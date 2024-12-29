Telegram to MT4 Coppy

Telegram zu MT4: Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen

Optimieren Sie Ihren Handel mit Telegram to MT4 , dem innovativen Tool zum direkten Kopieren von Handelssignalen aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 4-Plattform – ganz ohne DLLs. Diese robuste Lösung gewährleistet die nahtlose Ausführung von Signalen mit höchster Präzision und Anpassungsmöglichkeiten. Das spart Ihnen Zeit und steigert Ihre Effizienz.

[Instructions and DEMO]

Hauptmerkmale

Direkte Telegram-API-Integration Authentifizieren Sie sich über Telefonnummer und Sicherheitscode.

Rufen Sie Chat-IDs mühelos ab und verwalten Sie sie mithilfe einer benutzerfreundlichen EXE-Bridge.

Fügen Sie mehrere Kanäle/Chats hinzu, löschen und aktualisieren Sie sie, um Signale gleichzeitig zu kopieren. Signalanalyse mit erweiterten Filtern Überspringt unerwünschte Signale, die benutzerdefinierte Ausnahmewörter enthalten (z. B. „Bericht“, „Zusammenfassung“).

Unterstützt flexible SL- und TP-Formate: Preis, Pips oder Punkte.

Berechnet automatisch Einstiegspunkte, wenn Signale Punkte statt Preise angeben. Auftragsanpassung und Flexibilität Passen Sie die Auftragsgröße mit mehreren Modi an: Feste Lose, dynamische Lose (% Risiko) oder symbolspezifische Lose.

Passen Sie SL/TP mithilfe von Signaldaten oder benutzerdefinierten Parametern an.

Konfigurieren Sie Slippage, Ablauf ausstehender Aufträge und Wiederholungseinstellungen für eine perfekte Ausführung. Umfassende Symbolverwaltung Schließen Sie bestimmte Symbole aus oder passen Sie benutzerdefinierte Brokersymbole an.

Ordnen Sie Signalsymbole brokerspezifischen Namen zu (z. B. GOLD=XAUUSD). Erweitertes Risiko- und Handelsmanagement Legen Sie tägliche, wöchentliche oder monatliche Verlustlimits in Prozent oder Währung fest.

Beenden Sie das Kopieren automatisch, wenn die Verlustgrenzen erreicht sind.

Aktivieren Sie Breakeven und dynamischen Trailing Stop für optimierte Gewinne. Zeit- und Handelsfilter Verwenden Sie Zeitfilter, um Handelszeiten und zulässige Tage zu steuern.

Begrenzen Sie die maximale Anzahl an Trades oder Verlusten pro Tag. Nahtlose Integration und einfache Einrichtung Einfache EXE-Schnittstelle für sichere Telegram-Anmeldung und Chat-/Kanalverwaltung.

Kopieren Sie gleichzeitig aus mehreren Kanälen, indem Sie das Dienstprogramm auf separaten Diagrammen bereitstellen. Flexible Befehlserkennung Verarbeitet erweiterte Befehle zum Schließen, Ändern oder Löschen von Aufträgen basierend auf Signaltext.

Unterstützt Ausdrücke wie „alle Positionen schließen“, „SL auf Breakeven bringen“ und mehr.

Für wen ist dieses Dienstprogramm?

Egal, ob Sie als Einzelhändler Ihre Strategie automatisieren möchten oder einen Signaldienst nutzen – Telegram to MT4 sorgt dafür, dass Sie keinen Trade verpassen. Dank seiner intuitiven Benutzeroberfläche, detaillierten Anpassungsmöglichkeiten und robusten Analysefunktionen vereinfacht dieses Dienstprogramm den Handel wie nie zuvor.

Warum Telegram to MT4 wählen?

Keine externen DLLs erforderlich, wodurch maximale Sicherheit und Kompatibilität gewährleistet wird.

Vollständig anpassbare Einstellungen, die Ihrem Handelsstil und Ihrer Risikobereitschaft entsprechen.

Zuverlässiges Signal-Parsing auch bei komplexen Nachrichten oder unkonventionellen Formaten.

Beginnen Sie noch heute

Verwandeln Sie Ihr Handelserlebnis mit Telegram in MT4 . Steigern Sie Effizienz, Genauigkeit und Vertrauen bei jedem Ihrer Trades.

Die Hauptgründe, ein Signal nicht zu kopieren: