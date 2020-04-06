MACD Trading System
- Experten
- Luca Norfo
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
"Einfach. Sauber. Unerbittlich."
Kernkonzept
Reines MACD-Momentum-Trading:
- Einstieg beim klassischen MACD/Signallinien-Crossover
- Gewinner mit einem ATR-basierten Trailing-Stop laufen lassen
- Ausstieg nur bei der entgegengesetzten Kreuzung - sonst nichts
Keine Filter, keine gleitenden Durchschnitte, kein RSI, keine Nachrichtenfilter. Nur die vom MACD gemessene Kursdynamik und diszipliniertes Risikomanagement.
Handelsregeln (100% mechanisch)
KAUFEN (Long) Signal MACD-Linie kreuzt ÜBER der Signallinie → Marktkauf bei Eröffnung des nächsten Balkens
SELL (Short) Signal MACD-Linie kreuzt UNTER der Signallinie → Markt verkauft bei Eröffnung des nächsten Balkens
Stop-Loss (bei jedem Handel) Fester Abstand: 1,5 × ATR(14) (automatische Anpassung bei jedem Balken - echte ATR-Nachlaufzeit ab der ersten Kerze)
Take-Profit Keine. Die Position wird gehalten, bis die entgegengesetzte MACD-Kreuzung auftritt.
Ausstiegsregeln
- Long → schließen, wenn der MACD das Signal BELOW kreuzt
- Short → schließen, wenn der MACD das Signal ÜBER kreuzt
Das war's. Keine vorzeitigen Ausstiege, keine Breakeven-Bewegungen, keine Teilschließungen. Das System ist so konzipiert, dass es große Trendbewegungen auffängt und nur dann zurückgibt, wenn sich das Momentum wirklich umkehrt.
Standardparameter (vollständig anpassbar)
- Schneller EMA: 12
- Langsamer EMA: 26
- Signal-SMA: 9
- ATR-Zeitraum: 14
- ATR Stop-Multiplikator: 1.5×
- Angewandter Preis: Schließen
Beste Märkte & Zeitrahmen
Funktioniert bei jedem Instrument mit anständigen Trends: Forex-Majors, Gold, US-Indizes, Krypto, Rohstoffe Empfohlene Zeitrahmen: H1, H4, Daily (je höher, desto sauberer)
Wichtigste Vorteile
- Äußerst einfache und transparente Logik
- Erfasst massive Trends (1000+ Pip-Bewegungen sind in starken Märkten üblich)
- ATR-Stopp hält Verluste klein und passt sich der Volatilität an
- Kein Repainting, keine nachträglichen Filter - funktioniert live und in der Testversion genau gleich
- Ein Trade nach dem anderen (kein Pyramiding, kein Hedging-Wirrwarr)
Realistische Erwartungshaltung
Sie werden in schwankenden Märkten viele kleine Verluste erleiden - das ist der Preis für die Zulassung. Aber wenn endlich ein echter Trend auftaucht, wird dieser EA ihn von Anfang an bis zum Ende begleiten.
Tagline: "Cross. Reiten. Umkehren. Repeat."
Perfekt für Händler, die glauben, dass Momentum König ist und sich Geduld auszahlt.