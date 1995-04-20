Evening Star pattern mg
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex-Indikator „Evening Star Pattern“ für MT4 – kein Repainting, keine Verzögerung.
– Der Indikator „Evening Star Pattern“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action Trading.
– Der Indikator erkennt bärische Evening Star Patterns im Chart: Roter Pfeil im Chart (siehe Bilder).
– Mit Benachrichtigungen für PC, Mobilgeräte und E-Mail.
– Auch sein Gegenstück, der bullische Indikator „Morning Star Pattern“, ist verfügbar (Link unten).
– Der Indikator „Evening Star Pattern“ lässt sich hervorragend mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kombinieren.
