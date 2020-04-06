ZenithTrader
Zenith Trader Pro v1.3 - Multi-Asset Smart Trend Engine
Zenith Trader Pro v1.3 ist ein vollautomatisiertes Multi-Asset-Handelssystem, das für Händler entwickelt wurde, die eine Ausführung im institutionellen Stil, eine adaptive Risikokontrolle und eine saubere, strukturierte Logik wünschen, die sich mühelos über verschiedene Broker hinweg skalieren lässt.
Das System wurde für Gold, Forex Majors und NAS100 entwickelt und integriert Trendbestätigungsebenen, volatilitätsadaptive Stops und symbolspezifische Schutzmechanismen, um die Konsistenz bei unterschiedlichen Marktbedingungen zu gewährleisten.
Kernkonzept
Der EA arbeitet als Dual-Timeframe-Trend-Engine:
-
Ein höherer Zeitrahmen (TrendTF) legt die Richtungsvorgabe fest.
-
Ein niedrigerer Zeitrahmen (SignalTF) validiert Einstiege mit Momentum-Ausrichtung und Preisaktionsbestätigung.
-
Positionsgröße, Stop-Platzierung und Ausstiege werden dynamisch mit ATR-basierten Modellen oder festen Pip-Regeln angepasst, je nach Marktverhalten.
Auf diese Weise entsteht ein ausgewogenes System, das Over-Trading vermeidet und gleichzeitig nachhaltige direktionale Bewegungen auffängt.
Wichtigste Merkmale
1. Multi-Asset-Ausführungsrahmen
Der EA kann selektiv handeln:
-
Gold (XAUUSD)
-
NASDAQ / US100
-
EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD
Jeder Vermögenswert enthält eine benutzerdefinierte Alias-Zuordnung, um die Kompatibilität mit allen Brokern zu gewährleisten, einschließlich Suffix- und Symbolformatvariationen.
2. Intelligente Trend-Stacking-Logik
Zenith Trader verwendet:
-
Trend-Validierung auf höheren Zeitskalen
-
Bestätigung von Signalen mit niedrigerem Zeitrahmen
-
Saubere, regelbasierte Einstiegslogik
-
Optionale volatilitätsbasierte Filter
Dies reduziert "Noise Trades" und fokussiert den Einstieg nur dort, wo die Trendstruktur übereinstimmt.
3. Fortschrittliche Stop-Loss- und Take-Profit-Architektur
Option A - ATR-gesteuerte dynamische Stops
-
Adaptiver SL und TP auf Basis der Echtzeit-Volatilität
-
ATR-Multiplikatoren sowohl für SL als auch für TP
-
Intelligente Skalierung sorgt für Stabilität in Phasen mit hoher Volatilität
Option B - Festes Pip-Modell
-
Benutzerdefinierte SL/TP pro Vermögenswert
-
Gold: 1000 Pip SL, 2000 Pip TP
-
Forex: 250 Pip SL, 500 Pip TP
Dieses Dual-Mode-Design gibt Händlern die volle Kontrolle je nach Risikopräferenz.
4. Symbol-spezifische Schutzmaßnahmen
Jeder Markt verhält sich anders - der EA verwendet unabhängige Parametersätze, um eine stabile Leistung über alle Instrumente hinweg zu gewährleisten, einschließlich:
-
Benutzerdefinierte SL/TP-Vorlagen
-
Marktspezifische Volatilitätseinstellungen
-
Eindeutige Handhabung des Trendverhaltens
Gold erhält insbesondere erweiterte Stop-Ranges, um der höheren Volatilität gerecht zu werden.
5. Strenge Konto-Schutzschicht
Bevor ein Handel zugelassen wird:
-
Der Mindestkontostand wird überprüft
-
Der Mindestprozentsatz der freien Marge wird überprüft
-
Aufträge werden sofort blockiert, wenn die Anforderungen nicht erfüllt sind.
Auf diese Weise werden unnötige Risiken vermieden und die Gesundheit des Kontos bewahrt.
6. Trailing-Stop-Engine (konfigurierbar)
Wählen Sie zwischen:
-
ATR-basiertes Trailing
-
Breakeven-Aktivierung mit konfigurierbaren Triggerpunkten
-
Sanfte, schrittgesteuerte Trailing-Logik
Dies ermöglicht Händlern, Gewinne zu sichern und gleichzeitig Positionen während starker Trendbewegungen aufrechtzuerhalten.
7. Broker-kompatible, saubere MQL5-Standards
Gebaut mit:
-
Richtige Indikator-Handles
-
Optimiertes Pufferkopieren
-
Nicht-blockierende Operationen
-
Strenge Fehlerhandhabung und Ausführungssicherheit
Der EA ist für Stabilität auf jedem ECN-, Raw Spread-, Standard- oder Pro-Konto ausgelegt.
Ideale Benutzer
Zenith Trader Pro ist geeignet für:
-
Trader, die eine regelbasierte Engine wünschen
-
Gold- und NASDAQ-Spezialisten
-
Forex-Händler, die trendbasierte Konsistenz suchen
-
Anwender, die eine anpassbare, aber strukturierte Handelslogik bevorzugen
-
Jeder, der Sicherheitsebenen und eine volatilitätsadaptive Stopp-Platzierung wünscht
Zusammenfassung
Zenith Trader Pro v1.3 kombiniert Trendanalyse, Volatilitätsmodellierung und strikte Risikokontrolle in einer einheitlichen Handelsmaschine. Mit einer anpassungsfähigen Logik für Gold, Indizes und Forex-Majors und mit Ausführungsregeln in institutioneller Qualität wurde der EA für Händler entwickelt, die Zuverlässigkeit, Stabilität und langfristige Performance über mehrere Anlageklassen hinweg benötigen.