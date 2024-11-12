News Filter EA MT4

News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent

News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit demNews Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auchHandelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Risikomanagement und denEigenkapitalschutz.

Um das aktualisierte Benutzerhandbuch zu erhalten und weitere Unterstützung für zukünftige Updates zu bekommen, hinterlassen Sie bitte einen Kommentar im Produktbereich. Dies hilft uns, Käufer zu identifizieren. Vielen Dank!

SCHLÜSSEL-EIGENSCHAFTEN

  • Der News Filter EA pausiert Ihren Expert Advisor für einen bestimmten Zeitraum vor und nach dem Nachrichtenereignis und verhindert so, dass neue Trades eröffnet werden. Sobald die festgelegte Zeit verstrichen ist, wird Ihr Expert Advisor den Handel automatisch wieder aufnehmen.
  • Der EA unterstützt die Ausführung mehrerer Experten für verschiedene Symbole. Sie können mit dem News Filter EA so viele EAs verwalten, wie Sie möchten.
  • Unterstützt zwei Nachrichtenquellen: ForexFactory.com und Investing.com.
  • Nachrichtenereignisse werden direkt auf dem Chart angezeigt.
Mit dem News Filter EA:
  • Schließen Sie offene Positionen vor der Nachrichtenveröffentlichung.
  • Schließen Sie nur profitable Positionen vor der Nachrichtenveröffentlichung.
  • Stornieren Sie schwebende Orders vor der Nachrichtenveröffentlichung.
  • Legen Sie Ihre bevorzugten Handelssitzungen fest.
  • Legen Sie Ihre bevorzugten Handelstage fest.
  • Legen Sie Ihre bevorzugten Handelszeiten fest.
  • Verwalten Sie den maximalen Verlust Ihres Kontos: Stoppen des Roboters und Schließen von Aufträgen, wenn der Kontoverlust eine bestimmte Grenze erreicht.
  • Verwalten Sie den maximalen Tagesverlust Ihres Kontos: Stoppen des Roboters und Schließen von Aufträgen, wenn der Tagesverlust des Kontos einen bestimmten Grenzwert erreicht.
  • Verwalten Sie den maximalen Gewinn Ihres Kontos: Stoppen des Roboters und Schließen von Aufträgen, wenn der Gewinn des Kontos ein bestimmtes Limit erreicht.
  • Verwalten Sie den maximalen Tagesgewinn Ihres Kontos: Anhalten des Roboters und Schließen von Aufträgen, wenn der tägliche Gewinn des Kontos eine bestimmte Grenze erreicht.
  • Verwalten Sie den maximalen Drawdown Ihres Kontos: Anhalten des Roboters und Schließen von Aufträgen, wenn der DD eine bestimmte Grenze erreicht.

Im Modus Strategietester ist nur das Panel sichtbar, da während des Backtestings kein Zugriff auf die News-Daten möglich ist.

Einrichten:

  • Öffnen Sie zwei Charts: Lassen Sie denNews Filter EA auf einem Chart undIhren Haupt-EA auf dem anderen laufen.
  • Wenn Sie mehrere Experten einsetzen, erhöhen Sie dieAnzahl der verwalteten Experten in den Eingabeeinstellungen.
  • Der Chart, auf dem der News Filter EA läuft, sollte der erste sein, während der Rest Ihrer Charts der zweite, dritte usw. im MetaTrader sein sollte.
  • Geben Sie in den Eingabeeinstellungen an, zu welchen Zeiten Ihr Experte den Handel vor und nach Nachrichtenereignissen vermeiden soll.
  • Wählen Sie in den Eingabeeinstellungen den Grad der Auswirkung von Nachrichten(Niedrig, Mittel, Hoch).
  • Klicken Sie auf dieSchaltfläche Nachrichtenfilter, um den Nachrichtenfilter für Ihren Hauptexperten zu aktivieren.
  • Um Aufträge vor den Nachrichten zu schließen/zu entfernen, müssen Sie diese Elemente in den Eingabeeinstellungen aktivieren.
  • Andere Funktionen wie Handelszeiten, Handelstage, Risikomanagement usw. sind standardmäßig deaktiviert und müssen über die Eingabe aktiviert werden, um sie zu nutzen.
  • Vergewissern Sie sich schließlich, dass die auf dem Diagramm angezeigte GMT-Zeit korrekt ist.

Hinweis: Um Nachrichten auf dem Chart anzuzeigen, verwenden Sie die Schaltfläche Nachrichtenanzeige. Fahren Sie mit der Maus über die Zeilen, um die detaillierten Informationen zu den Nachrichten anzuzeigen.

Quantix EA: Trade Smarter, Profit Faster!

Quantix EA, is now available.

Wenn Sie das Produkt gekauft haben, hinterlassen Sie bitte einen Kommentar, um die Installationsanleitung zu erhalten.

Ich freue mich über alle Vorschläge, die zur Verbesserung des Expert Advisors beitragen könnten.

Ich beantworte gerne alle Fragen, die Sie haben.

Kontaktinformationen:


Bewertungen 9
MehdiSoleil
203
MehdiSoleil 2025.12.14 09:39 
 

This news filter works very well. Easy to use.

Proximus Optimus
59
Proximus Optimus 2025.10.13 07:17 
 

Hi, Fantastic EA! The setup is simple, performance is spot-on, and Rashed’s quick and friendly support makes the whole experience even better. Highly recommended!

marksniper2
44
marksniper2 2025.09.26 09:20 
 

Excellent Filter and excellent support with prompt replies.

