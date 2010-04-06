Pro BTB Poursamadi Robot Expert MT4

Pro BTB Poursamadi Robot Asesor Experto MetaTrader 4

El Pro BTB Poursamadi Robot Expert Advisor es un sistema de trading automatizado desarrollado en base a la detección de picos, la metodología de trading Unicorn y las reglas propias de Poursamadi, diseñado exclusivamente para la plataforma MetaTrader 4 (MT4).

Combinando el análisis avanzado de la acción del precio, las estructuras de bloques de ruptura y las brechas de valor justo (FVG), este robot identifica oportunidades comerciales de bajo riesgo y alta probabilidad y las ejecuta de forma automática o semiautomática según las preferencias del operador.

Además de la ejecución de las operaciones, el EA marca visualmente las zonas clave del mercado y proporciona señales precisas de compra y venta directamente en el gráfico.

Especificaciones del Robot Pro BTB Poursamadi (MT4)



Categoría Detalles Tipo de Asesor Experto EA de acción del precio Conceptos de Trading Detección de Picos, Estilo Unicornio, Bloque Rompedor, FVG Plataforma MetaTrader 4 (MT4) Nivel de habilidad Intermedio Comportamiento del Mercado Reversión y ruptura Marco temporal Multi-Timeframe Estilo de negociación Negociación intradía Mercados soportados Divisas, Criptomonedas, Acciones, Materias Primas, Índices

Resumen del Robot Pro BTB Poursamadi



El Robot Pro BTB Poursamadi analiza la estructura del mercado detectando:

Picos repentinos de precios

Rupturas de Bloques Rompedores

Presencia de Fair Value Gaps (FVG)

Cuando estas condiciones se alinean con las reglas exclusivas de Poursamadi y el marco de negociación Unicornio, el robot genera entradas comerciales de alta confianza.

Características principales:

Destaca las zonas de picos con movimientos rápidos de precios

Identifica rupturas del Bloque Rompedor combinadas con FVG

Muestra señales de compra (flechas verdes) y señales de venta (flechas rojas)

Puede abrir operaciones automáticamente o sólo proporcionar señales

Comportamiento alcista del mercado

En una tendencia alcista, el EA realiza los siguientes pasos:

Detecta picos alcistas alineados con una ruptura del Bloque Rompedor Confirma la presencia de un Gap de Valor Justo Marca el área de pivote con zonas de color Dibuja una línea de soporte amarilla en un nivel de reacción clave. Cuando se produce la confirmación alcista, aparece una flecha verde que indica una entrada de compra.

Este proceso permite a los operadores entrar en posiciones largas en niveles estructuralmente fuertes y de bajo riesgo.

Comportamiento bajista del mercado

En una tendencia bajista, el Robot Pro BTB

Identifica picos bajistas con rupturas Breaker Block Confirma la formación del Fair Value Gap Destaca las zonas de resistencia con cuadros de colores Dibuja una línea de resistencia amarilla en la zona de pivote Activa una flecha roja cuando se detecta una confirmación bajista

Estas señales indican oportunidades óptimas de venta alineadas con el movimiento de liquidez.

Ajustes del Robot Pro BTB Poursamadi (MT4)



Parámetro Descripción Profundidad Número de velas analizadas Desviación Valor de desviación del precio Paso atrás Paso de cálculo hacia atrás Promedio de velas Número de velas utilizadas para promediar Porcentaje superior Porcentaje del rango de velas superior Velas de ruptura Número de velas de ruptura Enviar Alerta Activar las alertas de la plataforma Enviar notificación Activar notificaciones móviles Operación automática Activar la ejecución automática de operaciones Tamaño del lote Volumen de la operación Take Profit (Puntos) Valor de Take Profit Stop Loss (Puntos) Valor de Stop Loss

Conclusión



El Asesor Experto Pro BTB Poursamadi Robot para MetaTrader 4 es una potente solución de negociación algorítmica diseñada para identificar entradas comerciales precisas y de bajo riesgo a través de la detección avanzada de picos y el análisis estructural del mercado.

Mediante la integración de los principios de negociación de Unicornio, la lógica del Bloque Rompedor y la confirmación de la Brecha de Valor Justo, este EA ofrece a los operadores un enfoque fiable y disciplinado para la negociación automatizada, manteniendo una fuerte alineación con la liquidez real del mercado y el comportamiento de los precios.