Apex Sentinel Prop Firm EA
- Experten
- Natoya N Barnes
- Version: 4.0
- Aktivierungen: 15
Warum Apex Sentinel Prop Firm EA™ sich abhebt
Prop-Firm First Architektur
Von Grund auf so konzipiert, dass der tägliche Drawdown, der maximale Verlust und die Handelslimits, die von den führenden Prop-Firmen üblicherweise durchgesetzt werden, eingehalten werden.
Intelligente Konsolidierungs-Breakout-Logik
Der EA wartet geduldig darauf, dass sich der Markt verdichtet, und geht dann nur bei bestätigten Richtungsausbrüchen in den Handel ein - er vermeidet Chop, Fake-Bewegungen und Rachegeschäfte.
Kein Martingale. Kein Raster. Kein Hedging.
Jeder Handel ist unabhängig, sauber und vollständig kontrolliert. Ihr Konto bleibt auch bei Verlusten sicher.
Strenge Handelsbeschränkung
Eröffnet maximal zwei Trades pro Signal, verhindert Over-Trading und erzwingt Cooldowns - ideal für Evaluierungsphasen.
Emotionsfreie Ausführung
Keine Angst, keine Gier, kein übermäßiges Leveraging. Apex Sentinel führt den Plan jedes Mal genau wie geplant aus.
---
Gebaut für seriöse Trader
Dieser EA ist perfekt für:
Prop Firma Herausforderungen
Geförderte Prop-Konten
Händler , die Risikomanagement über Hype stellen
Händler , die es leid sind, dass ihre Konten durch unsichere Strategien in die Luft fliegen
Wenn Sie verstanden haben, dass es bei der Übernahme einer Prop-Firma ums Überleben und um Disziplin geht, wurde Apex Sentinel für Sie entwickelt.
---
Empfohlene Verwendung
Zeitrahmen: M1-M5
Märkte: Forex-Majors & Gold
Risiko: Gering bis mäßig (standardmäßig pro-sicher)
Stil: Scalping / Intraday-Ausbruchshandel
---
Was dieser EA NICHT ist
Kein Martingal
Kein Raster
Kein Gewinnspiel
Keine unrealistischen Gewinnansprüche
Dies ist kein "über Nacht reich werdender" Roboter.
Dies ist eine erhalten finanziert und bleiben finanziert System.
---
Schlusswort
Prop-Firmen belohnen keine Aggression.
Sie belohnen Disziplin, Beständigkeit und Kontrolle.
Der Apex Sentinel Prop Firm EA™ handelt nach genau diesen Prinzipien.
> Handeln Sie wie eine Firma. Schützen Sie Ihr Kapital. Passieren Sie mit Vertrauen.