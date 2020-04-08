Aklamavo ATR

3. Personalización visual

Control de color : Colores separados para las líneas alta y baja de cada nivel ATR

Estilo de línea : Elija entre varios estilos de línea (discontinua, sólida, punteada, etc.)

Ancho de línea : Grosor de línea ajustable

Etiquetas: Etiquetas de precio opcionales para cada nivel con tamaño de fuente ajustable

4. Modos de extensión flexibles

El indicador ofrece tres modos de mostrar las líneas:

A. Extensión diaria

Las líneas se extienden sólo para el día de negociación actual

Ideal para: Operadores intradía que se centran en la acción del precio de hoy

Rango temporal: Desde la apertura del mercado de hoy hasta el cierre del mercado de hoy.

B. Extensión semanal ( por defecto)

Las líneas se extienden a lo largo de toda la semana de negociación

Ideal para: Swing traders y análisis semanal

Rango temporal: Lunes 00:00 a viernes 23:59

C. Extensión del gráfico

Las líneas se extienden por todo el gráfico visible

Ideal para: Análisis a largo plazo y contexto histórico

Rango temporal: Desde la primera hasta la última barra visible

Se ajusta automáticamente al desplazar o ampliar el gráfico

Cómo funciona

Cálculo

Valor ATR: Calcula el Average True Range de 14 días utilizando datos diarios Apertura diaria: Utiliza el precio de apertura de hoy como referencia. Cálculo de niveles: Niveles superiores = Apertura diaria + (ATR × Multiplicador)

Niveles Inferiores = Apertura Diaria - (ATR × Multiplicador)

Ejemplo

Si la apertura de hoy es de 100 $ y el ATR es de 5 $:

ATR1 Máximo = 105 $, ATR1 Mínimo = 95 $.

ATR2 Máximo = 110 $, ATR2 Mínimo = 90 $.

ATR3 Máximo = 115 $, ATR3 Mínimo = 85 $.

Aplicaciones prácticas

1. Operaciones basadas en la volatilidad

Operaciones de ruptura : Entrar en operaciones cuando el precio rompe los niveles de ATR

Trading de Rango : Desvanecer movimientos a niveles extremos de ATR (ATR3)

Colocación de Stop: Utilice los niveles ATR para la colocación dinámica de stop-loss

2. Gestión del riesgo

Tamaño de la posición : Ajuste el tamaño de la posición en función de la volatilidad actual (valor ATR)

Objetivos de beneficios : Establezca objetivos en niveles ATR posteriores

Soporte/Resistencia: Utilice los niveles de ATR como zonas dinámicas de soporte/resistencia

3. Contexto del mercado

Evaluación de la volatilidad : ATR más alto = niveles más amplios = mercado más volátil

Análisis diario vs semanal: Compara los movimientos intradía con los rangos de volatilidad diarios/semanales.

Instalación y configuración

Copie el archivo .mq5 a su carpeta de Indicadores MT5 Compile el indicador en MetaEditor (F7) Adjúntelo a su gráfico desde la ventana del Navegador Configure los ajustes de acuerdo a su estilo de negociación

Configuración recomendada

Para operadores diarios

Modo de extensión: Diario

Mostrar: ATR1 Y ATR2

Multiplicadores: 1.0, 2.0

Colores: Colores brillantes y contrastados

Para Swing Traders

Modo de extensión: Semanal

Mostrar: ATR1, ATR2, ATR3

Multiplicadores: 1.0, 2.0, 3.0

Colores: Distintos colores para cada nivel

Para análisis a largo plazo

Modo de extensión: Gráfico

Mostrar: ATR3 (para niveles extremos)

Multiplicadores: 3.0 o superior

Estilo de línea: Sólido

Ventajas

Actualizaciones automáticas: Los niveles se recalculan automáticamente cada nuevo día de negociación Visualización limpia: Líneas horizontales con etiquetas opcionales Configuración flexible: Se adapta a cualquier estilo de negociación o marco temporal Sin repintado: Los niveles se fijan para cada día de negociación Uso eficiente de los recursos: Cálculo y dibujo ligeros

Limitaciones

Base diaria: Utiliza el cálculo ATR diario, independientemente del marco temporal del gráfico Niveles históricos: Sólo muestra los niveles del día actual, no los de días anteriores Apertura fija: Se basa en el precio de apertura diario, no se ajusta intradía.

Consejos para obtener mejores resultados

Combine con otros indicadores: Utilícelo con indicadores de tendencia, medias móviles o volumen. Conocimiento del marco temporal: Recuerde que el ATR se calcula sobre datos diarios Condiciones del mercado: Funciona mejor en mercados que oscilan o tienden con clara volatilidad. Ajuste en función de las noticias: Considere la posibilidad de ampliar las paradas cuando se produzcan noticias importantes

Este indicador proporciona una forma limpia y personalizable de visualizar los niveles de precios basados en la volatilidad, ayudando a los operadores a tomar decisiones más informadas basadas en la volatilidad del mercado en lugar de en un punto de precio arbitrario.