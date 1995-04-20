Engulfing Zones

🚀 Engulfing Zones: Ihr Vorteil beim Price Action Trading 📊

Beschreibung

Der Engulfing Zones-Indikator ist ein ausgeklügeltes, nicht-nachmalendes Tool, das entwickelt wurde, um automatisch die wichtigsten Engulfing Candle Patterns (EG) und, was besonders wichtig ist, Engulfing Failures (EF) auf Ihrem Chart zu erkennen, hervorzuheben und zu verfolgen.

Dieser von Coders Guru (XPWORX) entwickelte Indikator geht über die einfache Mustererkennung hinaus, indem er anhaltende, dynamische Unterstützungs- und Widerstandszonen auf der Grundlage dieser hochwahrscheinlichen Candlestick-Ereignisse zeichnet. Identifizieren Sie institutionelles Angebot und Nachfrage mit kristallklaren visuellen Zonen, die auf Ihrem Chart verbleiben, bis sie durchbrochen werden, und die Ihnen eine leistungsstarke, zeitübergreifende Perspektive auf wichtige Marktwendepunkte bieten.

Hauptmerkmale & Handelsvorteile

Doppelte Mustererkennung: EG & EF

Der Indikator identifiziert zwei der kritischsten Preisaktionsereignisse:

  • Engulfing Zones (EG): Standardmäßige bullische und bearische Engulfing-Muster, die eine mögliche Umkehr signalisieren und eine starke Nachfrage- (bullisch) oder Angebotszone (bärisch) schaffen.

  • Engulfing Fail Zones (EF): Auch bekannt als Entschärfungsblöcke oder Bereiche, in denen ein Muster nicht durchgezogen werden konnte und oft schwache Hände gefangen sind. Diese Fehlschläge signalisieren noch stärkere Preisbereiche, in denen der Markt wahrscheinlich umkehren oder sich vor einer größeren Bewegung konsolidieren wird.

Dynamische Multi-Timeframe-Zonen

  • Unabhängige Zeitrahmen-Analyse: Sie können den Indikator so einstellen, dass er Muster auf einem anderen Zeitrahmen als dem von Ihnen betrachteten Chart berechnet (z. B. Erkennung von H4-Zonen beim Handel auf M15).

  • Dauerhafte und visuelle Zonen: Zeichnet automatisch Zonen als anpassbare, gut sichtbare Rechtecke. Diese Zonen bleiben auf dem Chart als klare Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus für zukünftige Handelsentscheidungen erhalten.

  • Bullish und Bearish Identifikation: Trennt und färbt bullische EG/EF-Zonen (grün/blau) und bärische EG/EF-Zonen (rot/magenta) klar ein.

Vollständige Anpassung

Passen Sie die Erkennungslogik des Indikators an Ihren Handelsstil an:

  • Auswahl des Engulfing-Typs: Wählen Sie zwischen Body Engulfing, Wick Engulfing oder Full Engulfing (Body + Wicks) zur Feinabstimmung der Strenge der Mustererkennung.

  • Sichtbarkeit kontrollieren: Schalten Sie um, um die Pfeilsignale , die farbigen Zonen und die beschreibenden Beschriftungen für ein übersichtliches Chart-Setup ein-/auszublenden.

  • Filter für aktuelle Zonen: Konzentrieren Sie sich auf Bereiche mit hoher Relevanz, indem Sie nur die neuesten "N"-Zonen anzeigen lassen . .

  • Farbsteuerung: Volle Kontrolle über die Farben für alle vier Zonentypen und Beschriftungen .

Perfekt für

  • Angebots- und Nachfragehändler: Visualisieren Sie die genauen Zonen, in denen wahrscheinlich institutionelle Aktivitäten stattgefunden haben.

  • Preisaktionsspezialisten: Verbessern Sie Ihre Chartanalyse durch die präzise Erkennung von wichtigen Umkehr- und Fortsetzungsmustern.

  • Swing- und Daytrader: Identifizieren Sie hochwahrscheinliche Ein- und Ausstiege an strukturellen Schlüsselpunkten.

Technische Details

  • Plattform: MetaTrader 4 (MT4)

  • Version: 1.0 (Letzte Änderung: 2025.10.13)

  • Entwickler: Coders Guru (XPWORX)

  • Nicht wiederholend: Signale und Zonen sind bei Bar-Close endgültig.

🔥 Hören Sie auf zu raten und beginnen Sie, die wahre Struktur des Marktes zu erkennen. Fügen Sie den Engulfing Zones MT5 Indikator noch heute zu Ihrem Toolkit hinzu!


Empfohlene Produkte
Trend Scanner
Vladimir Kalendzhyan
4.33 (6)
Indikatoren
Mit dem Kauf dieses Indikators haben Sie das Recht, eine kostenlose Kopie eines meiner anderen Indikatoren oder Berater zu erhalten ! (Alle zukünftigen Updates sind inbegriffen. Keine Grenzen) . Um es zu bekommen , kontaktieren Sie mich bitte per mql5 Nachricht ! Der Trend Scanner Trendlinienindikator zeigt die Trendrichtung und deren Veränderungen an. Der Indikator funktioniert auf allen Währungspaaren und Zeitrahmen. Der Indikator zeigt gleichzeitig mehrere Werte auf dem Preisdiagramm an: die
Price Action Candlestick Patterns
Davit Beridze
5 (2)
Indikatoren
Candlestick-Muster-Indikator für MetaTrader 4 (MT4) Dieser anpassbare Indikator identifiziert wichtige bullische und bärische Candlestick-Muster, die Trader bei der technischen Analyse und Entscheidungsfindung unterstützen. Hauptmerkmale: Mustererkennung : Bullisch : Hammer, Bullish Engulfing, Morgenstern, Drei weiße Soldaten, Bullish Harami, Umgekehrter Hammer. Bärisch : Shooting Star, Bearish Engulfing, Abendstern, Drei schwarze Krähen, Bearish Harami, Hängender Mann. Anpassbarkeit : Muster kö
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indikatoren
Der Trend-PA-Indikator verwendet Price Action und seinen eigenen Filteralgorithmus, um den Trend zu bestimmen. Dieser Ansatz hilft bei der genauen Bestimmung von Einstiegspunkten und des aktuellen Trends in jedem Zeitrahmen. Der Indikator verwendet einen eigenen Algorithmus zur Analyse von Kursveränderungen und Price Action. Das hat den Vorteil, dass Sie einen neuen Trend ohne Verzögerung und mit weniger Fehlalarmen erkennen können. Die Bedingungen für die Trendfilterung können in den Einstellu
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Regenbogen Preis Visualizer v1.21 Sehen Sie, wo der Markt wirklich atmet. Verwandelt Ihren MT4-Chart in eine ultrapräzise Heatmap, die Preiszonen hervorhebt, die von großen Akteuren bevorzugt werden. Warum das wichtig ist 300 Kursebenen mit einer Auflösung von 0,2 Pips - mikroskopische Details. 8 visuelle Themen (Regenbogen, Feuer, Ozean...) für sofortige Lesbarkeit. Intelligente Deckkraft: rauscharme Überblendungen, echte Pop-Zonen. Leichtes Rendering mit automatischer Bereinigung. Vollständig
Before
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Der Before-Indikator sagt auf der Grundlage komplexer mathematischer Berechnungen die wahrscheinlichste kurzfristige Kursbewegung voraus. Die meisten Standardindikatoren, die üblicherweise in Handelsstrategien verwendet werden, basieren auf recht einfachen Berechnungen. Das bedeutet nicht, dass es zur Zeit ihrer Entwicklung keine herausragenden Mathematiker auf der Welt gab. Es ist nur so, dass es damals noch keine Computer gab oder ihre Leistung nicht für die sequentielle Durchführung komplex
Pin Bar and Outside Bar patterns ms
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Pin Bar & Outside Bar Patterns“ für MT4 – ohne Neulackierung und ohne Verzögerung. – Der Indikator „Pin Bar & Outside Bar Patterns“ ist sehr leistungsstark für Price Action Trading. – Der Indikator erkennt Pin Bar- und Outside Bar-Muster im Chart: – Bullisches Muster – Blauer Pfeil im Chart (siehe Bilder). – Bärisches Muster – Roter Pfeil im Chart (siehe Bilder). – Mit Benachrichtigungen für PC, Handy und E-Mail. – Der Indikator „Pin Bar & Outside Bar Patterns“ lässt si
Channels VT Auto Multi
Alexander Shienkov
Indikatoren
Auto Multi Channels VT Ein weiterer technischer Indikator, der Händlern hilft. Dieser Indikator zeigt automatisch aufsteigende, absteigende und seitwärts gerichtete Kursbewegungen, d.h. Trends, an. (Intraday. Mittel- und langfristig, sowie aufwärts, abwärts und seitwärts). Zum Begriff des Trends. An der Börse ist ein Trend eine Bewegung des Kurscharts in eine Richtung (aufwärts oder abwärts) . Das heißt, ein Trend im Handel ist eine Situation, wenn der Preis für einen bestimmten Zeitraum stei
Line Magnit
Aleksey Trenin
Indikatoren
Der LineMagnit-Indikator für MT4 ist ein hochpräzises Werkzeug, das Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bildet, die Preise magnetisch anziehen. Diese Funktion ermöglicht es Händlern, die wahrscheinlichsten Einstiegs- und Ausstiegspunkte im Markt leicht zu bestimmen sowie die Richtungskräfte des Marktes zu identifizieren, da die Niveaus auf den Kapitalzuflüssen in das Instrument basieren. Ausgestattet mit einer intuitiv verständlichen grafischen Oberfläche, ermöglicht der LineMagnit Indicator
Double Shooting Star pattern m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Doppelter Sternschnuppen-Muster“ für MT4 – ohne Neuzeichnung und Verzögerung. – Der Indikator „Doppelter Sternschnuppen-Muster“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action Trading. – Der Indikator erkennt seltene, aber effiziente Muster: bärisches Doppelter Sternschnuppen-Muster im Chart: – Bärisches Doppelter Sternschnuppen-Muster – Rotes Pfeilsignal im Chart (siehe Bilder). – Integrierte Alarme für PC und Mobilgeräte. – Der Indikator „Doppelter Sternschnu
Pin Bars
Yury Emeliyanov
5 (4)
Indikatoren
Hauptzweck: "Pin Bars" wurde entwickelt, um Pin Bars auf Finanzmarktdiagrammen automatisch zu erkennen. Eine Stiftleiste ist eine Kerze mit einem charakteristischen Körper und einem langen Schwanz, die eine Trendumkehr oder -korrektur signalisieren kann. Funktionsweise: Der Indikator analysiert jede Kerze auf dem Diagramm und bestimmt die Größe von Körper, Schwanz und Nase der Kerze. Wenn eine Stiftleiste erkannt wird, die vordefinierten Parametern entspricht, markiert der Indikator sie auf de
FREE
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indikatoren
Trendlinien Chart-Muster Indikator (MT4) Automatisierte Chartmuster & Ausbruchssignale für MT4: Handeln Sie mit Präzision! Der "Trendlines Chart Patterns Indicator" ist ein fortschrittliches Handelsinstrument für den MetaTrader 4 (MT4 ), das sorgfältig entwickelt wurde, um Kauf- und Verkaufssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, die auf sich dynamisch bildenden, robusten Trendlinien und beliebten Chartmustern basieren. Dieser leistungsstarke Forex-Indikator automatisiert den kom
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
High Quality Candlestick Pattern Filter
Vo Mai Chi
Indikatoren
Es gibt viele Candlestick-Muster, aber nur wenige sind wirklich wissenswert. Candlestick-Pattern-Filter erkennt und markiert die zuverlässigsten Candlestick-Muster. Denken Sie daran, dass diese Muster nur dann nützlich sind, wenn Sie verstehen, was in den einzelnen Mustern geschieht. Sie sollten mit anderen Formen der technischen Analyse kombiniert werden, um das beste Ergebnis zu erzielen. Diese Muster sind enthalten: Hammer / Hanging Man Umgekehrter Hammer / Sternschnuppe Bullish / Bearish Eng
FREE
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indikatoren
MT5-Version  |  FAQ Der   Owl Smart Levels Indikator   ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die   fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die   richtige Wellenstruktur   des Marktes aufbaut, und   Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indikatoren
Dieser Indikator wurde entwickelt, um die wahrscheinlichen Umkehrpunkte des Symbolpreises zu finden. Er arbeitet mit einem kleinen Candlestick-Umkehrmuster in Verbindung mit einem Extremwertfilter. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet! Wenn der Extremum-Filter deaktiviert ist, zeigt der Indikator alle Punkte an, die ein Muster aufweisen. Wenn der Extremum-Filter aktiviert ist, funktioniert die Bedingung - wenn die Historie Vorherige Balken 1 Kerzen zurück enthält höhere Kerzen und sie sind we
FREE
Price Bars and Chart Patterns
Chingiz Gavryushkaev
Indikatoren
Der Indikator Price Bars and Chart Patterns basiert auf drei Balkenmustern: Doppeltes Key Reversal Bar Popgun Mehrfacher innerer Balken Der Indikator Price Bars and Chart Patterns zeigt die Symbole für den Kauf in grüner Farbe und für den Verkauf in roter Farbe an. Die Icons werden entsprechend den gebildeten Balkenmustern nach deren Bestätigung gesetzt. Der Indikator Price Bars and Chart Patterns funktioniert auf allen Zeitrahmen, es gibt keine Eingabeparameter. Der Indikator Price Bars and Cha
Easy Trade indicator
Felipe Carvalho De Queiroz
Indikatoren
Easy Trade Indicator - Ihr Weg zu profitablen Trades! Arbeiten Sie mit jedem Zeitrahmen! Maximieren Sie Ihre Gewinne mit präzisen und durchsetzungsfähigen Trades! ️ Handeln Sie mit Komfort - der Indikator macht die Analyse und Sie öffnen nur die Order in die Richtung, die Ihnen der Indikator anzeigt! Exklusives Panel mit Zähler für vergangene Trades und Genauigkeitstracking! Vereinfachen Sie Ihre Analyse, steigern Sie Ihre Leistung und handeln Sie mit Vertraue
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex Indikator „Morning Star Muster“ für MT4. – Der Indikator „Morning Star Muster“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action Trading: Keine Neuzeichnung, keine Verzögerung. – Der Indikator erkennt bullische Morning Star Muster im Chart: Blaues Pfeilsignal im Chart (siehe Bilder). – Mit Benachrichtigungen für PC, Mobilgerät und E-Mail. – Auch sein Pendant, der bärische „Evening Star Muster“, ist verfügbar (Link unten). – Der Indikator „Morning Star Muster“ lässt sich her
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator erkennt und zeigt 3 Drives harmonische Muster (siehe Screenshot). Das Muster wird durch die Extremwerte des ZigZag-Indikators gezeichnet (in den Ressourcen enthalten, muss nicht installiert werden). Nach der Erkennung des Musters benachrichtigt der Indikator über ein Pop-up-Fenster, eine mobile Benachrichtigung und eine E-Mail. Der Indikator hebt den Prozess der Musterbildung hervor und nicht nur das vollständige Muster. Im ersten Fall wird es in den Konturdreiecken angezeigt. Nach
Bearish Engulfing
Zaky Hamdoun
Indikatoren
Einführung und Beschreibung Der Indikator zeigt einen Pfeil an, wenn ein "Bearish Engulfing " erkannt wird. Letzteres weist in der Regel auf den Beginn eines Abwärtstrends hin. Ein "Bearish Engulfing"-Muster ist ein charttechnisches Muster, das den Beginn niedrigerer Kurse ankündigt. Das Muster besteht aus einer Aufwärtskerze, gefolgt von einer großen Abwärtskerze, die die kleinere Aufwärtskerze in den Schatten stellt oder "verschlingt". Das Muster kann wichtig sein, weil es zeigt, dass die Verk
FREE
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
Candle Times
Iurii Tokman
Indikatoren
Candle Times   Der Indikator funktioniert nur auf Perioden, die kürzer sind als die tägliche Chartperiode. Zeigt die Grenzen der täglichen Kerzen- und Handelssitzungen an. Beschreibung der Anzeigeeinstellungen: Count_Bars - Begrenzung der Anzahl der berechneten Indikatorbalken lineColor - Linienfarbe lineStyle - Linienstil lineWidth - Linienbreite Candle_up - Farbe der bullischen Kerzenmarkierung Candle_dn - Farbe der bärischen Kerzenmarkierung CandleWidth - Linienbreite AsiaBegin - Öffnungszeit
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indikatoren
Alpha Trend Zeichen ist seit langem ein sehr beliebtes Handelstool in unserem Unternehmen. Es kann unser Handelssystem überprüfen und Handelssignale klar anzeigen, und die Signale werden nicht driften. Hauptfunktionen: Anhand der Marktanzeige aktiver Bereiche können Indikatoren intuitiv bestimmen, ob der aktuelle Markttrend zu einem Trendmarkt oder zu einem volatilen Markt gehört. Und betreten Sie den Markt gemäß den Indikatorpfeilen, mit grünen Pfeilen für Kauf und roten Pfeilen für Verkauf
Evening Star pattern mg
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Evening Star Pattern“ für MT4 – kein Repainting, keine Verzögerung. – Der Indikator „Evening Star Pattern“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action Trading. – Der Indikator erkennt bärische Evening Star Patterns im Chart: Roter Pfeil im Chart (siehe Bilder). – Mit Benachrichtigungen für PC, Mobilgeräte und E-Mail. – Auch sein Gegenstück, der bullische Indikator „Morning Star Pattern“, ist verfügbar (Link unten). – Der Indikator „Evening Star Pattern“ läs
IDR Indicator
Boaz Nyagaka Moses
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf der Strategie, die von TheMas7er auf seinem YouTube-Kanal geteilt wird. Der IDR/DR-Bereich hilft Ihnen, das Tageshoch und -tief zu identifizieren, sobald eine Kerze über oder unter den DR-Levels schließt. Der IDR/DR-Bereich wird 1 Stunde nach Sitzungseröffnung, 09:30 Uhr morgens, bestimmt. Ich habe das Fibonacci-Tool integriert, um Ihnen zu helfen, das Retracement für einen guten Einstieg in die Premium- oder Discount-Zone zu markieren. Wichtig Dieser Indikator w
Shooting Star pattern mf
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex Indikator „Shooting Star Pattern“ für MT4, ohne Nachzeichnen, ohne Verzögerung. - Der Indikator „Shooting Star Pattern“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price-Action-Trading. - Der Indikator erkennt bärische Shooting-Star-Muster im Chart: Rotes Pfeilsignal im Chart (siehe Abbildungen). - Mit Benachrichtigungen für PC, Mobilgeräte und E-Mail. - Der Indikator „Shooting Star Pattern“ eignet sich hervorragend zur Kombination mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus. // Hervo
AQ Pattern Explorer
HIT HYPERTECH INNOVATIONS LTD
3.67 (3)
Indikatoren
Pattern Explorer ist ein zuverlässiges Werkzeug, um die ganze Kraft der beliebtesten japanischen Candlestick-Muster anzuwenden. Es verwendet Machine Learning Algorithmen, um alle Muster zu bestätigen. Was ist das Beeindruckendste an diesem Tool? Wählen Sie Take Profit und Stop Loss und klicken Sie auf die Schaltfläche "Backtest your strategy", um Ihre Strategie in Echtzeit zu testen und zu sehen, ob sie Ihrer Auswahl entspricht: Signale insgesamt Testbare Signale (Signale, die zuverlässig getest
FREE
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
Dieser Indikator wurde für aggressives Scalping und schnelle Einträge bei binären Optionen entwickelt , und erzeugt Signale in jedem Balken , damit du genau weißt, was jederzeit passiert. Trete dem Happy Scalping-Kanal bei: MQL5 Es gibt keine Neuzeichnung : Das Signal des aktuellen Balkens wird in Echtzeit generiert, was bedeutet, dass es sich ändern kann, während der Balken noch gebildet wird, je nachdem, ob der Preis im Vergleich zum vorherigen Schlusskurs steigt oder fällt. Sobald der Balke
Order Blocks Breaker
Suvashish Halder
5 (1)
Indikatoren
Ich stelle Ihnen Order Blocks Breaker vor, eine brandneue Methode zur Identifizierung und Nutzung von Orderblöcken in Ihrer Handelsstrategie. Nachdem ich mehrere Orderblock-Tools mit einzigartigen Konzepten entwickelt habe, bin ich stolz darauf, dieses Tool zu präsentieren, das die Dinge auf die nächste Stufe hebt. Im Gegensatz zu früheren Tools identifiziert Order Blocks Breaker nicht nur Orderblöcke, sondern hebt auch Breaker Order Blocks hervor - Schlüsselbereiche , in denen der Preis nach ei
BB Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Das technische Handelssystem von BB Reverse Arrows wurde entwickelt, um umgekehrte Punkte für Einzelhandelsentscheidungen vorherzusagen. Die aktuelle Marktsituation wird durch den Indikator analysiert und für mehrere Kriterien strukturiert: die Erwartung von Umkehrmomenten, potenziellen Wendepunkten, Kauf- und Verkaufssignalen. Der Indikator enthält keine überschüssigen Informationen, verfügt über eine visuelle verständliche Schnittstelle, mit der Händler angemessene Entscheidungen treffen könn
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indikatoren
War: $299 Jetzt: $99 Supply Demand nutzt frühere Kursbewegungen, um potenzielle Ungleichgewichte zwischen Käufern und Verkäufern zu erkennen. Der Schlüssel liegt darin, die Zonen mit den besten Chancen zu identifizieren, nicht nur die unberührten Zonen. Der Blahtech Supply Demand Indikator bietet eine Funktionalität, die bisher auf keiner Handelsplattform verfügbar war. Dieser 4-in-1-Indikator hebt nicht nur die Zonen mit höherer Wahrscheinlichkeit hervor, indem er eine Multikriterien-Stärke-Eng
Royal Scalping Indicator M4
Vahidreza Heidar Gholami
4.17 (6)
Indikatoren
Royal Scalping Indicator ist ein fortschrittlicher, preisadaptiver Indikator, der entwickelt wurde, um hochwertige Handelssignale zu generieren. Die integrierten Multi-Timeframe- und Multi-Currency-Fähigkeiten machen es noch leistungsfähiger, Konfigurationen basierend auf verschiedenen Symbolen und Timeframes zu haben. Dieser Indikator ist sowohl für Scalp Trades als auch für Swing Trades perfekt geeignet. Royal Scalping ist nicht nur ein Indikator, sondern eine Handelsstrategie selbst. Merkmale
Gartley Hunter Multi MT4
Siarhei Vashchylka
5 (3)
Indikatoren
Gartley Hunter Multi - Ein Indikator zur gleichzeitigen Suche nach harmonischen Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen klassischen Zeitrahmen: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Vorteile 1. Muster: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Gleichzeitige Suche nach Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen klassischen Zeitskalen 3. Suche nach Mustern in allen
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indikatoren
Matrix Arrow Indicator MT4 ist ein einzigartiger 10-in-1-Trend, der zu 100 % nicht neu gezeichnet werden kann. Multi-Timeframe-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes, Aktien. Der Matrix Arrow Indicator MT4 wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX) Rohstoffkanalindex (CCI) Klassis
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Suchen Sie nach einem leistungsstarken und dennoch leichten Swing-Detektor, der Wendepunkte in der Marktstruktur genau identifiziert? Sie wollen klare, zuverlässige Kauf- und Verkaufssignale, die in jedem Zeitrahmen und für jedes Instrument funktionieren? Buy Sell Arrow MT Swing ist genau dafür entwickelt worden - präzise Swing-Erkennung einfach und effektiv gemacht. Dieser Indikator identifiziert höhere Hochs (HH) , höhere Tiefs (HL) , niedrigere Hochs (LH) und niedrigere Tiefs (LL) mit bemerk
Delta Fusion Pro
Francesco Secchi
5 (2)
Indikatoren
Delta Fusion Pro – Erweiterte Order-Flow-Analyse für den Intraday-Handel Delta Fusion Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 4, der den aggressiven Orderfluss aufdeckt und die Intensität sowie die Richtung des institutionellen Drucks in Echtzeit anzeigt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Volumenindikatoren analysiert er die Delta-Differenz zwischen Ask- und Bid-Volumen, um Umkehrungen vorherzusagen, Trends zu bestätigen und professionelle Interessenzonen zu identifizieren. Hauptmerkm
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
Indikatoren
Der Indikator ist ein Handelssystem für den kurzfristigen Handel. Scalper Assistant hilft, die Richtung der Transaktion zu bestimmen, und zeigt auch die Einstiegs- und Ausstiegspunkte an. Der Indikator zeichnet zwei Linien (mögliche Punkte für die Eröffnung von Positionen). Im Moment des Durchbruchs der oberen Linie nach oben (und wenn alle Handelsbedingungen erfüllt sind), erscheint ein Aufwärtspfeil (ein Kaufsignal), sowie 2 Ziele. Im Moment des Durchbruchs der unteren Linie nach unten (und w
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indikatoren
Ein Top- und Bottom-Indikator, der intuitiv den Trend des Bandes erkennen kann. Er ist die beste Wahl für den manuellen Handel, ohne Redrawing oder Drifting. Wie Sie diesen Indikator kostenlos erhalten: Mehr erfahren Preiserhöhung von $20 alle 3 Tage, Preiserhöhungsprozess: 79--> 99--> 119...... Bis zu einem Zielpreis von $1000. Für alle Anfänger und Programmierung Trading-Freund, können Sie das Signal in den EA zu spielen frei zu schreiben. Array 3 und Array 4, zum Beispiel, 3>4 wird grün, 3<4
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Das Konzept: Die Perspektive eines Generals auf dem Schlachtfeld] Solange du nur ein "Infanterist" bist, der den Feind vor dir bekämpft, kannst du beim Handel nicht gewinnen. SHOGUN Trade hebt Ihre Perspektive von der lokalen Kriegsführung auf die eines "Kommandanten", der das gesamte Schlachtfeld überblickt, der die Kontrolle über sieben Zeitrahmen gleichzeitig hat, der die Reife des Marktes beurteilt und
SL Session Strength 28 Pair
Chalin Saranga Jayathilake
5 (20)
Indikatoren
SL Curruncy-Impuls https://www.mql5.com/en/market/product/82593 SL Session Strength 28 Pair Flow dieser Intraday Asian London New York Sessions strength.SL Session Strength 28 Indikator am besten für Intraday Scalper. Markt starke Bewegung Zeit können Sie am besten Symbol zu fangen. weil Sie wissen, welche Währungen sind am besten zu diesem Zeitpunkt zu handeln. Kaufen Sie starke Währungen und verkaufen Sie schwache Währungen (divergierende Währungen). Empfohlene Zeitrahmen für den Handel: M5 -
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine hervorragende Kombination aus unseren 2 Produkten Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Es funktioniert für alle Zeitrahmen und zeigt grafisch Impulse der Stärke oder Schwäche für die 8 wichtigsten Währungen plus ein Symbol! Dieser Indikator ist darauf spezialisiert, die Beschleunigung der Währungsstärke für beliebige Symbole wie Gold, Exotische Paare, Rohstoffe, Indizes oder Futures anzuzeigen. Als erster seiner Art kann jedes Symbol
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Indikatoren
Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
Weitere Produkte dieses Autors
Fair Value Gap MT4
Ahmed Soliman
Indikatoren
FVG - Fair-Value-Lücke Der FVG - Fair Value Gap ist ein fortschrittlicher MQL4-Indikator, der für Händler entwickelt wurde, die den institutionellen Orderflow und Smart Money-Konzepte nutzen, um Marktineffizienzen zu identifizieren. Dieser Indikator erkennt und hebt automatisch Fair Value Gaps (FVGs) auf Ihrem Chart hervor und bietet eine klare visuelle Darstellung von potenziellen Unterstützungs- und Widerstandszonen, Umkehrpunkten und Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit. Hauptmerkmale
XP Sessions
Ahmed Soliman
3.5 (2)
Indikatoren
Der Indikator zeigt die vier wichtigsten Handelssitzungen an: New York London Sydney Tokio Der Indikator berechnet automatisch die GMT-Zeit. Der Indikator hat Puffer, die verwendet werden können, um die aktuelle Session und die GMT zu erhalten. Sie können den Indikator als Stand-Alone-Indikator verwenden und Sie können den Draw ausschalten und ihn von Ihrem EA aus aufrufen. INPUTS Maximaler Tag: Maximale Anzahl der Tage, die zurückliegen, um die Daten zu erhalten/zu zeichnen. London Session On:
FREE
Universal Dashboard EurUsd GbpUsd
Ahmed Soliman
Indikatoren
Mit dem UNIVERSAL DASHBOARD-Indikator müssen Sie nicht mehr Dutzende von Indikatoren auf Dutzenden von Charts verwenden. Von einem Ort aus können Sie alle Paare und alle Zeitrahmen für jeden der folgenden Indikatoren überwachen: MACD STOCHASTIC WPR RSI CCI Sie können auch jeden beliebigen benutzerdefinierten Indikator im Dashboard verwenden, solange er einen lesbaren Puffer hat. Mit einem einzigen Klick können Sie schnell zwischen Charts, Paaren und Zeitrahmen navigieren. Alarme geben Ihnen klar
FREE
XP Sessions MT4
Ahmed Soliman
Indikatoren
Der Indikator zeigt die vier wichtigsten Handelssitzungen an: New York London Sydney Tokio Der Indikator berechnet automatisch die GMT-Zeit. Der Indikator hat Puffer, die verwendet werden können, um die aktuelle Session und die GMT zu erhalten. Sie können den Indikator als eigenständigen Indikator verwenden und Sie können die Zeichnung ausschalten und ihn von Ihrem EA aus aufrufen. INPUTS Maximaler Tag: Maximale Anzahl der Tage, die zurückliegen, um die Daten zu erhalten/zu zeichnen. London Sess
FREE
XP Moving Average
Ahmed Soliman
5 (1)
Indikatoren
XP Moving Average - Ihr All-in-One Handelskraftwerk Meistern Sie die Märkte mit XP Moving Average , dem ultimativen gleitenden Durchschnittsindikator für MetaTrader 4. Ob Sie scalping , swing trading oder langfristig investieren , dieses vielseitige Tool kombiniert 9 fortschrittliche gleitende Durchschnitte in einem - ergänzt durch ein modernes grafisches Dashboard und Echtzeit-Warnungen . Mit KI-gestützten Erkenntnissen, die in Kürze verfügbar sein werden , ist XP Moving Average Ihr Schlüssel
XP Trade Copier
Ahmed Soliman
Utilitys
XP Handelskopierer Kopieren von MT4 nach MT4 Kopieren von MT4 nach MT5 Kopieren von MT5 nach MT5 Kopieren von MT5 nach MT5 Hinweis: Sie müssen die MT5-Version erwerben, um von/nach MT5 von/nach MT4 kopieren zu können. KOPIEREINSTELLUNGEN - Arbeitsmodus: Es gibt 2 Optionen: Provider und Follower. o Bereitstellen: Im Provider-Modus sendet der EA die Trades an den Follower. o Follower : Im Follower-Modus erhält der EA die Trades vom Provider. - Kopierer-Identifikator: Sie können mehrere Instanzen
Stoch Dashboard
Ahmed Soliman
Indikatoren
Das Stochastik-Dashboard ist ein Dashboard für mehrere Währungen und mehrere Zeitrahmen. Es zeigt die Stochastik-Richtung für die gewählten Paare/Zeitrahmen an. Für Stochastik-Liebhaber und manuelle Händler ist dieser Indikator ein wichtiger Indikator, mit dem Sie die Marktrichtung für das/die von Ihnen gehandelte(n) Paar(e) bestimmen können. Stellen Sie ihn auf ein einziges Diagramm ein und überwachen Sie von einem Ort aus alle Diagramme, die Sie wollen.
Speed Meter
Ahmed Soliman
Indikatoren
XP Speed Meter MT4: Das wahre Marktmomentum messen Beschreibung Der XP Speed Meter MT4 ist ein einzigartiger und leistungsstarker Indikator, der entwickelt wurde, um die wahre Geschwindigkeit und das Momentum der Kursbewegung zu ermitteln. Im Gegensatz zu Standardindikatoren, die sich auf die Schlusskurse der Chart-Balken stützen, berechnet der Speed Meter dynamisch das Volumen der bullischen und bearischen Ticks und die daraus resultierende Preisbewegung über einen bestimmten, vom Benutz
Universal Dashboard
Ahmed Soliman
Indikatoren
Mit dem UNIVERSAL DASHBOARD-Indikator müssen Sie nicht mehr Dutzende von Indikatoren auf Dutzenden von Charts verwenden. Von einem Ort aus können Sie alle Paare und alle Zeitrahmen für jeden der folgenden Indikatoren überwachen: MACD STOCHASTIC WPR RSI CCI Sie können auch jeden beliebigen benutzerdefinierten Indikator im Dashboard verwenden, solange er einen lesbaren Puffer hat. Mit einem einzigen Klick können Sie schnell zwischen Charts, Paaren und Zeitrahmen navigieren. Alarme geben Ihnen klar
MACD Dashboard MT4
Ahmed Soliman
Indikatoren
Vereinfachen Sie Ihren Handel mit dem MACD Dashboard Sind Sie es leid, mit mehreren MetaTrader-Charts zu jonglieren, um den MACD über verschiedene Zeitrahmen und Symbole hinweg zu überwachen? Das MACD Dashboard ist die Lösung, auf die Sie gewartet haben. Dieser innovative MetaTrader-Indikator bietet eine zentrale Ansicht der MACD-Signale auf mehreren Charts und macht es einfacher denn je, Handelsmöglichkeiten zu erkennen und Ihr Risiko zu kontrollieren. Hauptmerkmale: Multi-Timeframe-Überwach
XP Moving Average MT5
Ahmed Soliman
Indikatoren
XP Moving Average MT5 - Ihr All-in-One Trading Kraftpaket Meistern Sie die Märkte mit XP Moving Average MT5 , dem ultimativen gleitenden Durchschnittsindikator für MetaTrader 5. Egal ob Sie scalping , swing trading oder langfristig investieren , dieses vielseitige Tool kombiniert 9 fortschrittliche gleitende Durchschnitte in einem - ergänzt durch ein modernes grafisches Dashboard und Echtzeit-Warnungen . Mit KI-gestützten Erkenntnissen, die in Kürze verfügbar sein werden , ist XP Moving Average
XP Trade Copier MT5
Ahmed Soliman
Utilitys
XP Handelskopierer Kopieren von MT4 nach MT4 Kopieren von MT4 nach MT5 Kopieren von MT5 nach MT5 Kopieren von MT5 nach MT5 Hinweis: Sie müssen die MT4-Version erwerben, um von/nach MT4 von/nach MT5 kopieren zu können. KOPIEREINSTELLUNGEN - Arbeitsmodus: Es gibt 2 Optionen: Provider und Follower. o Bereitstellen: Im Provider-Modus sendet der EA die Trades an den Follower. o Follower : Im Follower-Modus erhält der EA die Trades vom Provider. - Kopierer-Identifikator: Sie können mehrere Instanzen
Speed Meter MT5
Ahmed Soliman
Indikatoren
XP Speed Meter MT5: Messen Sie das wahre Marktmomentum Beschreibung Der XP Speed Meter MT5 ist ein einzigartiger und leistungsstarker Indikator, der entwickelt wurde, um die wahre Geschwindigkeit und das Momentum der Kursbewegung zu ermitteln. Im Gegensatz zu Standardindikatoren, die sich auf die Schlusskurse der Chart-Balken stützen, berechnet der Speed Meter dynamisch das Volumen der bullischen und bearischen Ticks und die daraus resultierende Kursbewegung über einen bestimmten, vom Benu
Fair Value Gap MT5
Ahmed Soliman
Indikatoren
FVG - Fair-Value-Lücke Der FVG - Fair Value Gap ist ein fortschrittlicher MQL5-Indikator, der für Händler entwickelt wurde, die den institutionellen Orderflow und Smart Money-Konzepte nutzen, um Marktineffizienzen zu identifizieren. Dieser Indikator erkennt und hebt automatisch Fair Value Gaps (FVGs) auf Ihrem Chart hervor und bietet eine klare visuelle Darstellung von potenziellen Unterstützungs- und Widerstandszonen, Umkehrpunkten und Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit. Hauptmerkmale
Engulfing Zones MT5
Ahmed Soliman
Indikatoren
Engulfing Zones MT5: Ihr Vorteil beim Price Action Trading Beschreibung Der Engulfing Zones MT5-Indikator ist ein ausgeklügeltes, nicht nachmalendes Tool, das entwickelt wurde, um automatisch die wichtigsten Engulfing Candle Patterns (EG) und vor allem Engulfing Failures (EF) in Ihrem Chart zu erkennen, hervorzuheben und zu verfolgen. Dieser von Coders Guru (XPWORX) entwickelte Indikator geht über die einfache Mustererkennung hinaus, indem er anhaltende, dynamische Unterstützungs- und Wide
XP Trade Manager
Ahmed Soliman
Utilitys
XP Trade Manager 1. Überblick XP Trade Manager ist ein professionelles visuelles Handels-Panel, das für manuelle Trader auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er vereinfacht die Ausführung und bietet fortschrittliche Risikomanagement-Tools wie Bulk-Closures, Hedging und Positionsumkehrungen direkt im Chart. 2. Schnittstelle & Steuerelemente A. Abschnitt Handelseingang LOT: Eingabe des Handelsvolumens. Verwenden Sie die Pfeile, um das Volumen um den Lot-Box-Schritt anzupassen. TP / SL: Eingabe von
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension