

Bärenhaftes Marktverhalten

In einem Abwärtstrend erkennt der Pro BTB Robot:

  1. Identifiziert bärische Ausbrüche mit Breaker Block Breakdowns
  2. Bestätigt die Bildung von Fair Value Gaps
  3. hebt Widerstandszonen mit farbigen Boxen hervor
  4. Zeichnet eine gelbe Widerstandslinie im Pivot-Bereich
  5. Löst einen roten Pfeil aus, wenn eine bärische Bestätigung erkannt wird

Diese Signale weisen auf optimale Verkaufsgelegenheiten hin, die auf die Liquiditätsbewegung abgestimmt sind.

Pro BTB Poursamadi Roboter Einstellungen (MT4)

Parameter

Beschreibung

Tiefe

Anzahl der analysierten Kerzen

Abweichung

Wert der Preisabweichung

Rückwärtsschritt

Schritt der Rückwärtsberechnung

Mittelwertbildung Kerzen

Anzahl der für die Mittelwertbildung verwendeten Kerzen

Oberer Prozentsatz

Prozentualer Anteil des oberen Kerzenbereichs

Break-Kerzen

Anzahl der Ausbruchskerzen

Warnung senden

Aktivieren Sie Plattformwarnungen

Benachrichtigung senden

Aktivieren Sie mobile Benachrichtigungen

Automatischer Handel

Aktivieren Sie die automatische Handelsausführung

Losgröße

Handelsvolumen

Gewinnmitnahme (Punkte)

Take Profit-Wert

Stop Loss (Punkte)

Stop-Loss-Wert

Schlussfolgerung

Der Pro BTB Poursamadi Robot Expert Advisor für MetaTrader 4 ist eine leistungsstarke algorithmische Handelslösung, die durch fortschrittliche Spike-Erkennung und strukturelle Marktanalyse präzise und risikoarme Handelseinstiege identifiziert.

Durch die Integration von Unicorn-Handelsprinzipien, Breaker-Block-Logik und Fair-Value-Gap-Bestätigung bietet dieser EA Händlern einen zuverlässigen und disziplinierten Ansatz für den automatisierten Handel bei gleichzeitiger starker Ausrichtung auf die reale Marktliquidität und das Preisverhalten.


