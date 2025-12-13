HTF Live

HTF Liquidity Sweeps Dashboard Pro
Lema: Ver el panorama general. Opere el Barrido. No vuelva a cambiar de marco temporal.

Visión General:
Deje de perder el foco cambiando constantemente entre marcos temporales. El HTF Liquidity Sweeps Dashboard proyecta velas de plazos superiores (H1, H4, Diario) directamente en el espacio vacío de su gráfico actual. Diseñado para operadores de TIC, SMC y Acción de Precios, esta herramienta le permite monitorizar macro-tendencias y barridos de liquidez mientras ejecuta en plazos inferiores con precisión láser.

Por qué lo necesita:
Si opera en M1 o M5, a menudo se pierde el contexto de lo que está haciendo la vela H4 o Diaria. ¿Está la mecha H4 rechazando un nivel? ¿La vela diaria ha barrido la liquidez anterior? Con este cuadro de mandos, verá la formación en directo de los principales marcos temporales junto a su gráfico de entrada.

Características principales:

  • 📊 Smart Dashboard: Muestra velas H1, H4 y Diarias a la derecha de su precio en vivo (dentro del área Chart Shift).

  • 👁️ En vivo vs. Cerrada: Alterna entre ver la vela en formación (en vivo) o la vela cerrada previamente.

  • 📐 Auto-Escala: Las velas cambian de tamaño automáticamente para verse perfectas independientemente de su nivel de zoom.

  • 🎨 Totalmente personalizable: Cambia los colores de las velas Bull/Bear, las mechas y las etiquetas de texto para que coincidan con el tema de tu gráfico.

  • 📉 Detección de Barridos: Visualiza claramente mechas y cuerpos para identificar Barridos y Rechazos de Liquidez al instante.

  • Rendimiento:Código optimizado con lógica de reintento automático, sin pantallas en blanco ni retrasos.


Comentarios 1
Andrey Yarosvet
83
Andrey Yarosvet 2025.12.16 16:27 
 

Хорошее исполнение! за поддержкой не обращался, но все и так прекрасно работает!

Andrey Yarosvet
83
Andrey Yarosvet 2025.12.16 16:27 
 

Хорошее исполнение! за поддержкой не обращался, но все и так прекрасно работает!

Israr Hussain Shah
6313
Respuesta del desarrollador Israr Hussain Shah 2025.12.16 16:30
Рад это слышать.
Respuesta al comentario