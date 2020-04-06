Gold Raptor EA

🦖 Gold Raptor EA - Sistema de scalping seguro y controlado.

¡¡¡Atención!!! Ponte en contacto conmigo antes de comprar o probar.

Señal en vivo:GoldRaptorLive

Todos los demás productos:Aquí

Precio de lanzamiento: últimos 5 ejemplares

Gold Raptor EA es un Asesor Experto profesional para MetaTrader 4 desarrollado específicamente para EURUSD en el marco de tiempo H1, basado en una estrategia de scalping de alta seguridad.

Su principal objetivo es proporcionar la protección del capital orientado, estable y controlada de comercio, incluso en cuentas con muy bajo capital inicial.

En lugar de scalping agresivo y aleatorio, el EA aplica entradas filtradas, exposición limitada a las operaciones y un estricto control del riesgo.

Broker recomendado: Se ha observado que es más compatible con Pepperstone, pero también es compatible con otros brokers. Backtest y optimizar para su corredor.

Mándame un mensaje para probarlo y te enviaré el archivo de configuración necesario.

⚙️ Estructura General de la Estrategia

  • Optimizada exclusivamente para el par EURUSD

  • Diseñada para operar en el marco temporal H1

  • Busca ganancias pequeñas pero consistentes

  • Abre sólo un número limitado de operaciones al mismo tiempo

  • Evita el exceso de operaciones y la exposición innecesaria

Esta estructura ayuda a mantener la estabilidad de la cuenta y minimiza el riesgo.

💰 Bajo capital y gestión de riesgos

Gold Raptor EA:

  • Puede operar con un capital muy bajo, a partir de 10$.

  • Soporta el trading con microlotes

  • Funciona eficientemente con apalancamiento de 1:100 o superior

  • Utiliza un enfoque de dimensionamiento de posiciones controlado y conservador

Esto lo hace adecuado tanto para principiantes como para traders conscientes del riesgo.

Gestión de operaciones y funciones de seguimiento

El EA incluye funciones avanzadas de gestión de operaciones:

  • Protección fija de stop-loss y take-profit

  • Soporte opcional de trailing stop

  • Nivel de activación de trailing y distancia de seguimiento ajustables

  • Los ajustes por defecto están equilibrados para evitar el ruido del mercado

El trailing se puede activar o desactivar de forma segura en función de las preferencias del usuario.

🧠 Sistemas de filtrado inteligentes

Gold Raptor EA no opera a ciegas. Filtra las malas condiciones del mercado antes de abrir operaciones:

  • Filtro interno de calidad de mercado y volatilidad.

  • Protección contra entradas inseguras cuando el precio está demasiado cerca

  • Eliminación automática de órdenes pendientes caducadas

Esto asegura que las operaciones se abran sólo en condiciones favorables.

⏰ Protección horaria y diaria

El EA incluye funciones de seguridad basadas en el tiempo:

  • Opción de negociación dentro de horas específicas

  • Opción de parada anticipada para los viernes

  • Protección automática de operaciones durante días festivos y periodos de baja liquidez

Especialmente eficaz para proteger la cuenta durante las sesiones de fin de año y festivos.

📉 Spread, deslizamiento y seguridad del broker

EA Raptor de Oro:

  • Evita operar en condiciones de spread excesivo

  • Incluye protección contra deslizamientos elevados

  • Compatible con brokers ECN y estándar

  • Funciona mejor con entornos de trading de bajo spread

📊 Control de órdenes y posiciones

  • Número limitado de posiciones abiertas simultáneas

  • Número limitado de órdenes pendientes

  • Evita los conflictos entre órdenes y la sobrecarga de la cuenta

  • Garantiza una ejecución de operaciones fluida y estable

🖥️ Recomendación de uso de VPS

Para un rendimiento óptimo, se recomienda encarecidamente el uso de VPS de baja latencia:

  • Ejecución de órdenes más rápida

  • Reducción del deslizamiento

  • Funcionamiento ininterrumpido 24/7

  • Ventaja crítica para las estrategias de scalping

🔐 Seguridad e identificación

  • Utiliza un sistema único de identificación interna

  • Todas las operaciones están claramente separadas y gestionadas

  • No interfiere con el trading manual

✅ ¿Para quién es adecuado el EA Gold Raptor?

✔ Traders que comienzan con un capital bajo
✔ Usuarios que buscan estrategias de scalping seguras
✔ Inversores conscientes del riesgo
✔ Usuarios de sistemas centrados en EURUSD H1
✔ Traders que buscan una ejecución profesional basada en VPS


