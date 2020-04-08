Aklamavo ADR

Este indicador es una sofisticada herramienta de MetaTrader 5 que calcula y muestra los niveles de rango medio diario (ADR) en su gráfico. Dibuja líneas horizontales que representan los rangos de movimiento de precios esperados basados en la volatilidad diaria histórica, ayudando a los operadores a identificar posibles objetivos diarios de máximos y mínimos.

ADR (Average Daily Range) = Diferencia media entre el máximo y el mínimo diarios durante un periodo determinado (por defecto: 14 días).

A diferencia del ATR, que incluye los intervalos entre días, el ADR se centra exclusivamente en el movimiento intradiario de los precios, por lo que resulta especialmente útil para:

Operadores diarios que planifican objetivos diarios

Swing traders que identifican patrones diarios de volatilidad

Dimensionamiento de posiciones basado en el movimiento diario esperado