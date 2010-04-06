Pro BTB Poursamadi Robot Expert MT4

Pro BTB Poursamadi Robot Expert Advisor MetaTrader 4

Der Pro BTB Poursamadi Robot Expert Advisor ist ein automatisiertes Handelssystem, das auf der Basis von Spike-Erkennung, der Unicorn-Handelsmethodik und Poursamadis eigenen Regeln entwickelt wurde und exklusiv für die MetaTrader 4 (MT4) Plattform konzipiert ist.

Durch die Kombination von fortschrittlicher Preisaktionsanalyse, Breaker-Block-Strukturen und Fair-Value-Gaps (FVG) identifiziert dieser Roboter Handelsmöglichkeiten mit geringem Risiko und hoher Wahrscheinlichkeit und führt sie automatisch oder halbautomatisch nach den Präferenzen des Händlers aus.

Zusätzlich zur Handelsausführung markiert der EA visuell wichtige Marktzonen und liefert präzise Kauf- und Verkaufssignale direkt auf dem Chart.

Pro BTB Poursamadi Robot Spezifikationen (MT4)



Kategorie Einzelheiten Expert Advisor-Typ Preis-Aktion EA Handelskonzepte Spike-Erkennung, Einhorn-Stil, Breaker-Block, FVG Plattform MetaTrader 4 (MT4) Schwierigkeitsgrad Fortgeschrittene Markt-Verhalten Umkehrung & Ausbruch Zeitrahmen Mehrere Zeitrahmen Handelsstil Intraday-Handel Unterstützte Märkte Forex, Krypto, Aktien, Rohstoffe, Indizes

Pro BTB Poursamadi Robot auf einen Blick



Der Pro BTB Poursamadi Robot analysiert die Marktstruktur, indem er erkennt:

Plötzliche Preisspitzen

Breaker Block Ausbrüche

Vorhandensein von Fair Value Lücken (FVG)

Wenn diese Bedingungen mit Poursamadis exklusiven Regeln und dem Unicorn-Handelsrahmen übereinstimmen, generiert der Roboter Handelseinträge mit hohem Vertrauen.

Hauptmerkmale:

Hebt Spike-Zonen mit schnellen Preisbewegungen hervor

Identifiziert Breaker Block Ausbrüche in Kombination mit FVG

Zeigt Kaufsignale (grüne Pfeile) und Verkaufssignale (rote Pfeile) an

Kann automatisch Trades eröffnen oder nur Signale liefern

Bullish Market Behavior

In einem Aufwärtstrend führt der EA die folgenden Schritte aus:

Ermittelt bullische Spikes, die mit einem Breaker Block-Ausbruch einhergehen Bestätigt das Vorhandensein einer Fair Value Lücke Markiert den Pivot-Bereich mit farbigen Zonen Zeichnet eine gelbe Unterstützungslinie an einem wichtigen Reaktionslevel Wenn die Aufwärtsbewegung bestätigt wird, erscheint ein grüner Pfeil, der einen Kauf anzeigt.

Dieser Prozess ermöglicht es Händlern, Long-Positionen auf strukturell starken und risikoarmen Niveaus einzugehen.

Bärenhaftes Marktverhalten

In einem Abwärtstrend erkennt der Pro BTB Robot:

Identifiziert bärische Ausbrüche mit Breaker Block Breakdowns Bestätigt die Bildung von Fair Value Gaps hebt Widerstandszonen mit farbigen Boxen hervor Zeichnet eine gelbe Widerstandslinie im Pivot-Bereich Löst einen roten Pfeil aus, wenn eine bärische Bestätigung erkannt wird

Diese Signale weisen auf optimale Verkaufsgelegenheiten hin, die auf die Liquiditätsbewegung abgestimmt sind.

Pro BTB Poursamadi Roboter Einstellungen (MT4)



Parameter Beschreibung Tiefe Anzahl der analysierten Kerzen Abweichung Wert der Preisabweichung Rückwärtsschritt Schritt der Rückwärtsberechnung Mittelwertbildung Kerzen Anzahl der für die Mittelwertbildung verwendeten Kerzen Oberer Prozentsatz Prozentualer Anteil des oberen Kerzenbereichs Break-Kerzen Anzahl der Ausbruchskerzen Warnung senden Aktivieren Sie Plattformwarnungen Benachrichtigung senden Aktivieren Sie mobile Benachrichtigungen Automatischer Handel Aktivieren Sie die automatische Handelsausführung Losgröße Handelsvolumen Gewinnmitnahme (Punkte) Take Profit-Wert Stop Loss (Punkte) Stop-Loss-Wert

Schlussfolgerung



Der Pro BTB Poursamadi Robot Expert Advisor für MetaTrader 4 ist eine leistungsstarke algorithmische Handelslösung, die durch fortschrittliche Spike-Erkennung und strukturelle Marktanalyse präzise und risikoarme Handelseinstiege identifiziert.

Durch die Integration von Unicorn-Handelsprinzipien, Breaker-Block-Logik und Fair-Value-Gap-Bestätigung bietet dieser EA Händlern einen zuverlässigen und disziplinierten Ansatz für den automatisierten Handel bei gleichzeitiger starker Ausrichtung auf die reale Marktliquidität und das Preisverhalten.