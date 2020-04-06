Smc trading AI
- Marrion Netondo Wabomba
- Version: 1.10
Autor: Marrion Brave Wabomba
Kategorie: Smart Money Concepts (SMC) / ICT Hybrid - Vollautomatischer MT5 Expert Advisor
Übersicht
SMC VALID EA ist ein professioneller, vollautomatischer MetaTrader 5-Handelsroboter, der auf den Prinzipien derSmart Money Concepts (SMC) und der ICT-Marktstruktur aufbaut , mit einem starken Fokus auf Kapitalschutz, Margin-Sicherheit und Prop-Firm Compliance.
Der EA ist standardmäßigfür den Swing-Handelkonzipiert , mit optionaler kontrollierter Scalping-Logik. Jeder Handel wird durch strenge Strukturregeln, Risikokontrollen und eine margenbewusste Positionsgröße validiert, um die Stabilität im Retail- und Prop-Firm-Umfeld zu gewährleisten.
Kern-Handelslogik (Wie es funktioniert)
1. Marktstruktur und Erkennung von Verzerrungen
Der EA analysiert fortlaufend die höheren Zeitrahmen (standardmäßig H4), um die Tendenz der Marktrichtung zu bestimmen :
-
Bullish Bias: Höhere Hochs & höhere Tiefs
-
Bearish Bias: Niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs
-
Neutral: Keine gültige Strukturausrichtung
Trades sind nur in der Richtung der bestätigten Tendenzerlaubt .
2. Smart Money Konzept Erkennung
SMC VALID identifiziert und verfolgt automatisch die wichtigsten institutionellen Strukturen:
🔹 Orderblöcke (OB)
-
Erkannt nach einer Konsolidierung gefolgt von einem gültigen Range Break
-
Klassifiziert als bullish oder bearish
-
Werden als Reaktionszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit verwendet
🔹 Fair-Value-Lücken (FVG)
-
Wird mit der ICT-3-Kerzen-Ungleichgewichtslogik erkannt
-
Dient als Wiedereinstiegszonen für Auf- und Abschläge
🔹 Bruch der Struktur (BOS)
-
Bestätigt die Trendfortsetzung
-
Optionale BOS-Warnungen über MT5 & Telegramm
Alle Strukturen werden automatisch auf dem Chart eingezeichnet, um volle Transparenz zu gewährleisten.
3. Trade Entry Logik
Ein Handel wird nur ausgelöst, wenn:
-
die Markttendenz bestätigt wird
-
Der Preis reagiert innerhalb eines gültigen Orderblocks oder einer Fair-Value-Lücke
-
Distanzfilter verhindern späte oder überzogene Eingaben
-
die Stop-Level-Regeln des Brokers beachtet werden
Der EA unterstützt:
-
Swing Trades (Standard)
-
Optionales Scalping auf M5/M15/M30 (ATR + MA gefiltert)
Risiko & Geld-Management (Safety-First Design)
✅ Automatische Losgröße (obligatorisch für Backtests)
-
Risikobasierte Positionsgrößenberechnung (% pro Handel)
-
Margin-bewusste Berechnung
-
Durchsetzung von Broker-Min/Max-Lots
-
Maximale Margin-Nutzungsgrenze (Standard 30%)
Stop-Loss- und Gewinnmitnahme-Modi
-
Feste Pips (standardmäßig und am sichersten)
-
ATR-basiert
-
Strukturbasiert (OB/FVG)
✅ Erweiterter Handelsschutz
-
Trailing Stop (optional)
-
Breakeven-Logik (optional)
-
Limit für maximal offene Positionen
-
Obergrenze für das Gesamtengagement
Prop Firm Mode (eine der stärksten Funktionen des EA)
Wenn PropFirmMode = ON, erzwingt der EA:
-
Maximaler Tagesverlust (%)
-
Maximal zulässiger Gesamtverlust (%)
-
Automatische Abschaltung des Gewinnziels
-
Automatische Handelsschließung bei Regelverletzung
-
Martingal vollständig deaktiviert
Wenn eine Regel verletzt wird, wird der EA:
-
Schließt alle Positionen
-
Sendet Warnungen
-
Entfernt sich selbst aus dem Diagramm
Damit ist SMC VALID prop-firm von Haus aus sicher.
Warnungen, Protokolle und Überwachung
-
MT5-Warnungen
-
Telegram-Warnungen (Multi-Chat-Unterstützung)
-
CSV-Handelsprotokolle
-
Protokollierung übersprungener Trades mit Cooldowns
-
On-Chart-Dashboard mit aktueller Tendenzanzeige
AI-Modul (derzeit aus Sicherheitsgründen deaktiviert)
Ein experimentelles logistisches Regressions-KI-Framework ist enthalten:
-
Feature Logging unterstützt
-
Definierte Wahrscheinlichkeitsschwellen
-
Standardmäßig vollständig deaktiviert, um deterministisches Verhalten zu erhalten
Dies ermöglicht zukünftige KI-Upgrades, ohne dass der EA-Kern neu geschrieben werden muss.
Idealer Anwendungsfall
✔Swing-Trader, die SMC- / ICT-Konzepte verwenden
✔ Prop-Firmen-Herausforderungen (FTMO-ähnliche Regeln)
✔ Trader, die den Schutz ihres Kapitals vor Übertreibungenin den Vordergrund stellen
✔ Konten von kleinen Privatkunden bis hin zu sechsstelligen Prop-Equities
Zusammenfassung
SMC VALID EA ist kein Glücksspiel-Bot. Es ist ein regelbasiertes, strukturiertes, risikokontrolliertes Handelssystem, das sich wie ein disziplinierter professioneller Trader verhält - mit strenger Margin-Kontrolle, institutioneller Logik und ohne emotionale Einmischung.
Handeln Sie klug. Handeln Sie strukturiert. Handeln Sie validiert.