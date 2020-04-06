🟦 Utazima Blessings Style AI V2 - Fortgeschrittenes AI Trend & Breakout Trading System

✔ Vollständig automatisiert

✔ Professionelle Trend-Filter

✔ Breakout + Wiederholungstest-Engine

✔ Intelligente Risikokontrolle

✔ Funktioniert ab $100 Kapital

✔ Entwickelt für MT4 & MT5 Plattformen

1. Überblick

Utazima Blessings Style AI V2 ist ein Forex-Handelsroboter der nächsten Generation, der für Trader entwickelt wurde, die eine vollständige Automatisierung, eine stabile Performance und ein langfristiges Wachstum mit geringem Risiko anstreben.

Dieses System kombiniert:

KI-basierte Marktstrukturerkennung

EMA-Trendbestätigung

RSI-Momentum-Bestätigung

Breakout-Retest-Einstiegslogik

Dieser EA ist KEIN Scalper, Martingal-, Grid- oder Hochrisikosystem.

Er wurde entwickelt, um zu sein:

✔ Sicher

✔ Beständig

✔ Logik-gesteuert

✔ Einsteiger-freundlich

✔ Perfekt für kleine Konten ($100+)

✔ Verfügbar für MT4 & MT5

2. Kernstrategie Logik

2.1 EMA Trend Filter (EMA 50 & EMA 200)

Der EA handelt strikt mit dem Trend unter Verwendung von:

EMA 50 → Kurzfristige Richtung

EMA 200 → Trend in höherem Zeitrahmen

Dies ermöglicht eine präzise Erkennung von:

Bullische Trends

Baisse-Trends

No-Trading-Konsolidierungszonen

Reduziert das Marktrauschen und verbessert die Genauigkeit.

2.2 Ausbruchs- und Wiederholungstestsystem

Der EA scannt nach:

Durchbruch der Struktur (BOS)

Durchbrüche bei Angebot und Nachfrage

Liquiditätsdurchbrüche

Saubere Retests

Ein Handel wird NUR ausgeführt, wenn:

der Trend übereinstimmt

Der Retest ist eindeutig

der RSI die Dynamik bestätigt

Dies verhindert schwache oder gefälschte Ausbrüche.

2.3 RSI-Momentum-Überprüfung

Der RSI wird verwendet, um:

Momentum zu bestätigen

Erschöpfte Trends zu vermeiden

minderwertige Einstiege zu filtern

Erhöhung der Gewinnrate

2.4 Intelligentes Risikomanagement

Entwickelt für sicheres Wachstum:

Automatische Losgrößenbestimmung

Festes Risiko pro Handel

Intelligente SL & TP

Optionaler Nachrichtenfilter

Schutz vor Over-Trading

Perfekt für Konten $100 - $10,000+.

3. Beste Handelsinstrumente

Optimiert für:

SILBER (XAGUSD)

USDJPY

GBPUSD

EURUSD

NZDUSD

Empfohlene Zeitrahmen:

M15

M30

H1

4. Für wen ist dieser EA gedacht?

Perfekt für:

Einsteiger mit kleinen Konten

Trader, die vollautomatisch handeln möchten

Anhänger trendbasierter Strategien

Personen, die ein stabiles, risikoarmes Wachstum anstreben

Betreiber von Abonnement-/Kopierdiensten

Sowohl MT4- als auch MT5-Nutzer

5. Die wichtigsten Vorteile

❌ Kein Raster

❌ Kein Martingal

❌ Kein Scalping

❌ Keine gefährlichen Multiplikatoren

✔ Trend + Strukturbestätigung

✔ Geringer Drawdown

✔ Professionelle intelligente Logik

✔ 24/5 Vollautomatisierung

6. Empfohlene Einstellungen

Mindestguthaben: $100

Hebelwirkung: 1:500

Zeitrahmen: M15-H1

Paare: XAGUSD, USDJPY, GBPUSD, EURUSD, NZDUSD

VPS: Sehr empfehlenswert

Plattformen: MT4 & MT5 unterstützt

7. Wie das System funktioniert (Schritt-für-Schritt)

Liest den Markttrend mit EMA 50/200

Erkennt Strukturniveaus und Ausbruchszonen

Wartet auf den Bruch der Struktur

Bestätigt den Retest

Bestätigt das Momentum mit RSI

Berechnet die risikobasierte Losgröße

Führt Trades mit intelligentem SL/TP aus

Verwaltet Positionen automatisch

8. Warum Trader Utazima Blessings Style AI V2 wählen

Funktioniert auch mit kleinen Konten

Handelt nur mit hochwertigen Setups

Entfernt Emotionen aus dem Handel

Stabile langfristige Performance

Abonnementfreundlicher Roboter

Entwickelt mit sicherer, professioneller Logik

Unterstützt sowohl MT4 als auch MT5 Plattformen

9. Unterstützung & Updates

Alle Benutzer erhalten:

Lebenslange kostenlose Updates

Direkte Installationshilfe

Verbesserungen der Strategie

Unterstützung bei der Optimierung der Einstellungen

📩 DM ODER WHATSAPP: +250789609112

🔵 Warum wir Screenshots von vielen Robotern hinzugefügt haben

Wir haben mehrere EA-Screenshots hinzugefügt, weil:

➡️ Alle diese Roboter sind unsere offiziellen Kreationen

➡️ Sie werden nach und nach veröffentlicht

➡️ Zeigt, dass wir ein ernsthafter und langfristiger EA-Entwickler sind

➡️ den Käufern hilft, unser gesamtes zukünftiges Portfolio zu sehen

➡️ Wenn Sie einen Roboter in unseren Previews oder Reviews sehen,

können Sie sich mit DM anmelden, um frühen Zugang zu erhalten.

Das schafft Vertrauen, zeigt Transparenz und beweist unsere kontinuierliche Entwicklung.