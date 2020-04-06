ZenithTrader

Zenith Trader Pro v1.3 - Motor de Tendencia Inteligente Multiactivo

Zenith Trader Pro v1.3 es un sistema de negociación multiactivo totalmente automatizado diseñado para operadores que desean una ejecución de estilo institucional, un control de riesgo adaptable y una lógica limpia y estructurada que se adapte sin esfuerzo a los distintos brokers.

Diseñado para oro, divisas principales y NAS100, el sistema integra capas de confirmación de tendencias, stops adaptables a la volatilidad y protecciones específicas para cada símbolo con el fin de mantener la coherencia en distintas condiciones de mercado.

Concepto básico

El EA funciona como un motor de tendencia de doble marco temporal:

Un marco temporal superior (TrendTF) establece la tendencia direccional.

Un marco temporal inferior (SignalTF) valida las entradas con la alineación del impulso y la confirmación de la acción del precio.

El tamaño de la posición, la colocación del stop y las salidas se ajustan dinámicamente utilizando modelos basados en ATR o reglas de pips fijos, en función del comportamiento del mercado.

De este modo se crea un sistema equilibrado que evita el exceso de operaciones al tiempo que capta los movimientos direccionales sostenidos.

Características principales

1. Marco de ejecución multiactivo

El EA puede operar selectivamente:

Oro (XAUUSD)

NASDAQ / US100

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD

Cada activo incluye un mapeo de alias personalizado para garantizar la compatibilidad en todos los corredores, incluidas las variaciones de sufijo y formato de símbolo.

2. Lógica inteligente de apilamiento de tendencias

Zenith Trader utiliza:

Validación de tendencias en plazos más largos

Confirmación de señales en plazos inferiores

Lógica de entrada limpia y basada en reglas

Filtros opcionales basados en la volatilidad

Esto reduce las operaciones con ruido y centra las entradas sólo donde la estructura de tendencia está alineada.

3. Arquitectura avanzada de Stop-Loss y Take-Profit

Opción A - Stops dinámicos basados en ATR

SL y TP adaptativos basados en la volatilidad en tiempo real

Multiplicadores ATR para SL y TP

El escalado inteligente garantiza la estabilidad durante las sesiones de alto impacto

Opción B - Modelo de Pip Fijo

SL/TP personalizados por activo

Oro: 1000 pip SL, 2000 pip TP

Forex: 250 pip SL, 500 pip TP

Este diseño de modo dual ofrece a los operadores un control total en función de sus preferencias de riesgo.

4. Protecciones específicas por símbolo

Cada mercado se comporta de manera diferente - el EA utiliza conjuntos de parámetros independientes para garantizar un rendimiento estable en todos los instrumentos, incluyendo:

Plantillas SL/TP personalizadas

Ajustes de volatilidad adecuados al mercado

Manejo de comportamiento de tendencia distinto

El oro recibe especialmente rangos de stop ampliados para manejar su mayor volatilidad.

5. Estricta capa de protección de la cuenta

Antes de permitir cualquier operación:

Se verifica el saldo mínimo de la cuenta

Se comprueba el porcentaje mínimo de margen libre

Las órdenes se bloquean al instante si no se cumplen los requisitos.

Esto evita riesgos innecesarios y preserva la salud de la cuenta.

6. Motor Trailing-Stop (configurable)

Elija entre:

Trailing basado en ATR

Activación del punto de equilibrio con puntos de activación configurables

Lógica de trailing suave y controlada por pasos

Esto permite a los operadores asegurar los beneficios mientras mantienen vivas las posiciones durante fuertes recorridos tendenciales.

7. 7. Estándares MQL5 limpios y compatibles con brokers

Construido usando:

Indicadores adecuados

Copia de búfer optimizada

Operaciones no bloqueantes

Estricto manejo de errores y seguridad de ejecución

El EA está diseñado para la estabilidad en cualquier cuenta ECN, Raw Spread, Standard o Pro.

Usuarios ideales

Zenith Trader Pro es adecuado para:

Traders que desean un motor sin intervención y basado en reglas

Especialistas en oro y NASDAQ

Operadores de Forex que buscan consistencia basada en tendencias

Usuarios que prefieren una lógica de negociación personalizable pero estructurada

Cualquiera que exija capas de seguridad y colocación de stops adaptados a la volatilidad

Resumen

Zenith Trader Pro v1.3 combina el análisis de tendencias, la modelización de la volatilidad y una estricta gestión del riesgo en un motor de negociación unificado. Con una lógica adaptable para Oro, Índices y Divisas, y con reglas de ejecución de grado institucional, el EA está diseñado para operadores que necesitan fiabilidad, estabilidad y rendimiento a largo plazo en múltiples clases de activos.