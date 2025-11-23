Ultimate Gold Sniper

Ultimativer Gold Snipper

Ultimate Gold Snipper ist ein automatisches Handelssystem, das für den XAUUSD auf dem Zeitrahmen M15 entwickelt wurde.

Es verwendet algorithmische Logik und datengesteuerte Analysen, um Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage vordefinierter Regeln zu identifizieren.

Unterstützte Einstellungen

Symbol: XAUUSD

XAUUSD Empfohlene Broker: Deriv und XM oder ein Broker mit ECN/RAW/LOW-Spread-Typ (siehe den Artikel)

Deriv und XM oder ein Broker mit ECN/RAW/LOW-Spread-Typ (siehe den Artikel) Zeitrahmen: M15 - M30

M15 - M30 Strategie-Typ: Algorithmisch / Datenbasiert

Algorithmisch / Datenbasiert Einzelorder-Handel: Ja

Ja Mindesteinlage: 100 USD (oder gleichwertig)

100 USD (oder gleichwertig) Broker-Kompatibilität: Funktioniert mit 2-stelligen und 3-stelligen Brokern, jeder Einzahlungswährung und jedem GMT-Offset

Funktioniert mit 2-stelligen und 3-stelligen Brokern, jeder Einzahlungswährung und jedem GMT-Offset Einrichtung erforderlich: Einfach (an Chart anhängen und Algo-Trading aktivieren)

Wichtigste Funktionskomponenten

1. Positionskontrolle





Ultimate Gold Snipper führt jeweils nur einen Handel aus . Er verwendet keine Martingale-, Grid- oder Arbitrage-Strategien. Ein- und Ausstiege erfolgen über feste Stop-Loss- und Take-Profit-Level, die in den Eingaben konfiguriert werden.





2. Risikobehandlung





Händler können sich für ein festes Los oder ein prozentuales Risiko entscheiden. Der EA hält das Risiko unter Kontrolle und vermeidet die Platzierung von Aufträgen bei ungewöhnlich hohen Spreads.





3. Datengesteuerte Logik



Der EA verarbeitet das aktuelle Kursverhalten und interne Muster, um gültige Handels-Setups zu identifizieren. Es werden keine externen APIs, Online-KI-Engines oder Signale von Dritten verwendet. Die gesamte Logik läuft vollständig innerhalb von MT5.





4. Ausführungsmodul

Überwacht die Spread- und Handelsbedingungen, bevor Aufträge gesendet werden

Bewertet die Marktstruktur nach Schließung jeder Position neu

Kann den Einstieg während Phasen hoher Volatilität auf der Grundlage von Filtern vorübergehend stoppen

Wie man beginnt

Verbinden Sie Ultimate Gold Snipper mit einem XAUUSD-Chart (M15). Stellen Sie Ihren bevorzugten Risikomodus in Inputs ein. Aktivieren Sie den Algo-Handel im MT5. Der EA beginnt mit dem Scannen des Marktes und arbeitet nach seinen internen Regeln.

Hinweise zur Verwendung

Die Handelshäufigkeit variiert; an manchen Tagen kann es je nach Marktstruktur keine Trades geben.

Die Leistung kann je nach Spreads, VPS-Stabilität und Ausführungsgeschwindigkeit des Brokers variieren.

Es wird dringend empfohlen, vor dem Live-Einsatz verschiedene Parametersätze im MT5-Strategietester zu testen.

Preis

Ultimativer Gold Snipper - $30000 USD

Vor dem Kauf