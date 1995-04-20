Beschreibung

Der Engulfing Zones-Indikator ist ein ausgeklügeltes, nicht-nachmalendes Tool, das entwickelt wurde, um automatisch die wichtigsten Engulfing Candle Patterns (EG) und, was besonders wichtig ist, Engulfing Failures (EF) auf Ihrem Chart zu erkennen, hervorzuheben und zu verfolgen.

Dieser von Coders Guru (XPWORX) entwickelte Indikator geht über die einfache Mustererkennung hinaus, indem er anhaltende, dynamische Unterstützungs- und Widerstandszonen auf der Grundlage dieser hochwahrscheinlichen Candlestick-Ereignisse zeichnet. Identifizieren Sie institutionelles Angebot und Nachfrage mit kristallklaren visuellen Zonen, die auf Ihrem Chart verbleiben, bis sie durchbrochen werden, und die Ihnen eine leistungsstarke, zeitübergreifende Perspektive auf wichtige Marktwendepunkte bieten.

Hauptmerkmale & Handelsvorteile

Doppelte Mustererkennung: EG & EF

Der Indikator identifiziert zwei der kritischsten Preisaktionsereignisse:

Engulfing Zones (EG): Standardmäßige bullische und bearische Engulfing-Muster, die eine mögliche Umkehr signalisieren und eine starke Nachfrage- (bullisch) oder Angebotszone (bärisch) schaffen.

Engulfing Fail Zones (EF): Auch bekannt als Entschärfungsblöcke oder Bereiche, in denen ein Muster nicht durchgezogen werden konnte und oft schwache Hände gefangen sind. Diese Fehlschläge signalisieren noch stärkere Preisbereiche, in denen der Markt wahrscheinlich umkehren oder sich vor einer größeren Bewegung konsolidieren wird.

Dynamische Multi-Timeframe-Zonen

Unabhängige Zeitrahmen-Analyse: Sie können den Indikator so einstellen, dass er Muster auf einem anderen Zeitrahmen als dem von Ihnen betrachteten Chart berechnet (z. B. Erkennung von H4-Zonen beim Handel auf M15).

Dauerhafte und visuelle Zonen: Zeichnet automatisch Zonen als anpassbare, gut sichtbare Rechtecke. Diese Zonen bleiben auf dem Chart als klare Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus für zukünftige Handelsentscheidungen erhalten.

Bullish und Bearish Identifikation: Trennt und färbt bullische EG/EF-Zonen (grün/blau) und bärische EG/EF-Zonen (rot/magenta) klar ein.

Vollständige Anpassung

Passen Sie die Erkennungslogik des Indikators an Ihren Handelsstil an:

Auswahl des Engulfing-Typs: Wählen Sie zwischen Body Engulfing , Wick Engulfing oder Full Engulfing (Body + Wicks) zur Feinabstimmung der Strenge der Mustererkennung.

Sichtbarkeit kontrollieren: Schalten Sie um, um die Pfeilsignale , die farbigen Zonen und die beschreibenden Beschriftungen für ein übersichtliches Chart-Setup ein-/auszublenden.

Filter für aktuelle Zonen: Konzentrieren Sie sich auf Bereiche mit hoher Relevanz, indem Sie nur die neuesten "N"-Zonen anzeigen lassen . .

Farbsteuerung: Volle Kontrolle über die Farben für alle vier Zonentypen und Beschriftungen .

Perfekt für

Angebots- und Nachfragehändler: Visualisieren Sie die genauen Zonen, in denen wahrscheinlich institutionelle Aktivitäten stattgefunden haben.

Preisaktionsspezialisten: Verbessern Sie Ihre Chartanalyse durch die präzise Erkennung von wichtigen Umkehr- und Fortsetzungsmustern.

Swing- und Daytrader: Identifizieren Sie hochwahrscheinliche Ein- und Ausstiege an strukturellen Schlüsselpunkten.

Technische Details

Plattform: MetaTrader 4 (MT4)

Version: 1.0 (Letzte Änderung: 2025.10.13)

Entwickler: Coders Guru (XPWORX)

Nicht wiederholend: Signale und Zonen sind bei Bar-Close endgültig.

🔥 Hören Sie auf zu raten und beginnen Sie, die wahre Struktur des Marktes zu erkennen. Fügen Sie den Engulfing Zones MT5 Indikator noch heute zu Ihrem Toolkit hinzu!