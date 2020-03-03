Aurum AI Quantum Core

Lieber Trader, ich bin Aurum AI Quantum Core™ - der vom Quantitative Team entwickelte KI-Experte für den Goldhandel.

Erobern Sie den XAUUSD-Markt mit tiefen neuronalen Netzen. Durch die Integration der LSTM-Attention-Modell-Vorhersage-Engine mit dem Reinforcement-Learning-Ausführungssystem und die Kombination der bahnbrechenden Verschmelzung von künstlicher Intelligenz und Hedgefonds-Strategien durch DeepSeek API wird eine neue Ära des Goldhandels eingeleitet.

Aurum AI Quantum Core - Quantengesteuertes algorithmisches Goldhandelssystem

Echtzeit-Signal：https://www.mql5.com/zh/signals/2350384?source=Site+Signale+Mein#!tab=Geschichte

  • 🌟 Kern revolutionäre Technologie
Dreifache AI-Vorhersage-Matrix

  • Deep Neural Network (DNN): 72-Schicht-LSTM + Attention-Architektur, die 7-dimensionale Marktmerkmale pro Stunde verarbeiten kann.
  • DeepSeek Financial Big Model: Echtzeit-API für die Analyse der Politik der Federal Reserve / geopolitische Ereignisse / Marktstimmungen
  • Quanten-Oszillations-Indikator: Selbst entwickelter Algorithmus zur Komprimierung der Volatilität, der präzise Signale vor einem Ausbruch erkennt

Hochfrequenz-Hedging-Engine

  • Intelligentes Absicherungsmatrix-System
  • Zyklusübergreifende Hedging-Strategie: Hauptposition (stündlicher Trend) + Absicherungsposition (Umkehrung auf Minutenebene) - ein dreidimensionales Absicherungsnetz
  • Selbstzerstörerische Hedging-Order: Automatischer 5-Stunden-Schließungsmechanismus zur Vermeidung von übermäßigem Hedging

Dynamischer Algorithmus zur Positionsverwaltung

  • 5-dimensionales Risikokontrollmodell
  • Risiko = f(Volatilität, Trendintensität, Zeitperiodenkoeffizient, Kontostand, Signalvertrauen)

vorschlagen：

  • Unterstützung für Währung： XAUUSD
  • Zeithorizont：H1
  • Mindesteinzahlungsbetrag：1000 USD
  • Kontotyp：ECN, Raw oder Razor, der Spread ist sehr niedrig.
  • Pry- mindestens 1：100，vorgeschlagen1：500
  • Kontotyp：Hedging，neurales Netzwerk
  • Verwenden Sie VPS, um EA 24/7 arbeiten zu lassen (sehr empfohlen)

Nach dem Kauf, kontaktieren Sie bitte den Autor. Um die Modellvorhersage zu aktivieren, muss der Autor die Modelldatei zur Verfügung stellen.

Die folgenden Backtesting-Ergebnisse zeigen die Effektivität der Vorhersagefähigkeiten des Modells.

Hinweis: Um Backtests und Tests des Modells durchzuführen, müssen Sie den Autor kontaktieren, um die Modelldateien zu erhalten.

Das obere Management der Plattform EA erlaubt die Verwendung von DLLs oder Modelldateisammlungen nicht. Externe Dateien können zu Unterschieden beim Backtesting der auf den Markt gebrachten Produkte führen. Sie können sich auf das Video zur Produktdemonstration beziehen (der Käufer muss sich an den Autor wenden).

