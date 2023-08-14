Der MT4 to Discord Signal Provider ist ein benutzerfreundliches, vollständig anpassbares Werkzeug, das speziell dafür entwickelt wurde, Handelssignale direkt an Discord zu senden. Dieses Tool verwandelt Ihr Handelskonto in einen effizienten Signalanbieter.

Passen Sie die Nachrichtenformate Ihrem Stil an! Wählen Sie für eine einfache Verwendung aus vorgefertigten Vorlagen und entscheiden Sie, welche Nachrichtenelemente einbezogen oder ausgeschlossen werden sollen.





Einrichtung

Folgen Sie unserer detaillierten Benutzeranleitung für eine einfache Einrichtung. Keine Vorkenntnisse der Discord-API erforderlich; wir stellen alle notwendigen Werkzeuge bereit.





Wesentliche Merkmale

Passen Sie die Bestelldetails für Abonnenten-Updates an.

Implementieren Sie gestaffelte Abonnementmodelle wie Bronze, Silber, Gold, wobei jede Stufe unterschiedliche Zugangsebenen zu den Signalen bietet.

Fügen Sie Screenshots des Charts hinzu, auf dem die Order ausgeführt wurde.

Zeigen Sie geschlossene Orders auf diesen Screenshots für zusätzliche Klarheit an.

Option, das Senden neuer Bestellnachrichten für Last-Minute-Anpassungen zu verzögern.

Transparente und detaillierte Bestellinformationen:

Neue Marktaufträge mit Screenshots.



Änderungen an Aufträgen (Stop-Loss, Take-Profit).



Geschlossene und teilweise geschlossene Aufträge.



Neue und geänderte ausstehende Aufträge.



Aktivierungen und Löschungen von ausstehenden Aufträgen.



Detaillierte Berichte über historische Aufträge.



Anpassbare Kommentare für jeden Auftrag.

Hinweis:

* Screenshots beinhalten alle Chartobjekte wie Indikatoren.

** Option, teilweise geschlossene Aufträge in Berichten für eine höhere Genauigkeit zusammenzufassen.

*** Tägliche, wöchentliche und monatliche Berichte werden automatisch erstellt oder können manuell angefordert werden.

Dieses Tool erfordert eine Live-Verbindung zu Discord und ist nicht mit Strategietestern kompatibel. Ein Demonstrationsvideo für den Live-Betrieb ist verfügbar.

Der MT4 to Discord Signal Provider ist ausschließlich für Windows-Systeme konzipiert. Apple-Gerätenutzer benötigen möglicherweise einen VPS für optimale Leistung.

Kontinuierlich aktualisiert mit neuen Funktionen und Verbesserungen.





Empfehlungen

Ein VPS wird für eine unterbrechungsfreie Ausführung und zuverlässige Signalübermittlung empfohlen.

Hinweis: MQL5 VPS wird nicht empfohlen, aufgrund von Kompatibilitätsproblemen mit der Benutzeroberfläche.



