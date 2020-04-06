Gold Raptor EA
- Experten
- Meryem Sabir
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
🦖 Gold Raptor EA - Sicheres & kontrolliertes Scalping System
Achtung!!! Bitte kontaktieren Sie mich vor dem Kauf oder Testen.
Live-Signal:GoldRaptorLive
Gold Raptor EA ist ein professioneller MetaTrader 4 Expert Advisor, der speziell für EURUSD auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde und auf einer hochsicheren Scalping-Strategie basiert.
Sein Hauptziel ist es, einen kapitalschutzorientierten, stabilen und kontrollierten Handel zu ermöglichen, auch auf Konten mit sehr geringem Startkapital.
Anstelle von aggressivem und zufälligem Scalping wendet der EA gefilterte Eingänge, begrenztes Handelsengagement und strenge Risikokontrolle an.
Empfohlener Broker: Es wurde beobachtet, dass der EA besser mit Pepperstone kompatibel ist, aber er ist auch mit anderen Brokern kompatibel. Backtest und Optimierung für Ihren Broker.
Senden Sie mir eine Nachricht, um es zu testen, und ich sende Ihnen die erforderliche Konfigurationsdatei.
⚙️ Allgemeiner Aufbau der Strategie
Optimiert ausschließlich für das EURUSD-Paar
Entwickelt, um auf dem H1-Zeitrahmen zu operieren
Zielt auf kleine, aber beständige Gewinne ab
Eröffnet nur eine begrenzte Anzahl von Geschäften zur gleichen Zeit
Vermeidet Overtrading und unnötiges Engagement
Diese Struktur hilft, die Stabilität des Kontos zu erhalten und das Risiko zu minimieren.
💰 Niedriges Kapital & Risikomanagement
Gold Raptor EA:
Kann mit sehr geringem Kapital betrieben werden , beginnend mit $10
Unterstützt Micro-Lot-Handel
Arbeitet effizient mit einem Hebel von 1:100 oder höher
Verwendet einen kontrollierten und konservativen Ansatz für die Positionsgröße
Dies macht ihn sowohl für Anfänger als auch für risikobewusste Händler geeignet.
🎯 Handelsmanagement & Trailing-Funktionen
Der EA enthält fortschrittliche Handelsmanagementfunktionen:
Fester Stop-Loss und Take-Profit-Schutz
Optionale Trailing-Stop-Unterstützung
Einstellbares Trailing-Aktivierungslevel und Follow Distance
Die Standardeinstellungen sind ausgewogen, um Marktstörungen zu vermeiden
Trailing kann je nach Benutzerpräferenz aktiviert oder deaktiviert werden.
🧠 Intelligente Filtersysteme
Gold Raptor EA handelt nicht blindlings. Er filtert schlechte Marktbedingungen heraus, bevor er Trades eröffnet:
Interner Marktqualitäts- und Volatilitätsfilter
Schutz vor unsicheren Eingängen, wenn der Preis zu nahe ist
Automatische Entfernung von abgelaufenen schwebenden Aufträgen
Dadurch wird sichergestellt, dass nur unter günstigen Bedingungen gehandelt wird.
⏰ Zeit- und Tagesschutz
Der EA enthält zeitbasierte Sicherheitsfunktionen:
Optionaler Handel innerhalb bestimmter Stunden
Frühstopp-Option für Freitage
Automatischer Handelsschutz an Feiertagen und in liquiditätsarmen Zeiten
Besonders effektiv zum Schutz des Kontos während der Jahresend- und Feiertage.
📉 Spread, Slippage & Broker-Sicherheit
Gold Raptor EA:
Vermeidet den Handel unter übermäßigen Spread-Bedingungen
Beinhaltet Schutz gegen hohe Slippage
Kompatibel mit ECN- und Standard-Brokern
Erzielt die besten Ergebnisse in Handelsumgebungen mit geringer Streuung
📊 Auftrags- und Positionskontrolle
Begrenzte Anzahl von gleichzeitig offenen Positionen
Begrenzte Anzahl von ausstehenden Aufträgen
Verhindert Orderkonflikte und Überlastung des Kontos
Sorgt für eine reibungslose und stabile Handelsausführung
🖥️ VPS-Nutzungsempfehlung
Für eine optimale Leistung wird die Verwendung von VPS mit niedriger Latenz dringend empfohlen:
Schnellere Auftragsausführung
Reduzierte Schlupfzeiten
24/7 ununterbrochener Betrieb
Entscheidender Vorteil für Scalping-Strategien
🔐 Sicherheit & Identifikation
Verwendet ein einzigartiges internes Identifikationssystem
Alle Trades werden klar getrennt und verwaltet
Keine Beeinträchtigung des manuellen Handels
✅ Für wen ist Gold Raptor EA geeignet?
✔ Trader, die mit geringem Kapital beginnen
✔ Nutzer, die nach sicheren Scalping-Strategien suchen
✔ Risikobewusste Anleger
✔ Nutzer des EURUSD H1 Systems
✔ Trader, die eine professionelle VPS-basierte Ausführung anstreben