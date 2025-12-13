HTF Liquidity Sweeps Dashboard Pro

Lema: Ver el panorama general. Opere el Barrido. No vuelva a cambiar de marco temporal.

Visión General:

Deje de perder el foco cambiando constantemente entre marcos temporales. El HTF Liquidity Sweeps Dashboard proyecta velas de plazos superiores (H1, H4, Diario) directamente en el espacio vacío de su gráfico actual. Diseñado para operadores de TIC, SMC y Acción de Precios, esta herramienta le permite monitorizar macro-tendencias y barridos de liquidez mientras ejecuta en plazos inferiores con precisión láser.

Por qué lo necesita:

Si opera en M1 o M5, a menudo se pierde el contexto de lo que está haciendo la vela H4 o Diaria. ¿Está la mecha H4 rechazando un nivel? ¿La vela diaria ha barrido la liquidez anterior? Con este cuadro de mandos, verá la formación en directo de los principales marcos temporales junto a su gráfico de entrada.

Características principales: