ZenithTrader

Zenith Trader Pro v1.3 - Multi-Asset Smart Trend Engine

Zenith Trader Pro v1.3 ist ein vollautomatisiertes Multi-Asset-Handelssystem, das für Händler entwickelt wurde, die eine Ausführung im institutionellen Stil, eine adaptive Risikokontrolle und eine saubere, strukturierte Logik wünschen, die sich mühelos über verschiedene Broker hinweg skalieren lässt.

Das System wurde für Gold, Forex Majors und NAS100 entwickelt und integriert Trendbestätigungsebenen, volatilitätsadaptive Stops und symbolspezifische Schutzmechanismen, um die Konsistenz bei unterschiedlichen Marktbedingungen zu gewährleisten.

Kernkonzept

Der EA arbeitet als Dual-Timeframe-Trend-Engine:

Ein höherer Zeitrahmen (TrendTF) legt die Richtungsvorgabe fest.

Ein niedrigerer Zeitrahmen (SignalTF) validiert Einstiege mit Momentum-Ausrichtung und Preisaktionsbestätigung.

Positionsgröße, Stop-Platzierung und Ausstiege werden dynamisch mit ATR-basierten Modellen oder festen Pip-Regeln angepasst, je nach Marktverhalten.

Auf diese Weise entsteht ein ausgewogenes System, das Over-Trading vermeidet und gleichzeitig nachhaltige direktionale Bewegungen auffängt.

Wichtigste Merkmale

1. Multi-Asset-Ausführungsrahmen

Der EA kann selektiv handeln:

Gold (XAUUSD)

NASDAQ / US100

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD

Jeder Vermögenswert enthält eine benutzerdefinierte Alias-Zuordnung, um die Kompatibilität mit allen Brokern zu gewährleisten, einschließlich Suffix- und Symbolformatvariationen.

2. Intelligente Trend-Stacking-Logik

Zenith Trader verwendet:

Trend-Validierung auf höheren Zeitskalen

Bestätigung von Signalen mit niedrigerem Zeitrahmen

Saubere, regelbasierte Einstiegslogik

Optionale volatilitätsbasierte Filter

Dies reduziert "Noise Trades" und fokussiert den Einstieg nur dort, wo die Trendstruktur übereinstimmt.

3. Fortschrittliche Stop-Loss- und Take-Profit-Architektur

Option A - ATR-gesteuerte dynamische Stops

Adaptiver SL und TP auf Basis der Echtzeit-Volatilität

ATR-Multiplikatoren sowohl für SL als auch für TP

Intelligente Skalierung sorgt für Stabilität in Phasen mit hoher Volatilität

Option B - Festes Pip-Modell

Benutzerdefinierte SL/TP pro Vermögenswert

Gold: 1000 Pip SL, 2000 Pip TP

Forex: 250 Pip SL, 500 Pip TP

Dieses Dual-Mode-Design gibt Händlern die volle Kontrolle je nach Risikopräferenz.

4. Symbol-spezifische Schutzmaßnahmen

Jeder Markt verhält sich anders - der EA verwendet unabhängige Parametersätze, um eine stabile Leistung über alle Instrumente hinweg zu gewährleisten, einschließlich:

Benutzerdefinierte SL/TP-Vorlagen

Marktspezifische Volatilitätseinstellungen

Eindeutige Handhabung des Trendverhaltens

Gold erhält insbesondere erweiterte Stop-Ranges, um der höheren Volatilität gerecht zu werden.

5. Strenge Konto-Schutzschicht

Bevor ein Handel zugelassen wird:

Der Mindestkontostand wird überprüft

Der Mindestprozentsatz der freien Marge wird überprüft

Aufträge werden sofort blockiert, wenn die Anforderungen nicht erfüllt sind.

Auf diese Weise werden unnötige Risiken vermieden und die Gesundheit des Kontos bewahrt.

6. Trailing-Stop-Engine (konfigurierbar)

Wählen Sie zwischen:

ATR-basiertes Trailing

Breakeven-Aktivierung mit konfigurierbaren Triggerpunkten

Sanfte, schrittgesteuerte Trailing-Logik

Dies ermöglicht Händlern, Gewinne zu sichern und gleichzeitig Positionen während starker Trendbewegungen aufrechtzuerhalten.

7. Broker-kompatible, saubere MQL5-Standards

Gebaut mit:

Richtige Indikator-Handles

Optimiertes Pufferkopieren

Nicht-blockierende Operationen

Strenge Fehlerhandhabung und Ausführungssicherheit

Der EA ist für Stabilität auf jedem ECN-, Raw Spread-, Standard- oder Pro-Konto ausgelegt.

Ideale Benutzer

Zenith Trader Pro ist geeignet für:

Trader, die eine regelbasierte Engine wünschen

Gold- und NASDAQ-Spezialisten

Forex-Händler, die trendbasierte Konsistenz suchen

Anwender, die eine anpassbare, aber strukturierte Handelslogik bevorzugen

Jeder, der Sicherheitsebenen und eine volatilitätsadaptive Stopp-Platzierung wünscht

Zusammenfassung

Zenith Trader Pro v1.3 kombiniert Trendanalyse, Volatilitätsmodellierung und strikte Risikokontrolle in einer einheitlichen Handelsmaschine. Mit einer anpassungsfähigen Logik für Gold, Indizes und Forex-Majors und mit Ausführungsregeln in institutioneller Qualität wurde der EA für Händler entwickelt, die Zuverlässigkeit, Stabilität und langfristige Performance über mehrere Anlageklassen hinweg benötigen.