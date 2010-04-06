Pro BTB Poursamadi Robot Expert MT4
- Utilidades
- Mehnoosh Karimi
- Versión: 3.3
- Activaciones: 10
Pro BTB Poursamadi Robot Asesor Experto MetaTrader 4
El Pro BTB Poursamadi Robot Expert Advisor es un sistema de trading automatizado desarrollado en base a la detección de picos, la metodología de trading Unicorn y las reglas propias de Poursamadi, diseñado exclusivamente para la plataforma MetaTrader 4 (MT4).
Combinando el análisis avanzado de la acción del precio, las estructuras de bloques de ruptura y las brechas de valor justo (FVG), este robot identifica oportunidades comerciales de bajo riesgo y alta probabilidad y las ejecuta de forma automática o semiautomática según las preferencias del operador.
Además de la ejecución de las operaciones, el EA marca visualmente las zonas clave del mercado y proporciona señales precisas de compra y venta directamente en el gráfico.
Especificaciones del Robot Pro BTB Poursamadi (MT4)
|
Categoría
|
Detalles
|
Tipo de Asesor Experto
|
EA de acción del precio
|
Conceptos de Trading
|
Detección de Picos, Estilo Unicornio, Bloque Rompedor, FVG
|
Plataforma
|
MetaTrader 4 (MT4)
|
Nivel de habilidad
|
Intermedio
|
Comportamiento del Mercado
|
Reversión y ruptura
|
Marco temporal
|
Multi-Timeframe
|
Estilo de negociación
|
Negociación intradía
|
Mercados soportados
|
Divisas, Criptomonedas, Acciones, Materias Primas, Índices
Resumen delRobot Pro BTB Poursamadi
El Robot Pro BTB Poursamadi analiza la estructura del mercado detectando:
- Picos repentinos de precios
- Rupturas de Bloques Rompedores
- Presencia de Fair Value Gaps (FVG)
Cuando estas condiciones se alinean con las reglas exclusivas de Poursamadi y el marco de negociación Unicornio, el robot genera entradas comerciales de alta confianza.
Características principales:
- Destaca las zonas de picos con movimientos rápidos de precios
- Identifica rupturas del Bloque Rompedor combinadas con FVG
- Muestra señales de compra (flechas verdes) y señales de venta (flechas rojas)
- Puede abrir operaciones automáticamente o sólo proporcionar señales
Comportamiento alcista del mercado
En una tendencia alcista, el EA realiza los siguientes pasos:
- Detecta picos alcistas alineados con una ruptura del Bloque Rompedor
- Confirma la presencia de un Gap de Valor Justo
- Marca el área de pivote con zonas de color
- Dibuja una línea de soporte amarilla en un nivel de reacción clave.
- Cuando se produce la confirmación alcista, aparece una flecha verde que indica una entrada de compra.
Este proceso permite a los operadores entrar en posiciones largas en niveles estructuralmente fuertes y de bajo riesgo.
Comportamiento bajista del mercado
En una tendencia bajista, el Robot Pro BTB
- Identifica picos bajistas con rupturas Breaker Block
- Confirma la formación del Fair Value Gap
- Destaca las zonas de resistencia con cuadros de colores
- Dibuja una línea de resistencia amarilla en la zona de pivote
- Activa una flecha roja cuando se detecta una confirmación bajista
Estas señales indican oportunidades óptimas de venta alineadas con el movimiento de liquidez.
Ajustes del Robot Pro BTB Poursamadi (MT4)
|
Parámetro
|
Descripción
|
Profundidad
|
Número de velas analizadas
|
Desviación
|
Valor de desviación del precio
|
Paso atrás
|
Paso de cálculo hacia atrás
|
Promedio de velas
|
Número de velas utilizadas para promediar
|
Porcentaje superior
|
Porcentaje del rango de velas superior
|
Velas de ruptura
|
Número de velas de ruptura
|
Enviar Alerta
|
Activar las alertas de la plataforma
|
Enviar notificación
|
Activar notificaciones móviles
|
Operación automática
|
Activar la ejecución automática de operaciones
|
Tamaño del lote
|
Volumen de la operación
|
Take Profit (Puntos)
|
Valor de Take Profit
|
Stop Loss (Puntos)
|
Valor de Stop Loss
Conclusión
El Asesor Experto Pro BTB Poursamadi Robot para MetaTrader 4 es una potente solución de negociación algorítmica diseñada para identificar entradas comerciales precisas y de bajo riesgo a través de la detección avanzada de picos y el análisis estructural del mercado.
Mediante la integración de los principios de negociación de Unicornio, la lógica del Bloque Rompedor y la confirmación de la Brecha de Valor Justo, este EA ofrece a los operadores un enfoque fiable y disciplinado para la negociación automatizada, manteniendo una fuerte alineación con la liquidez real del mercado y el comportamiento de los precios.