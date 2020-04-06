Gold Raptor EA

🦖 Gold Raptor EA - Sicheres & kontrolliertes Scalping System

Achtung!!! Bitte kontaktieren Sie mich vor dem Kauf oder Testen.

Live-Signal:GoldRaptorLive

Alle anderen Produkte:Hier

Einführungspreis: letzte 5 Exemplare

Gold Raptor EA ist ein professioneller MetaTrader 4 Expert Advisor, der speziell für EURUSD auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde und auf einer hochsicheren Scalping-Strategie basiert.

Sein Hauptziel ist es, einen kapitalschutzorientierten, stabilen und kontrollierten Handel zu ermöglichen, auch auf Konten mit sehr geringem Startkapital.

Anstelle von aggressivem und zufälligem Scalping wendet der EA gefilterte Eingänge, begrenztes Handelsengagement und strenge Risikokontrolle an.

Empfohlener Broker: Es wurde beobachtet, dass der EA besser mit Pepperstone kompatibel ist, aber er ist auch mit anderen Brokern kompatibel. Backtest und Optimierung für Ihren Broker.

Senden Sie mir eine Nachricht, um es zu testen, und ich sende Ihnen die erforderliche Konfigurationsdatei.

⚙️ Allgemeiner Aufbau der Strategie

  • Optimiert ausschließlich für das EURUSD-Paar

  • Entwickelt, um auf dem H1-Zeitrahmen zu operieren

  • Zielt auf kleine, aber beständige Gewinne ab

  • Eröffnet nur eine begrenzte Anzahl von Geschäften zur gleichen Zeit

  • Vermeidet Overtrading und unnötiges Engagement

Diese Struktur hilft, die Stabilität des Kontos zu erhalten und das Risiko zu minimieren.

💰 Niedriges Kapital & Risikomanagement

Gold Raptor EA:

  • Kann mit sehr geringem Kapital betrieben werden , beginnend mit $10

  • Unterstützt Micro-Lot-Handel

  • Arbeitet effizient mit einem Hebel von 1:100 oder höher

  • Verwendet einen kontrollierten und konservativen Ansatz für die Positionsgröße

Dies macht ihn sowohl für Anfänger als auch für risikobewusste Händler geeignet.

🎯 Handelsmanagement & Trailing-Funktionen

Der EA enthält fortschrittliche Handelsmanagementfunktionen:

  • Fester Stop-Loss und Take-Profit-Schutz

  • Optionale Trailing-Stop-Unterstützung

  • Einstellbares Trailing-Aktivierungslevel und Follow Distance

  • Die Standardeinstellungen sind ausgewogen, um Marktstörungen zu vermeiden

Trailing kann je nach Benutzerpräferenz aktiviert oder deaktiviert werden.

🧠 Intelligente Filtersysteme

Gold Raptor EA handelt nicht blindlings. Er filtert schlechte Marktbedingungen heraus, bevor er Trades eröffnet:

  • Interner Marktqualitäts- und Volatilitätsfilter

  • Schutz vor unsicheren Eingängen, wenn der Preis zu nahe ist

  • Automatische Entfernung von abgelaufenen schwebenden Aufträgen

Dadurch wird sichergestellt, dass nur unter günstigen Bedingungen gehandelt wird.

⏰ Zeit- und Tagesschutz

Der EA enthält zeitbasierte Sicherheitsfunktionen:

  • Optionaler Handel innerhalb bestimmter Stunden

  • Frühstopp-Option für Freitage

  • Automatischer Handelsschutz an Feiertagen und in liquiditätsarmen Zeiten

Besonders effektiv zum Schutz des Kontos während der Jahresend- und Feiertage.

📉 Spread, Slippage & Broker-Sicherheit

Gold Raptor EA:

  • Vermeidet den Handel unter übermäßigen Spread-Bedingungen

  • Beinhaltet Schutz gegen hohe Slippage

  • Kompatibel mit ECN- und Standard-Brokern

  • Erzielt die besten Ergebnisse in Handelsumgebungen mit geringer Streuung

📊 Auftrags- und Positionskontrolle

  • Begrenzte Anzahl von gleichzeitig offenen Positionen

  • Begrenzte Anzahl von ausstehenden Aufträgen

  • Verhindert Orderkonflikte und Überlastung des Kontos

  • Sorgt für eine reibungslose und stabile Handelsausführung

🖥️ VPS-Nutzungsempfehlung

Für eine optimale Leistung wird die Verwendung von VPS mit niedriger Latenz dringend empfohlen:

  • Schnellere Auftragsausführung

  • Reduzierte Schlupfzeiten

  • 24/7 ununterbrochener Betrieb

  • Entscheidender Vorteil für Scalping-Strategien

🔐 Sicherheit & Identifikation

  • Verwendet ein einzigartiges internes Identifikationssystem

  • Alle Trades werden klar getrennt und verwaltet

  • Keine Beeinträchtigung des manuellen Handels

✅ Für wen ist Gold Raptor EA geeignet?

✔ Trader, die mit geringem Kapital beginnen
✔ Nutzer, die nach sicheren Scalping-Strategien suchen
✔ Risikobewusste Anleger
✔ Nutzer des EURUSD H1 Systems
✔ Trader, die eine professionelle VPS-basierte Ausführung anstreben


Empfohlene Produkte
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experten
Willkommen bei Indicement! PROP FIRM READY! -> Set-Dateien   hier herunterladen Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990 $ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimativer Kombi-Deal     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   bringt meine 15-jährige Erfahrung in der Erstellung professioneller Handelsalgorithmen in die Ind
King Scalper USDCAD
Tran Thanh Tuyen
Experten
King Scalper EA ist ein automatischer Handelsroboter für den Handel mit USACAD , der mit Hilfe fortschrittlicher Berechnungen den Handel für Sie automatisch eröffnet und verwaltet. Es ist eine Strategie, die auf einer Reihe von Indikatoren basiert, die die Stärke des Marktes messen, um Trades einzugehen, wenn die Marktbedingungen es zulassen. Es ist keine Erfahrung erforderlich und es ist einfach einzurichten. Die Verwendung von King Scalper ist ein Weg, um Ihr Handelsergebnis sofort zu verbess
ForexEA GOLD
Ahmet Metin Yilmaz
Experten
Dieser Expert Advisor ist speziell für XAU USD oder GOLD optimiert. Sie können es auch andere Währungen und Insturments verwenden. Optimierte Parameter für M5 Zeitrahmen in XAU USD, ecn Broker, niedriger Spread und niedrige Kommission. Andere erfolgreiche Ergebnisse können M15 , H1 und H4 Zeitrahmen mit verschiedenen Einstellungen gefunden werden. Ich werde später weitere Zeitrahmeneinstellungen hinzufügen. * Bevor Sie die Strategie testen, vergewissern Sie sich, dass die Daten in der Historie I
GoldHunterCheaper
ZORAN RAJKOV
Experten
EA speziell für das Währungspaar XAUUSD entwickelt. Es verwendet künstliche Intelligenz und komplexe mathematische Operationen, alles mit dem Ziel, so wenig Risiko wie möglich und konstanten Gewinn. Ich bin ein Elektroingenieur und ein Professor der Informatik, so dass alles mit mir ist auf das Maximum berechnet und es darf keine Fehler sein. Der EA liefert mathematisch aufbereitete Informationen mit dem Ziel, das Risiko so gering wie möglich zu halten, und wenn Sie wollen, können Sie das Lot er
Challenger EA
Burcak Sengezer
Experten
Challenger EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor. Der EA ist ein mittelfristiger Scalper. Unser EA wurde entwickelt, um vertraulich zu arbeiten. So kann er Aufträge mit dem tatsächlichen Kontowährungswert bei Gewinn oder Verlust schließen. Er arbeitet auch mit Stop-Loss. Die Strategie des EA wurde verbessert, um einen angemessenen Gewinn mit geringem bis mittlerem Risiko zu erzielen. Sie können aber auch Ihr Risiko erhöhen, obwohl wir das nicht empfehlen. Der EA eröffnet Trades, wenn diese
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Handelsroboter auf dem MACD-Indikator Dies ist eine vereinfachte Version des Handelsroboters, er verwendet nur eine Einstiegsstrategie (die erweiterte Version hat mehr als 10 Strategien) Vorteile für Experten: Scalping, Martingale, Grid-Trading. Sie können den Handel mit nur einer Order oder einem Orderraster einrichten. Ein hochgradig anpassbares Auftragsraster mit einem dynamischen, festen oder Multiplikatorschritt und einem Handelslot ermöglicht es Ihnen, den Expert Advisor an fast jedes
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
EA Black Spark
Suparma Suparma
Experten
Black Spark stellt sich vor - Ihr Weg zu informiertem Investieren. Investitionsentscheidungen können sich für Anleger oft überwältigend anfühlen. Mit Black Spark können Sie jedoch die Kontrolle übernehmen und gut informierte Entscheidungen treffen. Unser hochmodernes System wurde entwickelt, um Ihnen durch die Analyse großer Mengen von Echtzeit-Marktdaten aktuelle Informationen zu liefern. Mithilfe fortschrittlicher Algorithmen erkennen wir Muster und Trends und liefern personalisierte Empfehlun
Hedging Forex ALASHI
Mohammed Alashi
Experten
Eröffnung von zwei Absicherungsgeschäften, Kauf und Verkauf, mit einem Ziel von 2 Punkten pro Geschäft Mit der Eröffnung von mehreren Absicherungsgeschäften in der Art einer anderen Losgröße und der Aussetzung jeder Art von Verkaufs- oder Kaufgeschäft Auf einem Gewinnniveau. Um den Experten kostenlos zu erhalten, kontaktieren Sie mich über Telegram: https: //t.me/MidoAlashi2 Parameter: Lot1: Manuelle Losgröße Auto_Lot: Setzen Sie true, um automatisch die optimale Lotgröße basierend auf den R
Gold Label
Tran Thanh Tuyen
Experten
Gold Label ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold entwickelt wurde. Dieser EA wurde speziell für XAUUSD mit geringem Risiko entwickelt und kann Ihr Konto mit geringem Kapital wachsen lassen. Es basiert auf maschinellem Lernen Cluster-Analyse und genetische Algorithmen. Der EA enthält einen selbstanpassenden Marktalgorithmus, der Preisaktionsmuster und Standard-Handelsindikatoren verwendet. Der Experte zeigte stabile Ergebnisse für den XAU im Zeitraum 2011-2020. Es werden ke
I Gold Mine I
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold Mine EA (XAUUSD H1) - Intelligenter Gewinnabbau bei Gold Gold Mine EA ist ein professioneller Handelsroboter, der die Dynamik des Frequency Scalping mit der Zuverlässigkeit des stündlichen Zeitrahmens kombiniert. Im Gegensatz zu Standard-Scalpers, die auf verrauschten Minutencharts operieren, nutzt Gold Mine den H1-Zeitrahmen , um falsche Signale herauszufiltern und gleichzeitig dank eines sensiblen Algorithmus zur Impulsfindung eine hohe Handelsintensität beizubehalten. Handelslogik: Synth
BiBoosterix
Andrey Kozak
Experten
BiBoosterix ist ein leistungsstarker Trading-Roboter für MetaTrader 4, der für den automatisierten Handel auf den Finanzmärkten entwickelt wurde. Er kombiniert einen adaptiven Kapitalmanagement-Algorithmus mit fortschrittlichen Marktanalysetechniken und ist somit ein ideales Werkzeug sowohl für Anfänger als auch für professionelle Trader. Hauptvorteile Adaptiver Algorithmus : Automatische Lotverwaltung basierend auf dem Kontostand. Multiwährungsunterstützung : Gleichzeitiger Handel mit mehreren
Rango MT4
Mehdi Safar
Experten
Der Preis dieses Experten wird auf den gleichen Preis wie seine MT5-Version steigen. Rango EA ist ein vollautomatischer Roboter mit schweren Berechnungen auf der Grundlage einer Reihe von Strategien, einschließlich Mustern und Indikatoren kombiniert mit einigen Trading-Fähigkeiten über Jahre der Handelserfahrung gewonnen und dann auf 28 Währungspaare optimiert. Die Überlegenheit dieses EAs gegenüber anderen Wettbewerbern: MultiCurrency in einem Chart ( Rango ist nicht suffix-sensitiv, da der Co
Nice Forex Pro
Phong Vu
Experten
" Nice Forex Pro" ist besonders effektiv für das Währungspaar EUR/USD , das eines der beliebtesten und liquidesten Paare auf dem Forex-Markt ist. Der EA kann aus mehreren Gründen für dieses Paar optimiert werden: Warum "Nice Forex Pro" am besten für EUR/USD geeignet ist: Hohe Liquidität : Das Währungspaar EUR/USD ist das am meisten gehandelte Währungspaar der Welt, was bedeutet, dass es eine hohe Liquidität bietet. Dies führt zu engeren Spreads und weniger Slippage, was es ideal für automatisie
Magic Win
Reni
4 (2)
Experten
EA MAGIC WIN ist ein fortschrittliches Handelssystem, das lange Zeit unter verschiedenen Marktbedingungen mit schweren Belastungstests getestet wurde. Basierend auf unserer benutzerdefinierten Indikator, der mit Mean Reversion Konzept zusammen mit einigen anderen Algorithmus unterstützt wird diese Produkte passt sich in den aktuellen Marktbedingungen und entsprechend handeln. Unterstützte Währungspaare: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD Empfohlener TF: M15. Das Setfile kann von hier herunt
RSI Intelligent MT4
Sabil Yudifera
Experten
RSI Intelligent ist ein vollautomatischer Scalping-Roboter, der eine sehr effiziente Relative-Stärke-Index (RSI) Breakout-Strategie, Probabilistische Analyse mit (RSI) verwendet. Am effektivsten im Preis kumulative Wahrscheinlichkeit einer Normalverteilung, die den Großteil der Marktzeit einnimmt. Transaktionen passieren fast jeden Tag wie Scalping folgen Trend. Ein Forex-Roboter, der den Relative Strength Index (RSI)-Indikator in Kombination mit einem künstlichen neuronalen Netz verwendet, wäre
EA Stork
Mikhail Rudyk
Experten
Der Handelsroboter (Scalper) arbeitet nach der Gesamtheit der Signale von mehreren Indikatoren. Und prüft die Kursgeschwindigkeit. Es ist ratsam, auf TF M5 zu handeln (beste Ergebnisse). Eingabeparameter: Fix Lot - Handel mit einem festen Lot Autolot verwenden - der Roboter wählt das Lot in Abhängigkeit vom Depot selbst aus und erhöht bei einer Erhöhung des Depots das Lot Min Distance Between Deals - ist der Mindestabstand zwischen den Transaktionen Für Währungen können Sie diesen Parameter nic
TMACD Gold Miner
Nutthaphong Theerathuvanont
Experten
TMACD Gold Miner ist ein automatisierter EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde . Es Analyse auf einfach Algorithmen mit Standard-Handel Indikatoren (MACD). Expert gute Ergebnisse auf XAUUSD in 2010-2021 Zeitraum. Keine gefährlichen Methoden der Geldverwaltung verwendet, keine martingale, kein Gitter, Scalp oder Hedge. Geeignet für jeden Broker Bedingungen. Infos: Arbeitssymbol XAUUSD Arbeits-Zeitrahmen: M15 Mindesteinlage: $1000 Min Hebelwirkung 1:200 Besonderheiten: Es werden
Professor EA MT4
Elif Kaya
5 (1)
Experten
- Real Preis ist 1000$ - Begrenzter Rabatt (Es ist jetzt 299$) Willkommen, Professor Expert eröffnet automatisch den Handel mit hohem Gewinn und festem Stop-Loss. Nach dem Kauf, können Sie Bitcoin Expert oder Gold Trade Expert kostenlos erhalten! Kontaktieren Sie mich für diesen BONUS ! Kein Martingale, kein Grid, kein Betrug Strategy Tester ist nicht abgedeckt kritische Nachrichten. Der beliebteste Devisenmarkt ist das EUR/USD-Paar, das zwei der größten Volkswirtschaften der Welt miteinander v
Legion Arisen
Toni Krasteva Krasteva
Experten
Willkommen in der Legion. Wir freuen uns, Sie als Teil unserer Legion begrüßen zu dürfen. Wir haben unsere eigene Scalping-KI entwickelt, die auf inneren Abhängigkeiten für jedes Paar basiert, sie trainiert und ein wenig Preisaktion hinzugefügt. Das Ergebnis ist ein Handelsalgorithmus, den wir "Legion" genannt haben. Er ist so angepasst, dass er auf jedem Zeitrahmen funktioniert, kein Raster, kein Martingal. Spezielle Optimierung für EUR/USD und für... Sie können uns für weitere Informationen s
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Experten
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Ist der Scalping Forex Expert Advisor für MT4 Arbeitet auf Timeframes (M5) Bestes Paar Empfohlen ist EU/UChf=0.4 Die Berechnung basiert auf dem Envelopes Indikator ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Berjalan pada Time Frame Kecil (M5) Paar Rekomendasi adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
ATR Robot PRO
Volodymyr Hrybachov
2.67 (3)
Experten
Dies ist eine erweiterte Version des ATR Robot . Der EA basiert auf einer multifunktionalen Vorlage und ist für den Intraday-Handel mit allen wichtigen Währungspaaren auf jedem Zeitrahmen konzipiert. Die Strategie basiert auf der Analyse der Preisbewegung innerhalb der täglichen Volatilitätsspanne für einen bestimmten Zeitraum. Der EA verfügt über eine große Anzahl von Funktionen - er kann für jeden Handelsstil konfiguriert werden, was ihn nicht nur zu einem Handelsroboter, sondern zu einem mult
Wolfe
Ertac Hassan
3.67 (3)
Experten
Wolfe EA verwendet Indikatoren, um Aufträge einzugeben und zu beenden. Wolfe EA lässt Ihnen die Wahl, zu welchen Zeiten Sie Aufträge eröffnen möchten. Der EA arbeitet sowohl mit 4- als auch mit 5-stelligen Kursen. Wenn ein gegenteiliges Signal erscheint: Wenn eine offene Order im Gewinn ist, schließt der EA sie; wenn die offene Order im Verlust ist, öffnet der EA gegenteilige Orders. Der EA verfügt über eine Overlap-Order-Option, die ihm die Möglichkeit gibt, den Prozentsatz des Gewinns der letz
Full Force Wall Street Killer
Diego Assis
Experten
Full Force WSK ist ein Mehrwährungs-EA, der für den Handel mit bestimmten Gaps bei Markteröffnung optimiert ist. Er verwendet einen intelligenten Algorithmus, der das tägliche Volumen und die Variation der Gap-Muster berücksichtigt, die in den letzten Jahren für 14 Forex-Paare optimiert wurden. Handelsstrategie: FullForce WSK ist vollständig für die folgenden Paare optimiert: Majors: EURUSD / GBPUSD / USDCHF / USDJPY Minors: AUDCHF / CADCHF / CADJPY / CHFJPY / EURCHF / EURGBP / EURJPY / GBP
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Experten
Santa Scalping ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Die SMA-Indikator-Filter werden für Einträge verwendet. Dieser EA kann von sehr kleinen Konten ausgeführt werden. So klein wie 50 EUR. Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 50 USD, Standardeinstellungen reccomend für eurusd m5 gmt +2 . Bitte verwenden Sie den maximalen Spread von 10, wenn Sie keine Aufträge haben, ändern Sie ihn auf -1. Verwenden Sie einen Broker mit
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Experten
Scalper-Roboter für den Zeitrahmen M5. Handelt mit dem Währungspaar GBPUSD. Dieser Roboter wurde von einem Unternehmen professioneller Händler speziell für den Handel mit Pfund Sterling entwickelt. Der Roboter eröffnet täglich etwa 5 bis 15 Trades. Es ist am besten, mit Brokern zu handeln, die einen niedrigen Spread auf GBPUSD von bis zu 10 Pips haben. Die empfohlene Mindesteinzahlung zu Beginn beträgt 500 $ oder mehr. Vorteile: verwendet kein Martingal. kein Netz. Jeder Trade hat einen Stop-L
FxWorldGodfather
Afjal Hussain Swapan
Experten
Produktübersicht Smart Grid Hedging EA ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das Trendfilterung , Grid-Trading und Hedging-Strategien kombiniert , um eine robuste automatisierte Handelslösung zu schaffen. Dieser Expert Advisor wurde für den Forex- und Rohstoffmarkt entwickelt und speziell für den Goldhandel (XAUUSD) optimiert. Hauptmerkmale Dual-Engine-System Engine A : Spezialisiert auf Kauf (Long) Positionen mit unabhängiger magischer Zahl Engine B : Spezialisiert für Verk
Black Max
Samsul Anwar
Experten
Schwarzkappel Die Expert Advisor-Strategie basiert auf dem Durchbruch der aktuellen Unterstützungs-/Widerstandsniveaus (Trader auf der ganzen Welt achten auf diese Daten; die Niveaus werden ausschließlich mit Hilfe der technischen Terminal-Indikatoren erstellt). Dies ist einer der wenigen Roboter, die nur mit Indikatoren arbeiten. Die Entwicklung eines solchen Systems kann eine ziemliche Herausforderung sein, aber Sie müssen all diese Komplexitäten nicht verstehen. Starten Sie den Roboter einfac
Cash Drop MT4
Volodymyr Hrybachov
5 (1)
Experten
Dieser Expert Advisor ist das Ergebnis langjähriger Entwicklung. Ich bin hauptsächlich auf Grid- und Hedging-Strategien spezialisiert und habe all meine Erfahrungen und mein Wissen in diesen Expert Advisor übertragen. Als Ergebnis haben wir eine hochgradig anpassbare Expert Advisor-Vorlage und mehrere gute Strategien zur Auswahl, Handelsstrategien werden ständig hinzugefügt und der Expert Advisor wird relevant bleiben und auch in 10 Jahren an der Spitze stehen. Mit anderen Worten, mit dem Kauf
NeverScalping
Yeun Jung Hwan
Experten
NeveScalping ist ein Scalping Trading und Intraday Trading. NeverScalping verwendet Vorhersagen und Prognosen mit Hilfe von Algorithmen der künstlichen Intelligenz. Auf diese Weise hat das professionelle höhere Recht sein Glück verloren. EURUSD macht eine praktische, historisch wichtige Arbeit. Laden Sie die Demo selbst herunter. Meine Tests waren 90 Tage Genauigkeit, tatsächlicher Spread, zusätzlicher Schlupf und hohe Sichtbarkeit des Datums der tatsächlichen Ticks. Die Empfehlungen sind wie
Käufer dieses Produkts erwarben auch
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (13)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (21)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
Experten
AI Prop Firms - Intelligente Automatisierung für Prop Trading-Firmen . AI Prop Firms ist ein fortschrittliches, vollautomatisches Forex-Handelssystem, das auf künstlicher Intelligenz basiert und speziell für die strengen Regeln und Bewertungsmodelle von Prop Trading-Firmen entwickelt wurde. Das System ist darauf ausgelegt, unter kontrollierten Risikobedingungen zu handeln und dabei die Konsistenz , Stabilität und Einhaltung der Anforderungen von Prop Firms zu gewährleisten. AI Prop Firms verwen
KT Gold Nexus EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Experten
ICMarkets Live-Signal: Hier klicken Was müssen Sie tun, um mit dem KT Gold Nexus EA erfolgreich zu sein? Geduld. Disziplin. Zeit. Der KT Gold Nexus EA basiert auf einem praxisnahen Trading-Ansatz, der von professionellen Tradern und privaten Fondsmanagern eingesetzt wird. Seine Stärke liegt nicht in kurzfristiger Spannung, sondern in langfristiger Beständigkeit. Dieser EA ist für den langfristigen Einsatz konzipiert. Es wird empfohlen, ihn mindestens ein Jahr lang aktiv zu betreiben, um sein ta
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experten
Jesko EA –  Jesko ist ein spezieller Expert Advisor (EA) , der auf einer bewährten Strategie basiert, die über viele Jahre hinweg optimiert und getestet wurde. Er wurde bereits auf Live-Konten getestet und hat sich als profitabel und risikoarm erwiesen. Nun haben wir beschlossen, ihn der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Signal live         Vier Monate Live-Konto Einfache Installation  Funktioniert bei jedem Broker (ECN-Konto empfohlen)  Mindest-Einzahlung: 100 USD  24/7 Support  Kaufe Jesko
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Experten
Gold Emperor EA MT4 Expert Advisor die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Emperor EA ist ein automatisierter Trading Advisor (Expert), der speziell für den Goldhandel (XAU/USD) auf der MetaTrader 4 (MT4) Plattform entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um die Gewinne zu maximieren und die Risiken beim Handel mit diesem volatilen Vermögenswert zu minimieren. Hauptmerkmale: Gold-Spezialisierung: Der EA wurde entwickelt, um die besonderen Me
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experten
The Golden Way ist eine automatisierte Handelssoftware für die MT4-Plattform. Es nutzt eine umfassende Hybridstrategie: Durch die synergetische Zusammenarbeit mehrerer Teilstrategien erfasst es genau die Kauf-(Long-) und Verkaufs-(Short-)Chancen auf dem Goldmarkt (XAUUSD) und hilft dir, in unterschiedlichen Marktlagen zeitnah Handelsgelegenheiten zu nutzen. Basierend auf einer bewährten Handelslogik ermöglicht es dir, professionelle und effiziente Handelsoperationen auf dem Goldmarkt durchzufüh
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strategie
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.77 (31)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Nur noch eine Version ist für 550 $ verfügbar. Danach steigt der Preis auf 650 $ und 750 $, der Endpreis beträgt 1200 $ Live-Signal >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208   Klicken Dieser EA wurde für präzise Einstiege, inte
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experten
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold Medalist ist ein intelligentes System, das sich auf den volatilen Handel auf dem XAUUSD-Markt konzentriert. Es zielt darauf ab, kurzfristige Preisimpulse zu identifizieren und effektiv zu nutzen, um Händlern neue Gewinnchancen zu eröffnen. Sonderangebot für die ersten 10 Käufer! Nächster Preis: $1.495 Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Der Hauptvorteil des Goldmedaillisten liegt in seinem einzigartigen Preisaktions-Analysesystem. Durch
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
Gold Mining EA
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
5 (1)
Experten
Gold Mining EA ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das momentumbasierte technische Analyse mit intelligentem Grid-Management kombiniert. Dieser EA wurde in erster Linie für Trendmärkte wie Gold (XAUUSD) entwickelt und verwendet eine einzigartige Kombination aus Aroon Oscillator und RSI-Indikatoren, um Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren und gleichzeitig das Risiko durch mehrere Schutzmechanismen zu steuern. Handelsstil: Grid Trading mit Trendfolge B
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Experten
Dieser Roboter verwendet seinen eigenen eingebauten Oszillator und andere Tools, um die Marktbewegungen (Volatilität, Geschwindigkeit, Stärke und Richtung) zu messen. Zu einem geeigneten Zeitpunkt platziert er eine unsichtbare Pending-Order auf dem Markt, mit der er entsprechend dem eingestellten TradingMode weiterarbeitet. Es wird empfohlen, einen schnellen Broker mit niedrigen Gebühren, genauen Kursen und ohne Begrenzung der Stop-Loss-Größe zu verwenden. Sie können jeden beliebigen Zeitrahmen
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Experten
Deep Learning gestaltet den Goldhandel neu, und intelligente Assistenten pflegen den Handelsgarten wie Gärtner. Der "Gold Garden" EA verwendet intelligente Deep-Learning-Technologie und 20 Jahre Datentraining, um die Leistung der Strategie erheblich zu verbessern. Mit ihm wird der Handel einfacher und intelligenter. Lassen Sie uns gemeinsam das Zeitalter der Intelligenz einleiten und den Handel in einen Garten des Glücks verwandeln. Dies wird Ihr exklusiver Gold Garden Steward sein. Die MT5-Vers
Swap Master MT4
Thang Chu
Experten
Im Gegensatz zu den meisten anderen EAs auf dem Markt, versichere ich immer, dass jeder einzelne meiner EAs von höchster Qualität ist: Reale Trades werden mit dem Backtesting übereinstimmen. Keine Verlustverstecktechniken, um historische Verluste zu verbergen, keine manipulierten Backtests, um die Backtesting-Kurve glatt und ohne Verluste zu machen (nur naive Händler glauben an eine glatte Aufwärtskurve ohne Risiko - sie sind höchstwahrscheinlich Betrüger). Mein EA hat immer einen mehrjährig ve
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experten
UPDATE — DEZEMBER 2025 Ende November 2024 wurde der Expert Advisor Aurum offiziell zum Verkauf veröffentlicht. Seitdem handelt er unter realen Marktbedingungen – ohne News-Filter, ohne zusätzliche Schutzmechanismen und ohne komplexe Einschränkungen – und blieb dabei durchgehend stabil profitabel. Live Signal Dieses Jahr realer Handelsarbeit hat die Zuverlässigkeit des Handelssystems deutlich bestätigt. Und erst danach, basierend auf realer Statistik und echter Markterfahrung, haben wir im Dez
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experten
GoldZ AI - Fortgeschrittener Expert Advisor für den Goldhandel für XAUUSD GoldZ AI ist ein systematischer Expert Advisor für den Handel, der speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und Preisaktionsanalysen, Trenderkennung und eine sitzungsbasierte Handelslogik nutzt. Trading-Ansatz GoldZ AI konzentriert sich auf die wichtigsten Handelssitzungen (asiatischer Handelsschluss, Londoner Eröffnung, New Yorker Eröffnung) und identifiziert potenzielle Ausbruchsmöglichkeiten auf Unterstützungs- und W
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Experten
Wir stellen One Gold EA vor, einen hochentwickelten Handelsroboter für Gold auf der Meta Trader-Plattform, der entwickelt wurde, um Händler bei der erweiterten Marktanalyse zu unterstützen. Unsere proprietäre Technologie nutzt neuronale Netzwerke und datengesteuerte Algorithmen, um sowohl historische als auch Echtzeitdaten des Goldmarkts zu analysieren und Erkenntnisse zu liefern, die bei der Entscheidungsfindung helfen können. Im Gegensatz zu herkömmlichen manuellen Strategien arbeitet One Gold
The Simple Worker
Anatoliy Ryzhakov
Experten
Der Simple Worker ist ein Multicurrency Expert Advisor, der mehrere bewährte Handelsstrategien verwendet. Er handelt auf dem M1-Zeitrahmen. Wenige Einstellungen machen den EA einfach und intuitiv für den Benutzer, was es ermöglicht, ihn für ein bestimmtes Währungspaar zu optimieren, falls erforderlich. Der EA analysiert den Markt, der EA verwendet Indikatoren, Tick-Volumen und das Martingale-System. Wie der EA funktioniert Er handelt immer nur mit einem Auftrag gleichzeitig. Er betritt den Mark
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Gold Invest Pro Expert Advisor MT4
Sergey Batudayev
Experten
Gold Invest Pro ist speziell für den Goldhandel konzipiert. Der EA arbeitet nur mit Kaufpositionen auf XAUUSD und baut allmählich eine Reihe von Geschäften auf, die dann als ein einziger Korb geschlossen werden, wenn der Gesamtgewinn ein vordefiniertes Ziel in Geld erreicht. Er beinhaltet: ein Limit für die maximale Anzahl von Aufträgen; ein Gewinnziel für den gesamten Korb in der Kontowährung; einen aktienbasierten Schutz - wenn ein bestimmtes Drawdown-Niveau erreicht wird, können alle Geschäf
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
Weitere Produkte dieses Autors
TrendlyOP
Meryem Sabir
Indikatoren
TrendlyOP - Professioneller MT4-Indikator ohne Nachbesserung TrendlyOP ist ein professioneller MT4-Indikator, der für Händler entwickelt wurde, die Repainting, Verzögerungen oder unzuverlässige Signale ablehnen. Er liefert klare Kauf- und Verkaufssignale in Echtzeit , denen Sie vertrauen können - genau dann, wenn Sie sie brauchen. 100% Non-Repaint & keine Neuberechnung TrendlyOP färbt niemals neu und berechnet niemals vergangene Signale neu . Sobald ein Signal in Ihrem Chart erscheint, ist e
LongTerm SupplyDemand
Meryem Sabir
Indikatoren
Long-Term Supply Demand Indicator - Beschreibung Der Long-Term Supply Demand Indicator ist ein professionelles MT4-Tool, das für Händler entwickelt wurde, die Unterstützungs- und Widerstandszonen in höheren Zeitrahmen auf niedrigeren Zeitrahmen verfolgen möchten. Er identifiziert Angebots- und Nachfragebereiche, die sich auf dem H4-Zeitrahmen gebildet haben, und zeigt sie übersichtlich auf M15-, M5- und M1-Charts an, so dass Händler einen präzisen Überblick über die wichtigsten Marktzonen auf
FREE
SupportResistancePro
Meryem Sabir
Indikatoren
Support Resistance Pro - Indikator Beschreibung Support Resistance Pro ist ein leistungsfähiger MT4-Indikator, der für Händler entwickelt wurde, die sich auf Unterstützungs-Widerstands-Strategien verlassen. Der Indikator wurde für den professionellen Einsatz entwickelt und identifiziert automatisch sowohl neu gebildete als auch historische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus mit hoher Genauigkeit. Der Indikator scannt kontinuierlich die Marktstruktur, um die relevantesten Zonen anzuzeigen. We
OrderBlockRetest
Meryem Sabir
Indikatoren
OrderBlock Retest Alert - Indikator Beschreibung OrderBlock Retest Alert ist ein fortschrittlicher MT4-Indikator, der historische Unterstützungs- und Widerstandszonen identifiziert und Händler warnt, wenn diese Levels erneut getestet werden. Der Indikator ermöglicht es dem Benutzer, auf hochwahrscheinliche Retest-Gelegenheiten zu reagieren, sobald sie eintreten. Der Indikator zeigt automatisch alle gültigen historischen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf dem Chart an. Jedes Niveau, das d
TrendFlower
Meryem Sabir
Indikatoren
Trend Flower MT4 Indikator Trend Flower ist ein professioneller Indikator für Kauf- und Verkaufssignale , der für die Plattform MetaTrader 4 entwickelt wurde. Er generiert präzise Einstiegssignale mit vordefinierten Stop-Loss- und Take-Profit-Levels , die es Händlern ermöglichen, mit Klarheit, Disziplin und Vertrauen zu handeln. Die Standardeinstellungen sind für EURUSD H1 optimiert. Hauptmerkmale Echte Non-Repaint-Signale Alle Kauf- und Verkaufssignale werden bei Kerzenschluss bestätig
Pips Engineer
Meryem Sabir
Indikatoren
Pips Engineer - Intelligenter Präzisionshandelsindikator (MT4) Pips Engineer ist ein professioneller MT4-Indikator, der entwickelt wurde, um klare, genaue und nicht nachmalende Handelssignale unter realen Marktbedingungen zu liefern. Er analysiert fortlaufend die Preisbewegung und das Marktmomentum, um Händlern zu helfen, mit hoher Wahrscheinlichkeit Einstiegspunkte zu identifizieren. Pips Engineer wurde für Scalping-, Intraday- und Trendfolgestrategien entwickelt. Er eliminiert unnötige Komp
TrendlyOP MT5
Meryem Sabir
Indikatoren
TrendlyOP - Professioneller MT5-Indikator ohne Repainting TrendlyOP ist ein professioneller MT4-Indikator, der für Händler entwickelt wurde, die Repainting, Verzögerungen oder unzuverlässige Signale ablehnen. Er liefert klare Kauf- und Verkaufssignale in Echtzeit , denen Sie vertrauen können - genau dann, wenn Sie sie brauchen. 100% Non-Repaint & keine Neuberechnung TrendlyOP malt niemals neu und berechnet niemals vergangene Signale neu . Sobald ein Signal auf Ihrem Chart erscheint, ist es fü
Pips Engineer MT5
Meryem Sabir
Indikatoren
Pips Engineer - Intelligenter Präzisionshandelsindikator (MT5) Pips Engineer ist ein professioneller MT4-Indikator, der entwickelt wurde, um unter realen Marktbedingungen klare, präzise und nicht nachmalende Handelssignale zu liefern. Er analysiert kontinuierlich Preisbewegungen und Marktmomentum, um Händlern zu helfen, Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Pips Engineer wurde für Scalping-, Intraday- und Trendfolgestrategien entwickelt und eliminiert unnötige Komple
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension