The Golden Cup

Der Golden Cup EA ist ein automatisiertes Handelssystem, das speziell für den XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und auf fortschrittlichen proprietären Algorithmen basiert.
Es integriert Momentum-Analyse und Tick-basierte Volatilitätsmodelle, um Handelssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu generieren. Der EA wendet dann einen Scalping-Ansatz in Kombination mit einer Floating-Position-Management-Strategie an, um die Performance zu maximieren und das Risiko zu minimieren.
Der Scalping-Mechanismus ermöglicht es dem EA, kleine, beständige Gewinne mithilfe eines dynamischen Trailing-Systems zu sichern, während schwebende Positionen automatisch verwaltet und durch das intelligente Risikokontrollsystem des EA geschlossen werden.
Obwohl jeder Handel durch einen Stop-Loss geschützt ist, ist die Verwaltungslogik des EA so optimiert, dass er mit breiteren Stop-Loss-Werten arbeiten kann, was eine flexible Preisentwicklung ermöglicht, während sich die Strategie effektiv entfaltet.
Einfach zu installieren und zu bedienen - keine Einstellungsdateien erforderlich.
Verwenden Sie einfach die Standardeinstellungen (für Gold mit zweistelligen Kursen) und ein Mindestguthaben von 300 $, um loszulegen.
Einstellungen:
|Max Spread
|= 30 bis 50 (Punkte, muss höher sein als der durchschnittliche Spread des Paares)
|Festes Lot
|= 0.0(aktiviertes Auto Lot);Fixed Lot > 0(Ihre manuelle Lotgröße)
|Auto Lot
|= 1,0 bis 2,0 (= 1 bedeutet automatische Lotgröße = 1 Lot pro $100.000 Guthaben oder 0,01 Lot pro $1.000 Guthaben...)
|Gewinnmitnahme
|= 500 (Punkte)
|Stopp-Loss
|= 3000 (Punkte)
|Nachlaufende
|= 10 (Punkte)
|Start Trailing
|= 45 (Punkte)
|Maximale Trades
|= 15
|Zeit Start
|= 01:30
|Uhrzeit Ende
|= 22:30
|Magische Zahl
|= Ihre Zahl
* Wenn Sie Fixed Lot > 0 einstellen, wird der EA mit Lot Size = Fixed Lot handeln (wenn Fixed Lot eine gültige Lotgröße ist).
* Wenn Sie Fixed Lot = 0 und Auto Lot > 0 einstellen, wird der EA die Lotgröße entsprechend dem Wert von Auto Lot berechnen.
Empfehlen:
Dieser EA ist speziell fürGold (XAUUSD)konzipiert.
Zeitrahmen: Jeder Zeitrahmen. Verwenden Sie einen VPS mit niedriger Latenz (< 20ms).
Verwenden Sie EA mit ECN oder Raw Spread Konten, Spread < 35 Punkte. Mindestguthaben: $ 300
Anmerkung:
+ Wenn Sie EA mit Gold verwenden und der Preis hat 3 Dezimalstellen (wie 4100.123), dann müssen Sie den Wert von Max Spread, Take Profit, SL, Trailing Parameter10 mal erhöhen. Setzen Sie zum Beispiel Take Profit = 5000 (statt des ursprünglichen Wertes = 500), weil die Punktberechnung mit 2 Dezimalstellen anders ist.
