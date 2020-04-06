Candle x Env TPSL

Candle XENV TPSL Marti ist ein automatisiertes Handelssystem, das auf der Grundlage von Ausbrüchen aus der Kerzenstruktur in Kombination mit einer Trendfilterlogik handelt.
Der EA verwaltet auf intelligente Weise die Positionsgröße mit Hilfe von dynamischer Losgröße, Martingale Recovery und adaptiver Risikokontrolle.
Er ist für den mittelfristigen Swing-Trading auf H1-Zeitfenstern für die wichtigsten Währungspaare optimiert.

Der Algorithmus wurde entwickelt, um Over-Trading zu vermeiden, das Drawdown-Risiko zu reduzieren und sich selbst an die Marktvolatilität anzupassen.
Mit verbessertem Margenschutz und Safe-Lot-Logik kann der EA auch auf kleinen Konten sicher arbeiten.

📌 Arbeitsprinzip (Wie der EA funktioniert)

1. Erkennung von Kerzenausbrüchen

Der EA scannt jede neue Kerze, um Momentum-Signale basierend auf der folgenden Logik zu erkennen:

  • Starke bullische Kerze → Kaufsignal

  • Starke bärische Kerze → Verkaufssignal

  • Die Kerzenstruktur wird durch X-ENV-Bedingungen (benutzerdefinierte Volatilitätshüllkurve) gefiltert

Nur wenn Kerzenkörper und Docht den Schwellenwert der Volatilitätshüllkurve erfüllen, erlaubt der EA einen Handel.

2. TPSL (Take Profit & Stop Loss Engine)

Für jeden Auftrag setzt der EA automatisch:

  • Fester Take Profit

  • Fester Stop Loss

  • Oder dynamischer TP/SL, falls vom Benutzer ausgewählt

Der EA überprüft die Stop-Levels anhand der Regeln des Brokers und passt sie automatisch an, um Fehler zu vermeiden.

3. Martingale-Erholungs-System

Wenn der vorherige Handel einen Verlust erzielt, kann der EA ein kontrolliertes Martingal-System aktivieren:

  • Die Losgröße erhöht sich um einen konfigurierten Multiplikator

  • Nur nach einer Verlustposition

  • Nur innerhalb der Safe-Margin-Grenzen

Dadurch kann das System Verlustzyklen wiederherstellen und gleichzeitig das Konto durch die Safe-Lot- und Margin-Kontrolllogik schützen.

4. SafeLot & Dynamische Risikokontrolle

Zur Vermeidung von Margin-Fehlern wie z.B. Error 134 (Not Enough Money), beinhaltet der EA:

  • SafeLot() Funktion

  • Automatische Lot-Reduzierung bei unzureichender Margin

  • Lotgröße normalisiert auf Broker LOTSTEP

  • Auto-Skip Trades, wenn die Margin zu niedrig ist

Dies gewährleistet reibungsloses Backtesting und stabilen Live-Handel bei allen Brokern.

5. Konsekutive Gewinn-/Verlustverfolgung

Der EA zeichnet frühere Handelsergebnisse auf, um sie zu ermitteln:

  • ob ein Martingalschritt ausgelöst werden soll

  • ob die Losgröße auf das Anfangsvolumen zurückgesetzt werden soll

  • ob eine Serie von Gewinntrades den Handel stoppen sollte, um den Gewinn zu schützen

Auf diese Weise kann sich der EA dynamisch an die jüngste Performance anpassen.

6. Spread-Filter (Optional)

Bevor ein Handel eröffnet wird, prüft der EA den aktuellen Spread:

  • Wenn der Spread zu hoch ist → überspringe den Handel

  • Verhindert Slippage und Überzahlung in volatilen Perioden

7. Auftragsausführung mit Fehlerbehandlung

Alle Trades werden über eine benutzerdefinierte OrderSend-Funktion mit ausgeführt:

  • Wiederholungslogik

  • Fehlerprüfung

  • Auto-Korrektur von Losgröße, SL, TP

  • Vollständiger Schutz gegen:

    • Fehler 130 (ungültige Stops)

    • Fehler 131 (ungültiges Volumen)

    • Fehler 134 (nicht genug Geld)

    • Fehler 4109 (Handel nicht erlaubt)

Dies macht den EA auch bei strengen ECN-Brokern extrem stabil.

8. History-Aware Logik

Der EA scannt die Kontohistorie, um zu erkennen:

  • Letzte geschlossene Order

  • Richtung

  • Gewinn oder Verlust

  • Gewinn-Streifen

  • Verlust-Streifen

Diese Daten beeinflussen direkt neue Handelsentscheidungen und Risikoanpassungen.

📌 Zusammenfassung der Funktionen
Funktion Beschreibung
Einstieg bei Kerzenausbruch Einstieg basierend auf starkem Kerzenmomentum + XENV-Filter
Automatischer TP/SL Fester oder dynamischer SL/TP mit broker-sicherer Validierung
Martingale-Modus Kontrollierte Erholung mit Multiplikator
SafeLot-System Reduziert das Lot automatisch, wenn die Marge unzureichend ist
Spread-Filter Vermeidet den Handel unter schlechten Bedingungen
Fehlerbehandlung Schutz vor gängigen MT4 OrderSend-Fehlern
Historienbasierte Logik Erkennt aufeinanderfolgende Gewinne/Verluste
Magische Zahlentrennung Unterstützt den Handel mit mehreren Paaren
📌 Zusammenfassung der Bewertung (benutzerfreundliche Erklärung)

Candle XENV TPSL Marti ist ein stabiler und anpassungsfähiger EA, der sich auf Signale der Kerzenstärke konzentriert, kombiniert mit einem flexiblen Risikokontrollsystem.
Es ist besonders nützlich für Trader, die wollen:

  • Martingale mit mittlerem Risiko

  • Sichere automatische Lot-Anpassung

  • Starke fehlerfreie Ausführung

  • Einfache, klare Handelslogik

  • Automatisches Handelsmanagement

Der EA verfügt über eine ausgezeichnete Stabilität, da er nie einen Handel erzwingt, wenn das Konto zu klein ist - er reduziert automatisch das Lot oder überspringt unsichere Positionen.

Dadurch ist er sowohl für kleine Konten als auch für Erholungsstrategien mit mittlerem Risiko geeignet.



**** Empfehlen : Zeitrahmen D1 Sehr gut und einfach zu handeln *****

