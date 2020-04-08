Aklamavo ADR

Este indicador es una sofisticada herramienta de MetaTrader 5 que calcula y muestra los niveles de rango medio diario (ADR) en su gráfico. Dibuja líneas horizontales que representan los rangos de movimiento de precios esperados basados en la volatilidad diaria histórica, ayudando a los operadores a identificar posibles objetivos diarios de máximos y mínimos.

ADR (Average Daily Range) = Diferencia media entre el máximo y el mínimo diarios durante un periodo determinado (por defecto: 14 días).

A diferencia del ATR, que incluye los intervalos entre días, el ADR se centra exclusivamente en el movimiento intradiario de los precios, por lo que resulta especialmente útil para:

  • Operadores diarios que planifican objetivos diarios

  • Swing traders que identifican patrones diarios de volatilidad

  • Dimensionamiento de posiciones basado en el movimiento diario esperado

1.Múltiples niveles ADR

  • ADR1: Rango diario esperado (1x ADR desde el cierre de ayer)

  • ADR2: Rango diario ampliado (2x ADR desde el cierre de ayer)

  • ADR3: Rango diario extremo (3x ADR desde el cierre de ayer)

Tanto si es un operador diario que busca objetivos diarios como si es un operador oscilante que evalúa la volatilidad, este indicador proporciona una visualización ADR de nivel profesional con las opciones de personalización necesarias para las estrategias de negociación modernas.

El indicador ADR mejorado de Aklamavo transforma un simple cálculo de rango diario en una completa herramienta de trading que proporciona:

  1. Claridad visual: Líneas horizontales limpias que muestran los rangos diarios esperados

  2. Flexibilidad: Múltiples niveles, colores y modos de extensión

  3. Fiabilidad: Gestión sólida de errores y actualizaciones eficaces

  4. Información práctica: Aplicaciones comerciales directas para varios estilos

Productos recomendados
Aklamavo Pivot Points
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si te gusta este producto, por favor dale una calificación de 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador calcula y dibuja los puntos pivote y los niveles de soporte/resistencia para los marcos temporales diario y semanal: Nivel pivote (central) Niveles de soporte S1, S2, S3 Niveles de resistencia R1, R2, R3 Permite mostrar pivotes diarios, semanales o de ambos tipos , ofreciendo a los operadores referencias visuales de posibles zonas de soporte/resistencia. Modo pivote: Elija qu
FREE
Signal Eskiya mt5
Vitalii Zakharuk
Indicadores
Signal Eskiya, además de las líneas de canal, refleja señales de entrada en forma de flechas. Las estrategias de negociación que utilizan el indicador de canal pertenecen a los métodos clásicos de análisis técnico, son fáciles de ejecutar y, por lo tanto, están disponibles incluso para principiantes. Los rangos de precios funcionan igual de bien en cualquier activo de negociación y marcos temporales, se pueden utilizar tanto de forma independiente como con la confirmación adicional de oscilador
Aklamavo ATR
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Este indicador es una herramienta versátil de MetaTrader 5 que calcula y muestra los niveles de Average True Range (ATR) en su gráfico. Dibuja líneas horizontales que representan niveles de precios basados en múltiplos de ATR desde el precio de apertura diario, ayudando a los operadores a identificar potenciales zonas de soporte y resistencia. 1. Múltiples niveles ATR ATR1 : Nivel ATR estándar (por defecto: 1x ATR) ATR2 : Nivel intermedio (por defecto: 2x ATR) ATR3 : Nivel extremo (por defecto:
FREE
FibExtender
Syed Oarasul Islam
Indicadores
Este indicador dibuja los niveles de extensión de Fibonacci de dos maneras diferentes. Puede seleccionar si desea dibujar los niveles de extensión de Fibonacci en base a su configuración de ZigZag favorita o puede dejar que el indicador dibuje el nivel de extensión de Fibonacci en base a un número determinado de barras o velas. También puede configurar la notificación móvil y de correo electrónico para sus niveles de extensión favoritos de forma individual. Con este indicador usted no tendrá que
Time Candle Suleiman
Suleiman Alhawamdah
5 (13)
Indicadores
Por favor, deje una reseña positiva. Nota importante: La imagen que se muestra en las capturas de pantalla es de mis indicadores, el indicador "Suleiman Levels" y el indicador "RSI Trend V", incluyendo, por supuesto, la "Vela de Tiempo" adjunta, que originalmente es parte del indicador integral para análisis avanzado y niveles exclusivos, "Suleiman Levels". Si le gusta, pruebe el indicador "RSI Trend V": https://www.mql5.com/en/market/product/132080 y si le gusta, pruebe el indicador "Suleiman
FREE
PRO Fibonacci Tool MT5
Samil Bozuyuk
Indicadores
El indicador es la forma avanzada de la herramienta estándar de Fibonacci de MetaTrader 4. Es único y muy razonable para los comerciantes serios de Fibonacci. Características principales Dibujo de los niveles de retroceso y expansión de Fibonacci en pocos segundos mediante el uso de teclas de acceso rápido. Ajuste automático de los niveles de retroceso una vez que el mercado hace nuevos máximos/mínimos. Posibilidad de editar/eliminar cualquier nivel de retroceso y expansión en el gráfico. Ajuste
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Indicadores
Desarrollo de la versión previa del indicador ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - indicador ZigZag estándar modificado con información añadida sobre la longitud de onda en puntos, niveles, y diferentes lógicas de alertas Mejoras generales: Adaptación del código para MetaTrader 5 Optimizada la operación con objetos gráficos Novedades: Niveles horizontales en los extremos Selección del tipo de niveles: horizontal/rayos/segmentos Filtro de niveles líquidos (no rotos por el precio) Buffer para r
FREE
ProfitOnFibonacci
Matus German
Indicadores
versión mql4: https: //www.mql5.com/en/market/product/44606 Sencillo indicador para calcular el beneficio en los niveles de retroceso de fibonacci con tamaño de lote fijo, o calcular el tamaño de lote en los niveles de fibonacci con beneficio fijo. Añadir al gráfico y mover la línea de tendencia para establecer los niveles de retroceso de fibonacci. Funciona de forma similar al estudio de la línea de retroceso de fibonacci por defecto en Metatrader . Entradas Fijo - seleccione que valor será fij
Historical Pivot Zones MT5
Luke Anthony Caras
Indicadores
Zonas de Pivote Histórico - Indicador Fibonacci MT5 Dibuja automáticamente zonas de retroceso y proyección de Fibonacci basadas en pivotes históricos de precios. Este indicador MT5 selecciona inteligentemente puntos pivote de diferentes marcos temporales (rangos semanales, mensuales o de 6 meses) y crea zonas visuales de Fibonacci alrededor de niveles clave. Las características incluyen: Selección inteligente del modo - Se ajusta automáticamente en función del marco temporal de su gráfico Zo
Fibonacci On Time
Matus German
Indicadores
Simple indicador para calcular los niveles de retroceso de fibonacci en el tiempo. Añadir al gráfico y mover la línea de tendencia para establecer los niveles de retroceso de fibonacci. Entradas Niveles - niveles para los que calcular los valores, separados por espacio, por defecto son los niveles de fibonacci Show time - si es true, se mostrará la hora en los niveles Mostrar fecha - si es verdadero, la fecha será mostrada en los niveles Mostrar nivel fibonacci - si es true, se mostrará el valor
FREE
Bar Sequential
Maximiliano Frisione Figueroa
Indicadores
Este indicador puede ayudarte a identificar claramente cambios de tendencia en mercados alcistas como bajistas. El indicador compara el precio de cierre de la última vela y con el precio de cierre de la vela de "X" periodos anteriores (parámetro de entrada). En una tendencia alcista, se traza un número inicial '1' si una vela cierra más alto que el cierre de una vela hace X periodos.   En una tendencia bajista, se traza un número inicial '1' si una vela cierra por debajo del cierre de una vela h
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
DFG Chart
Tsvetan Tsvetanov
Indicadores
El indicador de gráfico DFG muestra los niveles DFG históricos utilizados en el panel DFG. Estos niveles se generan dinámicamente utilizando medias móviles y relaciones de Fibonacci. Las bandas de Fibonacci se ajustan automáticamente para reflejar los cambios en el rango de precios y la dirección de la tendencia. El indicador también cuenta con botones para seleccionar el símbolo del gráfico y el marco temporal, junto con una amplia gama de opciones de personalización. Características principale
FREE
Liquidity Map
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Mapa de liquidez Visión general El indicador Mapa de Liquidez es una herramienta de visualización avanzada basada en los conceptos de ICT Smart Money . Identifica automáticamente las Zonas de Compra , las Zonas de Venta y los Niveles de Liquidez diarios, mostrando dónde es probable que el precio revierta o continúe basándose en el flujo de órdenes institucionales. Calcula los niveles clave de la sesión diaria -como el máximo, el mínimo y el punto medio del día anterior- y, a continuación, obtien
JCAutoFibo
Hai Dong Zhang
3.67 (3)
Indicadores
JCAutoFibonacci Trazado automático simplificado y tradicional de Fibonacci 1.Zigzag 3 ondas, grandes, pequeñas y medianas tres ondas representan la tendencia del mercado, la tendencia y la ondulación, respectivamente, realizado con diferentes parámetros. Utilice la función personalizada para obtener los puntos altos y bajos de las tres ondas, y utilizar los puntos altos y bajos recientes como el precio de trazado y el tiempo. 2.Fibonacci, la línea de la sección áurea, línea horizontal relación 0
FREE
Ultimate Pivot Points
Abbas Shojaee
Indicadores
### Indicador Ultimate Pivot Levels para MetaTrader 5 Ultimate_Pivot_Levels es una herramienta versátil diseñada para mejorar su experiencia de trading al trazar con precisión los niveles de pivote en sus gráficos. Permite ingresar sus valores deseados manualmente o utilizar métodos de cálculo de pivotes bien conocidos para crear niveles de pivote. Dibuja los niveles en el fondo y le permite personalizar los niveles, el tamaño y los colores de las áreas, y mantiene sus ajustes mientras extiende
FREE
Auto Trend Lines Indicator MT5
Muhammad Talha
Indicadores
Libere todo el potencial de su indicador Pro Thunder V9 con nuestro nuevo y revolucionario plugin: ¡Líneas de Tendencia Automáticas! ¿Está buscando una ventaja competitiva en el dinámico mercado actual? No busque más. Con Auto Trend Lines, puede aprovechar el poder del análisis preciso de las tendencias del mercado para tomar decisiones de trading informadas. Este innovador plugin se integra perfectamente con su indicador Pro Thunder V9, proporcionándole datos de tendencias en tiempo real y seña
FREE
ArcTracer
Syed Oarasul Islam
Indicadores
Este indicador dibuja niveles de arco de Fibonacci de dos maneras diferentes. Puede seleccionar si desea dibujar los niveles de arco de Fibonacci sobre la base de su configuración favorita ZigZag o puede dejar que el indicador para dibujar los niveles de arco sobre la base de un número determinado de barras o velas. También puede configurar la notificación móvil y correo electrónico para sus niveles de arco favorito de forma individual. Con este indicador usted no tendrá que sentirse solo como e
AutoChannels
Thekeunpie
Indicadores
¿"Dibujo manual de canales"? Ya no. Deje que la estructura del mercado se revele automáticamente". "Siga las zonas de precios a largo plazo 24/7, en tiempo real". Puntos débiles de los operadores reales Identificar puntos de pivote manualmente requiere mucho tiempo y esfuerzo Difícil adaptarse a la alta volatilidad y localizar canales fiables Ideas para copiar "Los mercados nunca duermen. Por qué debería parar tu análisis?". "Decenas de activos al día: ¿cómo sigues el ritmo?". Reclamación
Spider ZIGZAG
Mustafa Abdulnasser Yousif Abdulnasser
5 (2)
Indicadores
El ZIGZAG Araña es un algoritmo para determinar lo crítico que es el pico actual extendiendo varias líneas con diferentes parámetros en lugar de una línea entre cada 2 picos. 1. Cuantas más líneas de zigzag se encuentren en un pico , mayor será la probabilidad de que el mercado vaya a una corrección o cambie de dirección. 2. Por lo general, cuando 3-4 líneas de zigzag se encuentran en un pico, el mercado entra en un período de corrección, esto no sucede al instante, puede tomar algún tiempo. 3.
FREE
Bollinger Bands Advanced Edition For 5
Kaijun Wang
4.4 (5)
Indicadores
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Bandas de Bollinger avanzadas: 1. El riel de Bollinger cambiará de color con la dirección "
FREE
Advance pivot point with clustered price
Oyinemomoemi Emeledor
Indicadores
Este indicador es un **Identificador de Zona de Pivote-Confluencia** que se centra exclusivamente en identificar niveles clave de soporte y resistencia donde los grupos de precios se alinean con puntos de pivote clásicos. Esto es lo que hace ## Funciones principales ** Detección de Confluencia de Pivote** : - Sólo muestra las zonas de precios que se alinean con los niveles de puntos de pivote clásicos (R1, R2, R3, S1, S2, S3). - **Excluye el punto pivote principal** - se centra sólo en los ni
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Asesores Expertos
Babel asistente 1 El robot "Babel_assistant_1" de MT5 utiliza el indicador ZigZag para generar niveles Fibonacci en los periodos M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 de los gráficos , calcula la fuerza de las tendencias para comprar y vender. Abre una posición con "Lote para abrir una posición" si se supera el nivel de tendencia especificado 4,925. A continuación, Babel coloca órdenes pendientes en algunos niveles de Fibonacci y coloca Stop Loss y Take Profit especificados. La pantalla muestra los resul
FREE
Dynamic Fibo Retracement
Vinutthapon Bumroong
Indicadores
Nombre: Retroceso dinámico de Fibo Descripción breve: Una herramienta inteligente que automatiza el trazado de los niveles de retroceso de Fibonacci para ayudarle a identificar sin esfuerzo posibles zonas clave de soporte y resistencia. Descripción completa: ¿Cansado de trazar manualmente líneas de Fibonacci para cada nueva oscilación del mercado? El indicador Dynamic Fibo Retracement automatiza este proceso crucial para usted. Escanea inteligentemente un número de barras pasadas definido por el
FREE
Auto Fib Retracements
Ross Adam Langlands Nelson
4.2 (5)
Indicadores
Indicador automático de línea de retroceso de Fibonacci. Este indicador toma la tendencia actual y, si es posible, traza líneas de retroceso de Fibonacci desde la oscilación hasta el precio actual. Los niveles de Fibonacci utilizados son: 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%, 100%. Este indicador funciona para todos los gráficos en todos los plazos. Los niveles de Fibonacci también se registran en buffers para su uso por otros robots de trading. Cualquier comentario, preocupación o requisito de c
FREE
Modify and update SL or TP
Hossam Mohamed Sayed Sayed Ebid
Utilidades
El EA de Ajuste Manual de SL/TP agiliza su gestión de riesgo permitiéndole especificar manualmente nuevos niveles de precio de SL y TP para sus posiciones abiertas. Los Niveles son valores de Precio y NO son pips o puntos de distancia de los Niveles de Entrada. El EA valida automáticamente sus entradas frente a los requisitos de nivel de stop del broker (distancia mínima) para evitar rechazos de ajuste de órdenes. Ofrece opciones de filtrado para que pueda elegir aplicar ajustes sólo a las órden
FREE
MT5 Support Resistance
Agus Santoso
Indicadores
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/157679 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/157680 Soporte y Resistencia — Niveles Inteligentes de Estructura de Mercado Un indicador de Soporte y Resistencia claro, inteligente y altamente confiable, diseñado para traders profesionales y sistemas automatizados. Soporte y Resistencia está diseñado para detectar niveles reales del mercado mediante un algoritmo de agrupamiento avanzado que combina fractales, segmentación de pre
Mean Reversion Supply Demand MT5
Young Ho Seo
2 (1)
Indicadores
Indicador de Reversión Media Oferta Demanda Mean Reversion Supply Demand es el indicador para detectar la zona importante de oferta y demanda en su gráfico. El concepto de negociación de oferta y demanda se basa en el desajuste cuantitativo entre los volúmenes de compra y venta en el mercado financiero. Normalmente, la zona de oferta y demanda sirve para predecir el punto de inflexión. El patrón de onda, para que cualquier zona de oferta y demanda funcione como una operación exitosa, parece que
FIBO Trend PRO mt5
Evgenii Aksenov
4.5 (2)
Indicadores
El indicador le permite determinar instantáneamente la tendencia actual por color y niveles de Fibonacci. El panel HTF muestra la tendencia actual de los períodos más altos, lo que ayuda a determinar la fuerza de la tendencia. Operar en la tendencia al cambiar el color de las velas o operar en contra de la tendencia cuando el precio rompe los niveles extremos del indicador FIBO Trend PRO Ventajas de FIBO Trend PRO: El indicador nunca vuelve a pintar ni cambia sus valores Muy fácil de usar e int
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Panel Profesional ATR Multitemporal para Scalping y Swing Trading en Oro Gold Entry Sniper es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para dar señales de compra/venta precisas en XAUUSD y otros símbolos, usando lógica de Trailing Stop ATR y análisis multitemporal . Ideal para scalpers y traders de medio plazo. Características y Ventajas Clave Análisis Multitemporal – Visualiza la tendencia en M1, M5, M15 en un solo panel. Trailing Stop Basado en ATR – Ajuste dinámico
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Zonas de Soporte y Resistencia con Precisión Excepcional para Todos los Mercados Resumen Rápido ¿Busca una manera confiable de identificar niveles de soporte y resistencia en cualquier mercado — ya sean divisas, índices, acciones o materias primas? FX Levels combina el método tradicional “Lighthouse” con un enfoque dinámico vanguardista, ofreciendo una precisión casi universal. Gracias a nuestra experiencia real con brokers y a las actualizaciones automáticas diarias más las de tiem
Otros productos de este autor
Aklamavo HTF Candles with ICT FVG
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si te gusta este producto, por favor dale una calificación de 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador proyecta velas de plazos superiores (HTF) en el gráfico actual y, opcionalmente, muestra sus líneas OHLC y las brechas de valor razonable (FVG) utilizando la lógica de 3 velas de ICT. Proyecta múltiples velas de plazos superiores. Conserva con precisión la OHLC de HTF en cualquier plazo inferior. Permite ajustar el espaciado entre las velas proyectadas. Muestra opcionalmente
FREE
Aklamavo Candle Range Premium Discount
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si te gusta este producto, por favor dale una calificación de 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador dibuja las zonas de prima y descuento de una sola vela de cualquier marco temporal en su gráfico. Usted elige qué vela (actual o anterior) usando CandleOffset, y el indicador recupera automáticamente el máximo, mínimo y punto medio de esa vela. A continuación, muestra visualmente: Zona Premium (50% superior) Un rectángulo sombreado desde el punto medio de la vela hasta el má
FREE
Aklamavo Inside and Outside Bars
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si te gusta este producto, por favor dale una calificación de 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Barra interior: Una vela que está completamente contenida dentro del rango alto-bajo de la vela anterior Barra Exterior: Una vela que envuelve completamente el rango alto-bajo de la vela anterior (también llamada "Barra Envolvente"). Barra interior Señales de consolidación : Indica indecisión/compresión del mercado Breakout Setup : A menudo precede a movimientos significativos del precio P
FREE
Aklamavo ICT FVGs
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si te gusta este producto, por favor, dale una calificación de 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador identifica y muestra Fair Value Gaps (FVG) en los gráficos de precios. Fair Value Gaps son zonas de precios donde hay un desequilibrio significativo entre la presión de compra y venta, creando "huecos" en la acción del precio. El indicador detecta dos tipos y cuándo se mitigan (tocan): FVG alcista: Cuando el mínimo de una vela está por encima del máximo de una vela dos peri
FREE
Aklamavo Pivot Points
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si te gusta este producto, por favor dale una calificación de 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador calcula y dibuja los puntos pivote y los niveles de soporte/resistencia para los marcos temporales diario y semanal: Nivel pivote (central) Niveles de soporte S1, S2, S3 Niveles de resistencia R1, R2, R3 Permite mostrar pivotes diarios, semanales o de ambos tipos , ofreciendo a los operadores referencias visuales de posibles zonas de soporte/resistencia. Modo pivote: Elija qu
FREE
Aklamavo ICT Central Bank Dealing Range
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Se trata de un motor CBDR extremadamente limpio, eficiente y bien diseñado. Calcula el rango de los distribuidores del banco central de ICT (CBDR). Utilizando sólo los cuerpos de las velas - NO las mechas (estructura abierto-cerrado). Para una ventana de tiempo definida (por ejemplo, 00:00-05:00 Nueva York). Para cada día pasado y también para hoy en tiempo real. Dibuja lo siguiente en el gráfico: Un rectángulo que muestra todo el rango del cuerpo CBDR La línea CBDR High (cuerpo superior) La lí
FREE
Aklamavo ICT KillZones
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Este indicador de MetaTrader 5 traza los marcadores de sesión ICT Killzone en el gráfico mediante líneas verticales . Traza las horas de inicio y fin de tres sesiones de negociación institucionales -Asia , Londres y Nueva York- para un número definido por el usuario de días históricos recientes. No se utilizan buffers ni trazados; en su lugar, el indicador se basa totalmente en objetos del gráfico (OBJ_VLINE) . 1. 1 . Entradas y parámetros El indicador permite una personalización completa de ca
FREE
Aklamavo Quarterly Open
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si le gusta este producto, por favor, valórelo con 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador traza líneas de tendencia horizontales en el precio de apertura de cada trimestre (Q1-Q4) en el gráfico. Estas líneas representan visualmente los niveles de apertura trimestrales del año en curso, que los operadores suelen utilizar como soporte/resistencia o puntos de referencia. Traza automáticamente los niveles de apertura Q1-Q4 como líneas de tendencia en el gráfico. Las líneas son di
FREE
Aklamavo ICT Silver Bullet Zones
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si le gusta este producto, por favor, valórelo con 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador dibuja líneas verticales que marcan las principales sesiones de negociación de Forex (Asia, Londres, Nueva York) para un número configurable de días anteriores. Estas líneas "Silver Bullet" ayudan a los operadores a visualizar rápidamente las horas de inicio y fin de sesión en el gráfico. DíasParaMostrar: Cuántas líneas de sesión de días anteriores mostrar. Colores de sesión: Colores de
FREE
Aklamavo Trading Sessions
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Este indicador ForexTrading Sessions es una potente herramienta visual para MetaTrader 5 que resalta las tres principales sesiones de negociación de divisas (Asia, Londres y Nueva York) en su gráfico con la línea media asiática. 1. Visualización de la sesión de negociación Sesión Asiática : 00:00 - 09:00 GMT (color azul/acuático) Sesión de Londres : 08:00 - 17:00 GMT (color magenta) Sesión de Nueva York : 13:00 - 22:00 GMT (color naranja) 2. Adaptación de la zona horaria La entrada TimeZoneShift
FREE
Aklamavo Previous Year High and Low
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si le gusta este producto, valórelo con 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador traza líneas horizontales en el gráfico que representan los precios máximos y mínimos del año anterior . Estos niveles se utilizan ampliamente en el análisis técnico como referencias principales de soporte/resistencia. Identifica automáticamente el máximo y el mínimo del año anterior . Traza líneas horizontales en el gráfico en estos niveles. Color, anchura y estilo de las líneas personalizables.
FREE
Aklamavo ATR
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Este indicador es una herramienta versátil de MetaTrader 5 que calcula y muestra los niveles de Average True Range (ATR) en su gráfico. Dibuja líneas horizontales que representan niveles de precios basados en múltiplos de ATR desde el precio de apertura diario, ayudando a los operadores a identificar potenciales zonas de soporte y resistencia. 1. Múltiples niveles ATR ATR1 : Nivel ATR estándar (por defecto: 1x ATR) ATR2 : Nivel intermedio (por defecto: 2x ATR) ATR3 : Nivel extremo (por defecto:
FREE
Aklamavo Dynamic News Calendar MT5
Sylvester Aklamavo
Indicadores
h ttps://youtu.be /rWOUHaaBMMM El indicador lee el calendario económico incorporado de MT5 y organiza los eventos en tres carriles horizontales : Eventos de alto impacto (rojo) Eventos de impacto medio (naranja) Eventos de bajo impacto (gris ) (opcional) Cada línea se desplaza horizontalmente por el gráfico como un teletipo. Puede elegir si desea mostrarlos o no: Sólo los eventos de hoy O todos los eventos de la semana en curso Este es un tablero fundamental completo para MT5. Le ofrece: Despl
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario