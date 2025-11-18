⚡ MEGA 30% RABATT AUF ALLE ROBOTER! ⚡

MONETA VERTEX - Die ultimative Multi-Währungs-Forex-Intelligenzmaschine

MONETA VERTEX ist ein ultramoderner Expert Advisor, der für den gesamten Forex-Markt entwickelt wurde und einwandfrei funktioniert.

Er wurde entwickelt, um den Handel mit mehreren Währungen zu dominieren, und bietet eine außergewöhnliche Genauigkeit bei Ein- und Ausstiegen, wobei er sein Verhalten dynamisch durch seine internen intelligenten Systeme anpasst.

MONETA VERTEX wurde für den M1-Zeitrahmen entwickelt und kombiniert schnelle Marktinterpretation mit leistungsstarker risikobasierter Ausführung.

Seine Standardeinstellungen skalieren das Risiko automatisch auf der Grundlage des Kontostandes, während der integrierte StopLoss%, die Bar-Count-Filterung, der Volatilitätsscanner und eine breite Palette interner Tools es dem EA ermöglichen, stabil, reaktiv und unglaublich präzise zu bleiben.

Seine Architektur unterstützt jedes Währungspaar, einschließlich Majors, Minors und exotische Symbole - je mehr Paare Sie hinzufügen, desto mehr Daten verarbeitet er und desto effektiver wird das System.

Eine einzigartige MagicNumber sorgt für einen sauberen und konfliktfreien Betrieb, selbst wenn mehrere Konfigurationen ausgeführt werden.

MONETA VERTEX wurde für Händler entwickelt, die Flexibilität, Leistung und intelligente Automatisierung ohne Kompromisse verlangen.

🚀 Was macht MONETA VERTEX so außergewöhnlich?

⚡ Ultraschnelle Multi-Pair-Ausführung

Liest und reagiert auf Mikrobewegungen bei Dutzenden von Währungspaaren gleichzeitig.

🧠 Intelligente Risikoskalierung & StopLoss%-Kontrolle

Das Risiko passt sich automatisch an die Kontogröße an, mit flexibler SL-Prozentverwaltung.

🎛️ Fortgeschrittenes Einstiegssystem

Umfasst Bar-Count-Filterung, Volatilitäts-Scanning, präzise Trigger-Logik und Stabilitätsprüfungen.

🔁 Vollständig integrierte interne Tools

Dynamische Trailing-Engine, Break-Even-Logik, Spread-Filter, Sitzungsregeln und viele weitere eingebettete Schutzmodule.

🔒 Sicher, effizient, intelligent

Entwickelt für moderne Marktbedingungen mit optimierter Entscheidungsfindung und risikoadaptivem Verhalten.

💼 Geeignet für alle Forex-Symbole

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, NZDUSD, GBPJPY, und Dutzende mehr.

🛠️ Kernfunktionalitäten

Risikobasierte Vorgaben, die an das Kontokapital gebunden sind

StopLoss%-Engine für kontrolliertes Engagement

Barcount-Eingabe-Scanner

Integrierter Volatilitätsdetektor

Dynamisches Trailing-System

MagicNumber für Multi-Instanz-Setups

Spread- und Session-Schutz

Schnelle Verarbeitung und ultra-leichte Ausführung

📊 Empfohlene Einstellungen

Zeitrahmen: M1

Empfohlenes Kapital: 200-500 $/£

Broker: Beliebig (RAW/ECN empfohlen)

Leverage: Beliebig

⚠️ Wichtiger Hinweis

MONETA VERTEX ist ein professioneller Algorithmus.

Obwohl er extrem leistungsfähig ist, erfordert er einen verantwortungsvollen Einsatz, ein angemessenes Geldmanagement und ein Bewusstsein für die Risiken.

Testen Sie den Algorithmus immer zuerst in der Demo-Version und passen Sie die Risikoeinstellungen entsprechend Ihrer Erfahrung an.

📩 Unterstützung & Gemeinschaft

Für Hilfe, Einrichtung, zusätzliche Roboter oder neue Versionen.

