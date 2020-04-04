DFG Chart

Der DFG-Chart-Indikator zeigt die historischen DFG-Niveaus an, die im DFG-Dashboard verwendet werden. Diese Niveaus werden dynamisch mithilfe von gleitenden Durchschnitten und Fibonacci-Verhältnissen generiert. Die Fibonacci-Bänder passen sich automatisch an, um Änderungen in der Preisspanne und der Trendrichtung widerzuspiegeln. Der Indikator verfügt außerdem über Schaltflächen zur Auswahl des Chart-Symbols und des Zeitrahmens sowie über eine breite Palette von Anpassungsoptionen.

Hauptmerkmale

  • Dynamische DFG-Levels
    Automatische Berechnung anhand von gleitenden Durchschnitten und Fibonacci-Verhältnissen.

  • Historische Level-Visualisierung
    Zeigt die Historie der DFG-Levels an, wie im DFG-Dashboard dargestellt.

  • Adaptive Fibonacci-Bänder
    Die Fibonacci-Bänder passen sich automatisch an die Veränderungen der Preisspanne und der Trendrichtung an.

  • Symbol- und Zeitrahmenauswahl
    Eingebaute Schaltflächen ermöglichen ein schnelles Umschalten zwischen Chart-Symbolen und Zeitrahmen.

  • Anpassungsoptionen
    Zahlreiche Einstellungen zur Anpassung des Erscheinungsbildes des Indikators. Die Einstellungen und Farbthemen von DFG Chart entsprechen denen des DFG Dashboard.


Empfohlene Produkte
Advance pivot point with clustered price
Oyinemomoemi Emeledor
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein **Pivot-Confluence Zone Identifier**, der sich ausschließlich darauf konzentriert, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren, bei denen sich Preiscluster mit klassischen Pivot-Punkten decken. Hier ist, was es tut : ## Kernfunktionalität **Pivot Confluence Detection** : - Zeigt nur Preiszonen an, die mit klassischen Pivot-Punkt-Niveaus (R1, R2, R3, S1, S2, S3) übereinstimmen. - **Schliesst den Haupt-Pivot-Punkt aus** - konzentriert sich nur auf
FREE
AVT Pro
Noor Alam
Indikatoren
Merkmale : 1. Kaufpfeile= wenn Aufwärtstrend beginnen. 2.Sell Pfeile = wenn Down Trend Start 3.alert System= wenn Signal erscheinen dann Mt5 selbst Pop-up eine Alarm-Box. 4. Sie können Benachrichtigungen auf Ihrem Telefon in Echtzeit durch Mt5 app erhalten. Hinweis: Dieser Indikator wird auf trending Markt arbeiten. Also versuchen Sie, volatilen Markt zu handeln. Bestes Paar: Nur in der New Yorker Sitzung handeln NASDAQ (US100) S&P (US500 ) Dow Jones (US30) Hinweis: Handeln Sie keine Devisenp
FREE
Daily Weekly Markers
Emanuel L John
Indikatoren
Der DailyWeeklyMarkers-Indikator hilft Händlern bei der Visualisierung von Handelswochen, indem er den Beginn eines jeden Tages und einer jeden Woche im Chart deutlich markiert. Er zeichnet vertikale Trennlinien für jeden Tag (einschließlich Wochenenden, falls aktiviert) und hebt den Beginn neuer Handelswochen zur besseren Übersichtlichkeit mit Doppellinien hervor. Dies erleichtert die Analyse der Kursentwicklung im Tages- und Wochenkontext. Für wen ist dieser Indikator geeignet? Swing Traders -
FREE
Analysis Professor
Israr Hussain Shah
Indikatoren
FiboPivot Dashboard - Professioneller Pivotpunkt-Indikator Was es tut FiboPivot Dashboard ist ein leistungsstarkes technisches Analysetool, das automatisch Fibonacci-basierte Pivot-Punkte berechnet und auf Ihrem Chart anzeigt. Es identifiziert wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage der Kursentwicklung des Vortages und hilft Händlern, potenzielle Kursumkehrpunkte und Ausbruchsniveaus zu antizipieren. Wie man es benutzt 1. **Installieren & Anwenden**: Befestigen
FREE
Pivot classic woodie camarilla fibo demark
Emin Ulucanli
4 (2)
Indikatoren
Pivot Classic, Woodie, Camarilla, Fibonacci and Demark Floor/Classic Pivot-Punkte oder einfach Pivots sind nützlich, um potenzielle Unterstützungs-/Widerstandsniveaus, Handelsspannen, Trendumkehrungen und die Marktstimmung zu identifizieren, indem sie die Höchst-, Tiefst- und Schlusswerte eines Vermögenswerts untersuchen. Die Floor/Classic Pivot Points können wie folgt berechnet werden. Pivot Point (P) = (High + Low + Close)/3 S1 = P * 2 - High S2 = P - (High - Low) S3 = Low – 2*(High - P) R1 =
FREE
CPRs Central Pivot Range
Andrii Hurin
Indikatoren
Der CPR-Indikator (Central Pivot Range) ist ein leistungsstarkes technisches Analysewerkzeug, mit dem Sie wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf Ihren MetaTrader 5-Charts identifizieren können. Er berechnet den Central Pivot (CP) als Durchschnitt des Höchst-, Tiefst- und Schlusskurses des Vortages und stellt somit einen zentralen Referenzpunkt dar. Berechnet und zeichnet 11 Pivot-Ebenen (CP, BC, TC, S1-S4, R1-R4) Einstellbarer Rückblickzeitraum (Standard: 5 Tage) Option zum Ein- ode
FREE
Pivots Lines
Abakou Nazaire Ayelenou
5 (1)
Indikatoren
Zeichnen von Pivot-Punkten Traditionnal, Fibonacci, Woodie, Classic, Demark, Camarilla für jeden Zeitrahmen Unterstützt alle Arten von Pivots Traditionnal, Fibonacci, Woodie, Classic, Demark, Camarilla Unterstützt jeden Zeitrahmen (M1...H1...D1...MN1...Yearly) Unterstützt Server Sommerzeit Unterstützt den Forex-Tagesabschnitt von Sydney Open bis US Close Unterstützt den Krypto-Handel Fill The gap between pivot and the trend, sehr hilfreich Pivot-Punkte zeigen die Richtung des Trends an und bi
FREE
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Indikatoren
Entwicklung der vorherigen Version des Indikators ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - modifizierter Standard-ZigZag-Indikator mit zusätzlichen Informationen über die Wellenlänge in Punkten, Ebenen und verschiedenen Warnungslogiken Allgemeine Verbesserungen: Code-Anpassung für MetaTrader 5 Optimierte Arbeit mit grafischen Objekten Neuigkeiten: Horizontale Ebenen an Extremwerten Auswahl des Ebenentyps: horizontal/Strahlen/Segmente Filter für liquide Ebenen (nicht vom Preis durchbrochen) Puffer
FREE
Pivot Point MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
4.09 (11)
Indikatoren
Der Pivot-Point-Indikator berechnet automatisch die Pivot-Point-Linie sowie die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und zeigt diese an. Der Pivotpunkt kann nach der Classic-, Floor-, Fibonacci-, Woodie-, Camarilla- oder DeMark-Formel berechnet werden. Es ist auch möglich, den Zeitraum für die Berechnung des Indikators zu wählen. Der Händler kann zwischen täglichen, wöchentlichen, monatlichen oder benutzerdefinierten Zeiträumen wählen. Arten von Pivots Klassisch Boden Fibonacci Woodie Camari
FREE
Cybertrade Keltner Channels
Emanuel Andriato
4.75 (4)
Indikatoren
Cybertrade Keltner-Kanäle - MT5 Dieser von Chester Keltner entwickelte Volatilitätsindikator wird in der technischen Analyse verwendet. Es ist möglich, den Trend der Preise von Finanzanlagen zu verfolgen und Unterstützungs- und Widerstandsmuster zu erzeugen. Darüber hinaus sind die Hüllkurven eine Möglichkeit, die Volatilität zu verfolgen, um Gelegenheiten zum Kauf und Verkauf dieser Vermögenswerte zu identifizieren. Das Programm arbeitet mit Zeiträumen, die länger sind als der im Diagramm sic
FREE
Auto Fibo Retracement MT5
Nguyen Tuan Son
5 (10)
Indikatoren
Auto-Fibonacci-Retracement-Indikator - flexibel und verlässlich Dies ist nicht nur ein weiterer Auto-Fibonacci-Retracement-Indikator. Er ist eines der flexibelsten und zuverlässigsten Tools auf dem Markt . Wenn Sie ihn nützlich finden, hinterlassen Sie bitte eine Bewertung oder einen Kommentar - Ihr Feedback bedeutet mir viel! Sehen Sie sich meine anderen hilfreichen Tools unten an: Smart Alert Manager - Richten Sie erweiterte Alarme ein und senden Sie sie an Mobile, Telegram, Discord, Webhook.
FREE
Hunttern ZigZag MT5
Hassan Gh Fakhraei
5 (1)
Indikatoren
Jagen Sie Märkte mit Hunttern ZigZag . Einfach zu bedienen mit einem Parameter Sie können es für Folgendes verwenden: -Klassische Muster -Köpfe und Schultern -Harmonische Muster Elliott-Wellen -Unterstützung und Widerstand -Angebot und Nachfrage Einzelne Parameter: -Periode (1-120) Merkmale: -Kerzenzeit -Einzelner Parameter -Lichtmodus-Vorlage Dies ist Version 1 von Hunttern ZigZag. Wir freuen uns sehr über Feedback von Ihnen.
FREE
Pivot Point Classic Indicator
Nils R M Peleman
5 (1)
Indikatoren
Detaillierte Beschreibung: Der Pivot Point Classic Indicator wurde für Händler entwickelt, die sich bei ihren Handelsstrategien auf klassische Pivot-Punkte und Midpoint-Levels verlassen. Durch die automatische Berechnung und Darstellung dieser Niveaus bietet der Indikator eine klare, visuelle Darstellung von kritischen Preisbereichen, in denen der Markt umkehren oder ausbrechen könnte. Hauptmerkmale: Automatische Pivot-Punkt-Berechnungen : Automatische Berechnung von Pivot-Punkten, drei Unterstü
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Pivot Points Buy Zones
Nils R M Peleman
4.8 (5)
Indikatoren
Detaillierte Beschreibung: Der Pivot Points Indicator wurde für Händler entwickelt, die sich bei ihren Handelsstrategien auf Pivot Points, Midpoints und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus verlassen. Durch die automatische Berechnung und Darstellung dieser Niveaus (basierend auf den Höchst-, Tiefst- und Schlusskursen des vorangegangenen Zeitraums) bietet der Indikator eine klare, visuelle Darstellung kritischer Preisbereiche, in denen der Markt umkehren oder ausbrechen könnte, und ist besonders
FREE
Pivot Point Fibo RSJ
JETINVEST
4.4 (20)
Indikatoren
Pivot Point Fibo RSJ ist ein Indikator, der die Unterstützungs- und Widerstandslinien des Tages mithilfe von Fibonacci-Kursen verfolgt. Dieser spektakuläre Indikator erzeugt bis zu 7 Unterstützungs- und Widerstandsebenen durch Pivot Point unter Verwendung von Fibonacci-Kursen. Es ist fantastisch, wie die Preise jedes Niveau dieser Unterstützung und dieses Widerstands respektieren, wo es möglich ist, mögliche Einstiegs- / Ausstiegspunkte einer Operation zu erkennen. Merkmale Bis zu 7 Unterstü
FREE
Pivot Points Levels
Fillipe Dos Santos
Indikatoren
Pivot-Punkte Levels Beschreibung Der Indikator Pivot Points Levels ist ein fortschrittliches und umfassendes Instrument für die technische Analyse, das auf den aus den Pivot-Punkten berechneten Unterstützungs- und Widerstandsebenen basiert. Dieser kostenlose Indikator kombiniert 6 verschiedene Berechnungsmethoden mit Unterstützung für mehrere Zeitrahmen und bietet eine robuste Lösung zur Identifizierung wichtiger Preisumkehr- und Fortsetzungsbereiche. Hauptmerkmale 6 Berechnungsmethoden : Tradit
FREE
Time Spaced Moving Averages
Flavio Javier Jarabeck
5 (3)
Indikatoren
Das Konzept ist einfach: Das Aufzeichnen des Kursverhaltens innerhalb mehrerer Zeiträume. Einige Symbole verhalten sich während des Handelstages sehr gut - damit meine ich den Intraday-Handel - und dieses Verhalten lässt sich gut mit den vorgeschlagenen Exponential Moving Averages in diesem Indikator abbilden... Natürlich kann dieses Verhalten nicht in allen Symbolen beobachtet werden, aber Sie können es ja mal ausprobieren... Setzen Sie diesen Indikator einfach in einen Chart ein und Sie werden
FREE
Camarilla Swing Trade Indicator
Chayakorn Rakwongthai
Indikatoren
Der Camarilla Swing Trade Indicator ist ein Indikator. Die Unterstützungs- und Widerstandspunkte werden aus dem High Low Close des Kurses der vorherigen TF-Woche berechnet. Was sind Camarilla Pivot-Punkte? (1) Camarilla Pivot Points ist eine modifizierte Version des klassischen Pivot Point. 2) Camarilla Pivot Points wurde 1989 von Nick Scott, einem erfolgreichen Anleihenhändler, eingeführt. Der Grundgedanke hinter Camarilla Pivot Points ist, dass der Preis dazu neigt, zu seinem Mittelwert zurü
FREE
AliPivot Points
Alexandra Voicu
Indikatoren
AliPivot Points ist ein Meta Trader 5 Indikator, der Ihnen die neuesten Pivot-Punkte anzeigt. Sie können zwischen Zeitrahmen von 1 Minute bis 1 Monat wählen. Die Berechnungsmethoden für Pivot-Punkte umfassen: Klassische Pivot-Punkte Camarilla Pivot-Punkte Fibonacci-Pivot-Punkte Woodie Pivot-Punkte Sie können die Farben, den Stil und die Breite der Linien nach Ihren Wünschen anpassen. Der Indikator zeigt die Werte auf der rechten Seite des Charts an. AliPivot Points-Werte können auch von Entwickl
FREE
Valable ZigZag MT5
Sergey Ermolov
4.61 (18)
Indikatoren
MT4-Version  |  Trend Monitor VZ-Indikator  |  Owl Smart Levels-Indikator   |  Owl Smart Levels-Strategie  |   FAQ Die Elliott-Wellentheorie ist eine Interpretation von Prozessen an den Finanzmärkten, die auf einem visuellen Wellenmodell in den Preisdiagrammen beruht. Der Valable ZigZag Indikator zeigt die Wellenstruktur des Marktes an, auf die Sie sich verlassen können, um Handelsentscheidungen zu treffen. Der Valable ZigZag-Indikator ist stabiler und ändert seine Richtung nicht oft wie der kl
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indikatoren
RSI ABCD-Musterfinder: Technische Strategie 1. Funktionsweise des Indikators Kombiniert den klassischen RSI mit automatischer Erkennung von ABCD-Harmonie-Mustern . Hauptkomponenten Standard-RSI (einstellbare Periode) Hoch- und Tiefpunkte-Markierungen (Pfeile) ABCD-Muster (grüne/rote Linien) Überkauft (70) und Überverkauft (30) Filter 2. MT5-Einstellungen period = 14 ; // RSI-Periode size = 4 ; // Maximale Muster-Größe OverBought = 70 ; // Überkauft-Level OverSold = 30 ; // Überverkauft-Level Fil
FREE
CRW CCI and RSI and WPR For MT5
Kaijun Wang
5 (2)
Indikatoren
Unverzichtbar für Trader: Tools und Indikatoren Waves automatisch berechnen Indikatoren, Kanal Trend Handel Perfekte Trend-Welle automatische Berechnung Kanal Berechnung , MT4 Perfekte Trend-Welle automatische Berechnung Kanalberechnung , MT5 Lokales Trading Kopieren Einfaches und schnelles Kopieren, MT4 Einfaches und schnelles Kopieren, MT5 Lokales Trading-Kopieren für DEMO Einfaches und schnelles Kopieren , MT4 DEMO Einfaches und schnelles Kopieren , MT5 DEMO Der homöopathische Indikator w
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indikatoren
FlatBreakout MT5 (Kostenlose Version) Flat Range Detektor und Breakout Panel für MT5 - nur GBPUSD FlatBreakout MT5 ist die kostenlose Version des professionellen FlatBreakoutPro MT5-Indikators, der speziell für die Erkennung von Kursschwankungen und Ausbruchssignalen nur für das GBPUSD-Paar entwickelt wurde. Perfekt für Händler, die die einzigartige fraktale Logik von FlatBreakout MT5 erleben und Ausbruchssignale auf einem Live-Markt ohne Einschränkungen testen möchten. Für wen ist dieses Produk
FREE
MP Demark Pivot Levels for MT5
Pierre Ksachikian
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine eigenständige Version von MP Pivot Levels (All in one), die Demark's Pivots enthält. Berechnungen: PP = X / 4 R1 = X / 2 - LOWprev S1 = X / 2 - HIGHprev Verwendet: Wenn der Preis des Währungspaares die Richtung der Bewegung ändern kann. Mögliche Einschränkungen von Unterstützung und Widerstand, die Plateaus für die Preise des Währungspaares schaffen. Identifizierung von Tendenzen durch Vergleich der aktuellen Preise mit den Pivot-Punkten des aktuellen Tages und den Pivo
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indikatoren
Der Zigzag-Preispfeil-Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Zigzag-Indikators, die das traditionelle Zickzack-Muster mit fortschrittlichen visuellen Funktionen kombiniert. Er identifiziert nicht nur wichtige Wendepunkte im Markt, sondern liefert auch klare Handelssignale durch: - Richtungspfeile: Farbige Pfeile (grün für Kauf, magenta für Verkauf) zeigen mögliche Trendrichtungen an. - Preisbeschriftungen: Zeigt die genauen Preiswerte an jedem Pivot-Punkt direkt im Chart an. - V
FREE
Media Movil de Tercera Generacion
Juan Manuel Rojas Perez
Indikatoren
Der **Gleitende Durchschnitt der dritten Generation (TGMMA)** ist eine erweiterte Version des Standardindikators **Gleitender Durchschnitt (MA)**. Er wurde erstmals von Manfred G. Dürschner in seinem Artikel "Gleitende Durchschnitte 3.0" beschrieben. Hier sind die wichtigsten Merkmale des TGMMA: 1. **Verzögerungsreduzierung**: - Im Gegensatz zu traditionellen MAs reduziert der TGMMA die Verzögerung erheblich. Er passt sich schneller an Kursveränderungen an und ist damit ideal für Händler, die
FREE
OA SnR Power MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indikatoren
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Überblick OA SnR Power ist ein leistungsstarkes Tool, das Trader dabei unterstützt, die Stärke von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu erkennen und zu bewerten. Durch die Integration wichtiger Faktoren wie Handelsvolumen, Rückprallfrequenz und Anzahl der Retests bietet dieser Indi
FREE
Norion Daily Key Levels
Fernando Baratieri
Indikatoren
Norion Daily Key Levels ist ein professioneller Indikator, der entwickelt wurde, um die wichtigsten Kursreferenzniveaus des Handelstages klar und objektiv anzuzeigen. Der Indikator zeigt automatisch die wichtigsten Tagesniveaus an, wie z.B.: Schlusskurs des Vortages Eröffnung des aktuellen Tages Tageshoch Tägliches Tief Darüber hinaus ermöglicht der Indikator die Einbeziehung anderer benutzerdefinierter Tagesreferenzniveaus, wodurch er an verschiedene Handelsstile und Marktstrategien angepasst w
FREE
Amiguinhos Bar Counter
Eduardo Correia Da Silva
3.67 (3)
Indikatoren
Amiguinho's Bar Counter ist ein Preisaktionsindikator zur Anzeige der Balkenanzahl (Kerzen) mit einigen interessanten Optionen. Über den Parameter "Analysezeitraum": Wenn der aktuelle Zeitrahmen in Minuten angegeben ist, dann wird der Analysezeitraum in Tagen angegeben; wenn der aktuelle Zeitrahmen in Tagen angegeben ist, dann wird der Analysezeitraum in Monaten angegeben; oder wenn der Analysezeitraum in Jahren angegeben wird.
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Weitere Produkte dieses Autors
Score EA
Tsvetan Tsvetanov
5 (1)
Experten
Wir präsentieren die MT5-Version unseres vollständig automatisierten adaptiven Handelssystems – Score EA . Diese neue Version bietet deutlich verbesserte Funktionen und Möglichkeiten, die Ihr Handelserlebnis auf ein neues Niveau heben. Wichtige Aktualisierungen umfassen: Unterstützung für bis zu 28 Symbole, was eine breitere Marktexposition und Diversifikation ermöglicht. Eine erweiterte Benutzeroberfläche, jetzt mit einer vollständigen Positionsliste und manuellen Steuerungsschaltflächen für me
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
Utilitys
Bringen Sie Ihr Trading auf die nächste Stufe mit DFGX - unserem Dynamic Fibonacci Grid der zweiten Generation. Diese neue, leistungsstarke und einfach zu bedienende Anwendung wurde speziell für den konträren Intraday-Handel, das Scalping und den Nachrichtenhandel auf dem Forex-Markt entwickelt und optimiert. Dieses System ist die ideale Lösung für aktive professionelle Trader und Scalper, die nach innovativen Wegen zur Optimierung ihrer Strategie suchen. Das System bietet auch eine hervorragend
Smart Detector EA
Tsvetan Tsvetanov
Experten
Smart Detector EA – Intelligentes Trading leicht gemacht Smart Detector EA ist ein fortschrittliches Handelssystem, das komplexe Technologie in eine einfache, benutzerfreundliche Lösung verwandelt. Entwickelt für Trader aller Erfahrungsstufen, reduziert dieser EA die manuelle Einrichtung auf nur wenige grundlegende externe Einstellungen, während leistungsstarke Echtzeit-Optimierung und adaptives Machine Learning den Rest übernehmen. Hauptfunktionen: Vollautomatisiert: Hoher Automatisierungsgrad,
Currency Strength 28 Pro
Tsvetan Tsvetanov
4.5 (2)
Indikatoren
Mit diesem Indikator können Sie die versteckten Trends und Korrelationen zwischen den 8 am meisten gehandelten Währungen mit Hilfe eines einzigartigen Stärkemessers analysieren, der mehrere Diagramme in einem einzigen Fenster auf der Grundlage der Kursentwicklung jeder Währung im Verhältnis zu allen anderen Währungen erstellt. Der Indikator enthält auch ein interaktives Panel, in dem Sie die Trends für alle 28 Paare sowie den Abstand zum höchsten und niedrigsten Preis für den ausgewählten Zeitra
Intraday Currency Strength Chart
Tsvetan Tsvetanov
Indikatoren
Grafische Darstellung der Intraday-Währungsstärke. Die Berechnung basiert auf 28 Paaren. Die Werte werden vom Startzeitpunkt der Tageskerze bis zum aktuellen Zeitpunkt verfolgt. Dieser Indikator wurde ursprünglich als kostenloses Tool für das FX28 Trader-Dashboard entwickelt. Jetzt können Sie ihn kostenlos nutzen. Der Indikator bietet zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten und kann direkt mit dem FX28 Trader-Chart-Steuerungssystem verknüpft werden. Hinweis! Dieser Indikator funktioniert nicht im Str
FREE
Custom Pivots MT5
Tsvetan Tsvetanov
5 (1)
Indikatoren
Pivot-Punkte sind signifikante Niveaus, die Händler nutzen können, um Richtungsbewegungen, Unterstützung und Widerstand zu bestimmen. Pivot-Punkte verwenden den Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs des vorangegangenen Zeitraums, um künftige Unterstützung und Widerstand zu formulieren. In dieser Hinsicht sind Pivot-Punkte vorausschauende und führende Indikatoren. Ursprünglich wurden Pivot-Punkte von Parketthändlern verwendet, um Schlüsselwerte festzulegen. Parketthändler sind die ursprünglichen Daytr
SDX Chart
Tsvetan Tsvetanov
4.5 (2)
Indikatoren
Der SDX Chart ist ein kostenloser Zusatzindikator, der in Kombination mit SDX Dashboard verwendet werden kann. Merkmale Möglichkeit, die Historie jedes Symbols und Zeitrahmens einzusehen. Möglichkeit, Symbole und Zeitrahmen mit einem Klick zu ändern. Funktioniert perfekt in Kombination mit SDX Dashboard und hilft Ihnen, das System besser zu verstehen. Einstellungen MA Period - Anzahl der Perioden für die Berechnung des gleitenden Durchschnitts und der Standardabweichung. Anzahl der Balken - wie
FREE
Custom Pivots
Tsvetan Tsvetanov
4 (4)
Indikatoren
Pivot-Punkte sind signifikante Niveaus, die Händler nutzen können, um Richtungsbewegungen, Unterstützung und Widerstand zu bestimmen. Pivot-Punkte verwenden den Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs des vorangegangenen Zeitraums, um künftige Unterstützung und Widerstand zu formulieren. In dieser Hinsicht sind Pivot-Punkte vorausschauende und führende Indikatoren. Pivot-Punkte wurden ursprünglich von Parketthändlern zur Festlegung von Schlüsselwerten verwendet. Parketthändler sind die ursprünglichen D
Dynamic Fibonacci Grid Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
4 (4)
Utilitys
Das Dynamic Fibonacci Grid Dashboard (DFG-360 ) ist eine multifunktionale Trading-App, die in erster Linie für die Arbeit auf dem Forex-Markt entwickelt wurde. Die App kombiniert mehrere Module und Tools zu einem kompletten Handelssystem. Das einzigartige Interface der App ist für aktives Daytrading, Scalping, News-Trading, kurzfristige Trendfolge sowie Counter-Trend- und Grid-Trading optimiert. Hauptmerkmale Erweiterte Multi Time Frame und Multi Market Analyse. Schnelles und effizientes Positi
Custom Market Watch
Tsvetan Tsvetanov
3.33 (3)
Utilitys
Custom Market Watch (CMW ) ist eine professionelle Handelsanwendung, die es Ihnen ermöglicht, mühelos mit einer großen Anzahl von Symbolen und mehreren offenen Positionen gleichzeitig auf einem Chart zu arbeiten. Die Custom Market Watch zeigt die wichtigsten täglichen technischen Informationen für jedes Symbol in Kombination mit einer sehr einfachen und leicht zu bedienenden Handelsoberfläche, auf der Sie das Nettoengagement für jedes Symbol überwachen und Positionen mit einem Klick öffnen und s
Interactive RSI Matrix
Tsvetan Tsvetanov
5 (7)
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt die aktuellen RSI-Werte für mehrere Symbole und mehrere Zeitrahmen an und ermöglicht es Ihnen, mit einem Klick direkt von der Matrix aus zwischen Zeitrahmen und Symbolen zu wechseln. Mit diesem Indikator können Sie eine große Anzahl von Symbolen über mehrere Zeitrahmen analysieren und die stärksten Trends in nur wenigen Sekunden erkennen. Funktionen Zeigt RSI-Werte für mehrere Symbole und Zeitrahmen gleichzeitig an. Farbige Zellen mit progressiver Farbintensität in Abhäng
Projected Volatility Distribution
Tsvetan Tsvetanov
Indikatoren
Dieser Indikator nutzt den zentralen Grenzwertsatz in Kombination mit der historischen Volatilität und den Fibonacci-Ratios, um ein einzigartiges Chart-Tool namens Projected Volatility Distribution zu erstellen. Mit diesem Tool können Sie eine hochpräzise technische Intraday-Analyse durchführen, bei der Sie in Sekundenbruchteilen überkaufte und überverkaufte Bedingungen sowie starke Trends erkennen können. Darüber hinaus steht Ihnen ein multifunktionales Panel zur Verfügung, das Signale in Echtz
SDX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
Utilitys
SDX ist unser neuestes und fortschrittlichstes Dashboard für den manuellen Handel. Die App basiert auf unserer bewährten Grid-Plattform und bietet sowohl erfahrenen als auch neuen Händlern einzigartige Handelsmöglichkeiten. Diese einzigartige Kombination innovativer Tools wurde entwickelt, um den Handelsprozess zu vereinfachen und Ihnen einen echten Vorteil zu verschaffen. Das System ist ideal für die kurzfristige Trendfolgebearbeitung, den Gegentrendhandel und das Scalping auf dem Devisenmarkt.
Interactive BB Matrix
Tsvetan Tsvetanov
2 (1)
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt Bollinger Bandsignale für mehrere Symbole und mehrere Zeitrahmen an. Die Signale werden als einfache Verhältniszahlen erstellt, die den Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und dem gleitenden Durchschnitt, gemessen in Standardabweichungen, darstellen. Auf diese Weise schaffen wir einen sehr vielseitigen und einfach zu bedienenden Indikator, der uns hilft, nicht nur die stärksten Trends zu erkennen, sondern auch die am meisten überkauften und überverkauften Bedingungen. Mer
Pivot Points Pro
Tsvetan Tsvetanov
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf dem klassischen Pivot-Punkte-Konzept, kombiniert mit zusätzlichen Optimierungen und erweiterten Funktionen. Die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus werden unter Berücksichtigung der durchschnittlichen historischen Volatilität berechnet. Der hinzugefügte Multi-Symbol-Scanner ermöglicht es Ihnen, die besten Bedingungen und Handels-Setups zu erkennen. Sie können in Echtzeit die aktuelle Situation für alle Ihre Lieblingssymbole sehen und den Chart mit einem Klick auf
FX28 Trader
Tsvetan Tsvetanov
5 (1)
Utilitys
Vorstellung des FX28 Trader Dashboards – Ihr ultimativer Handelsmanager Entdecken Sie das volle Potenzial Ihrer Handelserfahrung mit dem FX28 Trader Dashboard, einem umfassenden und intuitiven Handelsmanager, der entwickelt wurde, um Ihren Forex-Handel auf ein neues Niveau zu heben. Ob Sie ein erfahrener Trader sind oder gerade erst Ihre finanzielle Reise beginnen – dieses leistungsstarke Tool ist darauf ausgerichtet, Ihre Handelsaktivitäten zu optimieren und Ihren Entscheidungsprozess zu verbe
Interactive RSI Matrix MT5
Tsvetan Tsvetanov
5 (1)
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt die aktuellen RSI-Werte für mehrere Symbole und mehrere Zeitrahmen an und ermöglicht es Ihnen, mit einem Klick direkt von der Matrix aus zwischen Zeitrahmen und Symbolen zu wechseln. Mit diesem Indikator können Sie eine große Anzahl von Symbolen über mehrere Zeitrahmen analysieren und die stärksten Trends in nur wenigen Sekunden erkennen. Merkmale Zeigt RSI-Werte für mehrere Symbole und Zeitrahmen gleichzeitig an. Farbige Zellen mit progressiver Farbintensität in Abhängig
FX28 Trader MT5
Tsvetan Tsvetanov
3 (1)
Utilitys
Vorstellung des FX28 Trader Dashboards – Ihr ultimativer Handelsmanager Entdecken Sie das volle Potenzial Ihrer Handelserfahrung mit dem FX28 Trader Dashboard, einem umfassenden und intuitiven Handelsmanager, der entwickelt wurde, um Ihren Forex-Handel auf ein neues Niveau zu heben. Ob Sie ein erfahrener Trader sind oder gerade erst Ihre finanzielle Reise beginnen – dieses leistungsstarke Tool ist darauf ausgerichtet, Ihre Handelsaktivitäten zu optimieren und Ihren Entscheidungsprozess zu verbe
Dynamic Fibonacci Grid
Tsvetan Tsvetanov
Utilitys
Einführung der neuesten Version des Dynamic Fibonacci Grid Dashboards für MT5. Jetzt mit zahlreichen neuen Funktionen ausgestattet, verwandelt dieses neue Dashboard Ihr Handelserlebnis und ermöglicht es Ihnen, den Markt und die Preisbewegungen aus einer völlig neuen Perspektive zu betrachten. Entdecken Sie neue Möglichkeiten durch gleichzeitige Analyse mehrerer Zeitrahmen und Symbole. Benutzerfreundliche Oberfläche für manuelles Trading und Positionsmanagement sowie erweiterte Möglichkeiten zur
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension