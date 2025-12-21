Risk Commander

Produktname: Risk Commander: Handelsassistent & Strategie-Simulator

Risk Commander ist mehr als nur ein Handels-Panel - es ist ein komplettes manuelles Handels-Ökosystem. Er dient zwei leistungsstarken Zwecken:

  1. Live-Assistent: Hilft Ihnen bei der Ausführung von Geschäften mit Geschwindigkeit, Präzision und perfektem Risikomanagement in Echtzeitmärkten.

  2. Schulungs-Simulator: Vollständig kompatibel mit dem Strategietester (visueller Modus), mit dem Sie den manuellen Handel mit historischen Daten üben können, ohne einen Cent zu riskieren.

🚀 NEU! Eingebauter Simulator-Modus

Riskieren Sie kein echtes Geld mehr, um eine neue Strategie zu testen. Öffnen Sie den Risk Commander im Strategy Tester (aktivieren Sie "Visueller Modus"), um:

  • Backtesting manueller Strategien: Spielen Sie den Markt des letzten Jahres (oder eines beliebigen Zeitraums) nach und handeln Sie ihn manuell, als ob er live wäre.

  • Beschleunigen Sie das Lernen: Komprimieren Sie monatelange Marktbewegungen in ein paar Stunden intensiver Übung.

  • EA-Funktionen testen: Überprüfen Sie, wie die Funktionen Trailing Stops, Break-Even und Partial Close im Fast-Forward-Modus funktionieren, bevor Sie live gehen.

Hauptfunktionen nach Zone

1. MM Zone (Geldmanagement)

  • Automatische Positionsgröße: Berechnet sofort die exakte Losgröße auf der Grundlage Ihrer Stop-Loss-Distanz und Ihres Kontostands.

  • Flexible Risiko-Optionen: Definieren Sie Ihr Risiko in % des Kontostands, als festen Cash-Betrag ($) oder als feste Losgröße.

  • Kapitalschutz: Verhindert versehentliches übermäßiges Leveraging und hält Ihren Drawdown unter Kontrolle.

2. Einstiegszone (Visueller Handel)

  • Drag & Drop-Ausführung: Platzieren Sie Einstiegs-, Stop-Loss- (SL) und Take-Profit- (TP) Linien direkt auf dem Chart.

  • Live R:R-Anzeige: Überwachen Sie Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis in Echtzeit, bevor Sie den Handel bestätigen.

  • Zwei Ausführungsmodi: Unterstützt sowohl Instant Market Execution als auch Pending Orders (Limits/Stops).

3. Order Management Zone (Smart Exit)

  • Teilweises Schließen mit einem Klick: Sichern Sie sich Gewinne, indem Sie einen bestimmten Prozentsatz Ihrer Position sofort schließen (z. B. 50% schließen).

  • Auto-Break-Even: Verschiebt SL automatisch auf den Einstiegskurs, wenn Ihr Gewinnziel erreicht ist.

  • Smart Trailing Stop: Dynamisches Trailing basierend auf einem Prozentsatz Ihrer SL-Distanz.

4. Schnittstellenanpassung (Anpassung an jeden Bildschirm)

  • Flexible Positionierung: Docken Sie das Panel an der linken oder rechten Seite des Charts an, um es Ihrem Arbeitsbereich anzupassen.

  • Intelligente Größenanpassung: Wählen Sie zwischen automatischer Höhe (passt sich dem Diagrammfenster an) oder manueller Höhe (feste Pixelgröße), um zu steuern, wie viel Platz das Panel einnimmt.

  • Hochauflösend: Die anpassbare Schriftgröße sorgt für perfekte Lesbarkeit auf 4K-, Retina- oder Standardmonitoren.

Warum Risk Commander?

  • Trainieren Sie, wie Sie kämpfen: Verwenden Sie die gleiche Oberfläche für das Training (Backtest) und den Live-Handel. Bauen Sie ein Muskelgedächtnis für die Ausführung auf.

  • Geschwindigkeit und Disziplin: Führen Sie komplexe Risikomanagementregeln in Millisekunden aus. Keine manuellen Berechnungen mehr.

  • Professioneller Arbeitsablauf: Ein klares, intuitives Design, das auf seriöse Trader zugeschnitten ist.

Parameter

  • Standard-Risiko %: Legen Sie den Prozentsatz Ihres Anfangsrisikos pro Handel fest.

  • EAShow (Position): Wählen Sie _Rechts oder _Links, um das Panel zu positionieren.

  • BoxSizeAuto: Legen Sie true für die automatische Skalierung fest oder false, um eine feste Höhe zu verwenden.

  • BoxGrößeManuell: Legen Sie die genaue Höhe des Bereichs in Pixeln fest (aktiv, wenn BoxSizeAuto falsch ist).

  • Größe anpassen: Vergrößert/verkleinert die Schriftgröße (z. B. +1, -1) für eine bessere Sichtbarkeit.

  • Magische Zahl: Setzen Sie diese für manuelle Trades auf '0', oder weisen Sie eine bestimmte ID für das EA-Management zu.

Meistern Sie die Märkte mit Risk Commander - Ihr Schutzschild, Ihre Waffe, Ihr Trainer.

