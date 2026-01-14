Adaptive Trend Master ATM

Adaptive Trend Master (ATM) - Kurze Zusammenfassung der Nutzung

Adaptive Trend Master ist ein trendorientiertes und risikokontrolliertes automatisches Handelssystem (Expert Advisor), das speziell für volatile Märkte wie BTC/USD und XAU (Gold) entwickelt wurde. Es arbeitet mit einem Multi-Indikator-geprüften Algorithmus, der sich je nach Marktbedingungen anpassen kann.

🔍 Was macht es?

  • Erkennt die Trendrichtung

  • Startet nicht ohne ein starkes Signal

  • Berechnet automatisch das Risiko bei jeder Transaktion

  • Bestimmt Stop-Loss- und Take-Profit-Levels auf Basis der ATR (Volatilität)

  • Schützt Trades mit Break-Even und Trailing Stop, wenn sie im Gewinn sind

  • Schützt das Konto mit täglichen und wöchentlichen Verlustobergrenzen

⚙️ Wie funktioniert es?

EA folgt den folgenden Schritten bei jeder neuen Kerze:

  1. Aktualisierung der Indikatoren

    • EMA (9 - 21 - 50)

    • RSI

    • MACD

    • Bollinger Bänder

    • ADX

    • ATR

  2. Bestimmt den Marktzustand

    • Tendenz (Es gibt einen Trend)

    • Schwankend (Horizontal)

    • Volatil (extrem volatil)

  3. Erzeugt ein Signal

    • Wenn alle Bedingungen erfüllt sind:

      • BUY (Kaufen) oder

      • Eröffnet eineSELL-Transaktion

    • Eröffnet keine Transaktion, wenn eine der Bedingungen nicht erfüllt ist

  4. Automatisiert die Berechnung von Risiko und Lot

    • Entsprechend dem Kontostand

    • Reduziert die Volatilität und das Wochenendrisiko

  5. Verwaltet aktiv offene Transaktionen

    • Break-Even (harmloser Stop)

    • Trailing Stop (Gewinn nachlaufender Stopp)

🛡️ Risikomanagement-Merkmale

  • % Risikoanpassung pro Transaktion

  • Tägliches und wöchentliches maximales Verlustlimit

  • Maximale Anzahl von offenen Transaktionen zur gleichen Zeit

  • Minimales / maximales Lot-Limit

  • Automatische Risikominderung in einem extrem volatilen Markt

  • Risikominderung am Wochenende (optional)

🧠 Intelligente (adaptive) Funktionen

  • Reduziert das Risiko, wenn der Markt sehr volatil ist

  • Eröffnet keinen Handel, wenn der Trend schwach ist

  • Kann ungewollte Ausbrüche herausfiltern

  • Beinhaltet Spread-, Volumen- und Volatilitätsfilter

🖥️ Visuelle und Debug-Unterstützung

  • Detailliertes Informationspanel auf dem Diagramm

  • Offene Trades, Gewinn/Verlust, Indikatorwerte

  • Zeigt an, warum eine Transaktion im Debug-Modus nicht geöffnet wird

  • Sendet eine optionale Warnung

👤 Geeignet für wen?

✅ Diejenigen, die Forex BTCUSD oder XAUUSD handeln
✅ Fortgeschrittene Benutzer
✅ Diejenigen, die die Risikokontrolle automatisieren wollen
⚠️ Es funktioniert auf Trendbasis, nicht auf Scalping

⚠️ Wichtiger Hinweis

Dies ist ein EA:

  • Es handelt sich nicht um ein System, das "immer Transaktionen eröffnet".

  • Geduldig, umgeht absichtlich Signale von schlechter Qualität

  • Beste Performance in H1 und höheren Zeitrahmen


