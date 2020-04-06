Gold Ultra Beast ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der speziell für den XAUUSD auf dem M15-Zeitrahmen entwickelt wurde.

Dieses System basiert auf jahrelanger Erfahrung im Goldhandel und kombiniert ein aggressives Einstiegsverhalten mit einer kontrollierten Risikologik, um kurzfristige Momentum- und Volatilitätsgelegenheiten zu nutzen.

Die Strategie wurde für Händler entwickelt, die eine schnelle Ausführung, eine starke Richtungserkennung und einen Algorithmus bevorzugen, der in der Lage ist, sich an die ständig wechselnden Marktbedingungen anzupassen. Gold Ultra Beast verlässt sich nicht auf glücksbasierte Systeme - es gibt keine Martingale, kein Grid und keine gefährlichen Lot-Multiplikationsmethoden.

Kernkonzept

Gold Ultra Beast analysiert die Marktstruktur, Volatilitätsausdehnungen, Mikrotrends und Preisbeschleunigungsmuster. Es reagiert dynamisch, wenn starke Orderflow-Bedingungen auftreten, so dass der EA sowohl in ruhigen als auch in aggressiven Marktphasen effektiv arbeiten kann.

Das interne System passt sein Verhalten automatisch an die Marktbedingungen an. Während klarer direktionaler Bewegungen konzentriert es sich auf Fortsetzungseinträge, während es unter volatilen Bedingungen zu momentumbasierten Bestätigungs-Setups übergeht.

Auf diese Weise kann der EA aggressiv agieren, wenn der Markt günstig ist, und kontrolliert bleiben, wenn sich die Bedingungen verschärfen.

Hauptmerkmale

1. Ausschließlich für XAUUSD M15 entwickelt

Jede Komponente, jeder Filter und jede Bedingung im Gold Ultra Beast ist für einen einzigen Zweck optimiert: den hocheffizienten Goldhandel auf dem M5-Zeitrahmen.

2. Adaptive Marktintelligenz

Der EA wertet mehrschichtige Bedingungen aus, einschließlich Volatilitätsstärke, Intraday-Momentum, Trendstruktur und Preisverschiebungen.

Er passt seine Aggressivität automatisch auf Basis der Echtzeitbedingungen an.

3. Stabile Ausführungslogik

Gold Ultra Beast verwendet einen Single-Shot-Order-Stil.

Kein Martingal, kein Raster, keine Mittelwertbildung und kein Stapeln von unkontrollierten Geschäften.

4. Integrierte Risikoebene

Die Risikobehandlung ist in das System eingebettet.

Der EA verwendet seine eigene Logik, um ungünstige Bedingungen zu vermeiden und das Handelskonto vor unnötigen Risiken zu schützen.

5. Leichtgewichtig & Broker-freundlich

Funktioniert mit jedem MT5-Broker

Unterstützt alle Kontotypen

Keine komplexe Konfiguration

Geringer Ressourcenverbrauch

Einfach an den Chart anhängen und handeln.

6. Geeignet für aggressive Trader

Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die starke Bewegungen, schnelle Ausführung und dynamisches Handelsverhalten bevorzugen.

Handelsansatz

Gold Ultra Beast identifiziert:

Ausbrüche der kurzfristigen Preisstruktur

Interne und externe Liquiditätsschwemmen

Ausbrüche von Volatilität

Momentum-Bestätigungszonen

Vermeidung von Momentum-Fading

Sichere Einstiegsfenster auf der Grundlage des Marktdrucks

Der EA ist darauf ausgelegt, schnell zu reagieren und Entscheidungen innerhalb von Millisekunden zu treffen, um eine wettbewerbsfähige Ausführung in schnellen Goldmärkten zu gewährleisten.

Warum Gold Ultra Beast?

Gold ist eines der volatilsten und energiereichsten Instrumente auf den Finanzmärkten.

Die meisten EAs handeln entweder unkontrolliert über oder bleiben zu konservativ, um echte Bewegungen zu erfassen.

Gold Ultra Beast liegt genau in der Mitte:

Es ist aggressiv, wenn es gebraucht wird, kontrolliert, wenn es nötig ist, und wurde speziell entwickelt, um Chancen aus dem einzigartigen Verhalten des XAUUSD zu nutzen.

Dieser EA spiegelt echte Handelserfahrung wider, die durch jahrelanges Ausprobieren, Anpassen und Marktbeobachtung gewonnen wurde.

Empfohlene Bedingungen

Symbol: XAUUSD

Empfohlene Broker: Deriv und XM oder ein Broker mit ECN/RAW/LOW-Spread-Typ (siehe den Artikel)

Zeitrahmen: M15



Konto-Typ: Beliebig

Hebelwirkung: Benutzerwahl (1:1200 empfohlen)

Einzahlung: Basierend auf Ihrem Handelsstil und Ihrer Risikobereitschaft (Minimum -$500 - empfohlen)

Eingaben: Standardeinstellungen für empfohlenes Verhalten

Es wird empfohlen, den EA auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie live gehen, damit Sie verstehen, wie er sich unter verschiedenen Marktbedingungen verhält.

Wichtige Hinweise

Der Goldhandel ist von Natur aus volatil.

Dieser EA garantiert keine Gewinne, und die Ergebnisse können je nach Marktbedingungen, Brokerausführung und Risikoeinstellungen variieren.

Verwenden Sie stets ein angemessenes Risikomanagement.

Fazit

Gold Ultra Beast wurde für Trader entwickelt, die mehr als einen einfachen Roboter wollen.

Es stellt eine Kombination aus echter Erfahrung, Marktverständnis und technischer Präzision dar - entwickelt für diejenigen, die einen EA wollen, der reagiert, sich anpasst und zielgerichtet arbeitet.