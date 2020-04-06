🦖 Gold Raptor EA - Sicheres & kontrolliertes Scalping System

Achtung!!! Bitte kontaktieren Sie mich vor dem Kauf oder Testen. Live-Signal:GoldRaptorLive Alle anderen Produkte:Hier Einführungspreis: letzte 5 Exemplare Gold Raptor EA ist ein professioneller MetaTrader 4 Expert Advisor, der speziell für EURUSD auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde und auf einer hochsicheren Scalping-Strategie basiert.

Sein Hauptziel ist es, einen kapitalschutzorientierten, stabilen und kontrollierten Handel zu ermöglichen, auch auf Konten mit sehr geringem Startkapital.

Anstelle von aggressivem und zufälligem Scalping wendet der EA gefilterte Eingänge, begrenztes Handelsengagement und strenge Risikokontrolle an.

Empfohlener Broker: Es wurde beobachtet, dass der EA besser mit Pepperstone kompatibel ist, aber er ist auch mit anderen Brokern kompatibel. Backtest und Optimierung für Ihren Broker.

Senden Sie mir eine Nachricht, um es zu testen, und ich sende Ihnen die erforderliche Konfigurationsdatei.

⚙️ Allgemeiner Aufbau der Strategie

Optimiert ausschließlich für das EURUSD-Paar

Entwickelt, um auf dem H1-Zeitrahmen zu operieren

Zielt auf kleine, aber beständige Gewinne ab

Eröffnet nur eine begrenzte Anzahl von Geschäften zur gleichen Zeit

Vermeidet Overtrading und unnötiges Engagement

Diese Struktur hilft, die Stabilität des Kontos zu erhalten und das Risiko zu minimieren.

💰 Niedriges Kapital & Risikomanagement

Gold Raptor EA:

Kann mit sehr geringem Kapital betrieben werden , beginnend mit $10

Unterstützt Micro-Lot-Handel

Arbeitet effizient mit einem Hebel von 1:100 oder höher

Verwendet einen kontrollierten und konservativen Ansatz für die Positionsgröße

Dies macht ihn sowohl für Anfänger als auch für risikobewusste Händler geeignet.

🎯 Handelsmanagement & Trailing-Funktionen

Der EA enthält fortschrittliche Handelsmanagementfunktionen:

Fester Stop-Loss und Take-Profit-Schutz

Optionale Trailing-Stop-Unterstützung

Einstellbares Trailing-Aktivierungslevel und Follow Distance

Die Standardeinstellungen sind ausgewogen, um Marktstörungen zu vermeiden

Trailing kann je nach Benutzerpräferenz aktiviert oder deaktiviert werden.

🧠 Intelligente Filtersysteme

Gold Raptor EA handelt nicht blindlings. Er filtert schlechte Marktbedingungen heraus, bevor er Trades eröffnet:

Interner Marktqualitäts- und Volatilitätsfilter

Schutz vor unsicheren Eingängen, wenn der Preis zu nahe ist

Automatische Entfernung von abgelaufenen schwebenden Aufträgen

Dadurch wird sichergestellt, dass nur unter günstigen Bedingungen gehandelt wird.

⏰ Zeit- und Tagesschutz

Der EA enthält zeitbasierte Sicherheitsfunktionen:

Optionaler Handel innerhalb bestimmter Stunden

Frühstopp-Option für Freitage

Automatischer Handelsschutz an Feiertagen und in liquiditätsarmen Zeiten

Besonders effektiv zum Schutz des Kontos während der Jahresend- und Feiertage.

📉 Spread, Slippage & Broker-Sicherheit

Gold Raptor EA:

Vermeidet den Handel unter übermäßigen Spread-Bedingungen

Beinhaltet Schutz gegen hohe Slippage

Kompatibel mit ECN- und Standard-Brokern

Erzielt die besten Ergebnisse in Handelsumgebungen mit geringer Streuung

📊 Auftrags- und Positionskontrolle

Begrenzte Anzahl von gleichzeitig offenen Positionen

Begrenzte Anzahl von ausstehenden Aufträgen

Verhindert Orderkonflikte und Überlastung des Kontos

Sorgt für eine reibungslose und stabile Handelsausführung

🖥️ VPS-Nutzungsempfehlung

Für eine optimale Leistung wird die Verwendung von VPS mit niedriger Latenz dringend empfohlen:

Schnellere Auftragsausführung

Reduzierte Schlupfzeiten

24/7 ununterbrochener Betrieb

Entscheidender Vorteil für Scalping-Strategien

🔐 Sicherheit & Identifikation

Verwendet ein einzigartiges internes Identifikationssystem

Alle Trades werden klar getrennt und verwaltet

Keine Beeinträchtigung des manuellen Handels

✅ Für wen ist Gold Raptor EA geeignet?

✔ Trader, die mit geringem Kapital beginnen

✔ Nutzer, die nach sicheren Scalping-Strategien suchen

✔ Risikobewusste Anleger

✔ Nutzer des EURUSD H1 Systems

✔ Trader, die eine professionelle VPS-basierte Ausführung anstreben