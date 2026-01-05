LongTerm
- Indikatoren
- Edoardo Centorame
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
LongTerm ist ein Richtungsanalyse-Indikator, der entwickelt wurde, um die Stärke und Qualität mittel- bis langfristiger Trends zu interpretieren, wobei der Schwerpunkt auf langfristig orientierten Marktbedingungen liegt.
Es handelt sich nicht um ein Einstiegs- oder Timing-Tool, sondern um ein professionelles Instrument, das Händlern helfen soll, zu erkennen, wann der Markt günstige oder ungünstige Bedingungen für die Entwicklung langfristiger Trends bietet, während kurzfristige Störungen herausgefiltert werden.
🎯 Zweck des Indikators
LongTerm wurde entwickelt, um:
-
starke und gut strukturierte langfristige Trends zu erkennen
-
zwischen Expansions-, Abschwung- und Erschöpfungsphasen zu unterscheiden
-
den vorherrschenden direktionalen Kontext klar zu erkennen
Er eignet sich besonders für den Swing-Handel und die langfristige Trendanalyse.
🎨 Farbinterpretation und Marktbedingungen
LongTerm verwendet eine farbbasierte Struktur, um die verschiedenen Phasen eines langfristigen Trends klar darzustellen, so dass die besten und schlechtesten Marktbedingungen auf einen Blick zu erkennen sind.
🟢 Grüne Linie (positiv geneigt und oberhalb der blauen Linie)
Diese Konfiguration stellt die besten Marktbedingungen dar.
-
Der lange Trend ist stark, stabil und gut strukturiert.
-
Die Preisbewegung zeigt Kontinuität und Richtungsstärke
-
Der Markt befindet sich in einer Trendausweitungsphase
Dies ist der günstigste Kontext für eine langfristige, trendorientierte Analyse.
🟡 / 🟠 Gelbe oder orangefarbene Linie (oberhalb der blauen Linie)
Diese Phase zeigt an, dass sich der Markt immer noch in einem langen Trend befindet, aber in eine Phase der Verlangsamung oder allmählichen Erschöpfung eintritt.
-
Die Hauptrichtung bleibt zinsbullisch
-
Die Trenddynamik nimmt ab
-
Die Preisbewegung wird weniger effizient
Dies ist typisch für einen reifen Trend, bei dem eine genaue Beobachtung der Marktstruktur unerlässlich wird.
🔵 Blaue Linie (Referenzlinie)
Die blaue Linie stellt die zugrunde liegende Marktrichtung dar.
-
Sie dient als strukturelle Basis des Trends
-
Filtert kurzfristige Schwankungen
-
Dient als Benchmark zur Bewertung der Trendqualität
Solange andere Linien oberhalb der blauen Linie bleiben, ist der Marktkontext weiterhin langfristig ausgerichtet.
🔴 Rote Linie
Die rote Linie kennzeichnet die schlechtesten Bedingungen für einen Long-Trend.
-
Der Markt zeigt einen Mangel an Richtungsstärke
-
Der lange Trend ist nicht mehr effizient
-
Übergangs-, Konsolidierungs- oder Unentschlossenheitsphase
Es handelt sich nicht um einen Abwärtstrend, sondern um einen Hinweis darauf, dass die Marktbedingungen für eine mittel- bis langfristige Long-Analyse ungünstig sind.
✨ Klarheit und visuelle Sauberkeit
Eine der Hauptstärken von LongTerm ist die Klarheit, mit der die Trendstruktur angezeigt wird.
Der Indikator ist so konzipiert, dass er übersichtlich, minimalistisch und leicht zu interpretieren ist, so dass Händler die Trendqualität und den Marktkontext schnell und ohne visuelle Überlastung beurteilen können.
⏱️ Empfohlene Zeitrahmen
LongTerm funktioniert am besten auf:
-
Täglich
-
Wöchentlich
-
Monatlich
Es ist ideal für:
-
Swing-Trading
-
Positionshandel
-
Multi-Timeframe-Trendanalyse
⚙️ Richtlinien für die Verwendung
-
LongTerm ist für die Verwendung in einem separaten Teilfenster vorgesehen
-
Es ist nicht dafür vorgesehen, das Preisdiagramm zu überlagern.
-
Zusätzliche Indikatoren sollten nicht überlagert werden.
Dies gewährleistet eine klare, konzentrierte und konsistente Anzeige der Trendrichtung und -qualität.
⚠️ Wichtiger Hinweis
LongTerm liefert keine Einstiegs- oder Ausstiegssignale und bestätigt keine Short-Trends.
Es handelt sich um ein professionelles Analyseinstrument, das ausschließlich der Bewertung mittel- bis langfristiger langfristiger Trendbedingungen dient.
✅ Zusammenfassung
✔ Analysiert die Stärke und Qualität langfristiger Trends
✔ Identifiziert günstige und ungünstige Marktphasen
✔ Filtert kurzfristiges Rauschen
✔ Ideal für Swing- und langfristigen Handel
✔ Saubere, intuitive visuelle Interpretation