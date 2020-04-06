Utazima Blessings Style Ai
- Experten
- Anastase Byiringiro
- Version: 396.23
- Aktivierungen: 10
🟦 Utazima Blessings Style AI V2 - Fortgeschrittenes AI Trend & Breakout Trading System
✔ Vollständig automatisiert
✔ Professionelle Trend-Filter
✔ Breakout + Wiederholungstest-Engine
✔ Intelligente Risikokontrolle
✔ Funktioniert ab $100 Kapital
✔ Entwickelt für MT4 & MT5 Plattformen
1. Überblick
Utazima Blessings Style AI V2 ist ein Forex-Handelsroboter der nächsten Generation, der für Trader entwickelt wurde, die eine vollständige Automatisierung, eine stabile Performance und ein langfristiges Wachstum mit geringem Risiko anstreben.
Dieses System kombiniert:
KI-basierte Marktstrukturerkennung
EMA-Trendbestätigung
RSI-Momentum-Bestätigung
Breakout-Retest-Einstiegslogik
Dieser EA ist KEIN Scalper, Martingal-, Grid- oder Hochrisikosystem.
Er wurde entwickelt, um zu sein:
✔ Sicher
✔ Beständig
✔ Logik-gesteuert
✔ Einsteiger-freundlich
✔ Perfekt für kleine Konten ($100+)
✔ Verfügbar für MT4 & MT5
2. Kernstrategie Logik
2.1 EMA Trend Filter (EMA 50 & EMA 200)
Der EA handelt strikt mit dem Trend unter Verwendung von:
EMA 50 → Kurzfristige Richtung
EMA 200 → Trend in höherem Zeitrahmen
Dies ermöglicht eine präzise Erkennung von:
Bullische Trends
Baisse-Trends
No-Trading-Konsolidierungszonen
Reduziert das Marktrauschen und verbessert die Genauigkeit.
2.2 Ausbruchs- und Wiederholungstestsystem
Der EA scannt nach:
Durchbruch der Struktur (BOS)
Durchbrüche bei Angebot und Nachfrage
Liquiditätsdurchbrüche
Saubere Retests
Ein Handel wird NUR ausgeführt, wenn:
der Trend übereinstimmt
Der Retest ist eindeutig
der RSI die Dynamik bestätigt
Dies verhindert schwache oder gefälschte Ausbrüche.
2.3 RSI-Momentum-Überprüfung
Der RSI wird verwendet, um:
Momentum zu bestätigen
Erschöpfte Trends zu vermeiden
minderwertige Einstiege zu filtern
Erhöhung der Gewinnrate
2.4 Intelligentes Risikomanagement
Entwickelt für sicheres Wachstum:
Automatische Losgrößenbestimmung
Festes Risiko pro Handel
Intelligente SL & TP
Optionaler Nachrichtenfilter
Schutz vor Over-Trading
Perfekt für Konten $100 - $10,000+.
3. Beste Handelsinstrumente
Optimiert für:
SILBER (XAGUSD)
USDJPY
GBPUSD
EURUSD
NZDUSD
Empfohlene Zeitrahmen:
M15
M30
H1
4. Für wen ist dieser EA gedacht?
Perfekt für:
Einsteiger mit kleinen Konten
Trader, die vollautomatisch handeln möchten
Anhänger trendbasierter Strategien
Personen, die ein stabiles, risikoarmes Wachstum anstreben
Betreiber von Abonnement-/Kopierdiensten
Sowohl MT4- als auch MT5-Nutzer
5. Die wichtigsten Vorteile
❌ Kein Raster
❌ Kein Martingal
❌ Kein Scalping
❌ Keine gefährlichen Multiplikatoren
✔ Trend + Strukturbestätigung
✔ Geringer Drawdown
✔ Professionelle intelligente Logik
✔ 24/5 Vollautomatisierung
6. Empfohlene Einstellungen
Mindestguthaben: $100
Hebelwirkung: 1:500
Zeitrahmen: M15-H1
Paare: XAGUSD, USDJPY, GBPUSD, EURUSD, NZDUSD
VPS: Sehr empfehlenswert
Plattformen: MT4 & MT5 unterstützt
7. Wie das System funktioniert (Schritt-für-Schritt)
Liest den Markttrend mit EMA 50/200
Erkennt Strukturniveaus und Ausbruchszonen
Wartet auf den Bruch der Struktur
Bestätigt den Retest
Bestätigt das Momentum mit RSI
Berechnet die risikobasierte Losgröße
Führt Trades mit intelligentem SL/TP aus
Verwaltet Positionen automatisch
8. Warum Trader Utazima Blessings Style AI V2 wählen
Funktioniert auch mit kleinen Konten
Handelt nur mit hochwertigen Setups
Entfernt Emotionen aus dem Handel
Stabile langfristige Performance
Abonnementfreundlicher Roboter
Entwickelt mit sicherer, professioneller Logik
Unterstützt sowohl MT4 als auch MT5 Plattformen
9. Unterstützung & Updates
Alle Benutzer erhalten:
Lebenslange kostenlose Updates
Direkte Installationshilfe
Verbesserungen der Strategie
Unterstützung bei der Optimierung der Einstellungen
📩 DM ODER WHATSAPP: +250789609112
🔵 Warum wir Screenshots von vielen Robotern hinzugefügt haben
Wir haben mehrere EA-Screenshots hinzugefügt, weil:
➡️ Alle diese Roboter sind unsere offiziellen Kreationen
➡️ Sie werden nach und nach veröffentlicht
➡️ Zeigt, dass wir ein ernsthafter und langfristiger EA-Entwickler sind
➡️ den Käufern hilft, unser gesamtes zukünftiges Portfolio zu sehen
➡️ Wenn Sie einen Roboter in unseren Previews oder Reviews sehen,
können Sie sich mit DM anmelden, um frühen Zugang zu erhalten.
Das schafft Vertrauen, zeigt Transparenz und beweist unsere kontinuierliche Entwicklung.