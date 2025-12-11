⚡ MEGA 30% RABATT AUF ALLE ROBOTER! ⚡

EURUSD vs AUDUSD - Die ultimative Dual-Pair Forex Intelligence Engine

EURUSD vs AUDUSD ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der mit außergewöhnlicher Präzision auf zwei der meistgehandelten Währungspaare auf dem Forex-Markt arbeitet.

Er wurde speziell entwickelt, um den Handel mit zwei Paaren zu dominieren, und bietet eine überragende Genauigkeit bei Ein- und Ausstiegen, während er sein Verhalten durch seine internen intelligenten Systeme dynamisch anpasst.

Optimiert für denM1/M5-Zeitrahmen, verbindet dieser EA schnelle Marktinterpretation mit leistungsstarker risikobasierter Ausführung.

Seine Standardeinstellungen skalieren das Risiko automatisch auf der Grundlage des Kontostandes, während der integrierte StopLoss%, die Bar-Count-Filterung, der Volatilitäts-Scanner und eine vollständige Suite interner Tools sicherstellen, dass das System stabil, reaktiv und unglaublich präzise bleibt.

Die Architektur des Systems ist auf EURUSD und AUDUSD ausgelegt und konzentriert sich ausschließlich auf diese Symbole, um maximale Effizienz und konstante Leistung zu gewährleisten.

Eine einzigartige MagicNumber garantiert einen sauberen und konfliktfreien Betrieb, selbst wenn mehrere Konfigurationen laufen.

EURUSD vs AUDUSD wurde für Trader entwickelt, die kompromisslose Leistung, Stabilität und intelligente Automatisierung verlangen.

🚀 Was macht EURUSD vs AUDUSD so außergewöhnlich?

⚡ Ultraschnelle Dual-Pair-Ausführung

Liest und reagiert auf Mikro-Bewegungen auf EURUSD und AUDUSD gleichzeitig.

🧠 Intelligente Risikoskalierung & StopLoss%-Kontrolle

Das Risiko passt sich automatisch der Kontogröße an, mit flexibler SL-Prozentverwaltung.

🎛️ Fortgeschrittenes Einstiegssystem

Beinhaltet Bar-Count-Filterung, Volatilitäts-Scanning, präzise Trigger-Logik und Stabilitätsprüfungen.

🔁 Vollständig integrierte interne Tools

Dynamische Trailing-Engine, Break-Even-Logik, Spread-Filter, Sitzungsregeln und viele andere eingebettete Schutzmodule.

🔒 Sicher, effizient, intelligent

Entwickelt für moderne Marktbedingungen mit optimierter Entscheidungsfindung und risikoadaptivem Verhalten.

💼 Unterstützte Symbole

✔️ EURUSD

✔️ AUDUSD (AUDCAD-GBPUSD-XAUUSD ADDED)

🛠️ Kernfunktionalitäten

Risikobasierte Ausfälle, die an das Kontokapital gebunden sind

StopLoss%-Engine für kontrolliertes Engagement

Bar-Count-Eingabe-Scanner

Integrierter Volatilitätsdetektor

Dynamisches Trailing-System

MagicNumber für Multi-Instanz-Setups

Spread- und Session-Schutz

Schnelle Verarbeitung und ultra-leichte Ausführung

📊 Empfohlene Einstellungen

Zeitrahmen: M1/M5/M15/H1

Empfohlenes Mindestkapital: 1000 $/£

Broker: Jeder (RAW/ECN empfohlen)

Hebelwirkung: Beliebig

VPS: Sehr empfehlenswert für optimale Leistung

⚠️ Wichtiger Hinweis

EURUSD vs AUDUSD ist ein professioneller Algorithmus.

Er ist zwar extrem leistungsfähig, erfordert aber einen verantwortungsvollen Umgang mit ihm, ein angemessenes Geldmanagement und ein Bewusstsein für die Risiken.

Testen Sie den Algorithmus immer erst in der Demo-Version, bevor Sie live gehen, und passen Sie die Risikoeinstellungen auf der Grundlage Ihrer Erfahrungen an.

📩 Support & Community

Für Hilfe, Einrichtung, zusätzliche Roboter oder neue Versionen.

