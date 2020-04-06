Gold Raptor EA
- Asesores Expertos
- Meryem Sabir
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
🦖 Gold Raptor EA - Sistema de scalping seguro y controlado.
¡¡¡Atención!!! Ponte en contacto conmigo antes de comprar o probar.
Señal en vivo:GoldRaptorLive
Todos los demás productos:Aquí
Precio de lanzamiento: últimos 5 ejemplares
Gold Raptor EA es un Asesor Experto profesional para MetaTrader 4 desarrollado específicamente para EURUSD en el marco de tiempo H1, basado en una estrategia de scalping de alta seguridad.
Su principal objetivo es proporcionar la protección del capital orientado, estable y controlada de comercio, incluso en cuentas con muy bajo capital inicial.
En lugar de scalping agresivo y aleatorio, el EA aplica entradas filtradas, exposición limitada a las operaciones y un estricto control del riesgo.
Broker recomendado: Se ha observado que es más compatible con Pepperstone, pero también es compatible con otros brokers. Backtest y optimizar para su corredor.
Mándame un mensaje para probarlo y te enviaré el archivo de configuración necesario.
⚙️ Estructura General de la Estrategia
-
Optimizada exclusivamente para el par EURUSD
-
Diseñada para operar en el marco temporal H1
-
Busca ganancias pequeñas pero consistentes
-
Abre sólo un número limitado de operaciones al mismo tiempo
-
Evita el exceso de operaciones y la exposición innecesaria
Esta estructura ayuda a mantener la estabilidad de la cuenta y minimiza el riesgo.
💰 Bajo capital y gestión de riesgos
Gold Raptor EA:
-
Puede operar con un capital muy bajo, a partir de 10$.
-
Soporta el trading con microlotes
-
Funciona eficientemente con apalancamiento de 1:100 o superior
-
Utiliza un enfoque de dimensionamiento de posiciones controlado y conservador
Esto lo hace adecuado tanto para principiantes como para traders conscientes del riesgo.
Gestión de operaciones y funciones de seguimiento
El EA incluye funciones avanzadas de gestión de operaciones:
-
Protección fija de stop-loss y take-profit
-
Soporte opcional de trailing stop
-
Nivel de activación de trailing y distancia de seguimiento ajustables
-
Los ajustes por defecto están equilibrados para evitar el ruido del mercado
El trailing se puede activar o desactivar de forma segura en función de las preferencias del usuario.
🧠 Sistemas de filtrado inteligentes
Gold Raptor EA no opera a ciegas. Filtra las malas condiciones del mercado antes de abrir operaciones:
-
Filtro interno de calidad de mercado y volatilidad.
-
Protección contra entradas inseguras cuando el precio está demasiado cerca
-
Eliminación automática de órdenes pendientes caducadas
Esto asegura que las operaciones se abran sólo en condiciones favorables.
⏰ Protección horaria y diaria
El EA incluye funciones de seguridad basadas en el tiempo:
-
Opción de negociación dentro de horas específicas
-
Opción de parada anticipada para los viernes
-
Protección automática de operaciones durante días festivos y periodos de baja liquidez
Especialmente eficaz para proteger la cuenta durante las sesiones de fin de año y festivos.
📉 Spread, deslizamiento y seguridad del broker
EA Raptor de Oro:
-
Evita operar en condiciones de spread excesivo
-
Incluye protección contra deslizamientos elevados
-
Compatible con brokers ECN y estándar
-
Funciona mejor con entornos de trading de bajo spread
📊 Control de órdenes y posiciones
-
Número limitado de posiciones abiertas simultáneas
-
Número limitado de órdenes pendientes
-
Evita los conflictos entre órdenes y la sobrecarga de la cuenta
-
Garantiza una ejecución de operaciones fluida y estable
🖥️ Recomendación de uso de VPS
Para un rendimiento óptimo, se recomienda encarecidamente el uso de VPS de baja latencia:
-
Ejecución de órdenes más rápida
-
Reducción del deslizamiento
-
Funcionamiento ininterrumpido 24/7
-
Ventaja crítica para las estrategias de scalping
🔐 Seguridad e identificación
-
Utiliza un sistema único de identificación interna
-
Todas las operaciones están claramente separadas y gestionadas
-
No interfiere con el trading manual
✅ ¿Para quién es adecuado el EA Gold Raptor?
✔ Traders que comienzan con un capital bajo
✔ Usuarios que buscan estrategias de scalping seguras
✔ Inversores conscientes del riesgo
✔ Usuarios de sistemas centrados en EURUSD H1
✔ Traders que buscan una ejecución profesional basada en VPS