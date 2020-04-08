Aklamavo ATR

Esteindicador es una herramienta versátil de MetaTrader 5 que calcula y muestra los niveles de Average True Range (ATR) en su gráfico. Dibuja líneas horizontales que representan niveles de precios basados en múltiplos de ATR desde el precio de apertura diario, ayudando a los operadores a identificar potenciales zonas de soporte y resistencia.

1.Múltiples niveles ATR

  • ATR1: Nivel ATR estándar (por defecto: 1x ATR)

  • ATR2: Nivel intermedio (por defecto: 2x ATR)

  • ATR3: Nivel extremo (por defecto: 3x ATR)

  • Cada nivel muestra las líneas de precio superior (High) e inferior (Low)

2.Ajustes personalizables

  • Periodo ATR: Periodo de cálculo ajustable (por defecto: 14 días)

  • Conmutación individual: Activa/desactiva cada nivel de ATR de forma independiente

  • Multiplicadores personalizados: Establezca cualquier multiplicador para cada nivel de ATR (por ejemplo, 1.5x, 2.5x, 4x)


3.Personalización visual

  • Control de color: Colores separados para las líneas alta y baja de cada nivel ATR

  • Estilo de línea: Elija entre varios estilos de línea (discontinua, sólida, punteada, etc.)

  • Ancho de línea: Grosor de línea ajustable

  • Etiquetas: Etiquetas de precio opcionales para cada nivel con tamaño de fuente ajustable

4.Modos de extensión flexibles

El indicador ofrece tres modos de mostrar las líneas:

A. Extensión diaria

  • Las líneas se extienden sólo para el día de negociación actual

  • Ideal para: Operadores intradía que se centran en la acción del precio de hoy

  • Rango temporal: Desde la apertura del mercado de hoy hasta el cierre del mercado de hoy.

B. Extensión semanal ( por defecto)

  • Las líneas se extienden a lo largo de toda la semana de negociación

  • Ideal para: Swing traders y análisis semanal

  • Rango temporal: Lunes 00:00 a viernes 23:59

C. Extensión del gráfico

  • Las líneas se extienden por todo el gráfico visible

  • Ideal para: Análisis a largo plazo y contexto histórico

  • Rango temporal: Desde la primera hasta la última barra visible

  • Se ajusta automáticamente al desplazar o ampliar el gráfico

Cómo funciona

Cálculo

  1. Valor ATR: Calcula el Average True Range de 14 días utilizando datos diarios

  2. Apertura diaria: Utiliza el precio de apertura de hoy como referencia.

  3. Cálculo de niveles:

    • Niveles superiores = Apertura diaria + (ATR × Multiplicador)

    • Niveles Inferiores = Apertura Diaria - (ATR × Multiplicador)

Ejemplo

Si la apertura de hoy es de 100 $ y el ATR es de 5 $:

  • ATR1 Máximo = 105 $, ATR1 Mínimo = 95 $.

  • ATR2 Máximo = 110 $, ATR2 Mínimo = 90 $.

  • ATR3 Máximo = 115 $, ATR3 Mínimo = 85 $.

Aplicaciones prácticas

1.Operaciones basadas en la volatilidad

  • Operaciones de ruptura: Entrar en operaciones cuando el precio rompe los niveles de ATR

  • Trading de Rango: Desvanecer movimientos a niveles extremos de ATR (ATR3)

  • Colocación de Stop: Utilice los niveles ATR para la colocación dinámica de stop-loss

2.Gestión del riesgo

  • Tamaño de la posición: Ajuste el tamaño de la posición en función de la volatilidad actual (valor ATR)

  • Objetivos de beneficios: Establezca objetivos en niveles ATR posteriores

  • Soporte/Resistencia: Utilice los niveles de ATR como zonas dinámicas de soporte/resistencia

3.Contexto del mercado

  • Evaluación de la volatilidad: ATR más alto = niveles más amplios = mercado más volátil

  • Análisis diario vs semanal: Compara los movimientos intradía con los rangos de volatilidad diarios/semanales.

Instalación y configuración

  1. Copie el archivo .mq5 a su carpeta de Indicadores MT5

  2. Compile el indicador en MetaEditor (F7)

  3. Adjúntelo a su gráfico desde la ventana del Navegador

  4. Configure los ajustes de acuerdo a su estilo de negociación

Configuración recomendada

Para operadores diarios

  • Modo de extensión: Diario

  • Mostrar: ATR1 Y ATR2

  • Multiplicadores: 1.0, 2.0

  • Colores: Colores brillantes y contrastados

Para Swing Traders

  • Modo de extensión: Semanal

  • Mostrar: ATR1, ATR2, ATR3

  • Multiplicadores: 1.0, 2.0, 3.0

  • Colores: Distintos colores para cada nivel

Para análisis a largo plazo

  • Modo de extensión: Gráfico

  • Mostrar: ATR3 (para niveles extremos)

  • Multiplicadores: 3.0 o superior

  • Estilo de línea: Sólido

Ventajas

  1. Actualizaciones automáticas: Los niveles se recalculan automáticamente cada nuevo día de negociación

  2. Visualización limpia: Líneas horizontales con etiquetas opcionales

  3. Configuración flexible: Se adapta a cualquier estilo de negociación o marco temporal

  4. Sin repintado: Los niveles se fijan para cada día de negociación

  5. Uso eficiente de los recursos: Cálculo y dibujo ligeros

Limitaciones

  1. Base diaria: Utiliza el cálculo ATR diario, independientemente del marco temporal del gráfico

  2. Niveles históricos: Sólo muestra los niveles del día actual, no los de días anteriores

  3. Apertura fija: Se basa en el precio de apertura diario, no se ajusta intradía.

Consejos para obtener mejores resultados

  1. Combine con otros indicadores: Utilícelo con indicadores de tendencia, medias móviles o volumen.

  2. Conocimiento del marco temporal: Recuerde que el ATR se calcula sobre datos diarios

  3. Condiciones del mercado: Funciona mejor en mercados que oscilan o tienden con clara volatilidad.

  4. Ajuste en función de las noticias: Considere la posibilidad de ampliar las paradas cuando se produzcan noticias importantes

Este indicador proporciona una forma limpia y personalizable de visualizar los niveles de precios basados en la volatilidad, ayudando a los operadores a tomar decisiones más informadas basadas en la volatilidad del mercado en lugar de en un punto de precio arbitrario.


Productos recomendados
Fibonacci Alerts
Efren Hernandez Partida
Indicadores
Fibonacci alerts es un indicador que envia una alerta y una notificacion al celular cuando el precio llega a un nivel de fibonacci, es posible escoger el nivel donde se activara la alerta.  funciona en todos los mercados y en todas las temporalidades, tambien incluye una herramienta de gestion del riesgo   Caracteristicas:  -Funciona en todos los mercados y temporalidades. - Se puede poner en varios graficos al mismo tiempo. - Se puede seleccionar el nivel de fibonacci.  - Incluye una herramient
React Fibonacci Chart
Kim Yonghwa
4.75 (12)
Indicadores
Funciones Indicador para el Trading de Retroceso de Fibonacci Se dibuja un gráfico de Fibonacci basado en la barra previa seleccionada entre 1H, 4H, 1D y 1W. Cuando el precio del mercado toca el nivel de Fibonacci, cambia el color y se muestra la hora del toque. El gráfico de Fibonacci se dibuja en los niveles -23.6, 0, 23.6, 38.2, 50, 61.8, 76.4, 100 y 123.6, y el gráfico se refresca cuando se actualiza la barra. Variables Marco de tiempo: Se dibuja un gráfico de Fibonacci con el marco de t
FREE
Level Fisher
Bahadir Hayiroglu
Indicadores
Con indicador de nivel Fisher. Muchos ajustes pueden ser cambiados por el usuario, indicador creado con cálculo original. Puede ajustar los niveles creados de acuerdo a sí mismo y proporcionar indicadores más estables. Qué es el indicador de Fisher: Transforma los datos que normalmente no muestran una distribución normal, como los precios de mercado. En esencia, la transformación ayuda a identificar mejor los retrocesos de los precios en un gráfico haciendo que las oscilaciones máximas sean aco
FREE
Graphic Alignment Context
Ricardo Alexandre Laurentino
Indicadores
El Indicador Técnico de Contexto de Alineación Gráfica (GAC) mide la diferencia vertical del precio medio simple de un instrumento financiero en el contexto de tres marcos temporales diferentes determinados por un número definido de barras o velas (periodos) para determinar la fuerza de la tendencia de compra o venta. venta. Los precios medios ascendentes indican fuerza de Compra (1), los precios medios descendentes indican fuerza de Venta (-1) y cualquier escenario distinto de las dos condicio
FREE
JCAutoFibo
Hai Dong Zhang
3.67 (3)
Indicadores
JCAutoFibonacci Trazado automático simplificado y tradicional de Fibonacci 1.Zigzag 3 ondas, grandes, pequeñas y medianas tres ondas representan la tendencia del mercado, la tendencia y la ondulación, respectivamente, realizado con diferentes parámetros. Utilice la función personalizada para obtener los puntos altos y bajos de las tres ondas, y utilizar los puntos altos y bajos recientes como el precio de trazado y el tiempo. 2.Fibonacci, la línea de la sección áurea, línea horizontal relación 0
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
Smart Flow Bands
Mohamad Sami Taleb
Indicadores
Cómo funciona la señal de venta 1. Condición de la banda de Bollinger La vela actual debe cerrar en o por encima de la banda superior de Bollinger . Esto indica posibles condiciones de sobrecompra . 2. Confirmación OBV (On Balance Volume) OBV debe estar cayendo → OBV_now < OBV_prev . Confirmación más fuerte: OBV decreciente durante 2-3 barras consecutivas. Esto muestra que la presión compradora se está debilitando . 3. Filtro ATR (Average True Range) El ATR actual debe estar por debajo de su med
FREE
Advance pivot point with clustered price
Oyinemomoemi Emeledor
Indicadores
Este indicador es un **Identificador de Zona de Pivote-Confluencia** que se centra exclusivamente en identificar niveles clave de soporte y resistencia donde los grupos de precios se alinean con puntos de pivote clásicos. Esto es lo que hace ## Funciones principales ** Detección de Confluencia de Pivote** : - Sólo muestra las zonas de precios que se alinean con los niveles de puntos de pivote clásicos (R1, R2, R3, S1, S2, S3). - **Excluye el punto pivote principal** - se centra sólo en los ni
FREE
Analysis Professor
Israr Hussain Shah
Indicadores
FiboPivot Dashboard - Indicador profesional de punto de giro Qué hace FiboPivot Dashboard es una potente herramienta de análisis técnico que calcula y muestra automáticamente los puntos de pivote basados en Fibonacci en su gráfico. Identifica niveles clave de soporte y resistencia basados en la acción del precio del día anterior, ayudando a los operadores a anticipar posibles puntos de reversión de precios y niveles de ruptura. Cómo utilizarlo 1. **Instalar y aplicar**: Simplemente conecte
FREE
OA SnR Power MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Descripción general OA SnR Power es una herramienta poderosa diseñada para ayudar a los traders a identificar y evaluar la fortaleza de los niveles de soporte y resistencia. Al incorporar factores clave como el volumen de operaciones, la frecuencia de rebote y el recuento de pruebas, es
FREE
Aklamavo Quarterly Open
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si le gusta este producto, por favor, valórelo con 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador traza líneas de tendencia horizontales en el precio de apertura de cada trimestre (Q1-Q4) en el gráfico. Estas líneas representan visualmente los niveles de apertura trimestrales del año en curso, que los operadores suelen utilizar como soporte/resistencia o puntos de referencia. Traza automáticamente los niveles de apertura Q1-Q4 como líneas de tendencia en el gráfico. Las líneas son di
FREE
Fibonacci Bollinger Bands
Quang Huy Quach
Indicadores
Indicador Fibonacci Bollinger Bands (FBB) - Manual del usuario 1. Introducción Las Bandas de Fibonacci Bollinger (FBB) es un indicador de análisis técnico que combina tres herramientas: Las bandas de Bollinger , las relaciones de Fibonacci y la media móvil ponderada por volumen (VWMA) . El propósito de este indicador es proporcionar una visión multidimensional del mercado ayudando a identificar: Zonas dinámicas de soporte y resistencia. La tendencia general del mercado. Niveles de volatilidad y
FREE
Raymond Cloudy Day
The Hung Ngo
5 (3)
Indicadores
Raymond Cloudy Day Indicador para MT5 - Pivote basado en la reversión y los niveles de tendencia Raymond Cloudy Day Indicator es un indicador de nivel basado en pivotes para MetaTrader 5 (MT5). Fue desarrollado por Ngo The Hung basado en la idea original de Raymond y está diseñado para dar una visión estructurada de las posibles zonas de reversión, extensiones de tendencia y niveles de soporte / resistencia directamente en el gráfico. La configuración predeterminada está optimizada para XAUUSD e
FREE
Auto Fib Retracements
Ross Adam Langlands Nelson
4.2 (5)
Indicadores
Indicador automático de línea de retroceso de Fibonacci. Este indicador toma la tendencia actual y, si es posible, traza líneas de retroceso de Fibonacci desde la oscilación hasta el precio actual. Los niveles de Fibonacci utilizados son: 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%, 100%. Este indicador funciona para todos los gráficos en todos los plazos. Los niveles de Fibonacci también se registran en buffers para su uso por otros robots de trading. Cualquier comentario, preocupación o requisito de c
FREE
Best Linear Regression Trending
Manh Toan Do
5 (1)
Indicadores
El indicador de tendencia de regresión lineal analiza las tendencias de los precios trazando un canal de regresión lineal basado en parámetros definidos por el usuario, como la fuente (por ejemplo, los precios de cierre), la longitud del canal y el multiplicador de desviación. Cómo funciona: - El indicador calcula una línea de regresión lineal sobre la longitud especificada, formando un canal con límites superior e inferior compensados por el valor de desviación. - Detecta las rupturas de prec
FREE
Auto Fibo Retracement MT5
Nguyen Tuan Son
5 (10)
Indicadores
Auto Fibonacci Retracement Indicator - Flexible y fiable Este no es sólo otro indicador Auto Fibonacci Retracement. Es una de las herramientas más flexibles y fiables disponibles . Si le resulta útil, por favor considere dejar una reseña o comentario - ¡sus comentarios significan mucho! Echa un vistazo a mis otras herramientas útiles a continuación: Smart Alert Manager - Configura alertas avanzadas y envíalas a Móvil, Telegram, Discord, Webhook... Timeframes Trend Scanner - Escanea la tendencia
FREE
SmartTrendMA
Jhones Jorente Garcia
Indicadores
SmartTrendMA ha sido diseñado para identificar mejor las zonas alcistas, bajistas y de consolidación, el azul alcista, el rojo bajista y el blanco consolidación le ayudarán a identificar mejor la tendencia. Los parámetros se pueden ajustar de acuerdo a su preferencia en términos de color, ya que cada par de divisas tiene un color diferente, y también puede cambiar el período, exponencial o simple si lo desea.
CandleBot
Mithlesh Kumar Mandal
Utilidades
Presentando CandleBot - Tu Herramienta Definitiva y Gratuita para Identificar y Operar con Patrones de Velas! Con CandleBot, aprovecha la ventaja en los mercados reconociendo fácilmente señales alcistas y bajistas de engullimiento, estrellas de la mañana y de la tarde, y patrones de martillo. Los patrones de velas, derivados de los precios de apertura, máximo, mínimo y cierre en un período específico, sirven como representaciones visuales de los movimientos de precios, ayudando a los traders a a
FREE
Double or Triple EMA Envelope
Ulises Calderon Bautista
5 (1)
Indicadores
El Indicador de Medias Móviles Exponenciales (Doble o Triple) Envolventes es una herramienta de análisis técnico diseñada para ayudarte a identificar tendencias y posibles puntos de reversión en el mercado financiero. Este indicador ofrece a los traders la flexibilidad de elegir entre dos tipos de medias móviles exponenciales: la Media Móvil Doble Exponencial (DEMA) o la Media Móvil Triple Exponencial (TEMA). Características Principales : Doble o Triple Exponencial : Cambia entre DEMA y TEMA se
FREE
Mt5 waddah attar
Luis Enrique Ricales
5 (1)
Indicadores
En esta versión, las alertas están funcionando y en la versión que publicó, la zona muerta de atr era solo una zona muerta sin atr, por lo que también la convirtió en una zona muerta de atr. Indicator input parameters   input int Fast_MA = 20;       // Period of the fast MACD moving average input int Slow_MA = 40;       // Period of the slow MACD moving average input int BBPeriod=20;        // Bollinger period input double BBDeviation=2.0; // Number of Bollinger deviations input int  Sensetive=
FREE
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Indicadores
Desarrollo de la versión previa del indicador ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - indicador ZigZag estándar modificado con información añadida sobre la longitud de onda en puntos, niveles, y diferentes lógicas de alertas Mejoras generales: Adaptación del código para MetaTrader 5 Optimizada la operación con objetos gráficos Novedades: Niveles horizontales en los extremos Selección del tipo de niveles: horizontal/rayos/segmentos Filtro de niveles líquidos (no rotos por el precio) Buffer para r
FREE
Trendy Stocks
Innovicient Limited
5 (2)
Indicadores
Trendy Stock es un indicador de seguimiento de precios que utiliza el estocástico para mostrar cuándo el precio está fuera de las zonas de sobreventa o sobrecompra. El algoritmo le permite permanecer más tiempo en una tendencia donde los toros o los osos tienen el control. El indicador cambia de color inmediatamente cuando el precio sale del estado de sobreventa/sobrecompra. En resumen, las barras de tendencia bajista [rojas] empiezan a pintar cuando la presión compradora disminuye, mientras que
FREE
Vertical Volume
Kim Yonghwa
4.8 (5)
Indicadores
Características Indicador para verificar el volumen por precio. Funciona principalmente para EURUSD, en otros pares de divisas puede no funcionar o el cálculo puede llevar mucho tiempo. Para un uso fluido, activa la opción "Desplazar el borde final del gráfico desde el borde derecho", como se muestra en la captura de pantalla. Cuando aparece una nueva barra, se reinician los datos. Variables COlOR: Configuración del color del indicador WIDTH: Configuración del ancho del indicador PERIOD: Det
FREE
Dynamic SR and Trendline Indicator
Adebowale Adeniyi Adeleke
5 (1)
Indicadores
El MTF Support/Resistance & Trendline Analyzer es un potente indicador multitemporal que detecta automáticamente los niveles clave de soporte y resistencia , traza líneas de tendencia dinámicas y proporciona un panel de control de la estructura del mercado en tiempo real, todo ello en una pantalla limpia y ligera. Combina la lógica fractal y la detección de la acción del precio en tres marcos temporales para ofrecerle una visión unificada de la dirección y la estructura del mercado. Tanto si ope
FREE
ZZA Super Trade Assistant
Onyekachi Franklin Agbo
Indicadores
ZZA ASISTENTE DE COMERCIO Este indicador asistente de comercio ZAA es muy poderoso. Aquí usted puede utilizar esto como su asistente de comercio. Así, mientras que la aplicación de este uso de gestión de dinero. Este indicador se puede utilizar en 5 minutos timeframe, 15 minutos timeframe, 1 hora minutos timeframe y por encima de. Trate de practicar esto en su cuenta demo antes de usar en la cuenta real. Este indicador debe aplicarse en meta trader 5 .
FREE
Seasonal Cycle
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Seasonal MT5 Indicator Descubre el poder de la estacionalidad del mercado con el indicador Seasonal MT5, diseñado para el marco temporal diario. Permite identificar y visualizar patrones de precios recurrentes basados en datos históricos, ideal para traders de forex, acciones o materias primas. Funciones clave: Traza una línea de tendencia estacional basada en precios históricos diarios. Muestra una línea recta que conecta los extremos estacionales. Dibuja líneas mensuales para observar patrones
Camarilla Swing Trade Indicator
Chayakorn Rakwongthai
Indicadores
Camarilla Swing Trade Indicator es un indicador. Los puntos de soporte y resistencia se calculan a partir del Cierre Alto Bajo del precio de la Semana TF anterior. ¿Qué son los Puntos Pivote de Camarilla? 1.Los Puntos Pivote Camarilla son una versión modificada del clásico Punto Pivote. 2.Camarilla Pivot Points fue lanzado en 1989 por Nick Scott, un exitoso operador de bonos. 3.La idea básica de los Puntos de Pivote de Camarilla es que el precio tiende a volver a su media hasta que deja de hac
FREE
Best SMC Breakout Channel
Manh Toan Do
4 (1)
Indicadores
Indicador Smart Money Breakout Channels El indicador Smart Money Breakout Channels es una potente herramienta de análisis técnico diseñada para identificar posibles oportunidades de ruptura en los mercados financieros mediante la detección de canales de consolidación basados en la volatilidad de los precios. Construido para MetaTrader 5 (MT5), superpone canales dinámicos en el gráfico de precios, destacando las zonas de baja volatilidad que a menudo preceden a los movimientos significativos de
FREE
Fast Fibonacci Grid MT5
Grzegorz Korycki
2.5 (2)
Utilidades
¿Alguna vez se sintió irritado por ajustar manualmente los niveles de retroceso de Fibonacci? ¿Alguna vez has querido tener una herramienta que se ajusta automáticamente a ciertos niveles de Fibonacci con su comercio? Bueno, aquí es una herramienta para usted: ¡Rápido indicador de Fibonacci y el comerciante Grid le permite ajustar rápidamente los niveles de retroceso de Fibonacci o construir rejilla de extensión de Fibonacci! También puede configurar rápidamente su comercio de cuadrícula sobre l
FREE
PIVOT eXtreme
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
Pivote eXtreme El Pivote es un nivel de referencia que sirve para que el inversor memorice el potencial de soporte y resistencia intradía en cualquier momento. En este sistema, el nivel pivote se compone de P (Punto Pivote utama) , R1-R13 (Resistencia) , y S1-S13 (Soporte) . Punto Pivote (P) El punto de pivote más alto, calculado a partir del rango de precios (Máximo + Mínimo + Cierre) / 3 . Se utiliza para calcular el precio : Si el precio de cierre es P → tren alcista. Si el precio en la zona
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Panel Profesional ATR Multitemporal para Scalping y Swing Trading en Oro Gold Entry Sniper es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para dar señales de compra/venta precisas en XAUUSD y otros símbolos, usando lógica de Trailing Stop ATR y análisis multitemporal . Ideal para scalpers y traders de medio plazo. Características y Ventajas Clave Análisis Multitemporal – Visualiza la tendencia en M1, M5, M15 en un solo panel. Trailing Stop Basado en ATR – Ajuste dinámico
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Zonas de Soporte y Resistencia con Precisión Excepcional para Todos los Mercados Resumen Rápido ¿Busca una manera confiable de identificar niveles de soporte y resistencia en cualquier mercado — ya sean divisas, índices, acciones o materias primas? FX Levels combina el método tradicional “Lighthouse” con un enfoque dinámico vanguardista, ofreciendo una precisión casi universal. Gracias a nuestra experiencia real con brokers y a las actualizaciones automáticas diarias más las de tiem
Otros productos de este autor
Aklamavo HTF Candles with ICT FVG
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si te gusta este producto, por favor dale una calificación de 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador proyecta velas de plazos superiores (HTF) en el gráfico actual y, opcionalmente, muestra sus líneas OHLC y las brechas de valor razonable (FVG) utilizando la lógica de 3 velas de ICT. Proyecta múltiples velas de plazos superiores. Conserva con precisión la OHLC de HTF en cualquier plazo inferior. Permite ajustar el espaciado entre las velas proyectadas. Muestra opcionalmente
FREE
Aklamavo Candle Range Premium Discount
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si te gusta este producto, por favor dale una calificación de 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador dibuja las zonas de prima y descuento de una sola vela de cualquier marco temporal en su gráfico. Usted elige qué vela (actual o anterior) usando CandleOffset, y el indicador recupera automáticamente el máximo, mínimo y punto medio de esa vela. A continuación, muestra visualmente: Zona Premium (50% superior) Un rectángulo sombreado desde el punto medio de la vela hasta el má
FREE
Aklamavo ADR
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Este indicador es una sofisticada herramienta de MetaTrader 5 que calcula y muestra los niveles de rango medio diario (ADR) en su gráfico. Dibuja líneas horizontales que representan los rangos de movimiento de precios esperados basados en la volatilidad diaria histórica, ayudando a los operadores a identificar posibles objetivos diarios de máximos y mínimos. ADR (Average Daily Range) = Diferencia media entre el máximo y el mínimo diarios durante un periodo determinado (por defecto: 14 días). A d
FREE
Aklamavo Inside and Outside Bars
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si te gusta este producto, por favor dale una calificación de 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Barra interior: Una vela que está completamente contenida dentro del rango alto-bajo de la vela anterior Barra Exterior: Una vela que envuelve completamente el rango alto-bajo de la vela anterior (también llamada "Barra Envolvente"). Barra interior Señales de consolidación : Indica indecisión/compresión del mercado Breakout Setup : A menudo precede a movimientos significativos del precio P
FREE
Aklamavo ICT FVGs
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si te gusta este producto, por favor, dale una calificación de 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador identifica y muestra Fair Value Gaps (FVG) en los gráficos de precios. Fair Value Gaps son zonas de precios donde hay un desequilibrio significativo entre la presión de compra y venta, creando "huecos" en la acción del precio. El indicador detecta dos tipos y cuándo se mitigan (tocan): FVG alcista: Cuando el mínimo de una vela está por encima del máximo de una vela dos peri
FREE
Aklamavo Pivot Points
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si te gusta este producto, por favor dale una calificación de 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador calcula y dibuja los puntos pivote y los niveles de soporte/resistencia para los marcos temporales diario y semanal: Nivel pivote (central) Niveles de soporte S1, S2, S3 Niveles de resistencia R1, R2, R3 Permite mostrar pivotes diarios, semanales o de ambos tipos , ofreciendo a los operadores referencias visuales de posibles zonas de soporte/resistencia. Modo pivote: Elija qu
FREE
Aklamavo ICT Central Bank Dealing Range
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Se trata de un motor CBDR extremadamente limpio, eficiente y bien diseñado. Calcula el rango de los distribuidores del banco central de ICT (CBDR). Utilizando sólo los cuerpos de las velas - NO las mechas (estructura abierto-cerrado). Para una ventana de tiempo definida (por ejemplo, 00:00-05:00 Nueva York). Para cada día pasado y también para hoy en tiempo real. Dibuja lo siguiente en el gráfico: Un rectángulo que muestra todo el rango del cuerpo CBDR La línea CBDR High (cuerpo superior) La lí
FREE
Aklamavo ICT KillZones
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Este indicador de MetaTrader 5 traza los marcadores de sesión ICT Killzone en el gráfico mediante líneas verticales . Traza las horas de inicio y fin de tres sesiones de negociación institucionales -Asia , Londres y Nueva York- para un número definido por el usuario de días históricos recientes. No se utilizan buffers ni trazados; en su lugar, el indicador se basa totalmente en objetos del gráfico (OBJ_VLINE) . 1. 1 . Entradas y parámetros El indicador permite una personalización completa de ca
FREE
Aklamavo Quarterly Open
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si le gusta este producto, por favor, valórelo con 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador traza líneas de tendencia horizontales en el precio de apertura de cada trimestre (Q1-Q4) en el gráfico. Estas líneas representan visualmente los niveles de apertura trimestrales del año en curso, que los operadores suelen utilizar como soporte/resistencia o puntos de referencia. Traza automáticamente los niveles de apertura Q1-Q4 como líneas de tendencia en el gráfico. Las líneas son di
FREE
Aklamavo ICT Silver Bullet Zones
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si le gusta este producto, por favor, valórelo con 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador dibuja líneas verticales que marcan las principales sesiones de negociación de Forex (Asia, Londres, Nueva York) para un número configurable de días anteriores. Estas líneas "Silver Bullet" ayudan a los operadores a visualizar rápidamente las horas de inicio y fin de sesión en el gráfico. DíasParaMostrar: Cuántas líneas de sesión de días anteriores mostrar. Colores de sesión: Colores de
FREE
Aklamavo Trading Sessions
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Este indicador ForexTrading Sessions es una potente herramienta visual para MetaTrader 5 que resalta las tres principales sesiones de negociación de divisas (Asia, Londres y Nueva York) en su gráfico con la línea media asiática. 1. Visualización de la sesión de negociación Sesión Asiática : 00:00 - 09:00 GMT (color azul/acuático) Sesión de Londres : 08:00 - 17:00 GMT (color magenta) Sesión de Nueva York : 13:00 - 22:00 GMT (color naranja) 2. Adaptación de la zona horaria La entrada TimeZoneShift
FREE
Aklamavo Previous Year High and Low
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si le gusta este producto, valórelo con 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador traza líneas horizontales en el gráfico que representan los precios máximos y mínimos del año anterior . Estos niveles se utilizan ampliamente en el análisis técnico como referencias principales de soporte/resistencia. Identifica automáticamente el máximo y el mínimo del año anterior . Traza líneas horizontales en el gráfico en estos niveles. Color, anchura y estilo de las líneas personalizables.
FREE
Aklamavo Dynamic News Calendar MT5
Sylvester Aklamavo
Indicadores
h ttps://youtu.be /rWOUHaaBMMM El indicador lee el calendario económico incorporado de MT5 y organiza los eventos en tres carriles horizontales : Eventos de alto impacto (rojo) Eventos de impacto medio (naranja) Eventos de bajo impacto (gris ) (opcional) Cada línea se desplaza horizontalmente por el gráfico como un teletipo. Puede elegir si desea mostrarlos o no: Sólo los eventos de hoy O todos los eventos de la semana en curso Este es un tablero fundamental completo para MT5. Le ofrece: Despl
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario