Moneta Vertex
- Mose' Panizza
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 18 November 2025
- Aktivierungen: 5
MONETA VERTEX - Die ultimative Multi-Währungs-Forex-Intelligenzmaschine
MONETA VERTEX ist ein ultramoderner Expert Advisor, der für den gesamten Forex-Markt entwickelt wurde und einwandfrei funktioniert.
Er wurde entwickelt, um den Handel mit mehreren Währungen zu dominieren, und bietet eine außergewöhnliche Genauigkeit bei Ein- und Ausstiegen, wobei er sein Verhalten dynamisch durch seine internen intelligenten Systeme anpasst.
MONETA VERTEX wurde für den M1-Zeitrahmen entwickelt und kombiniert schnelle Marktinterpretation mit leistungsstarker risikobasierter Ausführung.
Seine Standardeinstellungen skalieren das Risiko automatisch auf der Grundlage des Kontostandes, während der integrierte StopLoss%, die Bar-Count-Filterung, der Volatilitätsscanner und eine breite Palette interner Tools es dem EA ermöglichen, stabil, reaktiv und unglaublich präzise zu bleiben.
Seine Architektur unterstützt jedes Währungspaar, einschließlich Majors, Minors und exotische Symbole - je mehr Paare Sie hinzufügen, desto mehr Daten verarbeitet er und desto effektiver wird das System.
Eine einzigartige MagicNumber sorgt für einen sauberen und konfliktfreien Betrieb, selbst wenn mehrere Konfigurationen ausgeführt werden.
MONETA VERTEX wurde für Händler entwickelt, die Flexibilität, Leistung und intelligente Automatisierung ohne Kompromisse verlangen.
🚀 Was macht MONETA VERTEX so außergewöhnlich?
⚡ Ultraschnelle Multi-Pair-Ausführung
Liest und reagiert auf Mikrobewegungen bei Dutzenden von Währungspaaren gleichzeitig.
🧠 Intelligente Risikoskalierung & StopLoss%-Kontrolle
Das Risiko passt sich automatisch an die Kontogröße an, mit flexibler SL-Prozentverwaltung.
🎛️ Fortgeschrittenes Einstiegssystem
Umfasst Bar-Count-Filterung, Volatilitäts-Scanning, präzise Trigger-Logik und Stabilitätsprüfungen.
🔁 Vollständig integrierte interne Tools
Dynamische Trailing-Engine, Break-Even-Logik, Spread-Filter, Sitzungsregeln und viele weitere eingebettete Schutzmodule.
🔒 Sicher, effizient, intelligent
Entwickelt für moderne Marktbedingungen mit optimierter Entscheidungsfindung und risikoadaptivem Verhalten.
💼 Geeignet für alle Forex-Symbole
EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, NZDUSD, GBPJPY, und Dutzende mehr.
🛠️ Kernfunktionalitäten
-
Risikobasierte Vorgaben, die an das Kontokapital gebunden sind
-
StopLoss%-Engine für kontrolliertes Engagement
-
Barcount-Eingabe-Scanner
-
Integrierter Volatilitätsdetektor
-
Dynamisches Trailing-System
-
MagicNumber für Multi-Instanz-Setups
-
Spread- und Session-Schutz
-
Schnelle Verarbeitung und ultra-leichte Ausführung
📊 Empfohlene Einstellungen
Zeitrahmen: M1
Empfohlenes Kapital: 200-500 $/£
Broker: Beliebig (RAW/ECN empfohlen)
Leverage: Beliebig
⚠️ Wichtiger Hinweis
MONETA VERTEX ist ein professioneller Algorithmus.
Obwohl er extrem leistungsfähig ist, erfordert er einen verantwortungsvollen Einsatz, ein angemessenes Geldmanagement und ein Bewusstsein für die Risiken.
Testen Sie den Algorithmus immer zuerst in der Demo-Version und passen Sie die Risikoeinstellungen entsprechend Ihrer Erfahrung an.
📩 Unterstützung & Gemeinschaft
Für Hilfe, Einrichtung, zusätzliche Roboter oder neue Versionen.