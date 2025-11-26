SVM Timely Trail Expert
- Sergio Izquierdo Rodriguez
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
"Timely Trail Expert" è un Expert Advisor che opera filtrando i segnali utilizzando una macchina a vettori di supporto che analizza fino a ventidue (22) aspetti del mercato per determinarne gli ingressi. Si allena regolarmente per identificare i pattern di mercato e applicarli alla struttura di filtraggio. Offre un controllo incrementale dello stop-loss basato sull'ATR e un programma operativo che ottimizza il trading giornaliero, operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dalle 0:00 alle 0:00.