Bitcoin Ultra Power
- Experten
- Premananth R
- Version: 2.13
- Aktualisiert: 5 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Bitcoin Ultra Power ist ein fortschrittlicher algorithmischer Expert Advisor, der für den professionellen BTCUSD-Handel auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Das System wendet adaptive Marktanalysen mit strenger institutioneller Risikokontrolle an, um eine stabile Leistung auf dem hochvolatilen Kryptowährungsmarkt zu erzielen. Der EA verfügt über eine Dual-Mode-Architektur, die automatisch zwischen Bitcoin- und Forex-Instrumenten wechselt, um maximale Vielseitigkeit zu gewährleisten.
Hauptmerkmale
Multi-Asset-Kompatibilität
- Vollständig automatisierte Ausführung mit risikofokussierter Methodik
- Intelligente Multi-Asset-Unterstützung
- Zuverlässige Leistung unter volatilen Marktbedingungen
- Optimiert speziell für BTCUSD (M5)
Automatische Strategieumschaltung für Forex-Paare
Professionelles Risikomanagement
- ATR-basierte dynamische Stop-Loss-Berechnung
- Einstellbares Risiko pro Handel (0,5% - 1,5%)
- Mehrere Risikomodi: Niedrig, Mittel, Hoch
- Einhaltung der Broker-Stop-Levels
- Strenges SL/TP-Validierungssystem
Empfohlene Einstellungen
Konto-Anforderungen
- Mindesteinlage: $300 USD
- Empfohlene Makler: Deriv und XM oder ein Broker mit ECN/RAW/LOW-Spread-Typ (siehe den Artikel)
- Empfohlene Einzahlung: $500+ USD für optimale Performance
- Hebelwirkung: 1:100 oder höher
- Konto-Typ: Standard/ECN-Konten mit niedrigen Spreads
Optimale Konfiguration
- Zeitrahmen: M5 (5 Minuten) - Empfohlen
- Symbol: BTCUSD, BTCUSDT, oder ein beliebiges BTC-Paar
- Risiko-Modus: Mittel (1% pro Handel)
- Festes Lot (BTC): 0.10 (Anpassung je nach Kontogröße)
- Maximale Positionen: 4 (pyramidenförmige Skalierung)
Broker-Anforderungen
- Spread: < 50 Punkte auf BTCUSD
- Ausführung: Marktausführung oder sofortige Ausführung
- Stop-Level: Mindestens 10 Punkte
- Handelszeiten: 24/7 Handel mit Kryptowährungen