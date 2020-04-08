Aklamavo ATR
- Indicadores
- Sylvester Aklamavo
- Versión: 1.0
Esteindicador es una herramienta versátil de MetaTrader 5 que calcula y muestra los niveles de Average True Range (ATR) en su gráfico. Dibuja líneas horizontales que representan niveles de precios basados en múltiplos de ATR desde el precio de apertura diario, ayudando a los operadores a identificar potenciales zonas de soporte y resistencia.
1.Múltiples niveles ATR
-
ATR1: Nivel ATR estándar (por defecto: 1x ATR)
-
ATR2: Nivel intermedio (por defecto: 2x ATR)
-
ATR3: Nivel extremo (por defecto: 3x ATR)
-
Cada nivel muestra las líneas de precio superior (High) e inferior (Low)
2.Ajustes personalizables
-
Periodo ATR: Periodo de cálculo ajustable (por defecto: 14 días)
-
Conmutación individual: Activa/desactiva cada nivel de ATR de forma independiente
-
Multiplicadores personalizados: Establezca cualquier multiplicador para cada nivel de ATR (por ejemplo, 1.5x, 2.5x, 4x)
3.Personalización visual
-
Control de color: Colores separados para las líneas alta y baja de cada nivel ATR
-
Estilo de línea: Elija entre varios estilos de línea (discontinua, sólida, punteada, etc.)
-
Ancho de línea: Grosor de línea ajustable
-
Etiquetas: Etiquetas de precio opcionales para cada nivel con tamaño de fuente ajustable
4.Modos de extensión flexibles
El indicador ofrece tres modos de mostrar las líneas:
A. Extensión diaria
-
Las líneas se extienden sólo para el día de negociación actual
-
Ideal para: Operadores intradía que se centran en la acción del precio de hoy
-
Rango temporal: Desde la apertura del mercado de hoy hasta el cierre del mercado de hoy.
B. Extensión semanal ( por defecto)
-
Las líneas se extienden a lo largo de toda la semana de negociación
-
Ideal para: Swing traders y análisis semanal
-
Rango temporal: Lunes 00:00 a viernes 23:59
C. Extensión del gráfico
-
Las líneas se extienden por todo el gráfico visible
-
Ideal para: Análisis a largo plazo y contexto histórico
-
Rango temporal: Desde la primera hasta la última barra visible
-
Se ajusta automáticamente al desplazar o ampliar el gráfico
Cómo funciona
Cálculo
-
Valor ATR: Calcula el Average True Range de 14 días utilizando datos diarios
-
Apertura diaria: Utiliza el precio de apertura de hoy como referencia.
-
Cálculo de niveles:
-
Niveles superiores = Apertura diaria + (ATR × Multiplicador)
-
Niveles Inferiores = Apertura Diaria - (ATR × Multiplicador)
-
Ejemplo
Si la apertura de hoy es de 100 $ y el ATR es de 5 $:
-
ATR1 Máximo = 105 $, ATR1 Mínimo = 95 $.
-
ATR2 Máximo = 110 $, ATR2 Mínimo = 90 $.
-
ATR3 Máximo = 115 $, ATR3 Mínimo = 85 $.
Aplicaciones prácticas
1.Operaciones basadas en la volatilidad
-
Operaciones de ruptura: Entrar en operaciones cuando el precio rompe los niveles de ATR
-
Trading de Rango: Desvanecer movimientos a niveles extremos de ATR (ATR3)
-
Colocación de Stop: Utilice los niveles ATR para la colocación dinámica de stop-loss
2.Gestión del riesgo
-
Tamaño de la posición: Ajuste el tamaño de la posición en función de la volatilidad actual (valor ATR)
-
Objetivos de beneficios: Establezca objetivos en niveles ATR posteriores
-
Soporte/Resistencia: Utilice los niveles de ATR como zonas dinámicas de soporte/resistencia
3.Contexto del mercado
-
Evaluación de la volatilidad: ATR más alto = niveles más amplios = mercado más volátil
-
Análisis diario vs semanal: Compara los movimientos intradía con los rangos de volatilidad diarios/semanales.
Instalación y configuración
-
Copie el archivo .mq5 a su carpeta de Indicadores MT5
-
Compile el indicador en MetaEditor (F7)
-
Adjúntelo a su gráfico desde la ventana del Navegador
-
Configure los ajustes de acuerdo a su estilo de negociación
Configuración recomendada
Para operadores diarios
-
Modo de extensión: Diario
-
Mostrar: ATR1 Y ATR2
-
Multiplicadores: 1.0, 2.0
-
Colores: Colores brillantes y contrastados
Para Swing Traders
-
Modo de extensión: Semanal
-
Mostrar: ATR1, ATR2, ATR3
-
Multiplicadores: 1.0, 2.0, 3.0
-
Colores: Distintos colores para cada nivel
Para análisis a largo plazo
-
Modo de extensión: Gráfico
-
Mostrar: ATR3 (para niveles extremos)
-
Multiplicadores: 3.0 o superior
-
Estilo de línea: Sólido
Ventajas
-
Actualizaciones automáticas: Los niveles se recalculan automáticamente cada nuevo día de negociación
-
Visualización limpia: Líneas horizontales con etiquetas opcionales
-
Configuración flexible: Se adapta a cualquier estilo de negociación o marco temporal
-
Sin repintado: Los niveles se fijan para cada día de negociación
-
Uso eficiente de los recursos: Cálculo y dibujo ligeros
Limitaciones
-
Base diaria: Utiliza el cálculo ATR diario, independientemente del marco temporal del gráfico
-
Niveles históricos: Sólo muestra los niveles del día actual, no los de días anteriores
-
Apertura fija: Se basa en el precio de apertura diario, no se ajusta intradía.
Consejos para obtener mejores resultados
-
Combine con otros indicadores: Utilícelo con indicadores de tendencia, medias móviles o volumen.
-
Conocimiento del marco temporal: Recuerde que el ATR se calcula sobre datos diarios
-
Condiciones del mercado: Funciona mejor en mercados que oscilan o tienden con clara volatilidad.
-
Ajuste en función de las noticias: Considere la posibilidad de ampliar las paradas cuando se produzcan noticias importantes
Este indicador proporciona una forma limpia y personalizable de visualizar los niveles de precios basados en la volatilidad, ayudando a los operadores a tomar decisiones más informadas basadas en la volatilidad del mercado en lugar de en un punto de precio arbitrario.