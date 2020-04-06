Warum





Prop-Firm First Architektur

Von Grund auf so konzipiert, dass der tägliche Drawdown, der maximale Verlust und die Handelslimits, die von den führenden Prop-Firmen üblicherweise durchgesetzt werden, eingehalten werden.





Intelligente Konsolidierungs-Breakout-Logik

Der EA wartet geduldig darauf, dass sich der Markt verdichtet, und geht dann nur bei bestätigten Richtungsausbrüchen in den Handel ein - er vermeidet Chop, Fake-Bewegungen und Rachegeschäfte.





Kein Martingale. Kein Raster. Kein Hedging.

Jeder Handel ist unabhängig, sauber und vollständig kontrolliert. Ihr Konto bleibt auch bei Verlusten sicher.





Strenge Handelsbeschränkung

Eröffnet maximal zwei Trades pro Signal, verhindert Over-Trading und erzwingt Cooldowns - ideal für Evaluierungsphasen.





Emotionsfreie Ausführung

Keine Angst, keine Gier, kein übermäßiges Leveraging. Apex Sentinel führt den Plan jedes Mal genau wie geplant aus.









---





Gebaut für seriöse Trader





Dieser EA ist perfekt für:





Prop Firma Herausforderungen





Geförderte Prop-Konten





Händler , die Risikomanagement über Hype stellen





Händler , die es leid sind, dass ihre Konten durch unsichere Strategien in die Luft fliegen









Wenn Sie verstanden haben, dass es bei der Übernahme einer Prop-Firma ums Überleben und um Disziplin geht, wurde Apex Sentinel für Sie entwickelt.









---





Empfohlene Verwendung





Zeitrahmen: M1-M5





Märkte: Forex-Majors & Gold





Risiko: Gering bis mäßig (standardmäßig pro-sicher)





Stil: Scalping / Intraday-Ausbruchshandel













---





Was dieser EA NICHT ist





Kein Martingal

Kein Raster

Kein Gewinnspiel

Keine unrealistischen Gewinnansprüche





Dies ist kein "über Nacht reich werdender" Roboter.

Dies ist eine erhalten finanziert und bleiben finanziert System.









---





Schlusswort





Prop-Firmen belohnen keine Aggression.

Sie belohnen Disziplin, Beständigkeit und Kontrolle.





Der Apex Sentinel Prop Firm EA™ handelt nach genau diesen Prinzipien.





> Handeln Sie wie eine Firma. Schützen Sie Ihr Kapital. Passieren Sie mit Vertrauen.





Apex Sentinel Prop Firm EA™ sich abhebt