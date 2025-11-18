Moneta Vertex

MEGA 30% RABATT AUF ALLE ROBOTER!

MONETA VERTEX - Die ultimative Multi-Währungs-Forex-Intelligenzmaschine

MONETA VERTEX ist ein ultramoderner Expert Advisor, der für den gesamten Forex-Markt entwickelt wurde und einwandfrei funktioniert.
Er wurde entwickelt, um den Handel mit mehreren Währungen zu dominieren, und bietet eine außergewöhnliche Genauigkeit bei Ein- und Ausstiegen, wobei er sein Verhalten dynamisch durch seine internen intelligenten Systeme anpasst.

MONETA VERTEX wurde für den M1-Zeitrahmen entwickelt und kombiniert schnelle Marktinterpretation mit leistungsstarker risikobasierter Ausführung.
Seine Standardeinstellungen skalieren das Risiko automatisch auf der Grundlage des Kontostandes, während der integrierte StopLoss%, die Bar-Count-Filterung, der Volatilitätsscanner und eine breite Palette interner Tools es dem EA ermöglichen, stabil, reaktiv und unglaublich präzise zu bleiben.

Seine Architektur unterstützt jedes Währungspaar, einschließlich Majors, Minors und exotische Symbole - je mehr Paare Sie hinzufügen, desto mehr Daten verarbeitet er und desto effektiver wird das System.
Eine einzigartige MagicNumber sorgt für einen sauberen und konfliktfreien Betrieb, selbst wenn mehrere Konfigurationen ausgeführt werden.

MONETA VERTEX wurde für Händler entwickelt, die Flexibilität, Leistung und intelligente Automatisierung ohne Kompromisse verlangen.

🚀 Was macht MONETA VERTEX so außergewöhnlich?

Ultraschnelle Multi-Pair-Ausführung
Liest und reagiert auf Mikrobewegungen bei Dutzenden von Währungspaaren gleichzeitig.

🧠 Intelligente Risikoskalierung & StopLoss%-Kontrolle
Das Risiko passt sich automatisch an die Kontogröße an, mit flexibler SL-Prozentverwaltung.

🎛️ Fortgeschrittenes Einstiegssystem
Umfasst Bar-Count-Filterung, Volatilitäts-Scanning, präzise Trigger-Logik und Stabilitätsprüfungen.

🔁 Vollständig integrierte interne Tools
Dynamische Trailing-Engine, Break-Even-Logik, Spread-Filter, Sitzungsregeln und viele weitere eingebettete Schutzmodule.

🔒 Sicher, effizient, intelligent
Entwickelt für moderne Marktbedingungen mit optimierter Entscheidungsfindung und risikoadaptivem Verhalten.

💼 Geeignet für alle Forex-Symbole
EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, NZDUSD, GBPJPY, und Dutzende mehr.

🛠️ Kernfunktionalitäten

  • Risikobasierte Vorgaben, die an das Kontokapital gebunden sind

  • StopLoss%-Engine für kontrolliertes Engagement

  • Barcount-Eingabe-Scanner

  • Integrierter Volatilitätsdetektor

  • Dynamisches Trailing-System

  • MagicNumber für Multi-Instanz-Setups

  • Spread- und Session-Schutz

  • Schnelle Verarbeitung und ultra-leichte Ausführung

📊 Empfohlene Einstellungen

Zeitrahmen: M1
Empfohlenes Kapital: 200-500 $/£
Broker: Beliebig (RAW/ECN empfohlen)
Leverage: Beliebig

⚠️ Wichtiger Hinweis

MONETA VERTEX ist ein professioneller Algorithmus.
Obwohl er extrem leistungsfähig ist, erfordert er einen verantwortungsvollen Einsatz, ein angemessenes Geldmanagement und ein Bewusstsein für die Risiken.
Testen Sie den Algorithmus immer zuerst in der Demo-Version und passen Sie die Risikoeinstellungen entsprechend Ihrer Erfahrung an.

📩 Unterstützung & Gemeinschaft

Für Hilfe, Einrichtung, zusätzliche Roboter oder neue Versionen.


Empfohlene Produkte
Merlin Grid
Nicolas Zouein
4.5 (2)
Experten
Merlin Grid ist ein vollautomatischer EA, der eine clevere Kombination aus Grid, Price Action, schnellem Scalping, intelligenter Filterung und künstlichem Intellekt (Artilect) nutzt, um profitable Ein- und Ausstiegspunkte im FX-Markt zu bestimmen. Merlin Grid ist optimiert und über einen Zeitraum von 8 Jahren (2010-2018) backgetestet. Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter und probieren Sie es selbst aus. Besuchen Sie den Blog von Merlin Grid für Set-Dateien, Neuigkeiten, Updates, Wunschl
Forex Juggernaut
Joel Protusada
Experten
F O R E X J U G G E R N A U T Ein äußerst leistungsfähiger Expert Advisor, auch wenn er nur mit einem Währungspaar, GBPJPY, verwendet wird. Die Struktur des Systems ist auf die Präzision der Ordereingaben und die Sicherheit ausgerichtet. Der EA ist für Einsteiger geeignet und empfehlenswert. V E R S T Ä N D L I C H Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto ausgeführt werden. Als Teil des Geldmanagementplans berechnet und überwacht er das Margin
Auto3M Pro MT4
Mr Anucha Maneeyotin
5 (3)
Experten
AUTO3M Pro MT4 - Trend & Hedging Expert Advisor Vollständig konform mit den MQL5 Marktregeln Strategieübersicht AUTO3M Pro MT4 ist ein automatisierter Expert Advisor, der Trendfolge-, Hedging- und Nachrichtenfilterungsstrategien kombiniert. Er verwendet die folgenden Indikatoren: Trend-Analyse: Gleitender Durchschnitt, OBV, Standardabweichung (STD), ATR Einstiegssignale: Stochastischer Oszillator (für Buy Stop/Sell Stop-Aufträge) Risiko-Management: Fibonacci-basierter TP/SL, Bollinger Bands
Xauusd Advanced grid
Marco Antonio Dorantes Manrriquez
Experten
Xauusd Advanced grid - Intelligentes & geschütztes Handelssystem Golden Grid Pro ist ein hochentwickelter Expert Advisor für den automatisierten Handel, der mehrere Ebenen der technischen Analyse kombiniert, um qualitativ hochwertige Operationen und konsistente Rentabilität zu gewährleisten, wobei der Schwerpunkt auf einem verantwortungsvollen Risikomanagement liegt. Hauptmerkmale Fortgeschrittene statistische Analyse Der EA enthält eine statistische Analyse-Engine, die die täglichen
One Punch GBPUSD
Didit Haryadi Saputra
Experten
Dieser Expert Advisor ist die Legende unter den EA. Der Expert Advisor eröffnet nur einen hochpräzisen Einstieg. Dieser EA kann Ihnen einen schönen Gewinn machen. Works on GBPUSD on M30 Merkmale: Sehr einfach zu bedienen und, falls nötig, an Ihre eigenen Anforderungen anzupassen. Konsistenter Gewinn EA Der EA verwendet den adaptiven Handelsmanagement-Algorithmus. PREIS WIRD STEIGEN... KAUFEN HEUTE ZU WENIGER PREIS !! One Punch GBPUSD wurde getestet und hat den Stresstest mit Slippage und Kommiss
TukuYo
Samsul Anwar
Experten
TukuYo Scalper ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde. TukuYo Scalper ist ein Roboter-Händler mit Multi-Währungs-Scalper Expert Advisor. TukuYo Scalper ist ein Roboter-Händler nicht für GOLD/XAU . Der EA ist einfach und bequem zu bedienen - fügen Sie ihn einfach mit den Standardeinstellungen auf eurusd m15, m30,h1. Für beste Ergebnisse' Magic_Number - eindeutiger Bezeichner für die EA-Orders. Order Comment - Kommentar für EA's Orders StopLoss - Stop-Verlust in
BiBoosterix
Andrey Kozak
Experten
BiBoosterix ist ein leistungsstarker Trading-Roboter für MetaTrader 4, der für den automatisierten Handel auf den Finanzmärkten entwickelt wurde. Er kombiniert einen adaptiven Kapitalmanagement-Algorithmus mit fortschrittlichen Marktanalysetechniken und ist somit ein ideales Werkzeug sowohl für Anfänger als auch für professionelle Trader. Hauptvorteile Adaptiver Algorithmus : Automatische Lotverwaltung basierend auf dem Kontostand. Multiwährungsunterstützung : Gleichzeitiger Handel mit mehreren
Rsi M15 M30 H1 With Button
Firoz T P
Experten
RSI M15, M30, H1-basierter Expert Advisor Der RSI M15, M30, H1-basierte Expert Advisor (EA) ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das auf der Grundlage des Relative Strength Index (RSI) über mehrere Zeitrahmen hinweg Trades ausführt: 15 Minuten (M15), 30 Minuten (M30) und 1 Stunde (H1). Dieser Multi-Timeframe-Ansatz ermöglicht es dem EA, einen umfassenderen Überblick über die Marktbedingungen zu geben, was zu fundierteren und genaueren Handelsentscheidungen führt. Multi-Timefr
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Experten
Santa Scalping ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Die SMA-Indikator-Filter werden für Einträge verwendet. Dieser EA kann von sehr kleinen Konten ausgeführt werden. So klein wie 50 EUR. Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 50 USD, Standardeinstellungen reccomend für eurusd m5 gmt +2 . Bitte verwenden Sie den maximalen Spread von 10, wenn Sie keine Aufträge haben, ändern Sie ihn auf -1. Verwenden Sie einen Broker mit
Success Forex
Mr Teerawoot Aonlamool
Experten
Weg zum Erfolg EA EA verwendet, um Gold zu handeln, versuchen, bis zu 10000 Punkte des Charts zu ziehen Handeln Sie nach Trends, verwenden Sie bis zu 5 Indikatoren, um Werte festzulegen. Es ist ein Martingale-System. Fixiert, wenn das erste Los verloren durch Multiplikation nicht über Es ist ein Trailing-System. Stop kommt, wenn es einen Gewinn gibt. Max drawdown nur 24,18% Prüfung durch die Krise des Krieges Innerhalb von 6 Monaten erreicht der Gewinn 128,74%.
TrendSight Pro EA
Andri Maulana
Experten
Maximieren Sie Ihr Goldhandelspotenzial mit TrendSight Pro EA , einer hochentwickelten und automatisierten Handelslösung, die speziell für den hochintensiven XAUUSD (Gold)-Markt entwickelt wurde. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision, Sicherheit und konsistente Leistung legen, und nimmt der technischen Analyse das Rätselraten ab. Warum TrendSight Pro EA wählen? TrendSight Pro EA ist nicht einfach nur ein weiterer automatisierter Bot, sondern eine komplette Gold-Handelss
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experten
Willkommen bei Indicement! PROP FIRM READY! -> Set-Dateien   hier herunterladen Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990 $ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimativer Kombi-Deal     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   bringt meine 15-jährige Erfahrung in der Erstellung professioneller Handelsalgorithmen in die Ind
Breakthrough Strategy
Konstantin Kulikov
4.46 (35)
Experten
Dieses System wurde entwickelt, um mit einer großen Anzahl von Sätzen zu arbeiten, und hat sich nach einer gewissen Zeit gut bewährt, wenn am Freitag nach Handelsschluss gearbeitet wurde. Infolgedessen ist diese Handelsrichtung die Hauptrichtung für die Arbeit mit diesem Expert Advisor geworden. Sie können jedoch Ihre eigenen Handelseinstellungen erstellen und jeden beliebigen Wochentag für den Handel auswählen. Die Sammlung der Einstellungssätze ist erweiterbar. Währungspaare, für die die Sets
Intensive
Evgeniy Zhdan
Experten
Der Algorithmus des Expert Advisors bestimmt auf Tages-Charts die Kerzenmuster, die die Richtung des Intraday-Handels vorgeben. Der Trading EA bestimmt, wie lange sich der Preis in überkauften/überverkauften Zonen bewegt und beginnt in Richtung der erwarteten Trendbewegung zu arbeiten. Jede Position wird mit einem engen Stop-Loss und Take-Profit versehen. Es kann nur eine aktive Position auf dem Markt geöffnet sein. Der EA wurde unter Verwendung von Kursen mit 99% Qualität entwickelt und geteste
Breakout Lookback Bars
Yeoh Kia Gee
Experten
Breakout Lookback Bars EA 1. ÜBERBLICK Breakout Lookback Bars EA ist ein spezialisierter Handelsalgorithmus, der auf der Grundlage historischer Höchst- und Tiefststände über einen bestimmten Zeitraum (LookbackBars) Kursausbrüche erkennt und handelt. Der EA sorgt für systematische Handelseinträge durch einen FloatingPips-Mechanismus, der die Handelsplatzierung und das Risikomanagement optimiert. 2. Handelsstrategie Der EA erkennt Ausbruchsniveaus, indem er den höchsten und niedrigsten Kurs über
Ichimoku Super Swift Ease Pro
Tyrae Trae Bailey
Experten
Hungrig nach japanischem Stil? Durstig nach Samurai-Action? Sehen Sie! Ichimoku Super Swift Ease Pro ist ein Expert Advisor, der einen Ichimoku-Indikator mit einer moderaten Losgröße hat. Es wird empfohlen, dass Sie diesen EA für JPY-Paare wie USDJPY, EURJPY, etc. verwenden. Wenn Sie gerne Ichimoku verwenden, könnte dieser EA genau das Richtige für Sie sein. Nach den Details dieses Expert Advisor, hat es eine ATR, damit Händler, um die Linie mit dem Fluss des japanischen Yen zusammen mit einem a
Hedge Guru
Safa Erden
Experten
Hedge Guru ist ein voll automatisierter Expert Advisor, der auf allen Zeitrahmen mit allen Währungen arbeiten kann. 1-Stunden-Zeitrahmen und die wichtigsten Währungen empfohlen. Er verwendet einfach die Kombination von Martingale- und Hedging-Strategien mit Stop Loss, um das Risiko zu reduzieren. Der MaximumLevel Parameter definiert den Punkt, an dem eine Order mit Verlust geschlossen wird. Achtung! Um mehr Gewinn mit HEDGE GURU zu erzielen , wird die Verwendung einer hohen Lotgröße nicht emp
Liquipedia
Tran Thanh Tuyen
Experten
Liquipedia ist ein konzeptionell neuartiger automatischer Trading Advisor, der eine Scalping-Strategie verwendet und sowohl für erfahrene Trader als auch für Anfänger geeignet ist. Dieser EA verwendet einen fortschrittlichen Algorithmus, um maßgeschneiderte Einstiegspunkte zu finden und mehrere zusätzliche Filter für den einfachen Ein- und Ausstieg in den Markt. Der EA wurde über einen Zeitraum von 10 Jahren Stresstests unterzogen und besteht jedes Jahr mit einem sehr vorteilhaften Gewinn/Drawdo
Trendless Scalper
Jaspreet Singh Saini
Experten
Wie der Name schon sagt, kümmert sich der Trendless Scalper nicht darum, welcher Trend in dem Währungspaar vorherrscht. Er eröffnet einen Handel, der vom Benutzer ausgewählt wird, und fügt dann je nach Richtung immer wieder neue Trades hinzu. Er hat keine sehr komplizierten Parameter. Einfach auf ein beliebiges Diagramm anwenden und es funktioniert. Es wird empfohlen, dass der Spread des Kontos niedrig sein sollte, aber es gibt auch keine Einschränkungen für Konten mit hohem Spread. Es kann mit
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
PureDailyEA
Ahmet Metin Yilmaz
Experten
Expert's signal link arbeitet seit dem 09.07.2019 an 25 verschiedenen Instrumenten. Er wird nach einiger Zeit wieder eingestellt werden. https://www.mql5.com/en/signals/605823 Dieser Expert Advisor funktioniert gut auf täglichen Charts. Eröffnet eine schwebende Order auf der Grundlage der täglichen Preisbewegungen und kann diese schwebende Order auf der Grundlage der Preisbewegungen während des Tages revidieren. Er kann die aktuelle Order beibehalten, indem er die Kursbewegungen verfolgt, und k
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Handelsroboter auf dem MACD-Indikator Dies ist eine vereinfachte Version des Handelsroboters, er verwendet nur eine Einstiegsstrategie (die erweiterte Version hat mehr als 10 Strategien) Vorteile für Experten: Scalping, Martingale, Grid-Trading. Sie können den Handel mit nur einer Order oder einem Orderraster einrichten. Ein hochgradig anpassbares Auftragsraster mit einem dynamischen, festen oder Multiplikatorschritt und einem Handelslot ermöglicht es Ihnen, den Expert Advisor an fast jedes
Cross Hedge EA
Manpreet Singh
5 (6)
Experten
Cross Hedge EA Cross Hedge EA ist ein Hedging EA, der Ihnen hilft, den verlorenen Handel auf eine sehr trickreiche Art und Weise wiederherzustellen, die auf dem "Zone Recovery Algorithm" basiert. Er sichert mit einer erhöhten Losgröße basierend auf einem Multiplikatorfaktor in der Marktrichtung ab und wenn der Markt seine Richtung wieder umkehrt, eröffnet er ein zusätzliches Los in der aktuellen Marktrichtung. Auf diese Weise endet der Handel mit einem Gewinn, egal in welche Richtung sich der Ma
Great Hunter
Pavel Malyshko
Experten
Die Strategie des Autors, die gute Ergebnisse auf dem Währungspaar eurchf m15 zeigt. Der Expert Advisor sucht in seiner Arbeit nach den wahrscheinlichsten Umkehrpunkten auf dem Chart und wenn das Signal bestätigt wird, eröffnet er ein Geschäft. Der Expert Advisor arbeitet rund um die Uhr, was ihn unabhängig von der Marktzeit universell einsetzbar macht, was ihn auch von den meisten Expert Advisors unterscheidet, die in einer streng begrenzten Zeit handeln. Da die Nachfrage nach dem Expert A
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experten
Multi Gold Ai Robot ist ein sicheres System für den Handel mit Forex und Kryptowährungen. Entwickelt ausschließlich für das Paar XAUUSD (GOLD) und andere Währungspaare. Jetzt ausprobieren! Die profitabelsten Strategien im Inneren Close Order mit Money Profit, CutOff Technologie, Cutloss nach Anzahl der Trades. Super Special Edition für Trader und Introducing Broker und Partner WOW!!! Sonderpreis: $650 für nur 99 Kopien, Normalpreis $2,999 !!! Sonderaktion jede Woche. Der Ai Robot ist so konzip
Trend Following Pro
Yeoh Kia Gee
Experten
TREND FOLLOWING PRO EA 1. ÜBERBLICK Der Trend-Following EA ist ein automatisiertes Handelssystem, das mithilfe von gleitenden Durchschnitten Markttrends ausnutzt. Durch die Analyse der Preisdynamik identifiziert dieser EA optimale Handelsein- und -ausstiege und gewährleistet so einen effektiven trendbasierten Handel. Er eignet sich für Händler, die einen systematischen Ansatz bevorzugen, um Marktbewegungen ohne manuelles Eingreifen zu verfolgen. 2. Handelsstrategie Der EA identifiziert die Tren
Ox Bear Corrective Pro
Sergii Koverda
Experten
OSTERVERKAUF AUS!!! ACHTEN SIE AUF DIE SETS FÜR JEDEN VERMÖGENSWERT (SIE FINDEN SIE IM TELEGRAMM-CHANEL) Der Expert Advisor hat die Fähigkeit, gleichzeitig in Buy und Sell zu handeln, unabhängig davon, wohin der Preis geht, vollautomatisch. Bei der Berechnung von einfachen Indikatoren, abhängig von der ATR, können Sie sich auf jedes Instrument einstellen. Instrumente: VIX, Nasdaq, XAGUSD (Silber), FX und andere (die Einstellungen für jedes Instrument sind unterschiedlich und befinden sich im
King Scalper USDCAD
Tran Thanh Tuyen
Experten
King Scalper EA ist ein automatischer Handelsroboter für den Handel mit USACAD , der mit Hilfe fortschrittlicher Berechnungen den Handel für Sie automatisch eröffnet und verwaltet. Es ist eine Strategie, die auf einer Reihe von Indikatoren basiert, die die Stärke des Marktes messen, um Trades einzugehen, wenn die Marktbedingungen es zulassen. Es ist keine Erfahrung erforderlich und es ist einfach einzurichten. Die Verwendung von King Scalper ist ein Weg, um Ihr Handelsergebnis sofort zu verbess
Algo Samurai Gold
Abdul Malikul Hanan
Experten
Algo Samurai Gold: Scalp XAUUSD mit integrierter Gewinnsicherung Real Account Signal Page :    https://www.mql5.com/en/signals/2235827 https://www.mql5.com/en/signals/2239627 https://www.mql5.com/en/signals/2240852 Verwendete Datei : AlgoSamuraiGold Handeln Sie Gold mit Zuversicht und Kontrolle Algo Samurai Gold ist ein automatisierter Forex-Handelsroboter (Expert Advisor), der entwickelt wurde, um Gewinne aus dem XAUUSD (Gold)-Markt zu skalieren . Diese Scalping-Strategie ermöglicht es Ihnen,
ProfessorMoriartyMT4
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Grundlage der Strategie ist die Identifizierung von schnellen Korrekturbewegungen zwischen den Kreuzen eines Währungspaares oder Metalls. Im Moment der Preisunterschiede bei den Handelsinstrumenten analysiert der Berater die mögliche Richtung der Preisbewegung bei einem Arbeitsinstrument und beginnt mit der Arbeit. Jede Position hat einen Stop-Loss und einen Take-Profit. Ein einzigartiger Algorithmus zur Positionsverfolgung ermöglicht es Ihnen, die Überlegenheit des Gewinns gegenüber dem
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experten
EvoTrade: Das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt Darf ich Ihnen EvoTrade vorstellen? Ein einzigartiger Handelsberater, entwickelt mit modernster Technologie in den Bereichen Computer Vision und Datenanalyse. Es ist das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt und arbeitet in Echtzeit. EvoTrade analysiert Marktbedingungen, passt Strategien an und reagiert dynamisch auf Veränderungen, um außergewöhnliche Präzision in jeder Umgebung zu gewährleisten. EvoTrade nutzt fortschritt
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experten
Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 3/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experten
$10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Experten
GOLDMINER MT4 PRO ist ein Gold-Handelsroboter für den M15- oder H1-Zeitrahmen, der Candlestick-Muster, technische Indikatoren sowie Unterstützungs- und Widerstandsausbrüche kombiniert. Der Roboter verwendet eine intelligente Trenderkennungsstrategie, um den EA stabil zu halten. Engagiert, um Sie in neuen Versionen zu begleiten und aktualisiert SETFILE eng nach jedem Marktzyklus hilft der Roboter stabil und geeignet für die Marktneigung zu jeder Zeit zu sein. GOLDMINER MT4 PRO ist eine sichere S
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experten
Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
Experten
ThraeX – Scalping auf M1   (DAX, XAU, etc) Inspiriert von der Disziplin und Präzision der römischen Ära ist ThraeX ein spezialisierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 , der speziell für den Hochfrequenzhandel auf dem 1-Minuten-Chart (M1) entwickelt wurde. Er ist darauf ausgelegt, schnelle Marktschwankungen zu verarbeiten und kurzfristige Preisbewegungen mit hoher Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit zu erkennen und darauf zu reagieren. Hauptmerkmale: ️ M1-Scalping-Logik – Entwickelt fü
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experten
Bitcoin Robot Grid MT4 ist ein intelligentes Handelssystem, das entwickelt wurde, um den BTCUSD-Handel mit Hilfe der Grid-Handelsstrategie zu automatisieren. Diese Methode macht sich Marktschwankungen zunutze, indem sie eine strukturierte Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu vordefinierten Kursniveaus platziert. Der Roboter überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und führt die Trades gemäß den voreingestellten Parametern aus, so dass ein konsistentes Marktengagement ohne manuelles Ein
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.8 (5)
Experten
Empfohlen: Es ist besser, in Konten mit niedrigeren Swap oder Swap-freie Konten zu verwenden . SEHEN UND VERGLEICHEN SIE MIT ANDEREN EA's , Echte Überwachungssignale: Gierig Golden +1000% Signal Kontaktieren Sie mich nach der Zahlung, um Ihnen das Benutzerhandbuch als PDF-Datei zu schicken. Sehen Sie das echte Überwachungssignal in meinem Profil. Verwenden Sie nur auf Gold und auf die BUY Richtung. Der Handel mit Gold ist für viele Trader aufgrund der hohen Volatilität und Tiefe des Marktes. So
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experten
VORSICHT vor SCAM! SCIPIO GOLD BOT wird nur von MQL5.com vertrieben. Bitte beachten Sie: dies ist kein kommerzieller BOT, sondern ein professioneller. Der Vertrieb ist auf 100 Exemplare insgesamt begrenzt, und der Preis kann ohne vorherige Ankündigung zu erhöhen. Dies ist die MT4-Version, die Mt5-Version finden Sie hier: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Die Unterschiede, die SCIPIO EA einzigartig machen, sind : + keine variablen Einstellungen oder Einstellungen, die der Trader ei
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Experten
Gold Throne EA – Nicht-Martingale-Grid-Handelssystem für Gold (XAUUSD) Der Gold Throne EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er basiert auf einer strukturierten Grid-Trading-Methode und verzichtet auf Martingale-Money-Management. Anstatt die Lotgröße nach Verlusten exponentiell zu erhöhen, verwendet der EA einen festen oder schrittweise anpassbaren Lotgrößenansatz, der Händlern mehr Kontrolle über Engagement und Risiko gibt. Durch den Verzicht au
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
️ THREE LITTLE BIRDS EA – Geschmiedet aus Verlusten. Perfektioniert durch Schmerz. Entfesselt durch Zielstrebigkeit. ️ STRUKTUR. KEINE SPEKULATION. Three Little Birds EA ist nicht nur ein weiterer Trading-Roboter. Es ist eine kampferprobte Maschine, entwickelt durch jahrelanges Scheitern und konzipiert für eine Mission:   Ihr Kapital zu schützen, wiederherzustellen und zu vermehren – wenn der Markt hart auf hart kommt. Es kombiniert   drei leistungsstarke Strategien   in perfekter Sy
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Experten
Bitte schreiben Sie mich nach dem Kauf an, um das Handbuch als PDF und einen Link zu einem ausführlichen Erklärvideo zu erhalten!!! Starten Sie den EA immer mit einem Setting!!! Hier SETFILE und Anleitung herunterladen  Candle Power EA Mean Reversion Aktienstrategie für den S+P 500 . Fünf kombinierte Strategien als Portfolio-Ansatz – entwickelt für volatile Marktphasen, Korrekturen und als mögliche taktische Portfolio-Absicherung. _______________________________________________________________
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experten
Der Bitcoin Robot MT4 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen . Entwickelt von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern, verwendet unser Bitcoin Robot einen hochentwickelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit M5-Zeitrahmen auszuführen , um sicherzustellen, dass Sie niemals lukrative Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein Martingal
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experten
Der beste Öl-Handelsroboter der Welt: Crude Oil Robot ist der unangefochtene Spitzen-Handelsroboter für den XTIUSD oder jedes andere von Ihrem Broker angebotene Rohöl-Instrument . Es handelt sich hierbei nicht um einen generischen Algorithmus, sondern um ein hochspezialisiertes System , das ausschließlich für den Rohölmarkt entwickelt wurde und einzigartige Technologien nutzt , die in keinem anderen Handelsroboter verfügbar sind. Crude Oil Robot ist mit exklusiven Funktionen ausgestattet , die
Martini EA MT4
Abhimanyu Hans
5 (4)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit OpenAI Martini AI EA ist ein fortschrittlicher Handels-Expert Advisor für AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD und USDCHF. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Renditen und skalierbare Profitabilität. Martini AI EA integriert eine disziplinierte Scalping-Strategie, die durch neuronale Netzwerke, maschinelles Lernen und KI-gestützte Analysen auf Basis der neuesten ChatGPT-Technologie verbessert wird. Dies gewährleistet adaptive Entscheidungsfindung, präzises Tra
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Invertio scalping
Mose' Panizza
Experten
MEGA 30% RABATT AUF ALLE ROBOTER! Gold Invertio Scalp - XAUUSD Scalping EA der nächsten Generation Gold Invertio Scalp ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der für Trader entwickelt wurde, die einen professionellen, präzisen und kompromisslosen Ansatz für den algorithmischen Handel mit XAUUSD suchen. Dieses vollautomatische System wurde für den M1-Zeitrahmen entwickelt und verwendet eine fortschrittliche Breakout-Erkennung, eine dynamische Trailing-Logik und ein intelligentes Risi
Xauusd Eutopya Fast
Mose' Panizza
Experten
MEGA 30% RABATT AUF ALLE ROBOTER! XAUUSD EUTOPYA FAST - Die Zukunft des Gold-Scalpings ist da XAUUSD EUTOPYA FAST ist ein hochmoderner Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die Geschwindigkeit, Präzision und reine algorithmische Leistung in ihrem XAUUSD-Handel wünschen. Dieser EA wurde für den M1-Zeitrahmen entwickelt und nutzt die Breakout-Intelligenz der nächsten Generation, dynamische Trailing-Mechanismen und adaptives Risikomanagement - alles ohne Martingale, Grid oder Aver
GainLossView
Mose' Panizza
Indikatoren
GainLossView - Smart Profit Tracker für jeden Trader GainLossView ist ein leistungsstarker und dennoch leichtgewichtiger Indikator, der Ihnen eine visuelle Echtzeit-Kontrolle Ihrer Handelsleistung ermöglicht - direkt im Chart. Egal, ob Sie manuell oder mit Expert Advisors handeln, GainLossView hält Sie mit klaren, sofortigen Updates über Ihre täglichen Gewinne, aktuellen Verluste und Ihren Gesamtsaldo auf dem Laufenden. Warum Trader GainLossView lieben GainLossView verwandelt Ihren Chart i
Bicoin Et Futurum
Mose' Panizza
Experten
MEGA 30% RABATT AUF ALLE ROBOTER! BITCOIN ET FUTURUM - Die Zukunft des Krypto-Scalpings beginnt hier BITCOIN ET FUTURUM ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die auf der Suche nach Geschwindigkeit, Präzision und algorithmischer Leistung auf höchstem Niveau sind, speziell für Bitcoin und die wichtigsten Krypto-Assets . Dieser EA wurde für den M1-Zeitrahmen entwickelt und nutzt eine intelligente Volatilitätserkennung, eine schnelle Ausbruchsbestätigung und e
Forex Astropya
Mose' Panizza
Experten
MEGA 30% RABATT AUF ALLE ROBOTER! FOREX ASTROPYA - Die Zukunft des Multi-Currency Forex Scalping FOREX ASTROPYA ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der für Trader entwickelt wurde, die Geschwindigkeit, Präzision und intelligente Automatisierung auf dem gesamten Forex-Markt verlangen. Dieser EA wurde für den M1-Zeitrahmen entwickelt und verwendet eine fortschrittliche Multi-Währungs-Breakout-Erkennung, eine dynamische Trailing-Logik und ein adaptives Risikomanagement - alles ohne
Gold Magnus
Mose' Panizza
Experten
MEGA 30% RABATT AUF ALLE ROBOTER! GOLD MAGNUS - Adaptive Gold Grid Engine mit intelligenten Risikomodi GOLD MAGNUS ist ein leistungsstarker und flexibler XAUUSD-Handelsroboter, der für Händler entwickelt wurde, die Schnelligkeit, Anpassungsfähigkeit und intelligente Automatisierung auf dem Goldmarkt wünschen. Er wurde für den M1-Zeitrahmen entwickelt und kombiniert eine strukturierte Grid-Logik mit einem hochintelligenten Risikosystem, das sich sofort an den von Ihnen gewählten Stil anpass
Gold Aurefix
Mose' Panizza
Experten
MEGA 30% RABATT AUF ALLE ROBOTER! GOLD AUREFIX - Die Elite der Goldhandelsintelligenz Die neue Ära der algorithmischen XAUUSD-Meisterschaft beginnt jetzt. GOLD AUREFIX ist ein ultra-raffinierter Expert Advisor für Trader, die in der volatilen Welt des XAUUSD Intelligenz, Stabilität und Hochleistungsausführung verlangen. Er wurde für den M1-Zeitrahmen entwickelt und integriert eine fortschrittliche Volatilitätsabbildungslogik, eine intelligente Ausbruchserkennung, von Deep Learning inspirie
Eurusd Vs Audusd
Mose' Panizza
Experten
MEGA 30% RABATT AUF ALLE ROBOTER! EURUSD vs AUDUSD - Die ultimative Dual-Pair Forex Intelligence Engine EURUSD vs AUDUSD ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der mit außergewöhnlicher Präzision auf zwei der meistgehandelten Währungspaare auf dem Forex-Markt arbeitet. Er wurde speziell entwickelt, um den Handel mit zwei Paaren zu dominieren, und bietet eine überragende Genauigkeit bei Ein- und Ausstiegen, während er sein Verhalten durch seine internen intelligenten Systeme dynamisch anpas
Gold Aurefix MT5
Mose' Panizza
Experten
GOLD AUREFIX MT5 Fortschrittliches algorithmisches Handelssystem für XAUUSD GOLD AUREFIX MT5 stellt die nächste Generation des algorithmischen Handels für Gold (XAUUSD) dar und wurde für Händler entwickelt, die Präzision, Anpassungsfähigkeit und eine professionelle Ausführung unter schnell wechselnden Marktbedingungen suchen. Dieser Expert Advisor wurde speziell für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt und kombiniert eine intelligente Preis-Aktions-Logik mit adaptiven Marktfiltern, um in unte
Bitcoin Et Futurum MT5
Mose' Panizza
Experten
BITCOIN ET FUTURUM MT5 - Die Zukunft des Krypto-Scalpings beginnt jetzt BITCOIN ET FUTURUM MT5 ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem für Bitcoin (BTC) und die wichtigsten Krypto-CFDs, das für Händler entwickelt wurde, die Geschwindigkeit, Präzision und eine stabile Ausführung unter hochvolatilen Marktbedingungen wünschen. Dieser für die MetaTrader 5-Umgebung optimierte EA kombiniert eine volatilitätssensitive Preisaktionslogik , eine Ausbruchsbestätigung und ein adaptives Hande
Forex Invictus
Mose' Panizza
Experten
FOREX INVICTUS MT5 - Die ultimative Forex Intelligence Engine der nächsten Generation FOREX INVICTUS MT5 ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der exklusiv für MetaTrader 5 entwickelt wurde, um Präzision, Stabilität und intelligente Automatisierung auf dem Forex-Markt zu bieten. FOREX INVICTUS MT5 wurde entwickelt, um moderne Handelsbedingungen zu beherrschen, und kombiniert fortschrittliche Marktanalyse , dynamisches Risikomanagement und adaptive Ausführungslogik, um selbst in volat
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension