Asesor Experto Universal Multi-Activos para Oro, Índices y Divisas

Aureus Volatility Matrix - Sistema Profesional de Trading Adaptativo

Aureus Volatility Matrix es un sofisticado Asesor Experto independiente del broker, diseñado para los operadores profesionales que exigen fiabilidad, precisión y adaptabilidad a través de múltiples clases de activos. Construido desde cero para manejar los desafíos únicos de la negociación algorítmica moderna, este EA opera sin problemas XAUUSD (Oro), los principales índices (NAS100, US30, US100), y todos los principales pares de divisas en MetaTrader 4.

Características principales

Compatibilidad universal con brokers

Cero configuración requerida - Detecta automáticamente y se adapta a cualquier broker MT4

- Detecta automáticamente y se adapta a cualquier broker MT4 Funciona con TODOS los formatos de dígitos : Brokers de FX de 4 dígitos, 5 dígitos y brokers de CFD de 2/3 dígitos

: Brokers de FX de 4 dígitos, 5 dígitos y brokers de CFD de 2/3 dígitos Detección automática inteligente : Calcula automáticamente valores de pip, tamaños de tick, pasos de lote y niveles de stop

: Calcula automáticamente valores de pip, tamaños de tick, pasos de lote y niveles de stop Sin valores codificados: totalmente dinámico para todos los instrumentos y corredores.

Estrategia avanzada de adaptación a la volatilidad

Sistema de tendencia de doble marco temporal : Filtro de tendencia de marco temporal superior (H1) con entradas de precisión de marco temporal inferior (M15/M30)

: Filtro de tendencia de marco temporal superior (H1) con entradas de precisión de marco temporal inferior (M15/M30) Lógica de cruce de EMA : El HTF utiliza la EMA 50/200 para la tendencia principal; la entrada utiliza la EMA 20 para una sincronización precisa.

: El HTF utiliza la EMA 50/200 para la tendencia principal; la entrada utiliza la EMA 20 para una sincronización precisa. Filtro de volatilidad basado en ATR : Sólo opera cuando la volatilidad del mercado cumple los requisitos de umbral

: Sólo opera cuando la volatilidad del mercado cumple los requisitos de umbral Indicadores sin repintado : Todas las señales se basan en velas cerradas - lo que ve en el backtest es lo que obtiene en la operativa en vivo

: Todas las señales se basan en velas cerradas - lo que ve en el backtest es lo que obtiene en la operativa en vivo Filtros de confirmación opcionales: Filtros RSI y ADX disponibles para validación adicional de operaciones

Gestión profesional del riesgo

Tamaño de posición basado en el capital : Arriesgue un porcentaje fijo del capital de su cuenta por operación

: Arriesgue un porcentaje fijo del capital de su cuenta por operación Stop Loss derivado del ATR : Stops dinámicos que se adaptan a la volatilidad actual del mercado

: Stops dinámicos que se adaptan a la volatilidad actual del mercado Take Profit flexible : Elija entre relaciones fijas Riesgo:Recompensa (1,5, 2,0, 3,0) u objetivos basados en ATR.

: Elija entre relaciones fijas Riesgo:Recompensa (1,5, 2,0, 3,0) u objetivos basados en ATR. Normalización automática de lotes : Respeta los requisitos de lotes mínimos, lotes máximos y pasos de lote del corredor.

: Respeta los requisitos de lotes mínimos, lotes máximos y pasos de lote del corredor. Protección de nivel de stop del broker: Ajusta automáticamente el SL/TP si está demasiado cerca del precio actual

Motor de ejecución robusto

A diferencia de los EAs básicos que fallan en condiciones reales de mercado, Aureus Volatility Matrix incluye:

Spread Guard : Bloquea las operaciones cuando el diferencial supera el máximo definido.

: Bloquea las operaciones cuando el diferencial supera el máximo definido. Sistema de reintento de 3 capas : Gestiona recotizaciones y deslizamientos con intentos de reintento y retrasos configurables.

: Gestiona recotizaciones y deslizamientos con intentos de reintento y retrasos configurables. Enrutamiento inteligente de órdenes : Se adapta a la velocidad de ejecución del corredor y se ajusta en consecuencia

: Se adapta a la velocidad de ejecución del corredor y se ajusta en consecuencia Gestión completa de errores : Cada operación de la orden se envuelve en la detección y registro de errores

: Cada operación de la orden se envuelve en la detección y registro de errores Protección contra deslizamientos: Tolerancia máxima configurable al deslizamiento

Gestión comercial inteligente

Protección del punto de equilibrio : Mueve automáticamente el stop loss al punto de equilibrio más pips de bloqueo configurables tras alcanzar el umbral de beneficios

: Mueve automáticamente el stop loss al punto de equilibrio más pips de bloqueo configurables tras alcanzar el umbral de beneficios Trailing Stop dinámico : Elija entre trailing de pips fijos o trailing adaptativo basado en ATR

: Elija entre trailing de pips fijos o trailing adaptativo basado en ATR Salida de inversión de tendencia HTF : Cierra automáticamente las posiciones cuando se invierte la tendencia del marco temporal superior

: Cierra automáticamente las posiciones cuando se invierte la tendencia del marco temporal superior Aislamiento de números mágicos : Opere múltiples instancias en diferentes símbolos sin interferencias

: Opere múltiples instancias en diferentes símbolos sin interferencias Modo Una Operación por Símbolo: Ajuste opcional para evitar la sobreexposición

Filtros de tiempo y noticias

Filtro de sesión : Evite operar durante horas específicas (por ejemplo, sesión asiática de baja liquidez)

: Evite operar durante horas específicas (por ejemplo, sesión asiática de baja liquidez) Bloqueador de noticias integrado : Defina hasta 2 horas diarias de noticias con un búfer personalizable minutos antes/después.

: Defina hasta 2 horas diarias de noticias con un búfer personalizable minutos antes/después. Sin dependencias de DLL: El filtro de noticias funciona sin bibliotecas externas ni conexiones a Internet.

Visualización profesional en el gráfico

Panel de información en tiempo real:

Diferencial actual en pips

Dirección de la tendencia en el marco temporal superior

Valor actual del ATR

Número de posiciones abiertas (compra/venta)

Resultado de la última operación

Versión y estado del EA

Optimizado para múltiples activos

Oro (XAUUSD)

Maneja volatilidad extrema y spreads amplios

Ajustes preoptimizados para las características únicas del oro

Recomendado: Marco temporal de entrada M30, multiplicador ATR SL 2.0

Índices (NAS100, US30, US100)

Se adapta a índices tecnológicos e industriales de rápida evolución

Maneja sin problemas variaciones de 2-3 dígitos en los brokers

Recomendado: Marco temporal de entrada M15, multiplicador ATR SL 1,5

Divisas principales (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.)

Funciona con todos los pares mayores y menores

Optimizado para patrones estándar de volatilidad FX

Recomendado: Marco temporal de entrada M30 con confirmación RSI

Parámetros totalmente personalizables

Gestión del riesgo

Riesgo por operación (% del capital)

Multiplicador ATR para Stop Loss

Relación Riesgo:Recompensa o Take Profit basado en ATR

Activación del punto de equilibrio y distancia de bloqueo

Ajustes de Trailing Stop (fijos o basados en ATR)

Ajustes de estrategia

Marco temporal superior para la tendencia (H1, H4, D1)

Plazo de entrada (M5, M15, M30)

Períodos de EMA (personalizables para ambos marcos temporales)

Periodo ATR y umbral mínimo

Filtros RSI/ADX opcionales con niveles ajustables

Controles de ejecución

Tolerancia máxima de spread

Intentos de reintento y retardo

Tolerancia al deslizamiento

Una operación por símbolo

Gestión del tiempo

Horas de la sesión de negociación

Horas de eventos de noticias con minutos de buffer

Activar/desactivar filtros de forma independiente

Rendimiento y fiabilidad

Diseñado para operar en tiempo real

Este EA ha sido diseñado teniendo en cuenta las condiciones de trading del mundo real:

Maneja recotizaciones de brokers de bucket shop

Trabaja con spreads variables durante eventos de noticias

Gestiona automáticamente las restricciones del nivel de stop

Código ligero - sin congelación de gráficos o lag

Uso mínimo de CPU incluso en servidores VPS

Preparado para backtesting

Pasa el Probador de Estrategias con un 99% de calidad de modelado

Sin sesgo de anticipación ni repintado

Probado extensivamente en 2023-2025 datos a través de múltiples corredores

Compatible con todos los modos de tick

Código de grado institucional

Arquitectura modular para facilitar el mantenimiento

Todas las constantes se definen con #define

Registro exhaustivo de errores

Código limpio y comentado

Seguimiento de versiones en el gráfico

Explicación de la lógica de negociación

Paso 1: Análisis de la tendencia en el marco temporal superior El EA determina primero la tendencia principal del mercado utilizando el cruce de EMA 50/200 en H1 (o el HTF que elija). Esto actúa como un potente filtro para asegurar que sólo estamos tomando operaciones alineadas con el panorama general.

Paso 2: Señal del marco temporal de entrada En el marco temporal de entrada (M15/M30), el EA espera a que el precio cruce por encima/por debajo de la EMA 20 en la dirección de la tendencia del HTF. Esto proporciona puntos de entrada precisos y de bajo riesgo.

Paso 3: Confirmación de volatilidad Antes de entrar, el EA comprueba que el ATR está por encima del umbral mínimo. Esto evita operar en condiciones de mercado muerto, donde incluso las buenas configuraciones fallan.

Paso 4: Filtros opcionales Si están activados, el RSI y el ADX proporcionan una confirmación adicional de que el impulso y la fuerza de la tendencia respaldan la operación.

Paso 5: Ejecución y Gestión La operación se ejecuta con un stop loss basado en ATR y un take profit basado en RR fijo o ATR. El EA gestiona la posición con breakeven, trailing stops, y saldrá antes si la tendencia HTF se invierte.

¿A quién va dirigido?

Traders profesionales que busquen un sistema fiable, de fijar y olvidar ✅ Gestores de carteras que necesiten un rendimiento consistente en múltiples activos ✅ Traders algorítmicos que valoren una ejecución sólida por encima de un marketing llamativo ✅ Especialistas en oro que requieran una gestión del riesgo adaptada a la volatilidad ✅ Traders de índices que traten con mercados rápidos y problemas de recotización ✅ Traders de Forex que deseen un sistema probado de seguimiento de tendencias

Cómo empezar

Instale el EA en MT4 Adjuntar a su símbolo elegido (XAUUSD, NAS100, EURUSD, etc.) Configure el porcentaje de riesgo y los plazos Realiceun backtest con los datos históricos de su broker para optimizar los parámetros Comience con un riesgo bajo (0,5-1%) durante las pruebas iniciales en vivo. Aumente una vez que se sienta cómodo con el rendimiento

Requisitos

MetaTrader 4 (se recomienda la última versión)

Saldo mínimo de la cuenta: 500 $ (para una gestión adecuada del riesgo)

VPS recomendado para operar 24/7 (opcional)

Broker que permita el trading automatizado (EA-friendly)

Exención de riesgo

Operar con divisas, contratos por diferencia (CFD) y oro con margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Este EA es una herramienta de ayuda en la operativa; no garantiza beneficios. Utilice siempre una gestión de riesgos adecuada y nunca arriesgue más de lo que pueda permitirse perder. Realice pruebas retrospectivas en su broker específico antes de operar en vivo.

Soporte y Actualizaciones

Actualizaciones de por vida : Todas las versiones futuras incluidas con la compra

: Todas las versiones futuras incluidas con la compra Soporte activo : Preguntas contestadas en 24-48 horas

: Preguntas contestadas en 24-48 horas Documentación : Manual de usuario completo incluido

: Manual de usuario completo incluido Guía de optimización: Asistencia disponible para ajustes específicos del corredor

¿Por qué elegir Aureus Volatility Matrix?

La mayoría de los EAs fracasan en el comercio en vivo porque:

No manejan las peculiaridades específicas del broker

Utilizan indicadores de repintado para backtests llamativos

No tienen protección contra deslizamiento o recotización

Utilizan valores de pip fijos que se rompen en diferentes instrumentos

No gestionan bien el riesgo

Aureus Volatility Matrix resuelve todos estos problemas. No se trata de pruebas retrospectivas perfectas con supuestos poco realistas. Se trata de un rendimiento consistente y fiable en condiciones reales de negociación con las limitaciones reales de los brokers.

Este es un software de calidad profesional construido por los comerciantes, para los comerciantes.

Compre hoy y experimente la diferencia que marca la ingeniería profesional en el trading algorítmico.