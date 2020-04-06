Pyramid Master EA

ProfitPyramid X ist ein professioneller Expert Advisor, der die Vorteile der Pyramidenlogik nutzt, um Ihre Gewinne während starker Markttrends zu maximieren. Im Gegensatz zu riskanten Martingale- oder Averaging-Down-Systemen fügt dieser EA nur dann neue Trades hinzu , wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt - so werden Gewinne sicher und effektiv verdichtet.

Der EA wurde für die wichtigsten Devisenmärkte (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD usw.), Gold (XAUUSD) und Kryptowährungen (BTCUSD, ETHUSD) entwickelt und passt sich nahtlos an unterschiedliche Marktbedingungen an, wodurch er sowohl für Swing Trader als auch für Trendfolger geeignet ist.

Hauptmerkmale

Pyramiding in Profit - fügt Trades nur in der Gewinnrichtung hinzu, um Gewinne sicher zu verdichten.

Konfigurierbare Trade-Skalierung - steuern Sie Trade-Levels, Schrittgröße, Lot-Progression und Risiko.

Flexibilität der Lot-Größe - verwenden Sie feste Lots oder dynamische Skalierung für aggressive Strategien.

Automatische und halbautomatische Modi - lassen Sie es vollautomatisch handeln oder verbinden Sie es mit Ihren manuellen Trades für eine automatische Skalierung.

Intelligentes Risikomanagement - integrierte SL/TP, Handelslimits und Kontosicherungen.

Funktioniert marktübergreifend - vollständig optimiert für USD-FX-Paare, Gold und Kryptowährungen.

Anpassbare Parameter - anpassbar an Scalping-, Daytrading- und Swing-Trading-Stile.

Wie es funktioniert

Der EA eröffnet einen ersten Handel, wenn die Einstiegsbedingungen erfüllt sind. Wenn sich der Preis zu Ihren Gunsten entwickelt, werden zusätzliche Positionen in den von Ihnen konfigurierten Intervallen pyramidisiert. Die Gewinne wachsen exponentiell, während das Risiko kontrolliert bleibt. Die Positionen werden entweder bei Take Profit, Stop Loss oder bei Auslösung einer Trendumkehrlogik geschlossen.

Häufig gestellte Fragen

F: Ist dies ein Martingal- oder Grid-System?

Nein - es trägt nur zu gewinnbringenden Trades bei, niemals zu Verlusten.

F: Für welche Vermögenswerte kann ich es verwenden?

Funktioniert am besten für die wichtigsten Forex-Paare, XAUUSD (Gold) und Krypto-Paare wie BTCUSD.

F: Welcher Zeitrahmen wird empfohlen?

Optimiert für H1 und H4 Swing-Trading, aber auch anpassbar an M15 für aktive Trader.

F: Ist der EA anfängerfreundlich?

Ja - legen Sie einfach Ihr Risiko, das Paar und den Zeitrahmen fest. Der EA erledigt den Rest.

F: Kann ich ihn mit manuellem Handel kombinieren?

Absolut - Sie können ihn als halbautomatischen Handelsmanager verwenden, um Ihre eigenen manuellen Eingaben zu pyramidisieren.

Warum ProfitPyramid X wählen?

Die meisten EAs spielen entweder mit Martingale oder sperren Sie in starre Gitterstrategien. ProfitPyramid X ist anders - es skaliert Positionen nur dann, wenn der Markt bereits zu Ihren Gunsten ist, und verwandelt starke Trends in leistungsstarke Compounding-Möglichkeiten.

Das macht es sicherer, intelligenter und profitabler in trendigen Märkten, während Sie die volle Kontrolle über Risiko und Aggressivität haben.

Tipp: Verwenden Sie ProfitPyramid X bei Trendpaaren (z. B. EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, BTCUSD) während Sitzungen mit hoher Volatilität, um beste Ergebnisse zu erzielen.