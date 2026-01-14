Adaptive Trend Master (ATM) - Kurze Zusammenfassung der Nutzung



Adaptive Trend Master ist ein trendorientiertes und risikokontrolliertes automatisches Handelssystem (Expert Advisor), das speziell für volatile Märkte wie BTC/USD und XAU (Gold) entwickelt wurde. Es arbeitet mit einem Multi-Indikator-geprüften Algorithmus, der sich je nach Marktbedingungen anpassen kann.

🔍 Was macht es?

Erkennt die Trendrichtung

Startet nicht ohne ein starkes Signal

Berechnet automatisch das Risiko bei jeder Transaktion

Bestimmt Stop-Loss- und Take-Profit-Levels auf Basis der ATR (Volatilität)

Schützt Trades mit Break-Even und Trailing Stop , wenn sie im Gewinn sind

Schützt das Konto mit täglichen und wöchentlichen Verlustobergrenzen

⚙️ Wie funktioniert es?

EA folgt den folgenden Schritten bei jeder neuen Kerze:

Aktualisierung der Indikatoren EMA (9 - 21 - 50)

RSI

MACD

Bollinger Bänder

ADX

ATR Bestimmt den Marktzustand Tendenz (Es gibt einen Trend)

Schwankend (Horizontal)

Volatil (extrem volatil) Erzeugt ein Signal Wenn alle Bedingungen erfüllt sind: BUY (Kaufen) oder Eröffnet eine SELL-Transaktion

Eröffnet keine Transaktion, wenn eine der Bedingungen nicht erfüllt ist Automatisiert die Berechnung von Risiko und Lot Entsprechend dem Kontostand

Reduziert die Volatilität und das Wochenendrisiko Verwaltet aktiv offene Transaktionen Break-Even (harmloser Stop)

Trailing Stop (Gewinn nachlaufender Stopp)

🛡️ Risikomanagement-Merkmale

% Risikoanpassung pro Transaktion

Tägliches und wöchentliches maximales Verlustlimit

Maximale Anzahl von offenen Transaktionen zur gleichen Zeit

Minimales / maximales Lot-Limit

Automatische Risikominderung in einem extrem volatilen Markt

Risikominderung am Wochenende (optional)

🧠 Intelligente (adaptive) Funktionen

Reduziert das Risiko, wenn der Markt sehr volatil ist

Eröffnet keinen Handel, wenn der Trend schwach ist

Kann ungewollte Ausbrüche herausfiltern

Beinhaltet Spread-, Volumen- und Volatilitätsfilter

🖥️ Visuelle und Debug-Unterstützung

Detailliertes Informationspanel auf dem Diagramm

Offene Trades, Gewinn/Verlust, Indikatorwerte

Zeigt an, warum eine Transaktion im Debug-Modus nicht geöffnet wird

Sendet eine optionale Warnung

👤 Geeignet für wen?

✅ Diejenigen, die Forex BTCUSD oder XAUUSD handeln

✅ Fortgeschrittene Benutzer

✅ Diejenigen, die die Risikokontrolle automatisieren wollen

⚠️ Es funktioniert auf Trendbasis, nicht auf Scalping

⚠️ Wichtiger Hinweis

