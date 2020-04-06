Smc trading AI

SMC VALID EA (MT5)

Version: 1.10
Autor: Marrion Brave Wabomba
Kategorie: Smart Money Concepts (SMC) / ICT Hybrid - Vollautomatischer MT5 Expert Advisor

Übersicht

SMC VALID EA ist ein professioneller, vollautomatischer MetaTrader 5-Handelsroboter, der auf den Prinzipien derSmart Money Concepts (SMC) und der ICT-Marktstruktur aufbaut , mit einem starken Fokus auf Kapitalschutz, Margin-Sicherheit und Prop-Firm Compliance.

Der EA ist standardmäßigfür den Swing-Handelkonzipiert , mit optionaler kontrollierter Scalping-Logik. Jeder Handel wird durch strenge Strukturregeln, Risikokontrollen und eine margenbewusste Positionsgröße validiert, um die Stabilität im Retail- und Prop-Firm-Umfeld zu gewährleisten.

Kern-Handelslogik (Wie es funktioniert)

1. Marktstruktur und Erkennung von Verzerrungen

Der EA analysiert fortlaufend die höheren Zeitrahmen (standardmäßig H4), um die Tendenz der Marktrichtung zu bestimmen :

  • Bullish Bias: Höhere Hochs & höhere Tiefs

  • Bearish Bias: Niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs

  • Neutral: Keine gültige Strukturausrichtung

Trades sind nur in der Richtung der bestätigten Tendenzerlaubt .

2. Smart Money Konzept Erkennung

SMC VALID identifiziert und verfolgt automatisch die wichtigsten institutionellen Strukturen:

🔹 Orderblöcke (OB)

  • Erkannt nach einer Konsolidierung gefolgt von einem gültigen Range Break

  • Klassifiziert als bullish oder bearish

  • Werden als Reaktionszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit verwendet

🔹 Fair-Value-Lücken (FVG)

  • Wird mit der ICT-3-Kerzen-Ungleichgewichtslogik erkannt

  • Dient als Wiedereinstiegszonen für Auf- und Abschläge

🔹 Bruch der Struktur (BOS)

  • Bestätigt die Trendfortsetzung

  • Optionale BOS-Warnungen über MT5 & Telegramm

Alle Strukturen werden automatisch auf dem Chart eingezeichnet, um volle Transparenz zu gewährleisten.

3. Trade Entry Logik

Ein Handel wird nur ausgelöst, wenn:

  • die Markttendenz bestätigt wird

  • Der Preis reagiert innerhalb eines gültigen Orderblocks oder einer Fair-Value-Lücke

  • Distanzfilter verhindern späte oder überzogene Eingaben

  • die Stop-Level-Regeln des Brokers beachtet werden

Der EA unterstützt:

  • Swing Trades (Standard)

  • Optionales Scalping auf M5/M15/M30 (ATR + MA gefiltert)

Risiko & Geld-Management (Safety-First Design)

✅ Automatische Losgröße (obligatorisch für Backtests)

  • Risikobasierte Positionsgrößenberechnung (% pro Handel)

  • Margin-bewusste Berechnung

  • Durchsetzung von Broker-Min/Max-Lots

  • Maximale Margin-Nutzungsgrenze (Standard 30%)

Stop-Loss- und Gewinnmitnahme-Modi

  • Feste Pips (standardmäßig und am sichersten)

  • ATR-basiert

  • Strukturbasiert (OB/FVG)

✅ Erweiterter Handelsschutz

  • Trailing Stop (optional)

  • Breakeven-Logik (optional)

  • Limit für maximal offene Positionen

  • Obergrenze für das Gesamtengagement

Prop Firm Mode (eine der stärksten Funktionen des EA)

Wenn PropFirmMode = ON, erzwingt der EA:

  • Maximaler Tagesverlust (%)

  • Maximal zulässiger Gesamtverlust (%)

  • Automatische Abschaltung des Gewinnziels

  • Automatische Handelsschließung bei Regelverletzung

  • Martingal vollständig deaktiviert

Wenn eine Regel verletzt wird, wird der EA:

  1. Schließt alle Positionen

  2. Sendet Warnungen

  3. Entfernt sich selbst aus dem Diagramm

Damit ist SMC VALID prop-firm von Haus aus sicher.

Warnungen, Protokolle und Überwachung

  • MT5-Warnungen

  • Telegram-Warnungen (Multi-Chat-Unterstützung)

  • CSV-Handelsprotokolle

  • Protokollierung übersprungener Trades mit Cooldowns

  • On-Chart-Dashboard mit aktueller Tendenzanzeige

AI-Modul (derzeit aus Sicherheitsgründen deaktiviert)

Ein experimentelles logistisches Regressions-KI-Framework ist enthalten:

  • Feature Logging unterstützt

  • Definierte Wahrscheinlichkeitsschwellen

  • Standardmäßig vollständig deaktiviert, um deterministisches Verhalten zu erhalten

Dies ermöglicht zukünftige KI-Upgrades, ohne dass der EA-Kern neu geschrieben werden muss.

Idealer Anwendungsfall

Swing-Trader, die SMC- / ICT-Konzepte verwenden
✔ Prop-Firmen-Herausforderungen (FTMO-ähnliche Regeln)
✔ Trader, die den Schutz ihres Kapitals vor Übertreibungenin den Vordergrund stellen
✔ Konten von kleinen Privatkunden bis hin zu sechsstelligen Prop-Equities

Zusammenfassung

SMC VALID EA ist kein Glücksspiel-Bot. Es ist ein regelbasiertes, strukturiertes, risikokontrolliertes Handelssystem, das sich wie ein disziplinierter professioneller Trader verhält - mit strenger Margin-Kontrolle, institutioneller Logik und ohne emotionale Einmischung.

Handeln Sie klug. Handeln Sie strukturiert. Handeln Sie validiert.


