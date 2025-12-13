HTF Live

HTF Liquidity Sweeps Dashboard Pro
Tagline: See the Big Picture. Handeln Sie den Sweep. Nie wieder Timeframes wechseln.

Überblick:
Hören Sie auf, den Fokus zu verlieren, indem Sie ständig zwischen den Zeitrahmen wechseln. Das HTF Liquidity Sweeps Dashboard projiziert Kerzen in höheren Zeitrahmen (H1, H4, Daily) direkt auf die leere Fläche Ihres aktuellen Charts. Dieses Tool wurde für ICT-, SMC- und Price-Action-Händler entwickelt und ermöglicht es Ihnen, Makrotrends und Liquiditäts-Sweeps zu überwachen, während Sie mit Laserpräzision auf niedrigeren Timeframes handeln.

Warum Sie es brauchen:
Wenn Sie auf der M1- oder M5-Ebene handeln, entgeht Ihnen oft der Kontext, in dem sich die H4- oder Tageskerze befindet. Lehnt der H4-Docht ein Niveau ab? Hat die Tageskerze die vorherige Liquidität mitgenommen? Mit diesem Dashboard sehen Sie die Live-Formation der wichtigsten Zeitrahmen Seite an Seite mit Ihrem Einstiegschart.

Hauptmerkmale:

  • 📊 Smart Dashboard: Zeigt H1-, H4- und Daily-Kerzen rechts neben dem Live-Kurs an (innerhalb des Chart-Shift-Bereichs).

  • 👁️ Live vs. Closed: Schaltet zwischen der Anzeige der sich gerade bildenden (Live-)Kerze und der zuvor geschlossenen Kerze um .

  • 📐 Automatische Skalierung:Die Größe der Kerzen wird automatisch angepasst, damit sie unabhängig von der Zoomstufe perfekt aussehen.

  • 🎨 Vollständig anpassbar: Ändern Sie die Farben für Bull/Bear-Kerzen, Dochte und Textbeschriftungen, um sie an Ihr Chartthema anzupassen.

  • 📉 Sweep-Erkennung:Machen Sie Dochte und Körper deutlich sichtbar, um Liquidity Sweeps und Rejections sofort zu erkennen.

  • 🚀 Leistung: Optimierter Code mit automatischer Wiederholungslogik - keine leeren Bildschirme oder Verzögerungen.


Auswahl:
Andrey Yarosvet
83
Andrey Yarosvet 2025.12.16 16:27 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Israr Hussain Shah
6399
Antwort vom Entwickler Israr Hussain Shah 2025.12.16 16:30
Рад это слышать.
Antwort auf eine Rezension