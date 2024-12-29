Telegram to MT4 Coppy

3.57

Telegram zu MT4: Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen

Optimieren Sie Ihren Handel mit Telegram to MT4 , dem innovativen Tool zum direkten Kopieren von Handelssignalen aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 4-Plattform – ganz ohne DLLs. Diese robuste Lösung gewährleistet die nahtlose Ausführung von Signalen mit höchster Präzision und Anpassungsmöglichkeiten. Das spart Ihnen Zeit und steigert Ihre Effizienz.

[Instructions and DEMO]

Hauptmerkmale

  1. Direkte Telegram-API-Integration

    • Authentifizieren Sie sich über Telefonnummer und Sicherheitscode.
    • Rufen Sie Chat-IDs mühelos ab und verwalten Sie sie mithilfe einer benutzerfreundlichen EXE-Bridge.
    • Fügen Sie mehrere Kanäle/Chats hinzu, löschen und aktualisieren Sie sie, um Signale gleichzeitig zu kopieren.

  2. Signalanalyse mit erweiterten Filtern

    • Überspringt unerwünschte Signale, die benutzerdefinierte Ausnahmewörter enthalten (z. B. „Bericht“, „Zusammenfassung“).
    • Unterstützt flexible SL- und TP-Formate: Preis, Pips oder Punkte.
    • Berechnet automatisch Einstiegspunkte, wenn Signale Punkte statt Preise angeben.

  3. Auftragsanpassung und Flexibilität

    • Passen Sie die Auftragsgröße mit mehreren Modi an: Feste Lose, dynamische Lose (% Risiko) oder symbolspezifische Lose.
    • Passen Sie SL/TP mithilfe von Signaldaten oder benutzerdefinierten Parametern an.
    • Konfigurieren Sie Slippage, Ablauf ausstehender Aufträge und Wiederholungseinstellungen für eine perfekte Ausführung.

  4. Umfassende Symbolverwaltung

    • Schließen Sie bestimmte Symbole aus oder passen Sie benutzerdefinierte Brokersymbole an.
    • Ordnen Sie Signalsymbole brokerspezifischen Namen zu (z. B. GOLD=XAUUSD).

  5. Erweitertes Risiko- und Handelsmanagement

    • Legen Sie tägliche, wöchentliche oder monatliche Verlustlimits in Prozent oder Währung fest.
    • Beenden Sie das Kopieren automatisch, wenn die Verlustgrenzen erreicht sind.
    • Aktivieren Sie Breakeven und dynamischen Trailing Stop für optimierte Gewinne.

  6. Zeit- und Handelsfilter

    • Verwenden Sie Zeitfilter, um Handelszeiten und zulässige Tage zu steuern.
    • Begrenzen Sie die maximale Anzahl an Trades oder Verlusten pro Tag.

  7. Nahtlose Integration und einfache Einrichtung

    • Einfache EXE-Schnittstelle für sichere Telegram-Anmeldung und Chat-/Kanalverwaltung.
    • Kopieren Sie gleichzeitig aus mehreren Kanälen, indem Sie das Dienstprogramm auf separaten Diagrammen bereitstellen.

  8. Flexible Befehlserkennung

    • Verarbeitet erweiterte Befehle zum Schließen, Ändern oder Löschen von Aufträgen basierend auf Signaltext.
    • Unterstützt Ausdrücke wie „alle Positionen schließen“, „SL auf Breakeven bringen“ und mehr.

Für wen ist dieses Dienstprogramm?

Egal, ob Sie als Einzelhändler Ihre Strategie automatisieren möchten oder einen Signaldienst nutzen – Telegram to MT4 sorgt dafür, dass Sie keinen Trade verpassen. Dank seiner intuitiven Benutzeroberfläche, detaillierten Anpassungsmöglichkeiten und robusten Analysefunktionen vereinfacht dieses Dienstprogramm den Handel wie nie zuvor.

Warum Telegram to MT4 wählen?

  • Keine externen DLLs erforderlich, wodurch maximale Sicherheit und Kompatibilität gewährleistet wird.
  • Vollständig anpassbare Einstellungen, die Ihrem Handelsstil und Ihrer Risikobereitschaft entsprechen.
  • Zuverlässiges Signal-Parsing auch bei komplexen Nachrichten oder unkonventionellen Formaten.

Beginnen Sie noch heute

Verwandeln Sie Ihr Handelserlebnis mit Telegram in MT4 . Steigern Sie Effizienz, Genauigkeit und Vertrauen bei jedem Ihrer Trades.

Die Hauptgründe, ein Signal nicht zu kopieren:

  • Sie haben das Programm nicht als Administrator ausgeführt. Führen Sie für einen korrekten Betrieb die EXE-Datei (Bridge to Telegram) als Administrator aus.
  • Wenn Telegram in Ihrem Land blockiert ist, sollten Sie auf dem gesamten PC ein VPN verwenden, das die Verbindung der EXE-Bridge-Datei mit Telegram ermöglicht. Eine Lösung besteht darin, den Kopierer auf einem VPN zu platzieren, auf dem Telegram nicht blockiert ist.
  • Der automatische Handel ist nicht aktiviert. Sie müssen den automatischen Handel in den Terminaleinstellungen aktivieren.

Bewertungen 8
Lucas Eduardo
23
Lucas Eduardo 2025.10.01 08:50 
 

EA opens this order, everything is fine with tp and sl correct, But when the tp hits the group I'm in, the admin sends it in this format and the ea is opening the purchase order again. Is there a way to adjust this so it doesn't open the order like that? The admin puts gold buy tp3 done and the ea is opening the order again. Is there a way to fix it?

Forexcz74
189
Forexcz74 2025.02.21 09:08 
 

I am very satisfied with the Telegram copier for MT4 Coppy created by Sergey. This is my second purchase from him. It works with all the Telegram channels I have so far. I haven't had time to thoroughly set up and explore all the features, of which there are really many, but I can already say that this copier has great potential. The support from Sergey has been excellent – I always received quick responses to my questions and assistance with any issues I had. It’s clear that he cares about the satisfaction of his users. I recommend this copier to everyone who wants to improve their trading results, whether you are a beginner or an experienced trader. Great job, Sergey! Marek

Hassan Elyakoubi
217
Hassan Elyakoubi 2025.01.12 05:54 
 

I recently purchased the Telegram to MT4 Coppy after initially testing a free trial version the seller kindly provided. From the moment I tried it, I was impressed with how smoothly it transferred signals from Telegram into my MT4 platform. The seller has been incredibly supportive, promptly answering all of my questions and even recording a helpful video to guide me through the setup. he also took the time to log into my demo account (with my permission) to fine-tune the settings, ensuring everything met my trading requirements. I highly recommend this copier EA—and its exceptional customer support—to anyone looking for a reliable solution.

Empfohlene Produkte
Forex Graphical Interface v01
Lorenzo Coletta
Utilitys
Hallo Leute, ich möchte ein sehr nützliches Tool mit euch teilen. Jeder von uns, der MT4 für einige Zeit verwendet hat, weiß, wie unpraktisch diese Plattform für den diskretionären Handel sein kann. Deshalb habe ich diese grafische Schnittstelle erstellt! Die Schnittstelle ist sehr einfach, alle Informationen, die Sie benötigen, finden Sie im Video und im Screenshot. NB: Bevor Sie das EA Interface starten, denken Sie daran, die Datei im Kommentar in Ihren MT4 Ordner "Controls" zu kopieren. PFAD
Fibo Color Levels
Marlon Campos da Silva
4 (4)
Utilitys
Fibo Color Levels ist ein erstaunliches Werkzeug für Fibonacci-Liebhaber. Sie können Ihre bevorzugten Werte, Stile und Formate für jede Ebene anpassen und die Farbstufen entsprechend ihrer Bedeutung einstellen. Fibo Color Levels nicht hinzufügen Objekt Fibonacci Retracement automatisch . Der Zweck dieses Indikators ist es nicht. Daher müssen Sie das Fibonacci Retracement manuell in Ihren Chart einfügen, wie Sie es normalerweise bereits tun. Verwenden Sie das Standard-Tool Fibonacci Retracement i
Working Bot
Dmitry Shutov
1 (1)
Experten
Dieser Expert Advisor basiert auf fortschrittlichen neuronalen Netzwerken. Hauptmerkmale des EA Nach dem Training merkt sich der EA die Muster der einzelnen Währungspaare . Daher ist ein erneutes Training des Währungspaares nicht erforderlich, wenn ein Währungspaar gewechselt wird. Feste Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus werden in den Eingaben festgelegt. Handel mit mehreren Währungen . Überwachung meiner Konten: https://www.mql5.com/en/signals/author/mizrael Vorbereitung auf den Handel und T
Online Accounts Manager MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Utilitys
OneClick Online Account Manager ist ein leistungsstarkes Dienstprogramm, das Ihnen hilft, alle Ihre Konten von einem zentralen Panel aus zu verwalten. Es ist für alle Händler mit einem Konto und besonders für Händler mit mehreren Konten geeignet. Das Dienstprogramm hilft Ihnen bei : Überwachung des Status aller Konten auf einer privaten Webseite. Einige Informationen wie Kontoverbindungsstatus, Kontoprofit, DD, Saldo, Eigenkapital, Margin Level, Anzahl der Positionen und Aufträge, täglicher und
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
Experten
Golden Scalper PRO: Unsere Technologie arbeitet für Sie! Handbuch und Set-Datei: Nach dem Kauf kontaktieren Sie uns bitte, und wir senden Ihnen das vollständige Handbuch und die Set-Datei zu. Preis: Der Preis steigt, wenn mehr Lizenzen verkauft werden. Verfügbare Lizenzen: 3 Der Handel mit Gold gehört aufgrund seiner extremen Volatilität und der damit verbundenen Risiken zu den anspruchsvollsten Bereichen der Finanzmärkte. Golden Scalper PRO wurde entwickelt, um genau diesen Herausforderungen z
Canadian Taiga
Charbel Abboud
Experten
CANADIAN TAIGA ist ein professioneller Portfolio-EA, der ein trendfolgendes Handelssystem verwendet, das auf den Prinzipien von Volatilitätsausbrüchen und Ausbrüchen von Unterstützungs-/Widerstandsniveaus basiert. Es funktioniert auf allen Kanadischen Dollar-Paaren. Das Kernprinzip von Canadian Taiga ist die Nutzung von Handelsmöglichkeiten auf allen CAD-Paaren unter Verwendung eines ausgeklügelten Hedging-Moduls. Laden Sie CANADIAN TAIGA herunter und testen Sie es auf allen Kanadischen Dollar
BBMA Telegram Informer
Dmitrii Leshchev
Utilitys
Der Expert Advisor ist ein multifunktionales Handelssystem BBMA Oma Ally mit Telegram-Integration zur Fernverwaltung und -benachrichtigung. Seine Hauptspezialisierung ist die Analyse von Preisaktionsmustern und die automatische Benachrichtigung über Handelsmöglichkeiten. Wichtigste Funktionen 1. Benachrichtigungssystem über Telegram Befehlsmanagement: Verfolgung und Ausführung von Befehlen über Telegram Benachrichtigungen: Sofortige Benachrichtigung über Handelssignale. Fernverwaltung: Möglic
ExincExp
Stanislav Vereshchagin
Experten
Hallo liebe Trader! Ich stelle Ihnen den ExincExp Handelsroboter vor. Der Roboter basiert auf der Price Action "Outside Bar" Handelsstrategie. Der Expert Advisor ist für den H1-Zeitrahmen konzipiert, am besten geeignet für das Paar EUR-USD. Es wird nicht viele Trades geben, aber sie werden sehr gut gefiltert, was nur die genauesten Markteintritte für Sie ermöglicht. Der Roboter berechnet und platziert Stop-Loss und Take-Profit auf seine eigene. Außerdem basiert er nicht auf irgendwelchen Indi
Haiau Capital MT4
Thi Dang Nguyen
Experten
Unser Haiau Capital MT4 (EA) wurde mit fortschrittlichen Algorithmen und unter Verwendung von Deep-Learning-Technologie entwickelt, um Sie in der komplizierten Welt des Devisenhandels zu unterstützen. Das System analysiert das Marktverhalten und führt Transaktionen auf der Grundlage spezifischer Kriterien durch, damit Sie die Markttrends effektiver nutzen können. Der EA stützt sich auf fast ein Jahrzehnt an Daten und setzt Deep Learning ein, um vergangene Marktbedingungen zu untersuchen und so
Arman Flying EA X3
Samir Arman
Experten
Hallo zusammen Der Experte arbeitet mit schwebenden Geschäften, die sich mit dem Preis bewegen beim Aktivieren einer Transaktion Es schließt auf dem Stop-Loss oder auf einem Gewinn aus der Verfolgung des Gewinns Arbeitet auf Währungspaaren mit niedrigem Spread Wie Dollar Yen Währung Die Arbeit wird mit den gleichen Einstellungen wie der Experte durchgeführt, oder sie kann nach Belieben des Benutzers geändert werden Arbeit auf einem Timing von 15M oder mehr, wie der Benutzer mag Parameter: Tran
Psychology
Tais Miranda Hoffmann
5 (3)
Utilitys
Das unterschiedlichste Produkt der Website: Dieses Tool ist ein Hilfsmittel zur Verwaltung Ihrer Geschäfte und psychologischen Diskussionen. Wie Sie wahrscheinlich wissen, liegt der Grund für den Erfolg großer Trader zu mehr als 70% in psychologischen Fragen. Nur 30% haben mit Ihrer Strategie zu tun. Es ist also besser, diesen großen Teil mit einem Hilfsmittel zu stärken. Mit einem kostenlosen Tool ermögliche ich Ihnen, ein besserer Trader zu werden Dieses Tool besteht aus mehreren Regeln. In Ve
FREE
CloneChartMT4
Andrei Novichkov
5 (2)
Utilitys
Dieses Tool klont den Chart, auf dem es läuft. Es öffnet dasselbe Diagramm mit denselben grafischen Objekten, einer Reihe von Indikatoren (Speicherung der Parameter) und den übrigen Elementen. Im Wesentlichen führt es ein tiefes Kopieren des ursprünglichen Charts durch und überträgt die Vorlage auf den geöffneten Chart. Das Symbol und der Zeitrahmen des ursprünglichen Charts werden ebenfalls gespeichert.
FREE
Arman Flying EA R1
Samir Arman
Experten
Hallo zusammen, der Experte arbeitet mit schwebenden Geschäften, die sich mit dem Preis bewegen. Wenn ein Geschäft aktiviert wird, werden der Take Profit und der Stop Loss gesetzt. Wenn sich das Geschäft mit dem Gewinn bewegt, bewegt sich das andere schwebende Geschäft mit dem Preis Bis es mit einem Gewinn oder Verlust schließt und wieder auf die gleiche Weise arbeitet Es gibt keine Komplikationen oder Indikatoren in dem Experten Der Experte ist sehr einfach in seiner Arbeit Arbeit auf den fünf
GridderEA Pro
Nikolaos Pantzos
3.83 (6)
Experten
Es handelt sich um ein Multi-Währungs-Grid- und Martingale-System, das alle Eingangspaare von einem Chart aus handeln kann. Der Experte schließt alle Aufträge für jedes Paar unter Verwendung einer Gewinnstufe. Der Experte hat die Möglichkeit, bis zu 100 Paare zu handeln. Informationen Wählen Sie einen Broker mit schneller Ausführung und niedrigen Spreads für effektive Ergebnisse. Bitte machen Sie einige Tests auf einem Demokonto, um zu sehen, wie der Experte funktioniert, bevor Sie ihn auf ein
FREE
LENA Scalp
Cence Jk Oizeijoozzisa
4.4 (5)
Experten
LENA Scalp Mit fortschrittlicher Stop-Loss-Technologie und künstlicher Intelligenz bietet der Lena Expert Advisor ein innovatives Handelserlebnis. Der Lena-Roboter verwendet keine großen Stop-Loss-Level, kein Martingale und kein Grid-Trading. Stattdessen nutzt er ein dynamisches Stop-Loss-System, das sich an die Marktbedingungen anpasst. Die KI-gestützte Analyse hilft dabei, wichtige Marktchancen zu identifizieren, die auf der sorgfältig entwickelten Strategie basieren. Diese automatisierte Han
Market Monitor
Rodrigo Rethka Goncalves
Utilitys
Market Monitor - Smart Asset Performance Dashboard für MT4 Verwandeln Sie Ihren MetaTrader 4 in ein professionelles Trading Intelligence Center! Market Monitor ist ein leistungsfähiges Überwachungsinstrument, das in Echtzeit die wichtigsten Performance-Metriken jedes gehandelten Symbols anzeigt und Ihnen hilft, schnellere, intelligentere und strategischere Entscheidungen zu treffen. Was macht dieser Indikator? Market Monitor scannt alle offenen und historischen Orders, konsolidiert d
Risk And Trade Manager
Waseem Ejaz
Utilitys
THIS PRODUCT CAN NOT BE TEST IN STRATEGY TESTER. PLEASE TRY DEMO VERSION: https: // www.mql5.com/en/market/product/58082 DIE ERSTEN 10 EXEMPLARE ZU 30 USD, DER NÄCHSTE PREIS WÄRE 50 USD RISIKO- UND HANDELSMANAGER RISK AND TRADE MANAGER ist ein fortschrittliches Handels-Panel, das für den manuellen Handel entwickelt wurde und hilft, den Handel effektiv und effizient mit einem einzigen Klick zu verwalten. HAUPTFUNKTIONEN Konvertiert und zeigt Stop Loss (SL) Pips in % und Betrag an, um ein klares
Next Generation
Volodymyr Zubov
Experten
Automatischer Handelsberater für das MT4-Terminal. Alle Handelsinstrumente. Minimale Einstellungen. Detaillierte Anzeige von Stil und Handelsbedingungen auf dem Bildschirm Ihres Terminals. Es beginnt sofort nach der Installation und Verbindung mit Ihrem MT4-Konto zu arbeiten. Jeder Zeitrahmen unter H4. Empfohlener Zeitrahmen für die Anzeige von Handelssitzungen H1. Sie wählen die optimale Arbeitszeit für einen Handelsroboter. Beste Grüße und ein vorübergehender Trend.
Ultimate Drawdown Recovery MT4
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilitys
Der ultimative Drawdown Recovery & Trade Protection EA für MT4! Ihre Trades verdienen eine zweite Chance. Geben Sie ihnen diesen Soldaten. Kämpfen Sie mit schwebenden Verlusten oder plötzlichen Drawdowns, die Ihr Konto bedrohen? Sehen Sie nicht länger zu, wie Ihre Trades in den roten Zahlen versinken und lassen Sie den Ultimate Drawdown Recovery EA (UDR) Ihre Handelsstrategie automatisch wiederherstellen, schützen und stärken. Was ist UDR? UDR ist ein ultra-intelligenter, blitzschneller MT4 Exp
Donchian Channel Pro
Yeoh Kia Gee
Experten
Donchian Channel Pro EA 1. ÜBERBLICK Der Donchian Channel EA ist ein Ausbruchshandelssystem, das den Donchian Channel nutzt , um wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage von Kurshöchst- und -tiefstständen über einen bestimmten Zeitraum zu identifizieren. Der EA führt automatisch Trades aus, wenn der Kurs aus diesen Niveaus ausbricht, und zielt darauf ab, starke Trendbewegungen zu erfassen. Er enthält Funktionen wie Zeitfilter, ATR-basierte Stop-Loss- und Take-Profit-Leve
UniTradeXpert
Tsz Fung Wong
Experten
Wir stellen Ihnen UniTradeXpert vor: Ihr ultimatives Forex-Programm! Entdecken Sie das außergewöhnliche Potenzial von UniTradeXpert, einem hochmodernen Expert Advisor, der sorgfältig entwickelt wurde, um Ihre Erfahrungen im Forex-Handel zu verbessern. Mit fast 7 Jahren umfassender Datenanalyseunterstützung bietet dieser EA einen entscheidenden Vorteil auf dem hart umkämpften Markt mit einer erstaunlichen Genauigkeitsrate von 99,9% . UniTradeXpert zeichnet sich im Oszillationshandel innerhalb des
LayerStop
Norhisham Mohd Rudin
Experten
LayerStop EA führt nur eine Aktion aus, um eine Pending Order BUYSTOP oder SELLSTOP zu öffnen, und überwacht somit nur den Trailing Stoploss. Es werden keine spezifischen Bedingungen verwendet, um eine Pending Order zu öffnen. Pending Order BUYSTOP oder SELLSTOP wird sofort generiert, nachdem ein Expert Advisor in den Chart eingefügt wurde. Geeignet für News High Impact. Wenn Sie LayerStop EA bereits in den Chart eingefügt haben und LayerStop EA eine neue Aktion durchführen möchte, um eine
VolatilityAndStrategyAnalyze
Juraj Puchky
Utilitys
Einfaches Skript zur Analyse der Gewinnmöglichkeit für den gesamten Markt mit allen Symbolen. Sie können für jede Periode den minimalen und maximalen Gewinn in Prozent und Anzahl der Schritte angeben. Das Skript findet die interessantesten Symbole, abhängig von Ihrer Konfiguration. Sie erhalten eine schnelle und aktuelle Analyse des gesamten Marktes, die Ihnen bei der richtigen Auswahl der Trades helfen kann, Sie verpassen keine Gelegenheit mehr.
FREE
Euro Pulse EA
Andreas Smigadis
Experten
Euro Impuls EA (Alpha Structure FX) Überblick Prop Firm Robot ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der mit einem 5-Minuten-Zeitrahmen unter Verwendung eines Multi-Indikator-Bestätigungsmodells und eingebauter Schutzlimits handelt. Eingaben werden durch mehrere Standardindikatoren gefiltert und bei neuen Balken ausgewertet. Der EA umfasst Spread-/Positionslimits, tägliche Verlust- und Drawdown-Limits und Kontokapitalschutz, der neue Eingaben aussetzen kann, wenn er ausgelöst w
Kakarot Ea
Pham Xuan Can
Experten
PROFITABLER, HÖHER UND SICHERER - Kakarot EA verwendet Indikatoren kombiniert mit AI-Algorithmus nach dem Prinzip der Trend-Erkennung und Trend-Matching. - Das Prinzip des Auftragsausgleichs, niedrige DD schützt Konten besser für hohe Gewinne. - Flexibler Befehlseinstieg und -ausstieg - Funktioniert auf allen Paaren, bevorzugt auf den wichtigsten USD-Paaren. - Unterstützt manuelle Handelsmethoden. - Bieten Sie effektive Bot-Management-Parameter nach eigenem Ermessen, um in der Lage zu se
Calculated
Vitalii Zakharuk
Indikatoren
Berechneter Trendindikator, kann mit einem optimalen Risiko-Gewinn-Verhältnis verwendet werden, zeigt erfolgreiche Signale. Verwendet zwei Optionen für Einstellungen. Zeigt günstige Momente für den Einstieg in den Markt mit Pfeilen an. Die Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Trend ist nicht sehr schlecht! Der Indikator kann sowohl für Pipsing in kleinen Perioden als auch für den langfristigen Handel verwendet werden. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und hinkt nicht hinterher. Er fu
Unbrekeable
SHEYLA SOFTWARE
4 (1)
Experten
Limited number of copies will be sold on MQL5 market.  Preis $69.99 4 von 10 übrig zu diesem Preis Die nächsten 10 Exemplare kosten $149.99. Expert wird bis zum 1. Januar zum Verkauf angeboten. Unbrekeable for XAUUSD ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Es basiert auf maschinellem Lernen Analyse und eine unglaubliche Trend-Erkennung-System. Dieser EA versucht, 1% des Kontos in jedem der Trades zu gewinnen!!!! funktioniert wie Magie :) EA enthält selbst
CloseDelet Orders
Hafis Mohamed Yacine
Experten
CloseDelet_Orders CloseAtProfit ist ein EA, den ich nur verwende, um Aufträge nach einem definierten Gewinn oder Verlust zu schließen, alle Aufträge zu schließen und auch schwebende Aufträge zu löschen. Die Geschwindigkeit der Schließung hängt von der Zeit ab, zu der gehandelt wird, vom Broker, den Sie benutzen und von den Symbolen, die Sie handeln. INPUTS: win_USD_All = schließt alle Orders (Verkauf+Kauf), wenn der Gewinn größer ist als der definierte Gewinn zum Schließen; win_USD_BUY = schlie
OwlGrid01
Angel Perez Sanchez
Experten
Dieser Expertenberater macht Einfachheit effektiv. Er ermöglicht es Ihnen, Ihr Risikoniveau entsprechend Ihrem Profil und Kapital durch ein justierbares Lossummen-System anzupassen. Verwalten Sie Ihre Investitionen präzise. Ideal, um verschiedene Sätze konservativer Operationen zu kombinieren, um kontrollierte und konstante Gewinne zu erzielen. Im Bildbereich können Sie einige Backtests sowie das Verhalten von 8 Sätzen auf verschiedenen Instrumenten in Echtzeit sehen (ein Bild zeigt die Gesamtsu
Mega Dashboard MT4
Paul Anscombe
4.71 (7)
Indikatoren
Das ultimative Armaturenbrett Sparen Sie jetzt $10 - Normalpreis $79 Indikatoren sind nützlich für Händler, aber wenn man sie in ein Dashboard einbindet, das 28 Symbole auf einmal scannen kann, werden sie noch besser, und wenn Sie auch noch verschiedene Indikatoren und Zeitrahmen kombinieren können, um Ihnen synchronisierte Warnungen zu geben, dann werden sie fantastisch. Dieses einfach zu bedienende Dashboard bietet Ihnen 23 führende Indikatoren, die Sie einzeln oder zusammen verwenden können
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstof
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Handels-Kopierer MT4) ist nicht nur ein einfacher lokaler Trade-Copier; es ist ein vollständiges Rahmenwerk für Risikomanagement und Ausführung, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Challenges bis zum persönlichen Kontomanagement passt es sich jeder Situation mit einer Kombination aus starker Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und erweiterten Handelsfunktionen an. Der Copier arbeitet sowohl im Master- (Sende
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitys
Der MT4 to Telegram Signal Provider ist ein benutzerfreundliches, vollständig anpassbares Tool, das das Senden von Handelssignalen an Telegram ermöglicht und Ihr Konto in einen Signalanbieter verwandelt. Das Format der Nachrichten ist vollständig anpassbar! Für eine einfache Nutzung können Sie jedoch auch eine vordefinierte Vorlage wählen und spezifische Teile der Nachricht aktivieren oder deaktivieren. [ Demo ]   [ Handbuch ] [ MT5-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegr
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT4 (die Sie Mitglied sind ) zu kopieren , auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung für die Übersetzung anderer Sprachen in Englisch Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch Kanäle haben "Restrict Saving Content", Arbeit mit Multi-Channel, Multi MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über T
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitys
Handeln Sie automatisch in Unterstützungs- und Widerstands- oder Angebots- und Nachfragezonen, sobald Sie die Schlüsselbereiche identifiziert haben, von denen aus Sie handeln möchten. Mit diesem EA können Sie mit einem einzigen Klick Kauf- und Verkaufszonen zeichnen und sie dann genau dort platzieren, wo Sie eine Preiswende erwarten. Der EA überwacht dann diese Zonen und führt automatisch Trades basierend auf der Preisentwicklung durch, die Sie für die Zonen angeben. Sobald der erste Trade abge
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilitys
Trade Copier Pro ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades global nach Ihren eigenen Regeln auf andere Empfänger kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Ablauf des Abonnements fü
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitys
Mittelwerthilfe - Diese Art von Handelshilfeinstrument hilft Ihnen dabei, Ihre zuvor unrentablen Positionen mithilfe von zwei Techniken zu mitteln: Standardmittelwertbildung Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen entsprechend dem Trend Das Dienstprogramm kann   mehrere offene Positionen in verschiedene Richtungen gleichzeitig sortieren, sowohl für Kauf als auch für Verkauf. Beispiel: Sie haben eine Position für Verkauf und eine zweite für Kauf eröffnet, und beide sind unprofitabel,
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilitys
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitys
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus nur eine Sekunde dauert. In der neuen Version kann der Kopiervorgang im Remote-Modus mit einer Verzögerung von Millisekunden oder Null durchgeführt werden
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilitys
Fortgeschrittenes Handelswerkzeug: Intelligente Aufträge mit einem Klick, die unter Ihren Bedingungen ausgeführt werden Entwickelt von Händlern für Händler: Positionsgrößenrechner (Lotgröße), Positionseröffnung nach Preisbewegung, Strategieerstellung, Handel einstellen und vergessen, mobile Benachrichtigungen Risikomanagement - Risikoprozentsatz-Positionsgrößenrechner, Gewinnprozentsatz, Ziel-Risiko-Belohnungs-Verhältnis, Spread und Kommissionen sind in den Berechnungen enthalten 7 fortgeschrit
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 4-Plattform bei. Unterstütz
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT4 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 4 Handelsverlauf in umsetzbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Es können mehrere Konten sowie MT4 und MT5 in einem einzigen Dashboard kombiniert werden. Was es kann Analysiert automatisch Ihren MT4-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Perfo
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
Utilitys
Der fortschrittlichste Nachrichtenfilter auf dem MQL-Markt - kostenlose Demo verfügbar Take a Break hat sich von einem einfachen Nachrichtenfilter zu einer umfassenden Kontosicherungslösung entwickelt. Er unterbricht nahtlos alle anderen Expert Advisors während Nachrichtenereignissen oder basierend auf Ihren benutzerdefinierten Filtern, während er gleichzeitig Ihre EA-Einstellungen schützt - er stellt sie automatisch wieder her, wenn der Handel wieder aufgenommen wird, damit Sie völlig beruhigt
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
Utilitys
Der Expert Advisor hilft Ihnen dabei, alle Pop-up-Benachrichtigungen mit Screenshot von MetaTrader 4 an Telegram-Kanäle/-Gruppen weiterzuleiten, ebenso wie alle Benachrichtigungen an Telegram. Parameter - Telegram Bot Token - erstellen Sie den Bot auf Telegram und erhalten Sie den Token. - Telegram Chat ID - geben Sie Ihre Telegram Benutzer ID, Gruppe / Kanal ID ein - Alert weiterleiten - standardmäßig true, um Alerts weiterzuleiten. - Send message as caption of Screenshot - standardmäßig falsch
NextGen Trade Manager AI
Bernhard Schweigert
Utilitys
Weihnachts-Handelsspecial -50% Rabatt ! Advanced Trade Manager - Die ultimative All-in-One-Lösung für schnelleren, intelligenteren und sichereren manuellen Handel. Transformieren Sie Ihren manuellen Handel mit NextGen Trade Manager AI - dem professionellen On-Chart-Panel, das sofortige Ausführung, visuelle Handelsplanung und leistungsstarkes Risikomanagement in einem intuitiven Tool vereint. Führen Sie Orders aus, verwalten Sie Risiken und sichern Sie Gewinne schneller als je zuvor - und das
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
Utilitys
Kopieren Sie Signale von jedem Kanal, dem Sie angehören (einschließlich privater und eingeschränkter Kanäle) direkt auf Ihren MT4.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und visuell ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und starten Sie die Nutzung des Produkts innerhalb weniger Mi
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilitys
Ich präsentiere Ihnen ein leistungsfähiges Dienstprogramm zur Vorhersage der zukünftigen Entwicklung eines Vermögenswerts auf der Grundlage des Schwingungsgesetzes von W.D. Ganna. Dieses Dienstprogramm analysiert das ausgewählte Marktmodell und liefert Codes für mögliche zukünftige Marktbewegungsmuster. Wenn Sie den ausgewählten Code in das entsprechende Feld eingeben, erhalten Sie eine Prognose der möglichen Marktbewegung. Das Dienstprogramm hat die Möglichkeit, mehrere mögliche Prognosemodell
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (1)
Utilitys
DIESES EA IST EIN HALBAUTOMATISCHES EA, ES BENÖTIGT BENUTZEREINGABEN. Handbuch & Testversion Bitte KAUFEN Sie dieses Produkt NICHT , bevor Sie es getestet und mein Video dazu gesehen haben. Kontaktieren Sie mich für Benutzer-Support oder Bug-Reports, oder wenn Sie die MT5-Version wollen! MT5-Version Ich garantiere keine Gewinne oder finanziellen Erfolg mit diesem EA. Mit diesem Expert Advisor, können Sie: Ihre eigene Zone Recovery-Strategie implementieren, um von Trendmärkten zu profitieren. G
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Utilitys
Custom Alerts: Überwache mehrere Märkte und verpasse kein wichtiges Setup Überblick Custom Alerts ist eine dynamische Lösung für Trader, die potenzielle Setups über mehrere Instrumente hinweg zentral verfolgen möchten. Durch die Integration von Daten aus unseren wichtigsten Tools – wie FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – benachrichtigt Custom Alerts automatisch über wichtige Marktbewegungen, ohne dass du mehrere Charts gleichzeitig im Blick behalten musst. Dank Unterstütz
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilitys
Zeitersparnis und schnelle Ausführung Ob Sie unterwegs sind oder schlafen, Sie können immer sicher sein, dass Telegram To Mt4 die Trades für Sie ausführt. Mit anderen Worten, unser Telegram MT4 Signal Trader analysiert die Handelssignale, die Sie auf Ihren ausgewählten Telegram-Kanälen erhalten und führt sie auf Ihrem Telegram to MT4-Konto aus. Reduzieren Sie das Risiko Telegram To Mt4 definiert die gesamte Erfahrung des Kopierens von Signalen von Telegram Signal Kopierer zu mt4 Plattformen. B
Auto Trade Copier
Vu Trung Kien
4.76 (84)
Utilitys
Auto Trade Copier wurde entwickelt, um Trades auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten/Terminals mit 100%iger Genauigkeit zu kopieren. Die Anbieter- und Empfängerkonten müssen sich auf demselben PC/VPS befinden. Mit diesem Tool können Sie Trades auf Empfängerkonten auf demselben PC/VPS kopieren. Alle Handelsaktionen werden perfekt vom Anbieter zum Empfänger kopiert. Diese Version kann nur auf MT4-Konten verwendet werden. Für MT5-Konten müssen Sie Auto Trade Copier für MT5 verwenden. Hinweis: -
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilitys
Alles für Chart Technische Analyse Indikator MT4 in einem Tool Zeichnen Sie Ihre Angebot-Nachfrage-Zone mit Rechteck und Unterstützung-Widerstand mit Trendlinie und erhalten Sie Warnungen auf Handy oder E-Mail-Alarm - Risiko-Belohnungs-Indikator Video-Tutorials, Handbücher, DEMO-Download hier . Kontakte finden Sie auf meinem Profil . 1. erweiterte Rechtecke und Trendlinien Das Objekt wird bis zum rechten Rand des Charts verlängert, wenn der Preis eine neue Kerze im Chart zeichnet. Dies ist ein R
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
Utilitys
Das Produkt kopiert alle Discord-Signale in den MT4 (in dem Sie Mitglied sind ), es kann auch als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten. Arbeitet mit fast allen Signalformaten, unterstützt die Übersetzung anderer Sprachen ins Englische Arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT4. Arbeitet mit Image Signal. Kopieren Sie Auftrag sofort, automatisch erkennen Symbol. Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über Ticket-Nummer zu kopieren. Wie man einrichte
EchoTrade Telegram to MT4 Copier
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (2)
Utilitys
EchoTrade Telegram zu MT5 Kopierer Nahtloses, sofortiges und zuverlässiges Kopieren von Signalen - direkt von Telegram zu MetaTrader 4! Das Produkt läuft nicht im Strategietester, aber Sie können eine kostenlose Testversion hier zum Testen vor dem Kauf erhalten . Sind Sie es leid, Trades von Telegram-Signalen manuell auszuführen? EchoTrade automatisiert den Prozess und kopiert Trades von jedem Telegram-Kanal oder jeder Telegram-Gruppe direkt in Ihr MT5-Konto - präzise, effizient und ohne Verzö
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
Utilitys
Bringen Sie Ihr Trading auf die nächste Stufe mit DFGX - unserem Dynamic Fibonacci Grid der zweiten Generation. Diese neue, leistungsstarke und einfach zu bedienende Anwendung wurde speziell für den konträren Intraday-Handel, das Scalping und den Nachrichtenhandel auf dem Forex-Markt entwickelt und optimiert. Dieses System ist die ideale Lösung für aktive professionelle Trader und Scalper, die nach innovativen Wegen zur Optimierung ihrer Strategie suchen. Das System bietet auch eine hervorragend
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Utilitys
Mit diesem EA-Dienstprogramm können Sie (mit erweiterter Filterung) unbegrenzte offene Aufträge (manuell oder EA) mit 16 Trailing-Stop-Methoden verwalten: fest, prozentual, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI und Stochastic. Der Trailing-Stop kann entweder real oder virtuell sein, und Sie können vollständig oder mit einem teilweisen Close-Prozentsatz bei To
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie The New
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilitys
Unlimited Trade Copier Pro ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades an andere Empfänger global nach Ihren eigenen Regeln kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Ablauf d
Weitere Produkte dieses Autors
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Coppy Master MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilitys
Coppy Master MT5   ist ein Tool zum Kopieren von Trades zwischen MetaTrader 4- und MetaTrader 5-Terminals. Unterstützt das Kopieren in beide Richtungen: von MT5 zu MT4, von MT4 zu MT5 und auch zwischen Konten desselben Typs. Für einen korrekten Betrieb müssen alle Terminals auf einem Computer oder VPS gestartet werden. [ Instruction  and Demo ]  Zum Kopieren auf MetaTrader 4 ist eine separate Version des Produkts erforderlich –   Coppy Master MT4   . Hauptfunktionen: Anschlussart Master- und Em
Ice Cube Scalper for MT5
Sergey Batudayev
4.5 (6)
Experten
Handelsberater Ice Cube Scalper -         Es handelt sich um einen Day-Scalper   , der täglich eine große Anzahl von Trades durchführt und mit jeder Transaktion mehrere Punkte einnimmt. Die Strategie des EA besteht darin, mithilfe des RSI-Indikators mit dem Trend zu handeln. Der EA verwendet eine Mittelwertbildung mit einem Multiplikator-Lot. Dies müssen Sie verstehen, bevor Sie den EA verwenden. Die Strategie hat sich jedoch sowohl beim Backtesting als auch beim Live-Trading gut bewährt. Testen
Indicator iPump for MT4
Sergey Batudayev
3 (2)
Indikatoren
Der iPump-Indikator ist ein vielseitiger Indikator, der die Vorteile von drei Kategorien von Indikatoren kombiniert. gleichzeitige Trenderkennung auf mehreren TFs Definition von Widerstands- und Unterstützungszonen Bestimmung von überkauften und überverkauften Zonen Anzeigefunktionen: Einen Trend definieren Diese Funktion wird für alle Trader notwendig sein, die die aktuelle Marktrichtung objektiv einschätzen und Subjektivität vermeiden möchten. In Sekundenbruchteilen können Sie die Richtung
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitys
Mittelwerthilfe - Diese Art von Handelshilfeinstrument hilft Ihnen dabei, Ihre zuvor unrentablen Positionen mithilfe von zwei Techniken zu mitteln: Standardmittelwertbildung Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen entsprechend dem Trend Das Dienstprogramm kann   mehrere offene Positionen in verschiedene Richtungen gleichzeitig sortieren, sowohl für Kauf als auch für Verkauf. Beispiel: Sie haben eine Position für Verkauf und eine zweite für Kauf eröffnet, und beide sind unprofitabel,
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilitys
Expert Advisor Risk Manager für MT5 ist ein sehr wichtiges und meiner Meinung nach notwendiges Programm für jeden Trader. Mit diesem Expert Advisor können Sie das Risiko in Ihrem Handelskonto kontrollieren. Die Risiko- und Gewinnsteuerung kann sowohl monetär als auch prozentual erfolgen. Damit der Expert Advisor funktioniert, hängen Sie ihn einfach an das Währungspaardiagramm an und legen Sie die akzeptablen Risikowerte in der Einzahlungswährung oder in % des aktuellen Guthabens fest. [Instru
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Utilitys
AI Trade Analyzer   ist ein intelligentes Marktanalysetool, das im Indikatorformat implementiert ist. Das Programm visualisiert Signale im Chart und hilft dem Händler, die Marktsituation anhand technischer Indikatoren und Nachrichtenhintergründe zu bewerten. Hauptfunktionen: 1. Technische Analyse: Unterstützung für gängige Indikatoren: EMA (kurz/lang), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, Stochastic, ATR, Bollinger Bands, Pivot Points, Fibonacci. Erkennen von Trends, Abweichungen und Schlüsselebenen. 2. Ar
GoldPro MT5
Sergey Batudayev
5 (4)
Experten
Willkommen in der Welt des innovativen und effizienten Goldhandels mit GoldPro – einem fortschrittlichen Handelsroboter, der speziell dafür entwickelt wurde, Ihnen dabei zu helfen, auf dem Goldmarkt erfolgreich zu sein. Der Berater verwendet die Durchschnittsmethode. Sie sollten dies nicht als gut oder schlecht betrachten, sondern als einen Ansatz, der auf dem Markt funktioniert. Verwerfen Sie den einseitigen Glauben, dass eine Methode gut und die andere schlecht ist. Es gibt sie und sie kann
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilitys
Mit diesem Screener können Sie Vermögenswerte identifizieren, die innerhalb eines ausgewählten Zeitraums ( Zeitrahmen) mehr als gewöhnlich überkauft (% Wachstum) oder überverkauft (% Rückgang) sind. Der Markt wird vom Gesetz regiert, kaufen Sie billiger, verkaufen Sie teurer, aber ohne einen automatischen Scanner wird es für Sie sehr schwierig sein, Währungen / Aktien zu identifizieren, die überkauft oder überverkauft sind, sagen wir innerhalb der aktuellen Woche oder der aktuelle Stunde oder M
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Utilitys
Expert Advisor Risk Manager für MT4 ist ein sehr wichtiges und meiner Meinung nach notwendiges Programm für jeden Trader. Mit diesem Expert Advisor können Sie das Risiko in Ihrem Handelskonto kontrollieren. Die Risiko- und Gewinnsteuerung kann sowohl monetär als auch prozentual erfolgen. Damit der Expert Advisor funktioniert, hängen Sie ihn einfach an das Währungspaardiagramm an und legen Sie die akzeptablen Risikowerte in der Einzahlungswährung oder in % des aktuellen Guthabens fest. Berate
GoldPro
Sergey Batudayev
3.67 (3)
Experten
Willkommen in der Welt des innovativen und effizienten Goldhandels mit GoldPro – einem fortschrittlichen Handelsroboter, der speziell dafür entwickelt wurde, Ihnen dabei zu helfen, auf dem Goldmarkt erfolgreich zu sein. Der Berater verwendet die Durchschnittsmethode. Sie sollten dies nicht als gut oder schlecht betrachten, sondern als einen Ansatz, der auf dem Markt funktioniert. Verwerfen Sie den einseitigen Glauben, dass eine Methode gut und die andere schlecht ist. Es gibt sie und sie kann
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
Experten
Handelsberater Ice Cube Scalper -           es ist ein Tages-Scalper       , die täglich eine große Anzahl von Trades tätigen und bei jeder Transaktion mehrere Punkte sammeln. Die Strategie des EA besteht darin, mit dem Trend unter Verwendung des RSI-Indikators zu handeln. Der EA verwendet die Mittelung mit einem Multiplikator-Los, Sie müssen dies verstehen, bevor Sie den EA verwenden, aber die Strategie hat sowohl beim Backtesting als auch beim Live-Handel gut abgeschnitten. Testen Sie vor dem
Power Reserve MT4
Sergey Batudayev
Indikatoren
Arbeitslogik Die Bedeutung dieses Indikators liegt darin, dass Sie erkennen können, wie viel „Brennstoff noch auf dem Instrument ist“. Stellen Sie sich die Situation vor, Sie haben ein Auto mit halb entladener Batterie verlassen, im Durchschnitt reicht diese Energiemenge normalerweise für ein Auto für 250 km, wenn Sie also möchten, können Sie eine Strecke von 700 km nicht überwinden. Für jedes Instrument gibt es also eine bestimmte tägliche Preisbewegung, und als Ergebnis statistischer Beobacht
MT5 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (9)
Utilitys
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
Coppy Master MT4
Sergey Batudayev
3.5 (2)
Utilitys
Coppy Master MT4       ist ein Trade-Copier-Tool für MetaTrader 4 und MetaTrader 5 Terminals. Es unterstützt das Kopieren in beide Richtungen: von MT4 zu MT5, von MT5 zu MT4 sowie zwischen Konten des gleichen Typs MT4 zu MT4. Damit es ordnungsgemäß funktioniert, müssen alle Terminals auf demselben PC oder VPS ausgeführt werden. [ Instruction  and Demo ]  Zum Kopieren auf MetaTrader 4 gibt es eine separate Version —       Coppy Master MT5       - ist erforderlich. Hauptmerkmale: Kopiermodi Unter
SPARK Liquidity breakout for MT4
Sergey Batudayev
3.75 (4)
Experten
Der automatisierte Handel sollte Ihnen dabei helfen, Ihr Kapital zu vermehren – und Sie nicht mit endlosen Einstellungen und Theorien verwirren. SPARK   ist ein leichtgewichtiger, aber dennoch effektiver Expert Advisor, der Anfängern mit Schwerpunkt auf Präzision und Einfachheit einen sicheren Einstieg ermöglichen soll. Warum ist SPARK anders? Fokussiert auf EUR/USD:   Der EA ist speziell für EUR/USD optimiert, eines der liquidesten und stabilsten Währungspaare. Basiert auf der Logik des Liquidi
FREE
Stop Out Line MT5
Sergey Batudayev
Utilitys
Arbeitslogik Das Dienstprogramm Stop Out ist ein einfacher, aber sehr praktischer Indikator, der anzeigt, wie viele Punkte bis zum Stop-Out-Level verbleiben. Sein Vorteil liegt darin, dass viele Trader das Risiko beim Trading bewusst überschätzen, um Gewinn zu machen, die verfügbare Marge maximal nutzen und für diesen Fall ist es sehr wichtig zu wissen, wo der Broker Ihre Positionen zwangsweise schließen kann. Platzieren Sie einfach den Indikator auf dem Chart und je nach offener Position in
True Supply and Demand MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Indikatoren
Echter Angebots- und Nachfrageindikator       - ermöglicht es Ihnen, die Position von Widerstands- und Unterstützungsniveaus in allen Zeitrahmen schnell zu bestimmen. Der Indikator wird für diejenigen nützlich sein, die technische Analysen in ihrem Handel verwenden. Der Indikator ist einfach zu verwenden, ziehen Sie ihn einfach per Drag-and-Drop auf den Chart und der Indikator zeigt Ihnen die wahrscheinlichsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Wenn Sie den Zeitrahmen wechseln, sehen Sie
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Experten
Die Strategie des EA basiert auf dem Swing-Trading , mit Einstiegen nach scharfen Impulsen, die vom iPump-Indikator berechnet werden. Wie bereits erwähnt, hat der EA die Möglichkeit, manuelle Trades mit automatischer Unterstützung zu eröffnen. - für einen Abwärtstrend ↓ gehen wir nach einem korrigierenden Anstieg des Preises in einen Trade ein, der Vermögenswert gelangt in die überkaufte Zone, wir verkaufen entlang des Trends. - Bei einem Aufwärtstrend ↑ gehen wir nach einem korrigierenden Kurs
MT4 for Discord Signals
Sergey Batudayev
Utilitys
Das Dienstprogramm dient zum Senden eines Signals von MT4 an Discord. Es verfügt über eine Reihe einzigartiger Funktionen, mit denen Sie nicht nur Handelssignale senden, sondern auch die folgenden Funktionen ausführen können: Senden Sie Nachrichten direkt vom Terminal an Discord Senden von Emojis zusammen mit benutzerdefiniertem Text Senden Sie Text und Bilder direkt vom MT4-Terminal an Discord All dies ermöglicht dem Benutzer, einen Kanal mit Signalen zu pflegen und sich auf den Handel und die
MT5 for Discord Signals
Sergey Batudayev
Utilitys
Das Dienstprogramm dient zum Senden eines Signals von MT5 an Discord. Es verfügt über eine Reihe einzigartiger Funktionen, mit denen Sie nicht nur Handelssignale senden, sondern auch die folgenden Funktionen ausführen können: Senden Sie Nachrichten direkt vom Terminal an Discord Senden von Emojis zusammen mit benutzerdefiniertem Text Senden Sie Text und Bilder direkt vom MT5-Terminal an Discord All dies ermöglicht dem Benutzer, einen Kanal mit Signalen zu pflegen und sich auf den Handel und die
Fast Grid Orders
Sergey Batudayev
Utilitys
Das Skript "Open grid of pending orders" wurde entwickelt, um den Prozess der Erstellung von Kauf- (Buy) und Verkaufsaufträgen (Sell) auf der Handelsplattform MT4 zu automatisieren. Es bietet dem Benutzer die Möglichkeit, den Abstand zwischen den Orders und die Anzahl der Orders in diesem Raster einzustellen. Dieses Skript ermöglicht es Händlern, schnell ein Raster von Orders zu erstellen, das einen bestimmten Preisbereich abdeckt. Zu den wichtigsten Funktionen des Skripts gehören: Möglichkeit,
Close All Orders for MT4
Sergey Batudayev
Utilitys
Close All Orders for MT4 script - schließt absolut alle Orders, egal ob Pending oder Market Orders. Die Orders werden mit den aktuellen Gewinn/Verlust-Indikatoren zum Zeitpunkt des Schließens geschlossen. Das Skript ist für Momente geeignet, in denen Sie schnell alle Orders zu den aktuellen Indikatoren schließen müssen. Das Skript ist sehr einfach zu benutzen, ziehen Sie es einfach auf den Chart und es wird seine Arbeit tun. Fügen Sie mich als Freund hinzu , ich habe viele andere nützliche
Smart Grid set EA
Sergey Batudayev
Utilitys
Smart Grid Set EA ist ein flexibler und benutzerfreundlicher Expert Advisor für die Platzierung ausstehender Orders in einem Raster. Er unterstützt Breakeven-Logik, mehrere Trailing-Stop-Modi, manuelle Rasterplatzierung, anpassbare Lotgrößen und eine intuitive On-Chart-Oberfläche. Es ist ideal für Händler, die Raster- oder Durchschnittsstrategien verwenden. Hauptmerkmale Platzieren Sie   Kauf-Stopp-   und   Verkaufs-Stopp   -Orders in einem anpassbaren Raster Unterstützt individuelle Losgrößen f
FREE
Smart expert advisor
Sergey Batudayev
Experten
Beschreibung des Beraters Smart Expert Advisor ist ein automatischer Grid Trading Advisor mit automatischer Auswahl der Einstellungen für jedes Handelspaar. Der Expert Advisor wählt automatisch die Einstellungen für jedes Währungspaar, Sie müssen also nicht die Parameter für jedes Paar definieren, die Berechnungen basieren auf der Volatilität des gehandelten Instruments. Zum Zeitpunkt des Handels können Sie die Richtung der Einstiegspunkte festlegen. Filter nach Trend aktivieren. Über Strategie
PercentTradePad
Sergey Batudayev
Utilitys
Das Panel hat die intuitivste Benutzeroberfläche, mit der jeder Anfänger umgehen kann. In der Spalte SLp müssen Sie die SL-Größe in Pips angeben. Wenn der Wert grau wird und gleichzeitig auch die Bay / Sell-Buttons inaktiv sind, dann haben Sie einen SL-Wert angegeben, der niedriger ist als der zulässige, bevor er von Ihrem Broker festgelegt wurde. In der Spalte TP% - geben Sie TP in% des Kontostands an. In den Einstellungen können Sie auswählen, wie dieser Indikator berechnet wird, nach Eigen
EasyTradePad
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilitys
EasyTradePad – Handelspanel für MetaTrader 4 EasyTradePad   ist ein Tool für den manuellen und halbautomatischen Handel. Das Panel ermöglicht die schnelle Verwaltung von Aufträgen und Positionen sowie die Durchführung von Risikomanagementberechnungen mit nur einem Klick. Panel-Funktionen: Öffnen und Schließen von Trades mit vordefiniertem Risiko (% oder Einzahlungswährung) Legen Sie SL und TP in Punkten, Prozentsätzen oder Geldwerten fest Berechnen Sie das Risiko-Ertrags-Verhältnis automatisch
Main Trading Info
Sergey Batudayev
Utilitys
MetaTrader-Dienstprogramm MTI (Main Trading Info) – zeigt die grundlegenden Handelsinformationen für einen Händler, nämlich: durchschnittliche und aktuelle Spreadgröße Swap-Größe für Short- und Long-Positionen Kosten von 1 Pip für 1 Handelslos Stop-Level-Größe (Mindestabstand zum Platzieren von Pending Orders) Zeit bis zum Ende der aktuellen (rot) und Zeit bis zum Beginn der nächsten (grau) Handelssitzung Die Zeit bis zum Ende der aktuellen Handelssitzung wird in Rot angezeigt, die Zeit bis zur
Impuls Pro MT4
Sergey Batudayev
5 (2)
Experten
Die Strategie des EA basiert auf dem Swing-Trading , mit Einstiegen nach scharfen Impulsen, die vom iPump-Indikator berechnet werden. Wie bereits erwähnt, hat der EA die Möglichkeit, manuelle Trades mit automatischer Unterstützung zu eröffnen. - für einen Abwärtstrend ↓ gehen wir nach einem korrigierenden Anstieg des Preises in einen Trade ein, der Vermögenswert gelangt in die überkaufte Zone, wir verkaufen entlang des Trends. - Bei einem Aufwärtstrend ↑ gehen wir nach einem korrigierenden Kurs
Auswahl:
Lucas Eduardo
23
Lucas Eduardo 2025.10.01 08:50 
 

EA opens this order, everything is fine with tp and sl correct, But when the tp hits the group I'm in, the admin sends it in this format and the ea is opening the purchase order again. Is there a way to adjust this so it doesn't open the order like that? The admin puts gold buy tp3 done and the ea is opening the order again. Is there a way to fix it?

Sergey Batudayev
26020
Antwort vom Entwickler Sergey Batudayev 2025.10.01 10:58
Hi Lucas Eduardo!
Thank you for your review — it really motivates me to keep improving the product and providing support.
However, next time, please post your questions in the comments section. This helps other users, makes the support process more transparent, and prevents people who play dirty from leaving baseless statements in the reviews. As for your question about how to set up the utility to ignore certain messages from your signals, I recorded a video tutorial — you can check it out in this YouTube video - https://youtu.be/iIcSna9Mm08
Ifeanyichukwu Chukwuemeka Emenike
242
Ifeanyichukwu Chukwuemeka Emenike 2025.09.05 07:23 
 

This telegram copier is "TOO SLOW". I am a developer, I believe a copier should capture signals from the telegram channel, parse, analyse it and enter/ insert all signals as market execution or signals provider price(pending) and possess fast execution in 0.300 milliseconds from signal receive!. A signal should be placed at the market execution if it’s within slippage else pending order. I was actually looking for a fast copier to take my trades for me so I bought this copier because of the review of jkeita (2025.01.05), according to jkeita, "this specific developer's EA captures the signal even before it is posted on the Telegram channel. Sometimes by 10 seconds. If you are an experienced trader, then you understand what 1 second means" My expectation is that All signals should be put in market execution or pending order within a few seconds. I have used this copier for about 5 months now and I’m very disappointed with this copier because it is so slow even when I set the slippage to 500. My observations: 1. More than 70% of my signals are being skipped and the remaining 30% signals entered very late, sometimes it takes up to 45 mins to 4hours or more to be copied to MT4 from telegram even when I set it for Force market execution. (See Mohamed Hesham Ahmed’s review) Sergey, have tried to resolve this but has not been able to rectify the issue, he even gave me a set file, which had no effect. He told me that the trades will be taken immediately they are given on the telegram channel, he gave me a set file to enable it take the trades immediately they are provided but it still does not work 2. I am convinced that no matter how much you tweak the settings, the copier will take the trades at its convenience (usually very late). According to Sergey, "the copier puts the trades in the MT4 as soon as there is an opportunity to execute a transaction". Really??? 3. This copier does not follow your signal provider's entry price or execute Telegram signals directly at market price as soon as providers send them. 4. The settings in the EA don’t all work; I think this copier is a work in progress. 5. If you delete any trade you do not want, the copier puts again the second time. 6. If a trade is modified in the telegram, the copier treats it as a new trade. 7. The user guide is not comprehensive at all and is not very useful. 8. Sometimes the copier mis-reads the stop loss from the signal and puts a wrong one. 9. You may not be able to run this copier on the same, phone number and another computer in case you upgrade or reinstall your windows on your computer. 10. Sergey, finds it difficult to understand your point and asks you to send him a video shot of what you are talking about. 11. On the 13th May 2025, I suggested to allow the user specify which TP to copy but he asked me to give him $40 to add this functionality. He then went ahead to include it. (I never paid him, why would I pay him just for my suggestion?) This confirms waynet’s review. Based on my suggestion, he added this functionality to some extent. My final word: This copier works but slow and has limited working functions I suggest Sergey to: 1. Rewrite the logic of this code to allow for fast execution within 0.5 milliseconds from receiving the signal. 2. Get a software tester to help you do a professional test and use the feedback to improve your copier. 3. Create a log file for all trades skipped or taken to make it easy for monitoring and reporting issues. 4. Provide a feedback on the chat to enable someone know the status of the EA. 5. Handle multiple take profits intelligently, splitting lot sizes across different TPs automatically. 6. Get someone to write a comprehensive user guide for this copier.

Sergey Batudayev
26020
Antwort vom Entwickler Sergey Batudayev 2025.09.05 09:41
Dear Ifeanyichukwu, Thank you for taking the time to write such a long review. I understand your frustration, but I must clarify a few things: Settings matter – The copier requires correct configuration. All methods and set files were already provided, but it seems you have not applied or understood them properly. Without proper setup, no copier will ever work as expected. Video guide – To make it easier, I recorded a detailed video showing step-by-step how to set up the copier and how to avoid delays: https://youtu.be/XgOX8rDzsT0 . Please watch it carefully before making conclusions. Unrealistic expectations – Execution speed depends not only on the EA, but also on your computer performance, internet connection, broker server, and Telegram API. Expecting 0.3 ms execution in retail trading is simply not realistic. Functionality – Many of the things you describe as “missing” are already implemented, but they must be configured correctly. I explained this several times in support. The copier works, but it requires proper setup. I respect every client, but please also respect the developer’s time and effort. All tools and instructions are available — it only depends on whether you are willing to use them. Best regards,
Sergey /////////////////////////////////////////////
It’s also worth noting that you wrote yourself you have been using the copier for 5 months. If it was really “useless”, why would anyone continue using it for so long instead of moving to another solution? This contradiction speaks for itself. For everyone who is hesitating before purchase — I provide a FREE DEMO VERSION: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760443 . You can test it yourself and clearly see what the copier can and cannot do. This way, you don’t have to rely on negative comments from people who prefer to complain instead of learning how to use the product properly. /////////////////////////////////////////////
Some people prefer to write endless “bla-bla-bla” in long texts, but where are the real facts? I record videos, I show proofs, I demonstrate the copier in action. Meanwhile, this reviewer never provided even a short video to demonstrate any actual delay or malfunction. Without facts or evidence, such words remain only empty complaints.
Mohamed Hesham Ahmed
239
Mohamed Hesham Ahmed 2025.08.28 09:03 
 

I have been testing the Telegram to MT4 Copier for a little over two months. Overall, it works but there are some mixed experiences. The software offers many parameters, but several of them are not clearly explained in the documentation or videos. This makes the initial setup somewhat confusing. On the positive side, the developer is responsive, helpful, and open to feedback, which is appreciated. During my first weeks of use, the copier performed reliably and copied trades as expected. However, in the last few days I noticed inconsistent behavior — sometimes trades are copied, other times they are not, even though I’m using the same setup and Telegram group as before. This makes me suspect there might be server stability issues that need attention. In summary, the copier has potential and good developer support, but it still needs clearer documentation and more consistent performance for me to fully rely on it.

Sergey Batudayev
26020
Antwort vom Entwickler Sergey Batudayev 2025.08.29 06:29
Hello Mohamed! Thank you for your detailed feedback — it’s very valuable for improving the product. You mentioned that some parameters and parts of the setup are not very clear here a full atricle about all parameters https://www.mql5.com/en/blogs/post/763098 . Update: After the conversation, the person was given information regarding all product settings. As well as recommendations regarding improving the size of the RAM of his VPS so that copying would be even more stable.
waynet
1135
waynet 2025.08.14 11:38 
 

Wants an extra $50 to help set up this piece of trash. If I were you I would look elsewhere for an easier setup because this one is a nightmare.

He has no duty of care for his customers, just treats them like a cash register.

Sergey Batudayev
26020
Antwort vom Entwickler Sergey Batudayev 2025.08.28 15:50
The user received full installation instructions, video tutorials, and free text-based support, which are sufficient for setup.
Their request was for a personal installation via AnyDesk, which requires one-on-one time and therefore comes with an additional fee. I remain available to all customers for full written support and step-by-step guidance.
Hibriguy
172
Hibriguy 2025.04.11 05:03 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Sergey Batudayev
26020
Antwort vom Entwickler Sergey Batudayev 2025.08.14 14:27
Hello! Here a video instruction https://t.me/SignalCopier_utility/74, in which I clearly showed how to place an order exactly at the market, even if the signal price differs from the current market price. However, you continue to claim the opposite, ignoring obvious evidence.
I also have records video confirming how to do the correct operation of the advisor for a as I think similar situation like your https://t.me/SignalCopier_utility/81 , including successful placement of market orders under various conditions.
Please do not mislead other users. If you have technical difficulties, I am always open to dialogue and help. But spreading false information is wrong and unfair to other clients and the developer. Best regards,
Sergey
Forexcz74
189
Forexcz74 2025.02.21 09:08 
 

I am very satisfied with the Telegram copier for MT4 Coppy created by Sergey. This is my second purchase from him. It works with all the Telegram channels I have so far. I haven't had time to thoroughly set up and explore all the features, of which there are really many, but I can already say that this copier has great potential. The support from Sergey has been excellent – I always received quick responses to my questions and assistance with any issues I had. It’s clear that he cares about the satisfaction of his users. I recommend this copier to everyone who wants to improve their trading results, whether you are a beginner or an experienced trader. Great job, Sergey! Marek

Hassan Elyakoubi
217
Hassan Elyakoubi 2025.01.12 05:54 
 

I recently purchased the Telegram to MT4 Coppy after initially testing a free trial version the seller kindly provided. From the moment I tried it, I was impressed with how smoothly it transferred signals from Telegram into my MT4 platform. The seller has been incredibly supportive, promptly answering all of my questions and even recording a helpful video to guide me through the setup. he also took the time to log into my demo account (with my permission) to fine-tune the settings, ensuring everything met my trading requirements. I highly recommend this copier EA—and its exceptional customer support—to anyone looking for a reliable solution.

jkeita
78
jkeita 2025.01.05 10:07 
 

If you don't know then you don't know but this specific developer's EA captures the signal even before it it is posted on the Telegram channel. Sometimes by 10 seconds. If you are an experienced trader, then you understand what 1 second means. This is truly an undiscovered gem of a product and definitely a game changer for me. Thank you Sergey.

Antwort auf eine Rezension