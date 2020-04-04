DFG Chart
- Indikatoren
- Tsvetan Tsvetanov
- Version: 1.0
Der DFG-Chart-Indikator zeigt die historischen DFG-Niveaus an, die im DFG-Dashboard verwendet werden. Diese Niveaus werden dynamisch mithilfe von gleitenden Durchschnitten und Fibonacci-Verhältnissen generiert. Die Fibonacci-Bänder passen sich automatisch an, um Änderungen in der Preisspanne und der Trendrichtung widerzuspiegeln. Der Indikator verfügt außerdem über Schaltflächen zur Auswahl des Chart-Symbols und des Zeitrahmens sowie über eine breite Palette von Anpassungsoptionen.
Hauptmerkmale
-
Dynamische DFG-Levels
Automatische Berechnung anhand von gleitenden Durchschnitten und Fibonacci-Verhältnissen.
-
Historische Level-Visualisierung
Zeigt die Historie der DFG-Levels an, wie im DFG-Dashboard dargestellt.
-
Adaptive Fibonacci-Bänder
Die Fibonacci-Bänder passen sich automatisch an die Veränderungen der Preisspanne und der Trendrichtung an.
-
Symbol- und Zeitrahmenauswahl
Eingebaute Schaltflächen ermöglichen ein schnelles Umschalten zwischen Chart-Symbolen und Zeitrahmen.
-
Anpassungsoptionen
Zahlreiche Einstellungen zur Anpassung des Erscheinungsbildes des Indikators. Die Einstellungen und Farbthemen von DFG Chart entsprechen denen des DFG Dashboard.