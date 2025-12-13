HTF Liquidity Sweeps Dashboard Pro

Tagline: See the Big Picture. Handeln Sie den Sweep. Nie wieder Timeframes wechseln.

Überblick:

Hören Sie auf, den Fokus zu verlieren, indem Sie ständig zwischen den Zeitrahmen wechseln. Das HTF Liquidity Sweeps Dashboard projiziert Kerzen in höheren Zeitrahmen (H1, H4, Daily) direkt auf die leere Fläche Ihres aktuellen Charts. Dieses Tool wurde für ICT-, SMC- und Price-Action-Händler entwickelt und ermöglicht es Ihnen, Makrotrends und Liquiditäts-Sweeps zu überwachen, während Sie mit Laserpräzision auf niedrigeren Timeframes handeln.

Warum Sie es brauchen:

Wenn Sie auf der M1- oder M5-Ebene handeln, entgeht Ihnen oft der Kontext, in dem sich die H4- oder Tageskerze befindet. Lehnt der H4-Docht ein Niveau ab? Hat die Tageskerze die vorherige Liquidität mitgenommen? Mit diesem Dashboard sehen Sie die Live-Formation der wichtigsten Zeitrahmen Seite an Seite mit Ihrem Einstiegschart.

Hauptmerkmale: