🦖 Gold Raptor EA - Sistema de scalping seguro y controlado.

¡¡¡Atención!!! Ponte en contacto conmigo antes de comprar o probar. Señal en vivo:GoldRaptorLive Todos los demás productos:Aquí Precio de lanzamiento: últimos 5 ejemplares Gold Raptor EA es un Asesor Experto profesional para MetaTrader 4 desarrollado específicamente para EURUSD en el marco de tiempo H1, basado en una estrategia de scalping de alta seguridad.

Su principal objetivo es proporcionar la protección del capital orientado, estable y controlada de comercio, incluso en cuentas con muy bajo capital inicial.

En lugar de scalping agresivo y aleatorio, el EA aplica entradas filtradas, exposición limitada a las operaciones y un estricto control del riesgo.

Broker recomendado: Se ha observado que es más compatible con Pepperstone, pero también es compatible con otros brokers. Backtest y optimizar para su corredor.

Mándame un mensaje para probarlo y te enviaré el archivo de configuración necesario.

⚙️ Estructura General de la Estrategia

Optimizada exclusivamente para el par EURUSD

Diseñada para operar en el marco temporal H1

Busca ganancias pequeñas pero consistentes

Abre sólo un número limitado de operaciones al mismo tiempo

Evita el exceso de operaciones y la exposición innecesaria

Esta estructura ayuda a mantener la estabilidad de la cuenta y minimiza el riesgo.

💰 Bajo capital y gestión de riesgos

Gold Raptor EA:

Puede operar con un capital muy bajo, a partir de 10$.

Soporta el trading con microlotes

Funciona eficientemente con apalancamiento de 1:100 o superior

Utiliza un enfoque de dimensionamiento de posiciones controlado y conservador

Esto lo hace adecuado tanto para principiantes como para traders conscientes del riesgo.

Gestión de operaciones y funciones de seguimiento

El EA incluye funciones avanzadas de gestión de operaciones:

Protección fija de stop-loss y take-profit

Soporte opcional de trailing stop

Nivel de activación de trailing y distancia de seguimiento ajustables

Los ajustes por defecto están equilibrados para evitar el ruido del mercado

El trailing se puede activar o desactivar de forma segura en función de las preferencias del usuario.

🧠 Sistemas de filtrado inteligentes

Gold Raptor EA no opera a ciegas. Filtra las malas condiciones del mercado antes de abrir operaciones:

Filtro interno de calidad de mercado y volatilidad.

Protección contra entradas inseguras cuando el precio está demasiado cerca

Eliminación automática de órdenes pendientes caducadas

Esto asegura que las operaciones se abran sólo en condiciones favorables.

⏰ Protección horaria y diaria

El EA incluye funciones de seguridad basadas en el tiempo:

Opción de negociación dentro de horas específicas

Opción de parada anticipada para los viernes

Protección automática de operaciones durante días festivos y periodos de baja liquidez

Especialmente eficaz para proteger la cuenta durante las sesiones de fin de año y festivos.

📉 Spread, deslizamiento y seguridad del broker

EA Raptor de Oro:

Evita operar en condiciones de spread excesivo

Incluye protección contra deslizamientos elevados

Compatible con brokers ECN y estándar

Funciona mejor con entornos de trading de bajo spread

📊 Control de órdenes y posiciones

Número limitado de posiciones abiertas simultáneas

Número limitado de órdenes pendientes

Evita los conflictos entre órdenes y la sobrecarga de la cuenta

Garantiza una ejecución de operaciones fluida y estable

🖥️ Recomendación de uso de VPS

Para un rendimiento óptimo, se recomienda encarecidamente el uso de VPS de baja latencia:

Ejecución de órdenes más rápida

Reducción del deslizamiento

Funcionamiento ininterrumpido 24/7

Ventaja crítica para las estrategias de scalping

🔐 Seguridad e identificación

Utiliza un sistema único de identificación interna

Todas las operaciones están claramente separadas y gestionadas

No interfiere con el trading manual

✅ ¿Para quién es adecuado el EA Gold Raptor?

✔ Traders que comienzan con un capital bajo

✔ Usuarios que buscan estrategias de scalping seguras

✔ Inversores conscientes del riesgo

✔ Usuarios de sistemas centrados en EURUSD H1

✔ Traders que buscan una ejecución profesional basada en VPS