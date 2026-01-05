LongTerm ist ein Richtungsanalyse-Indikator, der entwickelt wurde, um die Stärke und Qualität mittel- bis langfristiger Trends zu interpretieren, wobei der Schwerpunkt auf langfristig orientierten Marktbedingungen liegt.

Es handelt sich nicht um ein Einstiegs- oder Timing-Tool, sondern um ein professionelles Instrument, das Händlern helfen soll, zu erkennen, wann der Markt günstige oder ungünstige Bedingungen für die Entwicklung langfristiger Trends bietet, während kurzfristige Störungen herausgefiltert werden.

🎯 Zweck des Indikators

LongTerm wurde entwickelt, um:

starke und gut strukturierte langfristige Trends zu erkennen

zwischen Expansions-, Abschwung- und Erschöpfungsphasen zu unterscheiden

den vorherrschenden direktionalen Kontext klar zu erkennen

Er eignet sich besonders für den Swing-Handel und die langfristige Trendanalyse.

🎨 Farbinterpretation und Marktbedingungen

LongTerm verwendet eine farbbasierte Struktur, um die verschiedenen Phasen eines langfristigen Trends klar darzustellen, so dass die besten und schlechtesten Marktbedingungen auf einen Blick zu erkennen sind.

🟢 Grüne Linie (positiv geneigt und oberhalb der blauen Linie)

Diese Konfiguration stellt die besten Marktbedingungen dar.

Der lange Trend ist stark, stabil und gut strukturiert .

Die Preisbewegung zeigt Kontinuität und Richtungsstärke

Der Markt befindet sich in einer Trendausweitungsphase

Dies ist der günstigste Kontext für eine langfristige, trendorientierte Analyse.

🟡 / 🟠 Gelbe oder orangefarbene Linie (oberhalb der blauen Linie)

Diese Phase zeigt an, dass sich der Markt immer noch in einem langen Trend befindet, aber in eine Phase der Verlangsamung oder allmählichen Erschöpfung eintritt.

Die Hauptrichtung bleibt zinsbullisch

Die Trenddynamik nimmt ab

Die Preisbewegung wird weniger effizient

Dies ist typisch für einen reifen Trend, bei dem eine genaue Beobachtung der Marktstruktur unerlässlich wird.

🔵 Blaue Linie (Referenzlinie)

Die blaue Linie stellt die zugrunde liegende Marktrichtung dar.

Sie dient als strukturelle Basis des Trends

Filtert kurzfristige Schwankungen

Dient als Benchmark zur Bewertung der Trendqualität

Solange andere Linien oberhalb der blauen Linie bleiben, ist der Marktkontext weiterhin langfristig ausgerichtet.

🔴 Rote Linie

Die rote Linie kennzeichnet die schlechtesten Bedingungen für einen Long-Trend.

Der Markt zeigt einen Mangel an Richtungsstärke

Der lange Trend ist nicht mehr effizient

Übergangs-, Konsolidierungs- oder Unentschlossenheitsphase

Es handelt sich nicht um einen Abwärtstrend, sondern um einen Hinweis darauf, dass die Marktbedingungen für eine mittel- bis langfristige Long-Analyse ungünstig sind.

✨ Klarheit und visuelle Sauberkeit

Eine der Hauptstärken von LongTerm ist die Klarheit, mit der die Trendstruktur angezeigt wird.

Der Indikator ist so konzipiert, dass er übersichtlich, minimalistisch und leicht zu interpretieren ist, so dass Händler die Trendqualität und den Marktkontext schnell und ohne visuelle Überlastung beurteilen können.

⏱️ Empfohlene Zeitrahmen

LongTerm funktioniert am besten auf:

Täglich

Wöchentlich

Monatlich

Es ist ideal für:

Swing-Trading

Positionshandel

Multi-Timeframe-Trendanalyse

⚙️ Richtlinien für die Verwendung

LongTerm ist für die Verwendung in einem separaten Teilfenster vorgesehen

Es ist nicht dafür vorgesehen, das Preisdiagramm zu überlagern.

Zusätzliche Indikatoren sollten nicht überlagert werden.

Dies gewährleistet eine klare, konzentrierte und konsistente Anzeige der Trendrichtung und -qualität.

⚠️ Wichtiger Hinweis

LongTerm liefert keine Einstiegs- oder Ausstiegssignale und bestätigt keine Short-Trends.

Es handelt sich um ein professionelles Analyseinstrument, das ausschließlich der Bewertung mittel- bis langfristiger langfristiger Trendbedingungen dient.

✅ Zusammenfassung

✔ Analysiert die Stärke und Qualität langfristiger Trends

✔ Identifiziert günstige und ungünstige Marktphasen

✔ Filtert kurzfristiges Rauschen

✔ Ideal für Swing- und langfristigen Handel

✔ Saubere, intuitive visuelle Interpretation