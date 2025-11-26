SVM Timely Trail Expert
- Experts
- Sergio Izquierdo Rodriguez
- Version: 1.0
- Activations: 5
« Timely Trail Expert » est un Expert Advisor qui filtre les signaux à l'aide d'une machine à vecteurs de support (SVM) analysant jusqu'à vingt-deux (22) facettes du marché pour déterminer ses points d'entrée. Il s'entraîne régulièrement pour identifier les configurations de marché et les appliquer à sa structure de filtrage. Il intègre un contrôle progressif du stop-loss basé sur l'ATR et un cycle de fonctionnement optimisant les transactions quotidiennes, fonctionnant 24h/24 et 7j/7 de minuit à minuit.