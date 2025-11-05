The Golden Cup

Der Golden Cup EA ist ein automatisiertes Handelssystem, das speziell für den XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und auf fortschrittlichen proprietären Algorithmen basiert.

Es integriert Momentum-Analyse und Tick-basierte Volatilitätsmodelle, um Handelssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu generieren. Der EA wendet dann einen Scalping-Ansatz in Kombination mit einer Floating-Position-Management-Strategie an, um die Performance zu maximieren und das Risiko zu minimieren.

Der Scalping-Mechanismus ermöglicht es dem EA, kleine, beständige Gewinne mithilfe eines dynamischen Trailing-Systems zu sichern, während schwebende Positionen automatisch verwaltet und durch das intelligente Risikokontrollsystem des EA geschlossen werden.

Obwohl jeder Handel durch einen Stop-Loss geschützt ist, ist die Verwaltungslogik des EA so optimiert, dass er mit breiteren Stop-Loss-Werten arbeiten kann, was eine flexible Preisentwicklung ermöglicht, während sich die Strategie effektiv entfaltet.

Einfach zu installieren und zu bedienen - keine Einstellungsdateien erforderlich.

Verwenden Sie einfach die Standardeinstellungen (für Gold mit zweistelligen Kursen) und ein Mindestguthaben von 300 $, um loszulegen.

Einstellungen:

Max Spread = 30 bis 50 (Punkte, muss höher sein als der durchschnittliche Spread des Paares) Festes Lot = 0.0 (aktiviertes Auto Lot) ; Fixed Lot > 0 (Ihre manuelle Lotgröße) Auto Lot = 1,0 bis 2,0 (= 1 bedeutet automatische Lotgröße = 1 Lot pro $100.000 Guthaben oder 0,01 Lot pro $1.000 Guthaben...) Gewinnmitnahme = 500 (Punkte) Stopp-Loss = 3000 (Punkte) Nachlaufende = 10 (Punkte) Start Trailing = 45 (Punkte) Maximale Trades = 15 Zeit Start = 01:30 Uhrzeit Ende = 22:30 Magische Zahl = Ihre Zahl

* Wenn Sie Fixed Lot > 0 einstellen, wird der EA mit Lot Size = Fixed Lot handeln (wenn Fixed Lot eine gültige Lotgröße ist).

* Wenn Sie Fixed Lot = 0 und Auto Lot > 0 einstellen, wird der EA die Lotgröße entsprechend dem Wert von Auto Lot berechnen.

Empfehlen: