TEMA Pulse Crossover
- Experten
- Muhammad Nadeem Satti
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 15
Nutzen Sie die Kraft der Hochgeschwindigkeits-Trenderkennung mit TEMA Pulse Crossover. Dieser EA nutzt eine einzigartige Kombination aus einem Triple Exponential Moving Average (TEMA) zur schnellen Signalerkennung und einem Simple Moving Average (SMA) zur Trendbestätigung . Durch die Verwendung von TEMA reduziert der Algorithmus die Verzögerung, die typischerweise bei gleitenden Standarddurchschnitten auftritt, und ermöglicht so einen schnelleren Einstieg .
-
Präzise Signale: Bestätigt Trades nur, wenn ein Crossover auf einem abgeschlossenen Balken auftritt, um "Marktrauschen" zu vermeiden. .
-
Zwei-MA-Strategie: Verwendet standardmäßig einen 7-Perioden Fast TEMA und einen 5-Perioden Slow SMA .
-
Eingebauter Risiko-Wächter: Automatische Berechnung und Anwendung von Stop-Loss-Levels basierend auf einem festgelegten USD-Abstand .