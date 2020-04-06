The Gold Scalper MT4
- Experten
- Lin Lin Ma
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Der Golden Scalper ist ein intelligentes System, das sich auf den Momentum-Handel im XAUUSD-Markt konzentriert. Es zielt darauf ab, kurzfristige Preisexplosionen zu identifizieren und effektiv zu nutzen, um Händlern neue Gewinnchancen zu bieten.
Der Hauptvorteil des Golden Scalper liegt in seinem einzigartigen Momentum-Analyserahmen. Durch die präzise Messung der Preisgeschwindigkeit kann er echte Momentum-Signale auf dem Markt identifizieren und falsche Signale von nachlaufenden Indikatoren vermeiden. In Kombination mit einem effizienten Ordermanagement und Strategien zur Positionsoptimierung sorgt der Golden Scalper für einen stabilen Ein- und Ausstieg bei jeder günstigen Marktfluktuation und unterstützt Sie so bei der Suche nach einer konsistenten Handelsperformance in dynamischen Märkten.
- Währungspaar: XAUUSD
- Zeitrahmen: Beliebig, empfohlen M1 oder M5
- Einzahlung: Minimum $200 empfohlen
- Hebelwirkung: 1:100 bis 1:1000
- Konto: Wählen Sie Konten mit niedrigem Spread und ultraniedriger Slippage
- Wählen Sie eine Mindesteinlage von $200
- Wählen Sie einen beliebigen Zeitrahmen
- Passen Sie die Daten an
- Wählen Sie "Jeder Tick"
- Wählen Sie eine Hebelwirkung innerhalb des empfohlenen Bereichs
- Klicken Sie auf "Test starten".
- Nehmen Sie nach dem Kauf des Produkts rechtzeitig Kontakt mit mir im MQL5-Forum auf. Wir werden Ihnen bei der Einrichtung helfen.
- Fügen Sie den EA entsprechend den Einstellungen in den Chart ein
- Starten Sie den automatischen Handel. So einfach ist es! (Es wird empfohlen, einen VPS zu verwenden, um die Latenz zu reduzieren und den 24-Stunden-Handel zu ermöglichen)
Die erweiterten Funktionen des Golden Scalper:
Der Golden Scalper verwendet ein fortschrittliches Momentum-Handelssystem. Durch die multidimensionale Analyse des Momentums erfasst er präzise jede gültige Handelsmöglichkeit und vermeidet dabei die von traditionellen Indikatoren verursachte Verzögerung. Diese Verbesserung bietet hervorragende Handelsmöglichkeiten und erhöht die Gewinnrate erheblich.