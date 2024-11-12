News Filter EA MT4

News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent

News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit demNews Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auchHandelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Risikomanagement und denEigenkapitalschutz.

MT5-Version

SCHLÜSSEL-EIGENSCHAFTEN

Der News Filter EA pausiert Ihren Expert Advisor für einen bestimmten Zeitraum vor und nach dem Nachrichtenereignis und verhindert so, dass neue Trades eröffnet werden. Sobald die festgelegte Zeit verstrichen ist, wird Ihr Expert Advisor den Handel automatisch wieder aufnehmen.

Der EA unterstützt die Ausführung mehrerer Experten für verschiedene Symbole. Sie können mit dem News Filter EA so viele EAs verwalten, wie Sie möchten.

Unterstützt zwei Nachrichtenquellen: ForexFactory.com und Investing.com .

und . Nachrichtenereignisse werden direkt auf dem Chart angezeigt.

Schließen Sie offene Positionen vor der Nachrichtenveröffentlichung.

Schließen Sie nur profitable Positionen vor der Nachrichtenveröffentlichung.

Stornieren Sie schwebende Orders vor der Nachrichtenveröffentlichung.

Legen Sie Ihre bevorzugten Handelssitzungen fest.

Legen Sie Ihre bevorzugten Handelstage fest.

Legen Sie Ihre bevorzugten Handelszeiten fest.

Verwalten Sie den maximalen Verlust Ihres Kontos: Stoppen des Roboters und Schließen von Aufträgen, wenn der Kontoverlust eine bestimmte Grenze erreicht.

Verwalten Sie den maximalen Tagesverlust Ihres Kontos: Stoppen des Roboters und Schließen von Aufträgen, wenn der Tagesverlust des Kontos einen bestimmten Grenzwert erreicht.

Verwalten Sie den maximalen Gewinn Ihres Kontos: Stoppen des Roboters und Schließen von Aufträgen, wenn der Gewinn des Kontos ein bestimmtes Limit erreicht.

Verwalten Sie den maximalen Tagesgewinn Ihres Kontos: Anhalten des Roboters und Schließen von Aufträgen, wenn der tägliche Gewinn des Kontos eine bestimmte Grenze erreicht.

Verwalten Sie den maximalen Drawdown Ihres Kontos: Anhalten des Roboters und Schließen von Aufträgen, wenn der DD eine bestimmte Grenze erreicht.

Mit dem News Filter EA:

Im Modus Strategietester ist nur das Panel sichtbar, da während des Backtestings kein Zugriff auf die News-Daten möglich ist.

Einrichten: