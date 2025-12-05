Bitcoin Ultra Power

Bitcoin Ultra Power ist ein fortschrittlicher algorithmischer Expert Advisor, der für den professionellen BTCUSD-Handel auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Das System wendet adaptive Marktanalysen mit strenger institutioneller Risikokontrolle an, um eine stabile Leistung auf dem hochvolatilen Kryptowährungsmarkt zu erzielen. Der EA verfügt über eine Dual-Mode-Architektur, die automatisch zwischen Bitcoin- und Forex-Instrumenten wechselt, um maximale Vielseitigkeit zu gewährleisten.

Hauptmerkmale

Multi-Asset-Kompatibilität

  • Vollständig automatisierte Ausführung mit risikofokussierter Methodik
  • Intelligente Multi-Asset-Unterstützung
  • Zuverlässige Leistung unter volatilen Marktbedingungen
  • Optimiert speziell für BTCUSD (M5)

  • Automatische Strategieumschaltung für Forex-Paare

Professionelles Risikomanagement

  • ATR-basierte dynamische Stop-Loss-Berechnung
  • Einstellbares Risiko pro Handel (0,5% - 1,5%)
  • Mehrere Risikomodi: Niedrig, Mittel, Hoch
  • Einhaltung der Broker-Stop-Levels
  • Strenges SL/TP-Validierungssystem

Empfohlene Einstellungen

Konto-Anforderungen

  • Mindesteinlage: $300 USD
  • Empfohlene Makler: Deriv und XM oder ein Broker mit ECN/RAW/LOW-Spread-Typ (siehe den Artikel)
  • Empfohlene Einzahlung: $500+ USD für optimale Performance
  • Hebelwirkung: 1:100 oder höher
  • Konto-Typ: Standard/ECN-Konten mit niedrigen Spreads

Optimale Konfiguration

  • Zeitrahmen: M5 (5 Minuten) - Empfohlen
  • Symbol: BTCUSD, BTCUSDT, oder ein beliebiges BTC-Paar
  • Risiko-Modus: Mittel (1% pro Handel)
  • Festes Lot (BTC): 0.10 (Anpassung je nach Kontogröße)
  • Maximale Positionen: 4 (pyramidenförmige Skalierung)

Broker-Anforderungen

  • Spread: < 50 Punkte auf BTCUSD
  • Ausführung: Marktausführung oder sofortige Ausführung
  • Stop-Level: Mindestens 10 Punkte
  • Handelszeiten: 24/7 Handel mit Kryptowährungen
Empfohlene Produkte
QuantCore GT
Arseny Potyekhin
3.27 (11)
Experten
QuantCore GT Der QuantCore GT EA ist ein fortschrittliches Handelssystem, das entwickelt wurde, um die Komplexitäten des Forex-Marktes mithilfe einer unvergleichlichen Kombination aus KI-gesteuerter Intelligenz und datengestützten Strategien zu meistern. Durch die Integration von ChatGPT-o1, dem neuesten GPT-4.5, ausgeklügelten Machine-Learning-Modellen und einem hochmodernen Big-Data-Ansatz erreicht QuantCore GT ein neues Niveau an Genauigkeit, Anpassungsfähigkeit und Handelseffizienz. Dieser
ScalpFusion
Krzysztof Sitko
Experten
ScalpFusion - Elite Hochfrequenz-Handelssystem Professional Edition Handelsbot ScalpFusion ist ein fortschrittliches Hochfrequenz-Handelssystem, das für professionelle Trader entwickelt wurde, die präzise und schnelle Marktoperationen suchen. Das System nutzt eine extrem niedrige Latenzzeit und einen Multi-Strategie-Ansatz für Marktchancen. Analyse der Backtest-Ergebnisse Testzeitraum : 2020-2025 (5 Jahre) Anfängliche Einlage : 5.000 $ Endergebnis : $651.397,32 Gesamtrendite : +13,027.95%
Animus
Arismario Verissimo Neves
Experten
Animus-Roboter. Animus ist ein Daytrading-Roboter für den Bovespa Mini-Index. Seine Strategie arbeitet ausschließlich mit dem WIN-Asset und weist mit seinen zwei täglichen Trades eine hervorragende Gewinnsequenz auf. - Handel mit dem BM&F BOVESPA Mini Index (WIN); - 100% Daytrading; - Der Roboter ist vollständig mit den Strategieparametern konfiguriert und bereit, tägliche Trades auszuführen. ACHTUNG! Kontotyp: [x] Netting, [ ] Hedge. Aktivieren Sie die Öffnungszeiten in den "Eingabeparametern
First Scalper MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (4)
Experten
First Scalper ist ein auf Scalping basierender Expert Advisor, der den besten und sichersten Scalping EA auf dem Markt verwendet. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung des EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. First Scalper kann auf allen Symbolen und allen Zeitrahmen handeln, indem er eine spezielle und einzigar
Regression Analysis Candles EA
Preecha Chanthakan
Experten
Regressionsanalyse Kerzen EA verwendet Regression Gleichung Grad 5 und Gleichung Linie von zwei unteren Punkte und zwei hohe Punkte zeichnen zwei gerade Linien. Es macht vier Trends zu vergleichen, um zu bestimmen, kaufen / verkaufen Aufträge. wir setzen schwebende Ordnung kaufen Limit / Buy-Stop oder verkaufen Limit / Sell-Stop, wenn hat um. wir hat Limit Ordnung am wenigsten als 99 Aufträge. wir schließen alle Aufträge hat zehn Fälle wählt es zu variablen Markt haben wir C.V. Parameter und wir
TrendWave Navigator
Michael Kolawole Shodimu
Experten
Titel: TrendWave Navigator - Multi-Timeframe Trendfolge-EA Kurzbeschreibung: Fangen Sie starke Markttrends mit Präzision! Traded Forex Majors und XAUUSD mit H1-Trend-Erkennung und M15-Pullback Einträge. Intelligentes Risikomanagement mit geringem Drawdown. Vollständige Beschreibung Überblick: TrendWave Navigator ist ein professioneller Multi-Timeframe Expert Advisor, der anhaltende Richtungsbewegungen erfasst und gleichzeitig abgehackte Marktgeräusche herausfiltert. Optimiert für EURUSD, GBPU
Cypher invest
Arnold Byarufu
Experten
Wir stellen Ihnen "CypherInvest" vor, Ihren vertrauenswürdigen Expert Advisor in der dynamischen Welt der Finanzmärkte. Mit modernster Technologie und fortschrittlichen Algorithmen analysiert CypherInvest Marktdaten, identifiziert Muster und deckt verborgene Chancen auf, damit Sie fundierte Anlageentscheidungen treffen können. Unser innovativer Ansatz kombiniert die Macht der Kryptographie und der Datenanalyse und entschlüsselt die Geheimnisse des Marktes, um Ihre Rendite zu maximieren. Mit de
CRT Advanced
Jose Antonio Cantonero Velasco
Experten
PROFESSIONELLES ALGORITHMISCHES HANDELSSYSTEM ÜBERBLICK CRT ADVANCED ist ein hochpräzises automatisches Handelssystem, das auf der Analyse japanischer Candlestick-Formationen basiert. Es wurde speziell für Devisen-, Index- und Rohstoffmärkte entwickelt und implementiert eine systematische Methodik, die reine Preisaktion mit fortschrittlichem Risikomanagement kombiniert. Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, ich werde Ihnen kostenlose Sets und Unterstützung schicken. Ich danke Ihnen.
YenFlow
Kelly Philip Aketch
Experten
Dies ist eine Trendfolgestrategie mit maschinellem Lernen , die auf dem Ichimoku-Kinko-Hyo-Indikator in Kombination mit Marktvolatilität und Volumenmetriken basiert. Sie funktioniert am besten auf dem H1-Chart . Die Signale, die für den Beginn des Handels verwendet werden, werden durch die Fähigkeit des maschinellen Lernens sorgfältig überprüft, und ein ausgeklügelter Algorithmus stellt sicher, dass der Händler so lange wie möglich im Trend bleibt. Merkmale. Dies ist ein vollautomatischer Multi
RSI Stocks Rebound
Alexandru Chirila
4 (1)
Experten
RSI-Aktien erholen sich Der Dollar Cost Average with RSI Expert Advisor (EA) kombiniert die Stärke der Dollar Cost Average (DCA) Strategie mit dem Relative Strength Index (RSI) Indikator, um Ein- und Ausstiegspunkte für Trades zu optimieren. Dieser EA wurde speziell für Händler entwickelt, die die Marktbedingungen ausnutzen möchten, indem sie den RSI verwenden, um Kaufsignale während Markttiefs auszulösen, und eine DCA-Strategie ausführen, um Positionen zu akkumulieren, wenn sich der Markt weite
Libim
Tai Fung Pontus To
Experten
Libim - Breakout-Handelsroboter für MetaTrader 5 Nutzen Sie die Vorteile des Breakout-Handels mit Libim , einem innovativen Forex-Handelsroboter für die MetaTrader 5-Plattform. Libim ist darauf spezialisiert, Ausbruchsgelegenheiten zu erkennen und zu nutzen, damit Sie keine potenzielle Marktbewegung verpassen. Ob Sie ein erfahrener Händler sind oder gerade erst anfangen, Libim bietet eine zuverlässige, automatisierte Lösung, um Ihre Handelsleistung zu verbessern. Hauptmerkmale: Ausbruchshandelss
Violence Great Wall ss
Ze Yuan Wang
Experten
Violence Great Wall ist ein intelligenter MT5-Handelsroboter. Er berücksichtigt die Preisunterstützung und die Druckposition, und bietet eine phasenweise Vorhersage in der Zukunft, eine genaue Eröffnungsposition und eine stabile Stop-Loss-Position. Die Haupthandelsart ist Gold! Um auf der sicheren Seite zu sein, wird empfohlen, dass Sie ein Kapital von über 3000 Dollar und einen Hebel von über 1:500 bereitstellen. Die Positionseröffnung ist extrem genau, aber aufgrund der Komplexität der Faktor
Gold Heaven
Hiroaki Mitsuta
Experten
*Selbstvorstellung Hallo Leute, mein Name ist Hiroaki Mitstuda. Ich bin einhundert Millionen Händler und Ingenieur der Klasse "Finace Wizard". Ich wurde auch als Investor interviewt. Ich wurde auch als Investor interviewt. https://youtu.be/5Tx9bZrdQtA?si=_JOLnWeBVaDQpTzN Vorteile des Advisors:. Expert Advisor Trades während des Testens entsprechen vollständig den Trades im realen Handel, was sehr wichtig ist. Verwendet keine parasitären Strategien. Geeignet für PROP FIRMS ( Funktioniert autom
Profitable EMA
Rajendra Kumar Sinku
Experten
Bei der Entwicklung dieses vollautomatischen Handelsroboters wurden mehrere Exponential Moving Averages aus zwei verschiedenen Zeitrahmen verwendet. Die Backtest-Screenshots sprechen den Rest. Der zu investierende Betrag muss manuell auf der Eingaberegisterkarte eingegeben werden. Funktioniert also mit allen Kontogrößen. Für beste Ergebnisse - Zeitrahmen = 15M - Hebelwirkung = 100 - Bevorzugtes Paar = EURUSD, aber auch bei anderen Paaren wurden Gewinne erzielt. - Vermeiden Sie den Handel zwische
Born to Kill Zone
Erlan Sumanjaya
Experten
Born to Kill Zone ist eine Handelsstrategie auf den Finanzmärkten, bei der Händler von kurz- bis mittelfristigen Kursbewegungen profitieren wollen. Bei der Durchführung der Analyse verwendet dieser EA einen gleitenden Durchschnittsindikator . Wie wir wissen, sind gleitende Durchschnitte zuverlässige Indikatoren, die von professionellen Händlern häufig verwendet werden. Zu den wichtigsten Komponenten gehören präzise Ein- und Ausstiegsstrategien, Risikomanagement durch Stop-Loss-Orders und Positi
ForexCybot
Matheus Dos Santos Ruiz
Experten
ForexCybot ForexCybot ist ein Expert Advisor, der mit Disziplin, strenger Signalfilterung und strukturiertem Risikomanagement auf der Grundlage technischer Indikatoren arbeitet. Er wurde entwickelt, um klare, objektive und technisch konsistente Operationen zu liefern, und folgt präzisen Marktkriterien in Kombination mit benutzerdefinierten Parametern. ForexCybot mql5 öffentlicher Kanal: https://www.mql5.com/en/channels/forexcybot Nach dem Kauf, senden Sie mir eine private Nachricht, um die Konf
Nexus Arbitrage Pro
Mallawa Arachchige Shanaka Sandaruwan
Experten
Nexus Arbitrage Pro: Hochfrequente Dreiecksarbitrage Nexus Arbitrage Pro ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der Preisineffizienzen auf dem Devisenmarkt durch eine Dreiecks-Arbitrage-Strategie ausnutzt. Es handelt sich um ein Hochfrequenz-Handelswerkzeug, das gleichzeitig drei Währungspaare überwacht, um Gewinnchancen zu finden und auszunutzen. Dieser EA konzentriert sich auf eines der liquidesten Währungsdreiecke: EUR/USD, USD/JPY, und EUR/JPY . Die Strategie einfach erklärt Die Log
Fully Automatic Bot BUY
Vladimir Levchenko
Experten
Ein vollautomatisches Handelssystem , das auf der Trendanalyse basiert und aus zwei voneinander abhängigen Bots besteht: Einer arbeitet, wenn der Markt steigt (Buy-Bot), der zweite, wenn der Markt fällt (Sell-Bot). Link zum zweiten Bot (Sell-bot): https: //www.mql5.com/ru/market/product/78678?source=Site+Market+Product+Page Das System funktioniert nach dem Prinzip "einrichten und vergessen". Der Kunde muss nichts weiter tun, als den Rund-um-die-Uhr-Betrieb des Handelsterminals sicherzustellen. D
AI Pro Trader EA
Lucas Salinas Lozano
Experten
AI Pro Trader EA - Der ultimative Trading-Begleiter Lernen Sie AI Pro Trader EA kennen, ein von Experten entwickeltes Trading-Tool, das Ihre Strategien mit chirurgischer Präzision automatisiert. Durch die Verbindung von fortschrittlicher technischer Analyse mit maschinenähnlicher Effizienz ist dieser EA nicht einfach nur ein weiterer Roboter - er ist Ihr persönlicher Handelsassistent, der darauf ausgelegt ist, Ergebnisse zu liefern. Warum AI Pro Trader EA sich abhebt Der AI Pro Trader EA kombini
Black Bull Gold
Dayanand Pandey
4 (1)
Experten
Hier ist die deutsche Übersetzung: Black Bull Gold – Ihr Vorteil auf den XAUUSDm- oder XAUUSD-Märkten Einführung in Black Bull Gold , ein fortschrittlicher, auf technischer Analyse basierender Expert Advisor (EA), der speziell für den Hochfrequenzhandel (HFT) auf XAUUSD und DE30 entwickelt wurde. Dieser EA nutzt ausgeklügelte Algorithmen und Echtzeit-Marktdaten, um die Handelsergebnisse zu optimieren und Händlern zu helfen, sich in der hohen Volatilität dieser Märkte zurechtzufinden. Hauptmerkma
FREE
Prop Dominus
Abigail Stacey Kimani
Experten
**Prop Dominus** - Fortgeschrittener, auf künstlicher Intelligenz basierender Expert Advisor für MetaTrader 5 --- ## **I. Zusammenfassung** Prop Dominus ist ein mehrschichtiger, KI-gestützter Expert Advisor (EA), der für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Seine Grundlage beruht auf probabilistischer Modellierung, dynamischen Inferenzsystemen und fortschrittlicher Marktregimeerkennung. Durch eine systematische Architektur und eine robuste Echtzeit-Kalibrierung versucht Prop Dominus
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Experten
Dieser EA ist ein einfaches automatisches Handelssystem für die Meta Trader 5 Plattform. Es nutzt den parabolischen SAR, um die Losgröße automatisch an die Markttrends anzupassen. Auf diese Weise geht der EA kein großes Risiko ein, sondern akkumuliert stattdessen kontinuierlich Gewinne. Wichtigste Merkmale Der EA verwendet nicht die Martingale-Methode zur Anpassung der Losgröße. Wenn eine Position vor Schließung des Devisenmarktes eingegangen wird, wird diese Position auf das Wochenende übertr
Alphabet AI MT5
Sergei Pomytkin
3.43 (7)
Experten
Alphabet AI ist ein Berater, der nach der Mean-Reversion-Strategie arbeitet. Das bedeutet, dass er die natürliche Eigenschaft der Märkte nutzt, nach starken Abweichungen zu ihren Durchschnittswerten zurückzukehren. Der Algorithmus analysiert ständig den aktuellen Preis des Vermögenswerts und vergleicht ihn mit den berechneten Durchschnittswerten. Weicht der Preis deutlich vom Durchschnittswert ab, interpretiert der Berater dies als Handlungssignal: Wird die Obergrenze überschritten, eröffnet er
Zonda EA
Anton Kondratev
5 (4)
Experten
Zonda EA   Es   ist ein       Vollautomatisches System   mit offenen Optimierungsparametern und einem   Wiederherstellungsmechanismus in Echtzeit. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 345$  Next Price 990 $  Zonda-GUIDE Signale Rückerstattung der Provision Aktualisierung Mein Blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        GBPUSD M15 Jede Position hat immer eine       Festes SL  
AbacuQuant
Cristian David Castillo Arrieta
Experten
HANDBUCH ABACUQUANT AbacuQuant ist nicht einfach nur ein weiterer Single-Signal Expert Advisor, sondern eine komplette algorithmische Handelsmaschine , die Ihnen ein ganzes Arsenal an bewährten Strategien an die Hand gibt und, was am wichtigsten ist, Ihnen die Möglichkeit gibt, diese zu kombinieren, um nur dann zu handeln, wenn die Chancen zu Ihren Gunsten stehen. Die exklusive Confluence Engine und das Basket Closing System sind zwar zwei der wichtigsten Säulen, aber das ist erst der Anfang.
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
Experten
NanoTrade Pro NanoTrade Pro ist ein hochmoderner automatischer Trading Advisor, der Ihre Handelsstrategie auf den schnelllebigen Finanzmärkten optimiert. Durch den Einsatz fortschrittlicher Algorithmen und Echtzeit-Datenanalysen automatisiert NanoTrade Pro den Scalping-Prozess und ermöglicht es Händlern, kleine Kursbewegungen mit bemerkenswerter Präzision und Effizienz zu nutzen. Grundsätzlich verwendet der Advisor keine Risikosysteme mit steigendem Volumen oder steigender Anzahl offener Aufträ
SuperTrend EA Pro MT5
Sahib Ul Ahsan
Experten
SUPER TREND EA für Meta Trader 5 - Smarter handeln, jeder Zeitrahmen, jeder Markt Erschließen Sie das volle Potenzial des automatisierten Handels mit SUPER TREND EA für MT5 , einem professionellen Expert Advisor, der auf Präzision, Flexibilität und intelligentes Risikomanagement ausgelegt ist. Dieser EA eignet sich perfekt für Forex, Gold, Indizes und Kryptowährungen und passt sich an jeden Zeitrahmen an - vom ultraschnellen Scalping auf M1 bis zum langfristigen Swing-Trading auf D1. Egal, ob Si
Violence Great Wall
Ze Yuan Wang
Experten
Gewalt Great Wall ist ein intelligenter Handelsroboter von MT5. Es berücksichtigt die Preisunterstützung und Druckposition und bietet phasenförmige Vorhersage in der Zukunft, genaue Öffnungsposition und stabile Stop-Loss-Position. Die wichtigste Handelsvariante ist Gold! Um auf der sicheren Seite zu sein, wird empfohlen, dass Sie Mittel über 3000 Dollar und Hebel über 1:500 bereitstellen. Die Positionsöffnung ist extrem genau, aber aufgrund der Komplexität der Positionsöffnungsfaktoren müssen w
EMABra50SC
Eadvisors Software Inc.
Experten
O Robô Trader BRA50SC faz operações de curto prazo no timeframe 1min buscando as pequenas variações do mercado no instrumento: Índice BRA50, utiliza nova tecnologia de trade, os resultados no intraday são íncríveis. Exklusive Version für den Bra50 (Internationaler Mini-Index). Verwendete Strategie: gleitender Durchschnitt und Volatilität. Einstiegslot: Version Mini-Index, ab 1 Lot. Bra50 Version, ab 0,05 Mini-Lots. Einstellbarer StopLoss und Take Profit. Risikomanagement: (%) Netto-Kapitalabz
Trail Stops PRO
Timo Kosiol
Experten
Trailing Stops Pro ist ein hochentwickeltes Trailing-Stop-Programm. Es verfügt über 12 verschiedene Trailing Stops und hilft Ihnen, Ihre Trades und Stops einfach zu verwalten. Sie können einen Trail-Start festlegen, d.h. der Trailing-Stop wird gestartet, nachdem Ihre Positionen die ausgewählten Gewinnpunkte erreicht haben. Zusätzlich können Sie eine Trail-Distanz festlegen sowie den Trailing-Stop für jede Position separat aktivieren und deaktivieren. Das Programm verfügt über ein sehr einfach zu
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Ultra Beast
Premananth R
Experten
Gold Ultra Beast - Fortgeschrittener XAUUSD M15 Expert Advisor Gold Ultra Beast ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der speziell für den XAUUSD auf dem M15-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieses System basiert auf jahrelanger Erfahrung im Goldhandel und kombiniert ein aggressives Einstiegsverhalten mit einer kontrollierten Risikologik, um kurzfristige Momentum- und Volatilitätsgelegenheiten zu nutzen. Die Strategie wurde für Händler entwickelt, die eine schnelle Ausführung, eine starke Richtun
Gold Smart Turtle
Premananth R
Experten
Gold Smart Turtle - Expert Advisor für XAUUSD (MT5) Empfohlenes Handels-Setup Handels-Symbol: XAUUSD Broker-Typ: ECN / RAW / Low-Spread-Broker (empfohlen) Zeitrahmen: M5 (fest) Strategie-Typ: Regelbasiertes technisches Handelssystem Handelsmodus: Einzelorder-Ausführung Mindesteinlage: $100 USD (oder Gegenwert) Broker & Konto-Kompatibilität Funktioniert mit allen Broker-Kursformaten (2-stellig / 3-stellig) Unterstützt jede Kontobasiswährung Kompatibel mit allen XAUUSD-Symbolvarianten Unabhängig v
Gold Honey Badger
Premananth R
5 (1)
Experten
Gold Honey Badger ist ein automatisches Handelssystem, das für den XAUUSD auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Es verwendet algorithmische Logik und datengesteuerte Analysen, um Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage vordefinierter Regeln zu identifizieren. Unterstützte Einstellungen Symbol: XAUUSD Empfohlene Broker: Deriv und XM oder ein Broker mit ECN/RAW/LOW-Spread-Typ (siehe den Artikel) Zeitrahmen: M5 - H1 Strategie-Typ: Algorithmisch / Datenbasiert Einzelorder-Handel: Ja Mindesteinlage:
Ultimate Gold Sniper
Premananth R
Experten
Ultimativer Gold Snipper Ultimate Gold Snipper ist ein automatisches Handelssystem, das für den XAUUSD auf dem Zeitrahmen M15 entwickelt wurde. Es verwendet algorithmische Logik und datengesteuerte Analysen, um Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage vordefinierter Regeln zu identifizieren. Unterstützte Einstellungen Symbol: XAUUSD Empfohlene Broker: Deriv und XM oder ein Broker mit ECN/RAW/LOW-Spread-Typ (siehe den Artikel) Zeitrahmen: M15 - M30 Strategie-Typ: Algorithmisch / Datenbasiert Einzel
Premium Gold Sniper
Premananth R
Experten
Premium Gold Snipper Premium Gold Snipper ist ein automatisiertes Handelssystem, das für XAUUSD auf dem Zeitrahmen M15 entwickelt wurde. Es verwendet algorithmische Logik und datengesteuerte Analyse, um Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage vordefinierter Regeln zu identifizieren. Unterstützte Einstellungen Symbol: XAUUSD Empfohlene Broker: Deriv und XM oder ein Broker mit ECN/RAW/LOW-Spread-Typ (siehe den Artikel) Zeitrahmen: M5 - M15 Strategie-Typ: Algorithmisch / Datenbasiert Einzelorderhand
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension