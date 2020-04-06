MACD Trading System

MACD Momentum Rider - Expert Advisor Beschreibung

"Einfach. Sauber. Unerbittlich."

Kernkonzept

Reines MACD-Momentum-Trading:

  • Einstieg beim klassischen MACD/Signallinien-Crossover
  • Gewinner mit einem ATR-basierten Trailing-Stop laufen lassen
  • Ausstieg nur bei der entgegengesetzten Kreuzung - sonst nichts

Keine Filter, keine gleitenden Durchschnitte, kein RSI, keine Nachrichtenfilter. Nur die vom MACD gemessene Kursdynamik und diszipliniertes Risikomanagement.

Handelsregeln (100% mechanisch)

KAUFEN (Long) Signal MACD-Linie kreuzt ÜBER der Signallinie → Marktkauf bei Eröffnung des nächsten Balkens

SELL (Short) Signal MACD-Linie kreuzt UNTER der Signallinie → Markt verkauft bei Eröffnung des nächsten Balkens

Stop-Loss (bei jedem Handel) Fester Abstand: 1,5 × ATR(14) (automatische Anpassung bei jedem Balken - echte ATR-Nachlaufzeit ab der ersten Kerze)

Take-Profit Keine. Die Position wird gehalten, bis die entgegengesetzte MACD-Kreuzung auftritt.

Ausstiegsregeln

  • Long → schließen, wenn der MACD das Signal BELOW kreuzt
  • Short → schließen, wenn der MACD das Signal ÜBER kreuzt

Das war's. Keine vorzeitigen Ausstiege, keine Breakeven-Bewegungen, keine Teilschließungen. Das System ist so konzipiert, dass es große Trendbewegungen auffängt und nur dann zurückgibt, wenn sich das Momentum wirklich umkehrt.

Standardparameter (vollständig anpassbar)

  • Schneller EMA: 12
  • Langsamer EMA: 26
  • Signal-SMA: 9
  • ATR-Zeitraum: 14
  • ATR Stop-Multiplikator: 1.5×
  • Angewandter Preis: Schließen

Beste Märkte & Zeitrahmen

Funktioniert bei jedem Instrument mit anständigen Trends: Forex-Majors, Gold, US-Indizes, Krypto, Rohstoffe Empfohlene Zeitrahmen: H1, H4, Daily (je höher, desto sauberer)

Wichtigste Vorteile

  • Äußerst einfache und transparente Logik
  • Erfasst massive Trends (1000+ Pip-Bewegungen sind in starken Märkten üblich)
  • ATR-Stopp hält Verluste klein und passt sich der Volatilität an
  • Kein Repainting, keine nachträglichen Filter - funktioniert live und in der Testversion genau gleich
  • Ein Trade nach dem anderen (kein Pyramiding, kein Hedging-Wirrwarr)

Realistische Erwartungshaltung

Sie werden in schwankenden Märkten viele kleine Verluste erleiden - das ist der Preis für die Zulassung. Aber wenn endlich ein echter Trend auftaucht, wird dieser EA ihn von Anfang an bis zum Ende begleiten.

Tagline: "Cross. Reiten. Umkehren. Repeat."

Perfekt für Händler, die glauben, dass Momentum König ist und sich Geduld auszahlt.


