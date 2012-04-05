TrendBite MT5

 TrendBite v1.5 - プロフェッショナルトレンド追跡インジケーター

開発者: 8aLt4

バージョン: 1.5

プラットフォーム: MetaTrader 5


 概要

TrendBite v1.5 は、市場のトレンドの変化を検知し、投資家に明確な売買シグナルを提供するために設計された、高度なテクニカル分析インジケーターです。ボリンジャーバンドのアルゴリズムに基づいて、トレンドの転換を正確に捉えるこのツールは、初心者にも経験豊富なトレーダーにも最適です。


 主な機能

 トレンドの検知

自動トレンド分析：市場の上昇トレンドと下降トレンドを瞬時に検出

ボリンジャーバンドベース：信頼性の高い数学的モデルに基づく計算システム

視覚的な明瞭さ：緑（上昇）と黄色（下降）のヒストグラムバーでトレンド状況を明確に表示

 売買シグナル

緑色の矢印（↑）：買い機会を示します

赤色の矢印（↓）：売り機会を示します

明確な視覚化：トレンドラインにより、ポジションの方向を簡単に追跡できます

ヒストグラム表示：トレンドの強さを視覚的に評価可能

 警告システム

音声警告：新しいシグナルが発生すると自動的に通知

Eメールサポート：重要なシグナルをEメールで受信する機能

詳細情報：各アラートに価格レベルと取引提案を表示

 ユーザーフレンドリーなインターフェース

自動グリッド非表示：グラフをより見やすく表示するために、グリッドは自動的に非表示になります

カスタマイズ可能なジグザグ：トレンドラインを自由に表示/非表示にできます



 パラメータ

SignalPeriod (デフォルト: 15)

シグナル計算期間

値が高いほど = シグナルは少なくなるが信頼性が高くなる

値が低いほど = シグナルは多くなるが感度が高くなる

ArrowPeriod (デフォルト: 2)

矢印の感度レベル

ボリンジャーバンドの幅に影響する

ShowZigZag (デフォルト: false)

トレンドラインを表示/非表示

true = 白色のトレンドラインが表示

false = 矢印とヒストグラムのみが表示

AlertON (デフォルト: true)

音声アラートをオン/オフ

新しいシグナルが到着すると通知を受け取ります

Email (デフォルト: false)

Eメール通知をオン/オフにする

MetaTrader で E メール設定を行う必要がある



 使用方法

1. 買い戦略

 緑色の矢印が表示されたとき → 買いチャンス

 緑色のヒストグラムが増加しているとき → 上昇トレンドが強まっている

 白のトレンドライン（ZigZag がオンの場合）が上向き → トレンドは継続中

2. 売り戦略

 赤の矢印が表示されたら → 売りチャンス

 赤のヒストグラムが増加している → 下降トレンドが強まっている

 白のトレンドライン（ZigZag が開いている場合）が下降傾向にある場合 → トレンドは継続中

3. リスク管理

常にストップロスを使用してください

他の指標でシグナルを確認してください

過度な変動期には注意してください

リスク/報酬の比率を 1:2 以上にしてください

 使用上のヒント

 最適な時間枠：H1、H4、デイリーチャートに最適化

 対応市場：外国為替、仮想通貨、株式、商品市場で使用可能

 デモ口座：ライブ取引を開始する前に、デモ口座でテストしてください

 バックテスト：過去のデータでパフォーマンスを確認してください


 重要な注意事項

この指標は 100% の正確性を保証するものではありません。

すべてのシグナルが利益をもたらすとは限らず、損失は当然のこととして受け入れる必要があります。

リスク管理は常に最優先事項であるべきです。

市場ニュースや経済データを考慮に入れる必要があります

ご自身の取引戦略と組み合わせてご利用ください





 メリット

 セットアップと使用が簡単

 すっきりとしたプロフェッショナルな外観

 リアルタイムのシグナル生成

 柔軟なパラメータ設定

 システムリソースの使用量が少ない

 すべてのMetaTrader 5ブローカーと互換性があります




おすすめのプロダクト
Auto Fibonacci
Ali Gokay Duman
5 (3)
インディケータ
This indicator calculates fibonacci levels via moving averages trend and draw these lines. You can change fast and slow Moving Averages settings for customization. Inputs: Fast MA Time Period :  64 Fast MA Shift: 0 Fast MA Method: Smoothed Fast MA Apply To: Median Price Slow MA Time Period: 32 Slow MA Shift: 0 Slow MA Method: Smoothed Slow MA Apply To: Median Price ZigZag: False ZigZag Color: Red ZigZag Type: DashDot ZigZag Width: VeryThin Fibo Settings TrendFibonacci: True FiboTrendColor: Black
FREE
Five Minute Drive
Kenan Ozkarakas
5 (2)
インディケータ
"Five Minute Drive" indicator that is designed to be used in the 5 minute timeframe only. One of its most important advantages is that it shows the general trend in the upper time frames when looking at the 5-minute timeframe. Therefore, when opening positions in the 5 minute timeframe, when it is in line with the trends in the upper timeframes, you are less likely to be upside down. If you can interpret the curvilinear and linear lines drawn by this indicator on the graphic screen with your geo
FREE
Renko Chart
Marcin Konieczny
3.56 (9)
インディケータ
This indicator allows to display Renko charts in the indicator window. Renko charts show only price movements that are bigger than the specified box size. It helps to eliminate noise and allows to focus on main trends. Time is not a factor here. Only price movements are taken into account. That's why Renko chart is not synchronized with the main chart it is attached to. Indicator works in two modes: CLOSE - only close prices are taken into account while building the chart HIGH_LOW - only high/l
FREE
Qunity ADX Multi Timeframe Trend and Fibonacci
Rodion Kachkin
インディケータ
Multi-timeframe trend indicator based on the ADX / ADXWilder indicator with Fibonacci levels The indicator shows trend areas using ADX or ADXWilder indicator data from multiple timeframes. The impulse mode of the indicator allows you to catch the beginning of a trend, and several "Screens" with different timeframes allow you to filter out market noise. Fibonacci levels are added to the price chart, which have flexible settings. How the indicator works: if PDI is greater than NDI, then   it`s
FREE
Virtual Trend Assistant
Gennady Sergienko
インディケータ
このインジケーターは、Patrick Mulloy、Mark Jurik、Chris Satchwell、Alan Hull などの著者によって開発された 37 種類の移動平均のバリエーションを組み込んだ分析ツールです。履歴仮想テストの機能を提供します。 このインジケーターは、金、暗号通貨、株価指数、通貨ペア、その他の資産など、さまざまな金融商品に使用できます。 統合されたビジュアル バックテスターを使用すると、仮想取引ポジションをシミュレートし、結果を追跡し、各移動平均の変化の有効性を視覚的に評価できます。これにより、トレーダーは市場の状況を迅速に特定できます。 このツールには、「最大可能利益」機能（理想的な終了ポイント）も含まれており、最も収益性の高いポイントで各ポジションをクローズした場合の仮想的な取引結果を示します。 さらに、仮想ストップロス機能も提供されており、視覚的なテスト中にリスク管理と潜在的な損失の制御が可能になります。これにより、トレーダーは現実的な状況で戦略を評価することができます。 このツールは、取引戦略の最適化を目指す経験豊富なトレーダーにとっても、移動平均が取
FREE
RSI Divergence F
Andrey Dik
5 (3)
インディケータ
A professional tool for trading - the divergence indicator between the RSI and the price, which allows you to receive a signal about a trend reversal in a timely manner or catch price pullback movements (depending on the settings). The indicator settings allow you to adjust the strength of the divergence due to the angle of the RSI peaks and the percentage change in price, which makes it possible to fine-tune the signal strength. The indicator code is optimized and is tested very quickly as par
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
インディケータ
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Multi indicator divergence MT5
Jan Flodin
4.81 (42)
インディケータ
The indicator identifies when a divergence occurs between price and an indicator or oscillator. It identifies both regular and hidden divergences. Combined with your own rules and techniques, this indicator will allow you to create (or enhance) your own powerful system. For higher probability setups I can recommend you to use my Supply Demand indicator and trade only if the divergence occurs inside a zone. Supply zone for bearish div and demand zone for bullish div. The optimal scenario is if it
FREE
Qunity ADX Multi Timeframe Trend
Rodion Kachkin
インディケータ
Multi-timeframe trend indicator, based on the ADX / ADXWilder indicator The indicator shows trend areas using ADX or ADXWilder indicator data from multiple timeframes. The impulse mode of the indicator allows you to catch the beginning of a trend, and several "Screens" with different timeframes allow you to filter out market noise. How the indicator works: if PDI is greater than NDI, then it`s bullish movement; if PDI is less than NDI, then it`s bearish movement; to determine any trend, it is
FREE
HighLow MT5
Azamat Mullayanov
4 (2)
インディケータ
The indicator plots two lines by High and Low prices. The lines comply with certain criteria. The blue line is for buy. The red one is for sell. The entry signal - the bar opens above\below the lines. The indicator works on all currency pairs and time frames It can be used either as a ready-made trading system or as an additional signal for a custom trading strategy. There are no input parameters. Like with any signal indicator, it is very difficult to use the product during flat movements. You
FREE
Qunity ADX Trend
Rodion Kachkin
インディケータ
Trend indicator based on the ADX / ADXWilder indicator The indicator shows trend areas using ADX or ADXWilder indicator data. How the indicator works: if PDI is greater than NDI, then it`s bullish movement; if PDI is less than NDI, then it`s bearish movement; if ADX is less than or equal to the filter value specified in the parameters, then there is no movement state. Input parameters of the indicator: Calculate Timeframe - timeframe for calculation; ADX Type - type of ADX calculation based
FREE
HMA Color with Alerts MT5
Pavel Zamoshnikov
4.75 (56)
インディケータ
Hull Moving Average (HMA) is well-deservedly popular among traders because of the effective averaging of market noise and a relatively small delay. The current MetaTrader 5 version changes its color when the movement direction changes. Sound and text signals are available. It also supports sending email and push messages. It is possible to trigger a signal on the current incomplete bar, although such a signal may be canceled before completion if conditions are no longer appropriate. One of the p
FREE
Stat Monitor 5
Sergei Linskii
5 (1)
インディケータ
Stat Monitor is a good information indicator. Benefits of the indicator: The indicator provides useful information - the current spread, the cost of one lot of the symbol, trading leverage and the recommended lot size for trading. You can use the indicator on the MetaTrader 5 trading platform of any broker. The indicator provides useful information. Version of the Stat Monitor indicator for MetaTrader 4 I wish you all good luck in trading and stable profit!
FREE
Super Trend Strategy
Minh Khoa Nguyen
5 (2)
インディケータ
The SuperTrend Strategy is a widely-used technical indicator based on the Average True Range (ATR), primarily employed as a trailing stop tool to identify prevailing market trends. The indicator is designed for ease of use while providing reliable insights into the current market trend. It operates based on two key parameters: the period and the multiplier . By default, it uses a period of 15  for the ATR calculation and a multiplier of 3 . The Average True Range (ATR) plays a crucial role in th
FREE
PZ Inside Bars MT5
PZ TRADING SLU
4.5 (12)
インディケータ
Enhance your price action strategy: inside bar breakouts at your fingertips This indicator detects inside bars of several ranges, making it very easy for price action traders to spot and act on inside bar breakouts. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and understand Customizable color selections The indicator implements visual/mail/push/sound alerts The indicator does not repaint or backpaint An inside bar is a bar or series of bars which is/a
FREE
True Trend Oscillator Pro
Pavel Golovko
インディケータ
This indicator is a zero-lag indicator and displays  strength of trend change . True Trend  Oscillator Pro works best in combination with True Trend Moving Average Pro that displays exact trend as is. Oscillator value is exact price change in given direction of the trend. True Trend Moving Average Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/103586 If you set PERIOD input parameter to 1 this indicator becomes a sharpshooter for binary options. Developers can use True Trend Oscillator in Exper
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
インディケータ
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
HMA5
Sergey Sapozhnikov
4.3 (10)
インディケータ
Hull Moving Average is more sensitive to the current price activity than a traditional Moving Average. It faster responds to trend change and more shows the price movement more accurately. This is a color version of the indicator. This indicator has been developed based in the original version created by Sergey <wizardserg@mail.ru>. Suitable for all timeframes. Parameters Period - smoothing period, recommended values are 9 to 64. The larger the period, the softer the light. Method - smoothing m
FREE
Mitimom
Danil Poletavkin
インディケータ
The indicator is based on Robert Miner's methodology described in his book "High probability trading strategies" and displays signals along with momentum of 2 timeframes. A Stochastic oscillator is used as a momentum indicator. The settings speak for themselves period_1 is the current timeframe, 'current' period_2 is indicated - the senior timeframe is 4 or 5 times larger than the current one. For example, if the current one is 5 minutes, then the older one will be 20 minutes The rest of the s
FREE
TrendOscilator Indicator and EA
Irina Cherkashina
インディケータ
The TrendOscillator Indicator is an upgraded version of the traditional Stochastic Oscillator.   It comprises two lines: %K and %D.   The %K line represents the current market position.   In contrast, the %D line is a moving average of the %K line used to generate signals and identify potential entry or exit points. The good thing is the indicator works on all timeframes like the traditional Stochastic.   However, to avoid any false signals, applying the indicator on longer timeframes is better
FREE
Alpha Trend Analyzer
Le Trung Kien Hoang
インディケータ
SuperTrend Indicator – Description & Important Notice The SuperTrend is a composite technical indicator designed to help you identify the primary trend, measure its strength, and assess signal quality. However, an indicator is only a tool —it’s never 100% accurate and cannot replace sound risk management. 1. Core Formula & Components ATR (Average True Range): measures price volatility; customize sensitivity via Periods and Multiplier . Upper/Lower Bands: derived from ATR and your chosen source p
FREE
ThreePointsChannelFree
Dimitr Trifonov
5 (1)
インディケータ
This is a free version of the indicator, the period between the vertical lines is always 30 bars. In the paid version the period can be set by user, so a configuration with many ThreePointsChannel indicators with different periods is possible. The principle of construction - on top of any number of bars set by the user, a channel is constructed with maximum and minimum lines so that the bars touch the maximum and minimum of the channel at exactly three points. The name of the indicator follows
FREE
Tabajara V5
Flavio Javier Jarabeck
4.83 (35)
インディケータ
Metatrader 5 version of the famous Andre Machado's Tabajara indicator. If you don't know Andre Machado's Technical Analysis work you don't need this indicator... For those who need it and for those several friend traders who asked this porting from other platforms, here it is... FEATURES 8-period Moving Average 20-period Moving Average 50-period Moving Average 200-period Moving Average Colored candles according to the inflexion of the 20-period MA SETTINGS You can change the Period of all MA's
FREE
Zigzag Pro MT5
Kaijun Wang
5 (5)
インディケータ
本指标 基于 Zigzag 基础上... 增加了: 1.增加了箭头指示,使图表更鲜明 2.增加了价格显示,使大家更清楚的看清价格. 3.增加了报警等设置,可以支持邮件发送 原指标特性: 1.基本的波段指标构型. 2.最近的2个ZIGZAG点不具有稳定性,随着行情而改变,(就是网友所说的未来函数) 3.原指标适合分析历史拐点,波段特性,对于价格波动有一定的指导性. Zigzag的使用方法一 丈量一段行情的起点和终点 （1）用ZigZag标注的折点作为起点和终点之后，行情的走势方向就被确立了（空头趋势）； （2）根据道氏理论的逻辑，行情会按照波峰浪谷的锯齿形运行，行情确立之后会走回撤行情，回撤的过程中ZigZag会再次形成折点，就是回撤点； （3）在回撤点选择机会进场，等待行情再次启动，止损可以放到回撤的高点。 一套交易系统基本的框架就建立起来了。 Zigzag的使用方法二 作为画趋势线的连接点 趋势线是很常见的技术指标，在技术分析中被广泛地使用。 但一直以来趋势线在实战中都存在一个BUG，那就是难以保证划线的一致性。 在图表上有很多的高低点，到底该连接哪一个呢？不同的书上画趋势线的方法
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
インディケータ
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
インディケータ
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
インディケータ
Coral trend is   a trend-following indicator that is widely popular among FOREX traders . It is usually used as a confluence with other indicators. It uses combinations of moving averages with complex smoothing formulas! It has two configurable parameters: Coefficient   - smoothing ratio (*) Applied price Calculation: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Heiken Ashi fxam
Ely Alsedy
5 (1)
インディケータ
平均足（ヘイキンアシ）MT5インジケーター 平均足（ヘイキンアシ）MT5インジケーターは、標準的な価格データをより滑らかでトレンドに沿ったローソク足に変換し、市場トレンドや潜在的な反転ポイントをより簡単に識別できるようにする強力なツールです。 主な特徴: 明確なトレンド識別: 異なるローソク足の色で上昇トレンドと下降トレンドを視覚的に区別します。 ノイズの低減: 価格変動をフィルタリングし、 市場の主要な動きをより明確に表示します。 早期トレンド検出: 標準チャートでトレンドの変化が明らかになる前に、 潜在的なトレンド変化を予測します。 汎用性: 単独で使用することも、 他のテクニカル指標と組み合わせて総合的な分析を行うこともできます。 カスタマイズ可能な設定: インジケーターを特定の取引設定や戦略に合わせて調整できます。 メリット: トレンドを特定し、 潜在的なエントリーポイントと出口ポイントを識別する能力を向上させます。 市場ノイズの影響を減らし、 重要な価格変動に集中します。 市場ダイナミクスをより明確に理解することで、 より情報に基づいた取引決定を行うことができます。 検証済
FREE
Apex WilliamsR MT5
German Pablo Gori
インディケータ
Apex WilliamsR MT5 Apex Williams %R MT5 is a professional technical indicator that enhances the traditional Williams %R oscillator with advanced momentum analysis and multiple quality filters. Key Features Intelligent Signal System - Automatic buy/sell signal generation - Quality filters to reduce false signals - Clear visual indicators on chart Advanced Divergence Analysis - Automatic divergence detection - Integrated price-oscillator analysis - Technical signal confirmation Multiple Filt
FREE
Bollinger Bands Pure Sound Alert No Plots
Robinson Alves Lemos
インディケータ
Forex 17 – Bollinger Bands Pure Sound Alert No Plots は、価格がボリンジャーバンドの上限または下限を明確に突破した際に、音によるアラートを発するインジケーターです。上方向と下方向のブレイクアウトには異なるサウンドが割り当てられており、潜在的な買われ過ぎ・売られ過ぎの状況を直感的に把握することができます。 本バージョンは描画を行わない設計となっており、チャート上には一切の視覚的要素を表示しません。そのため、チャートを常にクリーンな状態に保ちたいトレーダーや、価格そのものに集中したいユーザーに適しています。 ボリンジャーバンドの期間、偏差設定、アラートの発生間隔などを細かく調整でき、異なる時間足や取引スタイルに柔軟に対応可能です。音のみで状態を把握できるため、複数チャートの監視やバックグラウンドでの使用にも適しています。 AI の支援により翻訳されました。
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
Power Candles – あらゆる市場に対応した強度ベースのエントリーシグナル Power Candles は、Stein Investments が長年培ってきた強度分析を価格チャート上に直接反映します。価格だけに反応するのではなく、各ローソク足は実際の市場の強さに基づいて色分けされ、モメンタムの蓄積、強度の加速、明確なトレンド転換を瞬時に把握できます。 すべての市場に共通する単一ロジック Power Candles は すべての取引シンボル で自動的に動作します。現在のシンボルが Forex か非 Forex 市場かを自動判別し、内部で適切な強度モデルを適用します。 Forex および Gold ：FX Power のデルタ値を使用（絶対値レンジ最大 100） 指数、暗号資産、CFD ：IX Power の強度値を使用（絶対値レンジ最大 50） 必要な強度計算は Power Candles に直接組み込まれています。ローソク足のカラーリングやシグナルロジックに、追加のインジケーターは不要です。 価格ノイズではなく「強度状態」 各ローソク足は、以下の 9 つの明確に定義された強
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
インディケータ
このインジケーターを購入された方には、以下の特典を 無料 で提供しています： 各トレードを自動で管理し、ストップロスとテイクプロフィットを設定し、戦略ルールに基づいてポジションを決済する補助ツール 「Bomber Utility」 様々な銘柄に合わせたインジケーターの設定ファイル（セットファイル） 「最小リスク」、「バランスリスク」、「待機戦略」 の3つのモードで使用できる Bomber Utility 用の設定ファイル このトレーディング戦略をすぐに導入・設定・開始できる ステップバイステップのビデオマニュアル ご注意： 上記の特典を受け取るには、MQL5のプライベートメッセージシステムを通じて販売者にご連絡ください。 オリジナルのカスタムインジケーター 「Divergence Bomber（ダイバージェンス・ボンバー）」 をご紹介します。これは、MACDのダイバージェンス（乖離）戦略に基づいた 「オールインワン」型のトレーディングシステム です。 このテクニカルインジケーターの主な目的は、価格とMACDインジケーターの間に発生するダイバージェンスを検出 し、将来の価格の動きを示す
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
インディケータ
Game Changerは、あらゆる金融商品で使用できる革新的なトレンドインジケーターです。メタトレーダーを強力なトレンドアナライザーへと変貌させます。このインジケーターは再描画や遅延がありません。あらゆる時間枠で動作し、トレンドの特定、反転の可能性のシグナル、トレーリングストップ機能、そして迅速な市場反応のためのリアルタイムアラートを提供します。経験豊富なプロ、あるいは優位性を求める初心者の方でも、このツールは自信と規律を持ち、トレンドの根底にあるダイナミクスを明確に理解した上で取引を行うための力となります。 購入後すぐにご連絡いただくと、個人ボーナスを進呈いたします！強力なサポートとトレンドスキャナーインジケーターの無料コピーもご用意しておりますので、お気軽にプライベートメッセージでご連絡くださ. 私のEAやスペシャルセットはTelegramでは販売しておりません。Mql5のみで販売しており、セットファイルはこちらのブログでのみ公開し ております 。詐欺師にはご注意ください。他の方からセットを購入しないでください。 設定 トレンド変化時のアラートを有効にする - True/Fals
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (33)
インディケータ
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe は、Smart Money Concepts（SMC）に基づいて開発された リアルタイム市場分析ツール です。 本システムは、トレーダーがマーケットストラクチャーを体系的に分析し、市場全体の方向性をより明確に把握できるよう設計されています。 システムは複数の時間軸にわたり、 反転ポイント（Reversal Points）・主要ゾーン（Key Zones）・マーケットストラクチャー を自動的に解析します。さらに、 POI（Point of Interest）・ノーリペイントシグナル・Auto Fibonacci Levels を表示し、プルバックや反転ポイントを高精度で検出します。 リアルタイムシグナルとアラートにより、価格が主要ゾーンに到達したときや、ゾーン内で反転シグナルが発生した際に、重要な機会を逃すことはありません。 また、本システムは インジケーター と シグナルシステム の両方の機能を兼ね備えた 2-in-1ツール であり、ゾーン分析とリアルタイムエントリーシグナルを一体化しています。 さらに
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
インディケータ
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 用 ゴールド (XAU/USD) トレーディングシステム 真剣なトレーダーのために: 複数の市場分析要因を組み合わせた、構造化され、データ駆動型の方法論でゴールド取引に取り組みます。このツールは、あなたのゴールド取引分析をサポートするために構築されています。 限定価格の機会 これは、価格が上昇する前に Gold Sniper Scalper Pro を所有するチャンスです。 その後の購入 10 件ごとに $50 ずつ上昇します。 最終価格: $498 あなたの分析的優位性を定義する機能 Gold Sniper Scalper Pro は、深い洞察と明確な統計的優位性を提供するために設計された包括的なツールキットです: システム、入力のカスタマイズ、およびインジケーター使用時の注意事項を含む詳細なインジケーター使用ガイドは、以下の MQL 記事に記載されています。ドキュメントを参照してください。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System o
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
インディケータ
まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。 ユーザーマニュアル：設定、入力、戦略。 アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。 「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。 デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確なデイ
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
インディケータ
発売プロモーション Azimuth Proは先着 100 名様限定で 299 ドルでご提供します。 最終価格は 499 ドルとなります。 リテールとインスティテューショナルのエントリーの違いはインジケーターではなく、ロケーションにあります。 多くのトレーダーは、モメンタムを追いかけたり、遅行シグナルに反応して、任意の価格レベルでエントリーします。機関投資家は、需給が実際にシフトする構造的なレベルに価格が到達するのを待ちます。 Azimuth Proはこれらのレベルを自動的にマッピングします：スイングアンカーVWAP、マルチタイムフレーム構造ライン、高確率ロケーションにのみ出現するABCパターン。 Azimuth Proは、構造分析とインテリジェントな自動化の両方を求めるプロフェッショナルトレーダー向けに構築されています。 Azimuthが外科的精度で市場構造をマッピングする一方、Azimuth Proはインテリジェンスレイヤーを追加します：トレーディングスタイルの自動検出、スマート設定された移動平均線、20年のデータでバックテストされた最適化パラメータ。その結果、お使いの
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
インディケータ
トレンド スクリーナー インジケーターでトレンド取引の力を解き放ちます。ファジー ロジックと複数通貨システムを活用した究極のトレンド取引ソリューションです。 ファジー ロジックを活用した革新的なトレンド インジケーターである Trend Screener を使用して、トレンド取引を向上させます。 これは、13 を超えるプレミアム ツールと機能、および 3 つの取引戦略を組み合わせた強力なトレンド追跡インジケーターであり、Metatrader をトレンド アナライザーにする多用途の選択肢となります。 期間限定オファー : トレンド スクリーナー インジケーターは、わずか 100 ドルで生涯ご利用いただけます。 (元の価格 50$ ) (オファー延長) Trend Screener の 100% 非再描画精度の揺るぎない精度を体験して、取引の決定が過去の価格変動の影響を受けないようにしてください。 マルチタイムフレームおよびマルチ通貨機能の多用途性を解放し、比類のない自信を持って外国為替、商品、暗号通貨、インデックスの世界を取引できるようにします。 Trend Screener の包括的な
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
インディケータ
Quantum TrendPulse を ご紹介します。これは、   SuperTrend   、   RSI   、および Stochastic のパワーを 1 つの包括的なインジケーターに組み合わせて、取引の可能性を最大限に引き出す究極の取引ツールです。精度と効率を求めるトレーダー向けに設計されたこのインジケーターは、市場のトレンド、勢いの変化、最適なエントリー ポイントとエグジット ポイントを自信を持って特定するのに役立ちます。 主な特徴: SuperTrend 統合: 現在の市場動向に簡単に追従し、収益性の波に乗ることができます。 RSI精度: 買われすぎと売られすぎのレベルを検出し、市場の反転のタイミングに最適で、SuperTrendのフィルターとして使用されます。 確率的精度: 確率的振動を活用して、変動の激しい市場で隠れたチャンスを見つけます。SuperTrend のフィルターとして使用されます。 マルチタイムフレーム分析:   M5 から H1 または H4 まで、さまざまなタイムフレームで市場を常に把握します。 カスタマイズ可能なアラート: カスタム取引条件が満たされ
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
Smart Stop Indicator – チャート上で実現するインテリジェントなストップロス精度 概要 Smart Stop Indicator は、ストップロスを勘や感情ではなく、明確で体系的に設定したいトレーダーのために設計されています。本ツールは、クラシックなプライスアクション（高値更新・安値切り下げ）と最新のブレイクアウト認識ロジックを組み合わせ、次に来るべき論理的なストップレベルを正確に特定します。トレンド相場、レンジ、急速なブレイクアウト局面のいずれであっても、最適な SL ゾーンとその状態（“new”、“broken”、“valid”）をチャート上に直接表示します。さらに今回、SL 距離の %ADR 表示も新たに追加されています。 主な特徴 マーケット構造に基づく自動ストップ配置 • 市場構造とリアルタイムの値動きに基づき、意味のあるストップロスレベルを自動検出します。 スマートなブレイクアウト感知 • 急激な方向転換やブレイクアウトにも柔軟に対応し、早すぎるストップ調整を避けます。 SL %ADR の表示 • ストップロスまでの距離を ADR（Averag
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
インディケータ
FX Levels: あらゆる市場における非常に高精度なサポート＆レジスタンス 概要 通貨ペア、株式指数、個別銘柄やコモディティなど、どのような市場でも信頼できるサポートとレジスタンスを特定したいですか？ FX Levels は伝統的な “Lighthouse” メソッドと先進的な動的アプローチを融合し、ほぼ汎用的な精度を実現します。ブローカーの実務経験を活かし、自動化されたデイリー更新とリアルタイム更新を組み合わせることで、 FX Levels は反転ポイントを見つけ、利益目標を設定し、自信をもってトレードを管理するための手助けをします。今すぐ試してみて、サポート/レジスタンス分析の正確性がどれほどトレードを向上させるかを実感してください！ 1. FX Levels がトレーダーにとって非常に有用な理由 非常に正確なサポート＆レジスタンスゾーン • FX Levels は異なるブローカー環境でもほぼ同一のゾーンを生成するよう設計されており、データフィードの差異や時刻設定のずれによる不一致を解消します。 • つまり、どのブローカーを利用していても一貫したレベルが得られるため、戦
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
インディケータ
まず第一に、この取引ツールはノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグの指標であり、プロの取引に理想的ですことを強調する価値があります。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 スマートプライスアクションコンセプトインジケーターは、新米から経験豊富なトレーダーまで、非常 に強力なツールです。Inner Circle Trader AnalysisやSmart Money Concepts Trading Strategiesなど、20以上の有用な指標を1つに組み合わせています。このインジケーターはスマートマネーコンセプトに焦点を当て、大手機関の取引方法を提供し、彼らの動きを予測するのに役立ちます。 特に、流動性分析に優れており、機関がどのように取引しているかを理解しやすくしています。市場のトレンドを予測し、価格の動きを慎重に分析するのに優れています。機関の戦略とトレードを合わせることで、市場の動向についてより正確な予測ができます。このインジケーターは多目的であり、市場構造を分析し、重要な注文ブロックを特定し、さまざまなパターンを認識するのに優れています。 このインジケーター
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
インディケータ
IX Power: 指数、商品、暗号資産、外国為替市場の洞察を発見 概要 IX Power は、指数、商品、暗号資産、外国為替市場の強弱を分析するための多用途ツールです。 FX Power が全ての利用可能な通貨ペアデータを活用して外為ペアで最高の精度を提供する一方、 IX Power は基礎資産の市場データにのみ焦点を当てています。この特性により、 IX Power は非外為市場に最適であり、単純な外為分析にも信頼性の高いツールです。どのチャートでもスムーズに機能し、取引判断を向上させるための明確で実行可能な洞察を提供します。 1. IX Power がトレーダーにとって価値がある理由 複数市場での強弱分析 • IX Power は指数、商品、暗号資産、外為シンボルの強弱を計算し、それぞれの市場に合わせた洞察を提供します。 • US30、WTI、ゴールド、ビットコイン、または通貨ペアなどの資産を監視して取引機会を発見できます。 幅広い市場に適応 • 外為取引では、 FX Power が関連する全ての通貨ペアを分析することで比類のない精度を提供します。 • IX Power
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
インディケータ
優れたテクニカルインジケーター「Grabber」をご紹介します。これは、すぐに使える「オールインワン」トレーディング戦略として機能します。 ひとつのコードに、市場のテクニカル分析ツール、取引シグナル（矢印）、アラート機能、プッシュ通知が強力に統合されています。 このインジケーターを購入された方には、以下の特典を無料で提供します： Grabberユーティリティ：オープンポジションを自動で管理するツール ステップバイステップのビデオマニュアル：インジケーターのインストール、設定、取引方法を解説 カスタムセットファイル：インジケーターをすばやく自動設定し、最大限の成果を出すための設定ファイル 他の戦略はもう忘れてください！Grabberだけが、あなたを新たなトレードの高みへと導いてくれるのです。 Grabber戦略の主な特徴： 推奨タイムフレーム：M5〜H4 対応通貨ペア・資産：どれでも使用可能ですが、私が実際に検証した以下を推奨します（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、E
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
インディケータ
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
インディケータ
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
インディケータ
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
インディケータ
Meravith Autoは、Meravithトレーディングシステムの自動化バージョンです。 このインジケーターは、色が変化するトレンドラインで構成されています。強気のときは緑色、弱気のときは赤色になります。これはトレンドのサポートラインです。強気の出来高と弱気の出来高が等しくなる流動性ライン。三重の強気デビエーションライン。三重の弱気デビエーションライン。大きな出来高を示す紫色と青色のドット。紫色のドットは平均出来高より2つのデビエーション分大きい出来高を示し、青色のドットは2つのデビエーションを示します。 使い方は？ 強気のトレンドラインと、トレンドラインの上にある流動性は強気トレンドを示します。市場は上昇すると予想されます。ロングポジションを開きます。 弱気のトレンドラインと、トレンドラインの下にある流動性は弱気トレンドを示します。市場は下落すると予想されます。ショートポジションを開きます。 他のインジケーターと自由に組み合わせて使用できます。 どの通貨ペア、どの時間足でも使用できます。 ブローカーが提示する出来高の違いにより、結果が異なる場合があります。 出来高が多いため、大
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
インディケータ
Berma Bands (BBs) インジケーターは、市場のトレンドを特定して活用したいトレーダーにとって貴重なツールです。価格と BBs の関係を分析することで、トレーダーは市場がトレンド段階にあるか、レンジ段階にあるかを判断できます。 詳細については、[ Berma Home Blog ] をご覧ください。 バーマ バンドは、上部バーマ バンド、中部バーマ バンド、下部バーマ バンドの 3 つの異なる線で構成されています。これらの線は価格の周りにプロットされ、全体的な傾向に対する価格の動きを視覚的に表します。これらのバンド間の距離から、ボラティリティや潜在的な傾向の反転についての洞察を得ることができます。 バーマ バンドの線がそれぞれ離れると、市場が横ばいまたはレンジ相場の期間に入っていることを示すことがよくあります。これは、明確な方向性の偏りがないことを示しています。トレーダーは、これらの期間中にトレンドを特定するのが難しいと感じる可能性があり、より明確なトレンドが出現するまで待つ場合があります。 バーマ バンドの線が 1 本の線に収束すると、強いトレンド環境の兆候となること
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
インディケータ
FX Volume：ブローカー視点で捉える本物の市場センチメント クイック概要 トレード手法をさらに高めたいとお考えですか？ FX Volume は、リテールトレーダーやブローカーのポジション状況をリアルタイムで提供します。これは、COTのような遅延レポートよりもはるかに早く知ることができます。安定した利益を目指す方も、さらなる優位性を求める方も、 FX Volume は大きな不均衡を見極め、ブレイクアウトを確認し、リスク管理を洗練させるのに役立ちます。今すぐ始めて、実際の出来高データがどのように意思決定を変革するかを体感してください！ 1. FX Volume がトレーダーにとって非常に有益な理由 高精度の早期警戒シグナル • 各通貨ペアを売買しているトレーダー数を、他者よりも早く、ほぼリアルタイムで把握できます。 • FX Volume は、複数のリテールブローカーから得られる本物の出来高データを収集し、分かりやすい形式で提供する 唯一 のツールです。 強力なリスク管理 • ロングやショートの大きな偏り（インバランス）を特定し、潜在的なトレンド転換を見逃しません。ストップ
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
インディケータ
Gold Entry Sniper – ゴールドスキャルピング＆スイングトレード用プロフェッショナル多時間足ATRダッシュボード Gold Entry Sniper は、XAUUSDや他の銘柄向けに正確な 売買シグナル を提供する、MetaTrader 5用の高度なインジケーターです。 ATRトレーリングストップロジック と 多時間足分析ダッシュボード を搭載し、スキャルピングからスイングトレードまで対応します。 主な特徴と利点 多時間足シグナル分析 – M1、M5、M15 のトレンドを同時表示。 ATRベースのトレーリングストップ – ボラティリティに応じて動的に調整。 プロ仕様のチャートダッシュボード – シグナル状況、ATRレベル、回帰線、売買方向を表示。 明確な売買マーカー – 自動矢印とテキストラベル。 エグジットアラートとトレード管理 – 利益確定のための自動検出。 完全カスタマイズ可能 – パネル位置、色、フォント、ATR/回帰設定を調整可能。 ゴールド(XAUUSD)に最適化 – M1〜M15のスキャルピングに最適、FXや指数、暗号資産にも対応。 Gold Entry
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
インディケータ
ACB Breakout Arrows インジケーターは、特別なブレイクアウトパターンを検出することで、市場における重要なエントリーシグナルを提供します。このインジケーターはチャートを常に監視し、一方向に勢いが定着してきた段階で、主要な値動きの直前に精度の高いエントリーシグナルを表示します。 マルチシンボル・マルチタイムフレームスキャナーはこちらから - ACB Breakout Arrows MT5 用スキャナー 主な機能 ストップロスとテイクプロフィットの水準が自動で表示されます。 すべての時間足のブレイクアウトシグナルを監視できるMTFスキャナーダッシュボードを搭載。 デイトレーダー、スイングトレーダー、スキャルパーに最適。 シグナル精度を高めるための最適化されたアルゴリズム。 損益分岐点やスキャルピングターゲットに使える特別なライン（クイックプロフィットライン）。 勝率、平均利益などのパフォーマンス分析メトリクスを表示。 リペイントなし。 トレードの確認 - 低確率のトレードを除外するために ACB Trade Filter インジケーター を使用してください。 強い買い：
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
インディケータ
Super Signal – Skyblade Edition プロ仕様のノンリペイント / ノーラグ・トレンドシグナルシステム。卓越した勝率を実現 | MT4 / MT5 対応 主な特徴： Super Signal – Skyblade Edition は、トレンド取引に特化したスマートなシグナルシステムです。マルチレイヤーのフィルターロジックを用いて、明確な方向性と実際のモメンタムに支えられた強力なトレンドのみを検出します。 このシステムは 天井や底を予測するものではありません 。次の3つの条件がすべて満たされた場合にのみシグナルを発生させます： 明確なトレンド方向 モメンタムの増加 健全なボラティリティ構造 市場セッションに基づく流動性分析と組み合わせることで、シグナルの精度とタイミングがさらに向上します。 シグナルの特性： すべての矢印シグナルは 100% 非リペイント / 遅延なし 一度出現したシグナルは固定され、点滅・消失しません チャート上の矢印、情報パネル、ポップアップ通知、音声アラート、プッシュ通知に対応 EAとの統合が可能（バッファ出力対応）、自動売買やシグナル
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
インディケータ
AtBot： どのように機能し、どのように使用するか ### どのように機能するか MT5プラットフォーム用の「AtBot」インジケーターは、テクニカル分析ツールの組み合わせを使用して売買シグナルを生成します。単純移動平均（SMA）、指数移動平均（EMA）、および平均真実範囲（ATR）インデックスを統合して取引機会を特定します。さらに、Heikin Ashiキャンドルを使用してシグナルの精度を向上させることもできます。 購入後にレビューを残すと、特別なボーナスギフトを受け取ります。 ### 主な機能： - 再描画なし： シグナルはプロット後に変更されません。 - 再描画なし： シグナルは一貫しており、変更されません。 - 遅延なし： 遅延なくタイムリーなシグナルを提供します。 - 多様な時間枠： あらゆる時間枠で使用可能で、取引戦略に合わせることができます。 ### 操作手順： #### 入力と設定： - firstkey (TrendValue)： トレンド検出の感度を調整します。 - Secondkey (SignalValue)： 売買シグナル生成の感度を定義します。 - ma
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
インディケータ
TPSproTrend PRO は、市場が実際に方向転換する瞬間を識別し、動きの開始時にエントリー ポイントを形成します。 価格が動き始めた直後に市場に参入し、すでに動き出した後に参入してはいけません。 インジケーター   シグナルを再描画せず、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットを自動的に表示するため、取引が明確かつ視覚的かつ構造化されます。 説明書 RUS   -   MT4 バージョン 主な利点 再描画のない信号。 すべての信号は固定です。 矢印が表示された場合 -     もう変化したり消えたりすることはありません。 誤ったシグナルのリスクなしに、安定したデータに基づいて取引の決定を下すことができます。 既製の買い/売りエントリーポイント このインジケーターは、取引を開始するのに最適なタイミングを自動的に決定し、チャート上に矢印で表示します。 推測や主観的な分析は不要。明確なシグナルだけです。 自動ストップロスとテイクプロフィットゾーン 信号の直後に次のものが表示されます: エントリーポイント リスク制限ゾーン（ストップロス） 利益確定ゾーン これにより、
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
インディケータ
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Setup & Guide: 
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
インディケータ
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
作者のその他のプロダクト
All in One Screen
Burak Baltaci
5 (2)
インディケータ
みなさん、こんにちは。 1つの指標と3つの異なる指標画面で、複数のデータポイントを同時に表示できる「オールインワンスクリーン」機能を無料で利用する方法についてご説明します。 まず、この指標は何に使用されるのでしょうか？ フィボナッチレベル FVGおよびOrderBlockレベル 一目均衡表 エンベロープ、ボリンジャーバンド ドンチャンチャネル 再テストゾーン サポートおよびレジスタンスゾーン ストキャスティクス、そして最後にATR指標です。 1. コントロールパネル画面には何が表示されるのか？ フィボナッチ値、HH値、LL値を取得するための、過去100本のローソク足から取得したリアルタイムの価格データ。 過去100本のローソク足を分析して得られたフィボナッチレベル。 OrderBlock および FVG 値（ユーザーにはグラフ上で横長の長方形として表示されます）。 2. コントロールパネル画面には何が表示されますか？ ATR 指標データ。 ストキャスティクス指標データ。 一目均衡表指標データ。 ドンチェーン指標データ。 ボリンジ
FREE
OrderBlock Zones MT4
Burak Baltaci
5 (1)
インディケータ
概要 OrderBlock Zoneは、市場における機関投資家の取引領域（オーダーブロック）を自動的に検出・可視化する、高度なMetaTrader 4インジケーターです。大手プレイヤー（銀行、ヘッジファンド）が残した痕跡を追跡し、潜在的なサポートレベルとレジスタンスレベルを特定します。 主な機能  自動オーダーブロック検出 フラクタルベースの分析：36 期間（カスタマイズ可能）のフラクタル分析により、強力な転換点を特定 ブル＆ベアゾーン：緑色の矢印は上昇、赤色の矢印は下降のオーダーブロックを示します 巻き込みパターンサポート：巻き込みローソク足パターンを認識し、より強力なシグナルを生成  ビジュアルツール 自動レベルライン：各オーダーブロックの上限および下限ライン カラーゾーン：ブル（緑）とベア（赤）のゾーンが明確に区別 巻き込みハイライト：巻き込みパターンを青/オレンジの四角形で強調表示 すっきりしたインターフェース：グリッドは自動的に閉じ、グラフは最適化された表示のために左にスライド  カスタマイズ可能なパラメータ フラクタル周期：感度を調整（デフォルト：36） 線の長さ：Ord
FREE
OrderBlock Zones MT5
Burak Baltaci
インディケータ
概要 OrderBlock Zoneは、市場における機関投資家の取引領域（オーダーブロック）を自動的に検出・可視化する、高度なMetaTrader 4インジケーターです。大手プレイヤー（銀行、ヘッジファンド）が残した痕跡を追跡し、潜在的なサポートレベルとレジスタンスレベルを特定します。 主な機能  自動オーダーブロック検出 フラクタルベースの分析：36 期間（カスタマイズ可能）のフラクタル分析により、強力な転換点を特定 ブル＆ベアゾーン：緑色の矢印は上昇、赤色の矢印は下降のオーダーブロックを示します 巻き込みパターンサポート：巻き込みローソク足パターンを認識し、より強力なシグナルを生成  ビジュアルツール 自動レベルライン：各オーダーブロックの上限および下限ライン カラーゾーン：ブル（緑）とベア（赤）のゾーンが明確に区別 巻き込みハイライト：巻き込みパターンを青/オレンジの四角形で強調表示 すっきりしたインターフェース：グリッドは自動的に閉じ、グラフは最適化された表示のために左にスライド  カスタマイズ可能なパラメータ フラクタル周期：感度を調整（デフォルト：36） 線の長さ：Ord
FREE
Swing Trade Concept MT4
Burak Baltaci
1 (1)
インディケータ
スイングトレードコンセプト 目的 スイングトレード向けに設計されたMT4インジケーターです。スーパートレンドロジックを用いてトレンド反転を捉え、自動フィボナッチレベルによるTPポイントを表示します。 仕組み 1. トレンド追跡 ATRベースのスーパートレンドアルゴリズムを採用。価格トレンドが転換した際にシグナルを発します。 2. シグナル生成 トレンドが上昇反転 → 緑のBUYボックス＋矢印（ローソク足下） トレンドが下降反転 → 赤のSELLボックス＋矢印（ローソク足上） 3. フィボナッチ目標値 7つのレベルを自動描画： SL: ストップロス エントリー: エントリーポイント TP 1-2-3-4: 利益確定目標値 CP: ポジション決済 全レベルは点線で表示され、価格が横に表示されます。 機能概要 自動シグナル: 買い/売りボックスと矢印 フィボナッチレベル: TP1-TP4の自動計算 ATRベース: 全通貨ペア（外国為替、金、暗号資産）で安定動作 クリーンな表示：グリッドは自動で閉じ、右側にスペースを確保 ズーム対応
TrendBite MT4
Burak Baltaci
5 (1)
インディケータ
TrendBite v1.5 - プロフェッショナルトレンド追跡インジケーター 開発者: 8aLt4 バージョン: 1.5 プラットフォーム: MetaTrader 4  概要 TrendBite v1.5 は、市場のトレンドの変化を検知し、投資家に明確な売買シグナルを提供するために設計された、高度なテクニカル分析インジケーターです。ボリンジャーバンドのアルゴリズムに基づいて、トレンドの転換を正確に捉えるこのツールは、初心者にも経験豊富なトレーダーにも最適です。  主な機能  トレンドの検知 自動トレンド分析：市場の上昇トレンドと下降トレンドを瞬時に検出 ボリンジャーバンドベース：信頼性の高い数学的モデルに基づく計算システム 視覚的な明瞭さ：緑（上昇）と黄色（下降）のヒストグラムバーでトレンド状況を明確に表示  売買シグナル 緑色の矢印（↑）：買い機会を示します 赤色の矢印（↓）：売り機会を示します 明確な視覚化：トレンドラインにより、ポジションの方向を簡単に追跡できます ヒストグラム表示：トレンドの強さを視覚的に評価可能  警告システム 音声警告：新しいシグナルが発生すると自動
FREE
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
エキスパート
XAU FLUX - プロフェッショナル金スキャルピング専門アドバイザー XAU FLUXは、金市場における迅速かつ規律ある取引のために設計されたプロフェッショナルな取引ロボットです。日々の小さな価格変動から安定した利益を得ようとするトレーダー向けに開発されています。 主な特徴: XAU FLUXは、M1およびM5時間足で動作する高度なスキャルピングシステムを採用し、市場における微細な機会を評価します。EAは市場状況を継続的に分析し、適切なエントリーポイントを特定して自動的に取引を開始します。 リスク管理と資本保護: EAはダイナミックなトレーリングストップ機構で全てのオープンポジションを保護します。これにより、不利な相場変動時の損失を最小限に抑えつつ利益を確保します。スプレッド制御とボラティリティフィルターにより、適切な市場条件下でのみ取引が実行されます。 口座成長の可能性: XAU FLUXは少額ロットから始め、口座を着実に成長させるのに最適です。日々の小さな利益を積み重ねることで持続可能な長期リターンを目指します。口座の安全性を優先し、攻撃的なマーチンゲールやグリッドシステ
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信