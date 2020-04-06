ZenithTrader

Zenith Trader Pro v1.3 - Motor de Tendencia Inteligente Multiactivo

Zenith Trader Pro v1.3 es un sistema de negociación multiactivo totalmente automatizado diseñado para operadores que desean una ejecución de estilo institucional, un control de riesgo adaptable y una lógica limpia y estructurada que se adapte sin esfuerzo a los distintos brokers.
Diseñado para oro, divisas principales y NAS100, el sistema integra capas de confirmación de tendencias, stops adaptables a la volatilidad y protecciones específicas para cada símbolo con el fin de mantener la coherencia en distintas condiciones de mercado.

Concepto básico

El EA funciona como un motor de tendencia de doble marco temporal:

  • Un marco temporal superior (TrendTF) establece la tendencia direccional.

  • Un marco temporal inferior (SignalTF) valida las entradas con la alineación del impulso y la confirmación de la acción del precio.

  • El tamaño de la posición, la colocación del stop y las salidas se ajustan dinámicamente utilizando modelos basados en ATR o reglas de pips fijos, en función del comportamiento del mercado.

De este modo se crea un sistema equilibrado que evita el exceso de operaciones al tiempo que capta los movimientos direccionales sostenidos.

Características principales

1. Marco de ejecución multiactivo

El EA puede operar selectivamente:

  • Oro (XAUUSD)

  • NASDAQ / US100

  • EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD

Cada activo incluye un mapeo de alias personalizado para garantizar la compatibilidad en todos los corredores, incluidas las variaciones de sufijo y formato de símbolo.

2. Lógica inteligente de apilamiento de tendencias

Zenith Trader utiliza:

  • Validación de tendencias en plazos más largos

  • Confirmación de señales en plazos inferiores

  • Lógica de entrada limpia y basada en reglas

  • Filtros opcionales basados en la volatilidad

Esto reduce las operaciones con ruido y centra las entradas sólo donde la estructura de tendencia está alineada.

3. Arquitectura avanzada de Stop-Loss y Take-Profit

Opción A - Stops dinámicos basados en ATR

  • SL y TP adaptativos basados en la volatilidad en tiempo real

  • Multiplicadores ATR para SL y TP

  • El escalado inteligente garantiza la estabilidad durante las sesiones de alto impacto

Opción B - Modelo de Pip Fijo

  • SL/TP personalizados por activo

  • Oro: 1000 pip SL, 2000 pip TP

  • Forex: 250 pip SL, 500 pip TP

Este diseño de modo dual ofrece a los operadores un control total en función de sus preferencias de riesgo.

4. Protecciones específicas por símbolo

Cada mercado se comporta de manera diferente - el EA utiliza conjuntos de parámetros independientes para garantizar un rendimiento estable en todos los instrumentos, incluyendo:

  • Plantillas SL/TP personalizadas

  • Ajustes de volatilidad adecuados al mercado

  • Manejo de comportamiento de tendencia distinto

El oro recibe especialmente rangos de stop ampliados para manejar su mayor volatilidad.

5. Estricta capa de protección de la cuenta

Antes de permitir cualquier operación:

  • Se verifica el saldo mínimo de la cuenta

  • Se comprueba el porcentaje mínimo de margen libre

  • Las órdenes se bloquean al instante si no se cumplen los requisitos.

Esto evita riesgos innecesarios y preserva la salud de la cuenta.

6. Motor Trailing-Stop (configurable)

Elija entre:

  • Trailing basado en ATR

  • Activación del punto de equilibrio con puntos de activación configurables

  • Lógica de trailing suave y controlada por pasos

Esto permite a los operadores asegurar los beneficios mientras mantienen vivas las posiciones durante fuertes recorridos tendenciales.

7. 7. Estándares MQL5 limpios y compatibles con brokers

Construido usando:

  • Indicadores adecuados

  • Copia de búfer optimizada

  • Operaciones no bloqueantes

  • Estricto manejo de errores y seguridad de ejecución

El EA está diseñado para la estabilidad en cualquier cuenta ECN, Raw Spread, Standard o Pro.

Usuarios ideales

Zenith Trader Pro es adecuado para:

  • Traders que desean un motor sin intervención y basado en reglas

  • Especialistas en oro y NASDAQ

  • Operadores de Forex que buscan consistencia basada en tendencias

  • Usuarios que prefieren una lógica de negociación personalizable pero estructurada

  • Cualquiera que exija capas de seguridad y colocación de stops adaptados a la volatilidad

Resumen

Zenith Trader Pro v1.3 combina el análisis de tendencias, la modelización de la volatilidad y una estricta gestión del riesgo en un motor de negociación unificado. Con una lógica adaptable para Oro, Índices y Divisas, y con reglas de ejecución de grado institucional, el EA está diseñado para operadores que necesitan fiabilidad, estabilidad y rendimiento a largo plazo en múltiples clases de activos.


Productos recomendados
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Asesores Expertos
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven tendrá un precio promocional de lanzamiento hasta el 8 de diciembre de 2025. Este Asesor Experto se adapta a cualquier activo. Es universal. El EA Multi-Asset Scalper es un sistema de trading automatizado profesional desarrollado para la plataforma MetaTrader 5, diseñado para operaciones de scalping en múltiples activos simultáneamente. La versión 8.2 incorpora tecnología multi-temporal con triple confirmación y gestión de riesgos integrada. Arquitec
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Asesores Expertos
Este robot es una herramienta automatizada de negociación que utiliza estos dos indicadores populares para identificar oportunidades de negociación en el mercado de divisas (Forex). El indicador RSI (Relative Strength Index) es un indicador técnico que mide la fuerza relativa de un activo en relación con otros activos del mercado. El Bollinger Bands es un indicador que mide la volatilidad del mercado y ayuda a determinar los límites de precios para un activo determinado. El robot de negociación
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Asesores Expertos
El Market Beast Dominator EA es un sistema de trading automatizado diseñado para el mercado Forex. Funciona principalmente basándose en el análisis de la estructura del mercado , identificando cambios estructurales clave como la ruptura de la estructura (BOS) y el cambio de carácter (CHOCH) para determinar el sesgo direccional y las zonas de entrada precisas. Al centrarse en cómo se comporta el precio en torno a los puntos de ruptura estructurales, el EA captura configuraciones de alta probabil
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Asesores Expertos
Volatility Pullback EA es un sistema de trading automatizado desarrollado exclusivamente para XAUUSD (Oro) . El EA negocia retrocesos durante condiciones de alta volatilidad utilizando niveles de cuadrícula autogenerados que se adaptan dinámicamente a la volatilidad actual del mercado, lo que permite un escalado inteligente de las posiciones durante los retrocesos de los precios en lugar de un espaciado fijo de la cuadrícula. Para proteger el capital de negociación, especialmente en cuentas pequ
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy sencillo y sin parámetros
MT5 EA Bravissimo EURUSD
Sergey Demin
Asesores Expertos
Divisa EURUSD . Marco temporal H1 El depósito mínimo es de $ 200 cuando el comercio de 0,5% por operación.  El Asesor Experto se basa en indicadores clásicos, probados con el tiempo . Además, algunas estrategias utilizan Price Action . Cada operación está protegida por un stop loss  Sin martingala , sin rejilla , sin estrategias de alto riesgo. Todas las estrategias utilizadas aquí son de seguimiento de tendencia y de inversión. Se recomienda el cumplimiento de MM = 0,5% para cada operación
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
Asesores Expertos
ThanosAlgotrade es un asesor de trading automático para obtener beneficios estables durante un largo periodo de tiempo. No requiere intervención manual. Diseñado para trabajar en el terminal MT5 en cuentas de tipo "cobertura". El Asesor necesita ser instalado en el gráfico del par de divisas EURUSD en el marco de tiempo M1 y habilitar el trading automático. El seguimiento del trabajo del asesor se puede ver aquí
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
El S&P 500 Scalper Advisor es una herramienta innovadora diseñada para operadores que desean operar con éxito en el índice S&P 500. Este índice es uno de los indicadores más utilizados y prestigiosos del mercado bursátil estadounidense, compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Peculiaridades: Soluciones de trading automatizado:       El asesor se basa en algoritmos avanzados y análisis técnico para adaptar automáticamente la estrategia a las condiciones cambiantes del merca
Lemm Scalper EA MT5
Fabio Sanna
Asesores Expertos
Lemm es un scalper diseñado para trading intradía en timeframe M1, por lo tanto muy rápido y agresivo. Se puede configurar en una versión más tranquila con plazos más altos o en diferentes activos simultáneamente utilizando diferentes números mágicos. La configuración por defecto es para pares forex, pero cambiando los parámetros, se puede utilizar en cualquier par (ha tenido excelentes resultados en XauUsd y DjiUsd). Cuenta con un panel resumen móvil y minimizado y notificaciones push en el sma
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Asesores Expertos
Este algoritmo prospera en condiciones extremas de volatilidad. Evaluará la condición antes del cierre del mercado, entrará en una posición y saldrá cuando el mercado oscile a niveles extremos a su favor. El algoritmo no despliega ningún indicador técnico, sólo simples cálculos matemáticos. Esto funciona muy bien en mercados no direccionales especialmente FOREX en el corto plazo que son muy agitados. Puede probar en otras clases de activos también. 20 años de backtest hecho para validar la regla
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Asesores Expertos
********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Gr
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Asesores Expertos
Gold EA: Potencia probada para operar con oro en 1 minuto Transforme sus operaciones con nuestro EA de Oro, meticulosamente diseñado para gráficos de 1 minuto y con un crecimiento de más del 2000% en 5 años desde sólo $100-$1000 . Sin Martingala, sin trucos de IA : Estrategias puras, probadas con el tiempo, con una sólida gestión del dinero, stop loss y take profit para un rendimiento fiable en múltiples gráficos. Modos de negociación flexibles : Elija Balance Fijo para ganancias seguras, Mark I
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Asesores Expertos
Santa Scalping es un Asesor Experto totalmente automatizado sin uso de martingala. Noche scalping estrategia. El filtro indicador SMA se utilizan para las entradas. Este EA se puede ejecutar desde cuentas muy pequeñas. Tan pequeño como 50 EUR. Recomendaciones generales El depósito mínimo es de 50 USD, la configuración por defecto reccomend para eurusd m5 gmt +2 . Por favor use max spread 10 si no va a tener ordenes cambielo a -1. Use un broker con buena ejecucion y con un spread de 2-5 puntos.
Enjoy Dax40 Scaper Mt5
Pankaj Kapadia
Asesores Expertos
Futuro del Enjoy Dax40 Scalper: Libere el potencial de su viaje de trading con el Enjoy Dax40 Scalper EA, meticulosamente diseñado para estrategias de scalping a través de las tendencias de marcos de tiempo más altos. Este potente EA destaca en la navegación por las complejidades de los índices Dax40 (De40) o Ger40, extendiendo su competencia a los mercados UsTec (Nasdaq100) y US30 (DJ IND). Con una mezcla estratégica de nuestro indicador de tendencia personalizado y otros indicadores de tendenc
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Asesores Expertos
El robot comercial VR Black Box se basa en la popular y probada estrategia de seguimiento de tendencias. A lo largo de varios años, se ha mejorado en las cuentas comerciales reales mediante actualizaciones periódicas y la introducción de nuevas ideas. Gracias a esto, VR Black Box se ha convertido en un robot comercial poderoso y único que puede impresionar tanto a principiantes como a operadores experimentados. Para familiarizarse con el robot y evaluar su eficacia, basta con instalarlo en una c
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Bear vs Bull EA Es un asesor automatizado para la operación diaria del mercado de divisas FOREX en un mercado volátil y tranquilo. Adecuado tanto para traders experimentados como para principiantes. Funciona con cualquier corredor, incluyendo corredores americanos, que requieren FIFO para cerrar principalmente las transacciones previamente abiertas. *Para habilitar el panel, es necesario establecer el parámetro DRAW_INFORMATION = true en la configuración; - Recomendaciones Antes de utilizarlo
M5 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Forex M5 Gold Scalper es un robot de comercio altamente eficaz diseñado para el comercio automatizado de oro (XAUUSD) en la plataforma MetaTrader 5. El robot se especializa en scalping, utilizando el análisis de gráficos de cinco minutos para responder rápidamente a las fluctuaciones del mercado y garantizar ingresos estables con una inversión mínima de tiempo. Características del robot Analiza gráficos utilizando PA. Abre y cierra posiciones rápidamente cuando se cruzan los niveles de soporte
Triton
Marek Kvarda
5 (4)
Asesores Expertos
Este robot está diseñado para los principales pares de divisas y opera con tres estrategias. 1- swing, 2- gap, 3- soporte y resistencia. Utiliza el algoritmo para el análisis de los datos de precios y encuentra los mejores parámetros. Las operaciones se filtran por los resultados del análisis de los gráficos diarios y mensuales de los últimos 12 períodos. La estrategia Swing se puede utilizar en TF H1 o M30, o también en M15 o M5 (más operaciones pero mayor riesgo). La estrategia Gap se recomien
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Asesores Expertos
GoldRobotics EA: Trading Aut omatizado de Oro con Precisión y Velocidad GoldRobotics es un sofisticado Asesor Experto diseñado para el trading automatizado en el mercado XAUUSD (Oro). Este EA emplea una estrategia única basada en el reconocimiento preciso de patrones de velas y análisis de volumen, lo que permite entradas y salidas rápidas para un rendimiento óptimo en condiciones de mercado volátiles. Da prioridad a las reacciones rápidas a las fluctuaciones del mercado, por lo que es ideal
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Asesores Expertos
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, una estrategia de trading de vanguardia meticulosamente diseñada en torno al enfoque de velas alcistas/bajistas y el análisis de divergencias. Esta poderosa herramienta está diseñada para permitirle dar forma a la vida que desea. Para embarcarse en este viaje transformador, simplemente descárguela e intégrela a la perfección en su plataforma MetaTrader 4 colocándola en la carpeta de asesores expertos. Orbit Rage Fi
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Otros productos de este autor
Engulfing Zone Sniper MT5
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Engulfing Zone Sniper MT5 - Indicador de Señales y Zonas Multi-Tiempo El Engulfing Zone Sniper MT5 es una herramienta de análisis técnico diseñada para resaltar patrones de velas envolventes en combinación con zonas de soporte/resistencia adaptables. Proporciona marcadores visuales y alertas opcionales para ayudar a los operadores a identificar las reacciones de la estructura del mercado en múltiples marcos temporales. Características principales Detección Multi-Timeframe - Opción de escanear c
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Asesores Expertos
ICTVALID EA - Trading Automatizado con Conceptos de Dinero Inteligente El EA ICTVALID es un sistema de trading profesional basado en Smart Money Concepts (metodología ICT) . Detecta y negocia automáticamente configuraciones institucionales, permitiéndole seguir la estructura del mercado con precisión y consistencia. Características principales Modos de negociación duales - Elija entre Scalping (entradas de precisión a corto plazo) o Swing Trading (tendencias a largo plazo). Lógica Smart Money -
Gold swing dragon
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Swing Dragon es un Asesor Experto diseñado específicamente para operar XAUUSD (Oro) utilizando un enfoque basado en el swing. El EA aplica la lógica de seguimiento de tendencias junto con la sincronización de entrada de swing para identificar oportunidades de retroceso, ruptura y reversión. Incluye funciones integradas de gestión de operaciones y control de riesgos adecuadas para diferentes condiciones de mercado. Características principales Sistema de entrada basado en oscilaciones : Detec
Trend Reversal Candles
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Trend Reversal Candles es un indicador diseñado para resaltar patrones comunes de inversión y continuación de velas directamente en el gráfico. Marca las configuraciones detectadas con flechas y etiquetas para un reconocimiento visual más fácil, reduciendo la necesidad de buscar patrones manualmente. Patrones detectados Envolvente alcista y bajista Martillo y Hombre Colgado Estrella fugaz Variaciones Doji Otras configuraciones de inversión ampliamente utilizadas Características Muestra flechas y
Goldilocks GG
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Goldilocks GG - El scalper de precisión definitivo Goldilocks GG es un Asesor Experto de última generación diseñado para dominar el oro (XAU/USD) y otros mercados volátiles con scalping de precisión, inteligencia adaptativa y un potente control del riesgo. Construido para los operadores que exigen velocidad, consistencia y rentabilidad , combina la lógica de entrada de vanguardia con filtros inteligentes que se adaptan a cualquier condición de mercado. Principales ventajas Funciona con Oro y Más
Smart Prop Risk Manager
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Smart Risk Manager Dashboard es un indicador de MetaTrader 5 diseñado para ayudar a los operadores con el control estructurado del riesgo y la supervisión de la cuenta en tiempo real. Proporciona una interfaz visual para la gestión del tamaño de la posición, el seguimiento de las pérdidas y ganancias, y el establecimiento de límites de negociación personalizados. Características principales Calculadora de riesgo SL/TP Muestra el riesgo y la recompensa estimados directamente en el gráfico median
T3 Matrix Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
T3 Matrix Pro - EA Adaptativo de Fusión de Tendencias El T3 Matrix Pro es un Asesor Experto avanzado de seguimiento de tendencias que combina la potencia de las Medias Móviles T3 , el SAR Parabólico y el análisis Heikin-Ashi en un único sistema de precisión. Diseñado tanto para scalping como para swing trading, identifica los cambios en la estructura del mercado de forma temprana y los confirma con una lógica de momentum multicapa. Lógica básica Algoritmo T3 Fast & Slow - Detecta transiciones de
SMC Gold master
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
SMC GOLD MASTER - Motor Institucional de Concepto de Dinero Inteligente para Oro y Más SMC GOLD MASTER es un motor de negociación Smart Money Concept (SMC) de nivel profesional diseñado para operadores serios que desean leer la estructura del mercado con claridad institucional. Detecta automáticamente rupturas de estructura (BOS) , cambios de carácter (CHoCH) , bloques de órdenes (OB) , zonas de liquidez y huecos de valor razonable (FVG ), creando un mapa visual completo de cómo se mueven realm
Aureus Volatility
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Aureus Volatility Matrix - Sistema Profesional de Trading Adaptativo Asesor Experto Universal Multi-Activos para Oro, Índices y Divisas Aureus Volatility Matrix es un sofisticado Asesor Experto independiente del broker, diseñado para los operadores profesionales que exigen fiabilidad, precisión y adaptabilidad a través de múltiples clases de activos. Construido desde cero para manejar los desafíos únicos de la negociación algorítmica moderna, este EA opera sin problemas XAUUSD (Oro), los princip
VoltArx Volatility
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
VoltArx Volatility Engine - Algoritmo de ruptura de grado institucional Aproveche el poder de la compresión de la volatilidad y las explosivas rupturas del mercado con una sincronización precisa El Motor de Volatilidad VoltArx es un sofisticado sistema de negociación multimercado diseñado para identificar y capitalizar eventos de expansión de volatilidad de alta probabilidad. Basado en la investigación institucional y el análisis avanzado de la microestructura del mercado, VoltArx detecta cuándo
Quantum Zone
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Quantum Zone Trader - Asesor Experto Profesional en la Acción del Precio Visión general Quantum Zone Trader es un avanzado sistema de trading algorítmico basado en los principios de la acción del precio. El EA identifica automáticamente las zonas de oferta y demanda de alta probabilidad a través de múltiples marcos de tiempo y ejecuta entradas precisas basadas en conceptos de comercio institucional. Diseñado para operadores serios que entienden la estructura del mercado, este AE combina la detec
Zone Breaker
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
ZoneBreaker Pro - Estrategia avanzada de combinación de zonas de ruptura ZoneBreaker Pro es un sofisticado sistema de trading automatizado diseñado para MetaTrader 4 que implementa una metodología de ruptura de zonas basada en la precisión. Este asesor experto identifica oportunidades de negociación de alta probabilidad mediante el análisis de formaciones de velas opuestas durante horas específicas de apertura del mercado y la ejecución de operaciones cuando el precio rompe a través de zonas def
Noise Killer Kernel Line
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Advanced Kernel Smoother - Indicador profesional de regresión multinúcleo El Advanced Kernel Smoother representa un enfoque sofisticado para el análisis de la acción del precio, utilizando técnicas matemáticas avanzadas de regresión kernel para filtrar el ruido del mercado e identificar oportunidades de negociación de alta probabilidad con una claridad excepcional. Tecnología principal Este indicador emplea 17 funciones kernel diferentes, como Gaussian, Laplace, Epanechnikov, Silverman, etc., ca
Arrow Signal System
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Sistema de señalización MV Arrow Visión general del indicador El MV Arrow Signal System es un completo sistema de trading multiindicador para MetaTrader 4 que identifica potenciales señales de compra y venta basadas en la detección de puntos de oscilación combinada con múltiples filtros de confirmación técnica. Concepto Básico El sistema escanea los gráficos de precios para identificar máximos y mínimos oscilantes y, a continuación, aplica un sistema de puntuación basado en múltiples indicadores
Killer Combo System
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Killer Combo System es un indicador multiestrategia diseñado para destacar las posibles configuraciones de reversión y continuación mediante la combinación de varios módulos técnicos en una sola herramienta. Proporciona una configuración flexible, permitiendo a los usuarios activar o desactivar diferentes filtros de confirmación de acuerdo con su propio enfoque de negociación. Módulos disponibles Detección de divergencias RSI y CCI Cruces MACD Reconocimiento de patrones de velas Filtrado Multi-T
Quantum Scalper Engine
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Quantum Scalper EA es un Asesor Experto para MetaTrader 5 que aplica un filtrado multicapa para identificar oportunidades de scalping durante las sesiones activas del mercado. Combina la estructura del mercado, el conocimiento de la volatilidad, y los módulos de control de riesgo para proporcionar la ejecución sistemática de operaciones sin martingala o métodos de cuadrícula. Características principales Filtro de zona de liquidez - Evita las entradas cerca de zonas de rechazo recientes, a menudo
Sentient Trend Sculptor
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Sentient Trend Sculptor EA es un Asesor Experto diseñado para la negociación automatizada basada en tendencias. Aplica el filtrado de múltiples marcos temporales, la adaptación de la volatilidad y la lógica de sesión para identificar y gestionar las operaciones en diferentes instrumentos. El sistema no utiliza métodos de martingala ni de rejilla. Características principales Motor de tendencias: Filtra la acción del precio con una alineación de marcos temporales superior e inferior. Lógica de en
Adaptive SR Zones Breakout
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Adaptive SR Zones - Edición Breakout Adaptive SR Zones es un indicador de MetaTrader 5 de última generación que mapea automáticamente las zonas de soporte y resistencia y rastrea la actividad de ruptura en tiempo real. Diseñado para los operadores que confían en la estructura del mercado y la confluencia de zonas, combina el análisis de múltiples marcos de tiempo , la lógica de confirmación de ruptura y alertas personalizables en una poderosa herramienta. Sin repintado. Características principal
AlphaBreak Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
AlphaPro EA - Visión general técnica 1. Introducción AlphaPro EA es un Asesor Experto para MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Aplica múltiples estrategias algorítmicas con funciones de control de riesgo y soporta varios modos de gestión de operaciones. El sistema está diseñado para su uso en diferentes marcos de tiempo y múltiples pares de divisas. 2. Características principales Ejecución algorítmica - Utiliza una lógica de entrada/salida multicapa que combina métodos de scalping, breakout y basados
SmartZone Horizon
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Smart HORIZON - Indicador de Volumen + SMC Smart HORIZON es un indicador de TradingView que combina niveles de perfil de volumen con componentes de Smart Money Concepts (SMC) para proporcionar un análisis gráfico estructurado. Destaca los elementos de la estructura del mercado y las zonas de referencia clave, facilitando el seguimiento de la interacción de los precios con los niveles de estilo institucional. Características principales Niveles de perfil de volumen VAH semanal y mensual (línea di
MartiMaster EA
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Asesor Experto (EA) de MetaTrader 5 que implementa una estrategia de martingala con configuración flexible. El EA admite hasta tres pares de divisas con tamaños de lote y direcciones comerciales definidos por el usuario. Permite establecer umbrales (en pips o divisas) para abrir capas adicionales de martingala, y ofrece opciones para cerrar posiciones por reglas de ciclo (sólo la primera capa o todas las capas combinadas). El sistema puede invertir la dirección después de cada ciclo completado e
QQQ Trendmaster PRO
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
QQQ TrendMaster Pro - Indicador MT5 Esta es una herramienta de análisis técnico diseñada para operar con el Invesco QQQ Trust (Nasdaq: QQQ). Combina varios módulos configurables para ayudar a analizar la estructura del mercado y las condiciones de tendencia: Cruces de medias móviles - Señales MA de 200 y 21 periodos. Módulo MACD - Ajustes personalizables de rápido/lento/señal (por defecto 10/26/9). Chaikin Money Flow - Para confirmación basada en volumen. Índice de Movimiento Direccional (DMI) -
Hedging Gridder
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Hedging Grid EA - Sistema de negociación multiestrategia adaptable Hedging Grid EA es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para los operadores que desean una negociación sólida con cobertura dinámica, tamaño de lote adaptable y múltiples mecanismos de protección . Construido con flexibilidad y precisión, puede ser optimizado tanto para un crecimiento agresivo como para un rendimiento conservador con gestión de riesgos , por lo que es adecuado para una amplia gama de estilos de nego
ReversionProX
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Reversion Pro X - Sistema avanzado de inversión de medias Reversion Pro X es un sistema de trading automatizado, inteligente y eficiente , basado en una potente estrategia de reversión a la media . Captura los movimientos de los precios de vuelta a la media después de fuertes impulsos direccionales , lo que le permite operar las sobrerreacciones del mercado con precisión. Diseñado para Forex, Oro e Índices , el sistema se adapta a las diferentes condiciones del mercado y está totalmente optimiza
PulseTrader Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
PulseTrader Pro es un Asesor Experto de última generación creado para los operadores que desean un sistema de negociación fiable, flexible y adaptable. Diseñado con un equilibrio entre la precisión de scalping y la fuerza de swing-trading , lee el "pulso" del mercado y se adapta a las condiciones cambiantes. A diferencia de los EA rígidos que fallan en los mercados dinámicos, PulseTrader Pro combina filtros técnicos avanzados, una sólida gestión del riesgo y una ejecución inteligente de las ope
GoldRushTrader
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
GoldRushTrader EA - Opere Conceptos de Dinero Inteligente Automáticamente en MT5 GoldRushTrader EA es un sistema de trading totalmente automatizado basado en Smart Money Concepts (SMC) . Combina la lógica del trading institucional con el escaneo avanzado del mercado para generar y gestionar las operaciones automáticamente. Características principales: Motor de Negociación SMC - Detecta agarrones de liquidez, bloqueos de órdenes y rupturas de estructura. Ejecución automatizada - Coloca y gestion
CryptoGrid AI Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
CryptoGrid AI Pro - Opere con Bitcoin, Crypto y pares de divisas en USD con reconocimiento inteligente de patrones de velas y un potente sistema de cuadrícula multinivel. Overview CryptoGrid AI Pro es un Asesor Experto avanzado que fusiona el reconocimiento de patrones de velas con un robusto sistema de trading grid . Está optimizado para Bitcoin (BTCUSD) , pero también funciona eficazmente con los principales pares de divisas en USD (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD, etc.) y otras criptodivisa
Pyramid Master EA
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
ProfitPyramid X - EA de Estrategia Compuesta Avanzada ProfitPyramid X es un Asesor Experto de nivel profesional que aprovecha la lógica piramidal para maximizar sus beneficios durante las fuertes tendencias del mercado. A diferencia de los arriesgados sistemas de martingala o de promediación a la baja, este EA sólo añade nuevas operaciones cuando el mercado se mueve a su favor , componiendo las ganancias de forma segura y eficaz. Diseñado para las divisas principales (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USD
Gann Fusion Activator Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Gann Fusion Activator Pro - Sistema de flujo de tendencia adaptable Gann Fusion Activator Pro es una evolución de última generación del clásico Gann High-Low Activator , mejorado con lógica multitemporal , zonas de tendencia visuales y un motor de señales personalizable . Transforma el análisis de tendencia tradicional en un sistema moderno y dinámico que se adapta a la volatilidad, proporcionando señales visuales precisas de los cambios de tendencia y de impulso. Características principales Can
PulseZones MTF
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
PulseZones MTF Soporte y Resistencia PulseZones MTF Soporte y Resistencia es una herramienta de precisión diseñada para identificar y mostrar los niveles clave de Soporte y Resistencia de múltiples marcos temporales directamente en un único gráfico. Ayuda a los operadores a comprender la estructura del mercado de un vistazo mostrando cómo interactúa el precio con las principales zonas en los marcos temporales M15, H1, H4 y D1. Este indicador está diseñado para los operadores que valoran la preci
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario