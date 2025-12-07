TrendBite MT5

TrendBite v1.5 - 전문 트렌드 추적 지표

개발자: 8aLt4

버전: 1.5

플랫폼: MetaTrader 5





개요

TrendBite v1.5는 시장 내 추세 변화를 감지하고 투자자에게 명확한 매매 신호를 제공하기 위해 설계된 고급 기술적 분석 지표입니다. 볼린저 밴드 알고리즘을 기반으로 하여 추세 전환을 정밀하게 포착하는 이 도구는 초보자부터 경험 많은 트레이더까지 모두에게 이상적입니다.





주요 기능

추세 감지

자동 추세 분석: 시장의 상승 및 하락 추세를 실시간으로 감지

볼린저 밴드 기반: 신뢰할 수 있는 수학적 모델에 기반한 계산 시스템

시각적 명확성: 녹색(상승) 및 노란색(하락) 히스토그램 막대로 추세 상태를 명확히 표시

매매 신호

녹색 화살표 (↑): 매수 기회를 표시합니다

빨간색 화살표 (↓): 매도 기회를 표시합니다

명확한 시각화: 추세선을 통해 포지션 방향을 쉽게 추적할 수 있습니다

히스토그램 표시: 추세 강도를 시각적으로 평가할 수 있는 기능

알림 시스템

음성 알림: 새로운 신호 발생 시 자동 알림

이메일 지원: 중요 신호를 이메일로 수신하는 기능

상세 정보: 각 경고마다 가격 수준 및 거래 제안

사용자 친화적 인터페이스

자동 그리드 비활성화: 차트를 더 깔끔하게 보기 위해 그리드가 자동으로 비활성화됩니다

사용자 정의 가능 지그재그: 추세선을 열고 닫을 수 있는 자유





매개변수

SignalPeriod (기본값: 15)

신호 계산 주기

더 높은 값 = 더 적지만 신뢰할 수 있는 신호

더 낮은 값 = 더 많지만 민감한 신호

ArrowPeriod (기본값: 2)

화살표 표시의 민감도 수준

볼린저 밴드 폭에 영향을 줍니다

ShowZigZag (기본값: false)

추세선을 표시/숨김

true = 흰색 추세선 표시

false = 화살표와 히스토그램만 표시

AlertON (기본값: true)

음성 알림 켜기/끄기

새로운 신호 발생 시 알림 수신

Email (기본값: false)

이메일 알림을 켭니다/끕니다

MetaTrader에서 이메일 설정이 필요합니다









사용 방법?

1. 매수 전략

녹색 화살표가 보일 때 → 매수 기회

녹색 히스토그램이 증가하면 → 상승 추세가 강화되고 있음

흰색 추세선(ZigZag 활성화 시)이 위쪽을 향하면 → 추세 지속 중

2. 매도 전략

빨간색 화살표가 보이면 → 매도 기회

빨간색 히스토그램이 증가하면 → 하락 추세 강화 중

흰색 추세선 (ZigZag 활성화 시)이 아래 방향이면 → 추세 지속 중

3. 리스크 관리

항상 스탑로스 사용

신호를 다른 지표로 확인

과도한 변동성 시기 주의

리스크/보상 비율 1:2 이상 유지

사용 팁

최적 시간대: H1, H4 및 일간 차트에 최적화됨

호환 시장: 외환, 암호화폐, 주식 및 원자재 시장에서 사용 가능

데모 계정: 실거래 전 데모 계정에서 테스트하세요

백테스트: 과거 데이터에서 성능을 확인하세요





중요 참고 사항

이 지표는 100% 정확성을 보장하지 않습니다

모든 신호가 수익을 보장하지 않으며 손실은 정상적으로 간주되어야 합니다

리스크 관리가 항상 최우선되어야 합니다

시장 뉴스와 경제 지표를 고려해야 합니다

자신의 거래 전략과 결합하여 사용하십시오

















장점

간편한 설치 및 사용

깔끔하고 전문적인 디자인

실시간 신호 생성

유연한 매개변수 설정

낮은 시스템 자원 사용량

모든 MetaTrader 5 브로커와 호환







