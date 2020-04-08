Aklamavo ADR
- Indicadores
- Sylvester Aklamavo
- Versión: 1.0
Este indicador es una sofisticada herramienta de MetaTrader 5 que calcula y muestra los niveles de rango medio diario (ADR) en su gráfico. Dibuja líneas horizontales que representan los rangos de movimiento de precios esperados basados en la volatilidad diaria histórica, ayudando a los operadores a identificar posibles objetivos diarios de máximos y mínimos.
ADR (Average Daily Range) = Diferencia media entre el máximo y el mínimo diarios durante un periodo determinado (por defecto: 14 días).
A diferencia del ATR, que incluye los intervalos entre días, el ADR se centra exclusivamente en el movimiento intradiario de los precios, por lo que resulta especialmente útil para:
-
Operadores diarios que planifican objetivos diarios
-
Swing traders que identifican patrones diarios de volatilidad
-
Dimensionamiento de posiciones basado en el movimiento diario esperado
1.Múltiples niveles ADR
-
ADR1: Rango diario esperado (1x ADR desde el cierre de ayer)
-
ADR2: Rango diario ampliado (2x ADR desde el cierre de ayer)
-
ADR3: Rango diario extremo (3x ADR desde el cierre de ayer)
Tanto si es un operador diario que busca objetivos diarios como si es un operador oscilante que evalúa la volatilidad, este indicador proporciona una visualización ADR de nivel profesional con las opciones de personalización necesarias para las estrategias de negociación modernas.
El indicador ADR mejorado de Aklamavo transforma un simple cálculo de rango diario en una completa herramienta de trading que proporciona:
-
Claridad visual: Líneas horizontales limpias que muestran los rangos diarios esperados
-
Flexibilidad: Múltiples niveles, colores y modos de extensión
-
Fiabilidad: Gestión sólida de errores y actualizaciones eficaces
-
Información práctica: Aplicaciones comerciales directas para varios estilos