The Golden Cup

Der Golden Cup EA ist ein automatisiertes Handelssystem, das speziell für den XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und auf fortschrittlichen proprietären Algorithmen basiert.

Es integriert Momentum-Analyse und Tick-basierte Volatilitätsmodelle, um Handelssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu generieren. Der EA wendet dann einen Scalping-Ansatz in Kombination mit einer Floating-Position-Management-Strategie an, um die Performance zu maximieren und das Risiko zu minimieren.

Der Scalping-Mechanismus ermöglicht es dem EA, kleine, beständige Gewinne mithilfe eines dynamischen Trailing-Systems zu sichern, während schwebende Positionen automatisch verwaltet und durch das intelligente Risikokontrollsystem des EA geschlossen werden.

Obwohl jeder Handel durch einen Stop-Loss geschützt ist, ist die Verwaltungslogik des EA so optimiert, dass er mit breiteren Stop-Loss-Werten arbeiten kann, was eine flexible Preisentwicklung ermöglicht, während sich die Strategie effektiv entfaltet.

Einfach zu installieren und zu bedienen - keine Einstellungsdateien erforderlich.

Verwenden Sie einfach die Standardeinstellungen (für Gold mit zweistelligen Kursen) und ein Mindestguthaben von 300 $, um loszulegen.

Einstellungen:

Max Spread = 30 bis 50 (Punkte, muss höher sein als der durchschnittliche Spread des Paares)
Festes Lot = 0.0(aktiviertes Auto Lot);Fixed Lot > 0(Ihre manuelle Lotgröße)
Auto Lot = 1,0 bis 2,0 (= 1 bedeutet automatische Lotgröße = 1 Lot pro $100.000 Guthaben oder 0,01 Lot pro $1.000 Guthaben...)
Gewinnmitnahme = 500 (Punkte)
Stopp-Loss = 3000 (Punkte)
Nachlaufende = 10 (Punkte)
Start Trailing = 45 (Punkte)
Maximale Trades = 15
Zeit Start = 01:30
Uhrzeit Ende = 22:30
Magische Zahl = Ihre Zahl

* Wenn Sie Fixed Lot > 0 einstellen, wird der EA mit Lot Size = Fixed Lot handeln (wenn Fixed Lot eine gültige Lotgröße ist).

* Wenn Sie Fixed Lot = 0 und Auto Lot > 0 einstellen, wird der EA die Lotgröße entsprechend dem Wert von Auto Lot berechnen.

Empfehlen:

Dieser EA ist speziell fürGold (XAUUSD)konzipiert.

Zeitrahmen: Jeder Zeitrahmen. Verwenden Sie einen VPS mit niedriger Latenz (< 20ms).

Verwenden Sie EA mit ECN oder Raw Spread Konten, Spread < 35 Punkte. Mindestguthaben: $ 300

Anmerkung:

+ Wenn Sie EA mit Gold verwenden und der Preis hat 3 Dezimalstellen (wie 4100.123), dann müssen Sie den Wert von Max Spread, Take Profit, SL, Trailing Parameter10 mal erhöhen. Setzen Sie zum Beispiel Take Profit = 5000 (statt des ursprünglichen Wertes = 500), weil die Punktberechnung mit 2 Dezimalstellen anders ist.

Auswahl:
noktrum
51
noktrum 2026.01.07 06:44 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension