Adaptive Trend Master ATM
- Experten
- Cem Aytemiz
- Version: 1.0
Adaptive Trend Master (ATM) - Kurze Zusammenfassung der Nutzung
CONTACT US FOR SET FILE
Adaptive Trend Master ist ein trendorientiertes und risikokontrolliertes automatisches Handelssystem (Expert Advisor), das speziell für volatile Märkte wie BTC/USD und XAU (Gold) entwickelt wurde. Es arbeitet mit einem Multi-Indikator-geprüften Algorithmus, der sich je nach Marktbedingungen anpassen kann.
🔍 Was macht es?
-
Erkennt die Trendrichtung
-
Startet nicht ohne ein starkes Signal
-
Berechnet automatisch das Risiko bei jeder Transaktion
-
Bestimmt Stop-Loss- und Take-Profit-Levels auf Basis der ATR (Volatilität)
-
Schützt Trades mit Break-Even und Trailing Stop, wenn sie im Gewinn sind
-
Schützt das Konto mit täglichen und wöchentlichen Verlustobergrenzen
⚙️ Wie funktioniert es?
EA folgt den folgenden Schritten bei jeder neuen Kerze:
-
Aktualisierung der Indikatoren
-
EMA (9 - 21 - 50)
-
RSI
-
MACD
-
Bollinger Bänder
-
ADX
-
ATR
-
-
Bestimmt den Marktzustand
-
Tendenz (Es gibt einen Trend)
-
Schwankend (Horizontal)
-
Volatil (extrem volatil)
-
-
Erzeugt ein Signal
-
Wenn alle Bedingungen erfüllt sind:
-
BUY (Kaufen) oder
-
Eröffnet eineSELL-Transaktion
-
-
Eröffnet keine Transaktion, wenn eine der Bedingungen nicht erfüllt ist
-
-
Automatisiert die Berechnung von Risiko und Lot
-
Entsprechend dem Kontostand
-
Reduziert die Volatilität und das Wochenendrisiko
-
-
Verwaltet aktiv offene Transaktionen
-
Break-Even (harmloser Stop)
-
Trailing Stop (Gewinn nachlaufender Stopp)
-
🛡️ Risikomanagement-Merkmale
-
% Risikoanpassung pro Transaktion
-
Tägliches und wöchentliches maximales Verlustlimit
-
Maximale Anzahl von offenen Transaktionen zur gleichen Zeit
-
Minimales / maximales Lot-Limit
-
Automatische Risikominderung in einem extrem volatilen Markt
-
Risikominderung am Wochenende (optional)
🧠 Intelligente (adaptive) Funktionen
-
Reduziert das Risiko, wenn der Markt sehr volatil ist
-
Eröffnet keinen Handel, wenn der Trend schwach ist
-
Kann ungewollte Ausbrüche herausfiltern
-
Beinhaltet Spread-, Volumen- und Volatilitätsfilter
🖥️ Visuelle und Debug-Unterstützung
-
Detailliertes Informationspanel auf dem Diagramm
-
Offene Trades, Gewinn/Verlust, Indikatorwerte
-
Zeigt an, warum eine Transaktion im Debug-Modus nicht geöffnet wird
-
Sendet eine optionale Warnung
👤 Geeignet für wen?
✅ Diejenigen, die Forex BTCUSD oder XAUUSD handeln
✅ Fortgeschrittene Benutzer
✅ Diejenigen, die die Risikokontrolle automatisieren wollen
⚠️ Es funktioniert auf Trendbasis, nicht auf Scalping
⚠️ Wichtiger Hinweis
Dies ist ein EA:
-
Es handelt sich nicht um ein System, das "immer Transaktionen eröffnet".
-
Geduldig, umgeht absichtlich Signale von schlechter Qualität
-
Beste Performance in H1 und höheren Zeitrahmen