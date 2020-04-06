Gold Invertio scalping

⚡ MEGA 30% RABATT AUF ALLE ROBOTER! ⚡

Gold Invertio Scalp - XAUUSD Scalping EA der nächsten Generation

Gold Invertio Scalp ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der für Trader entwickelt wurde, die einen professionellen, präzisen und kompromisslosen Ansatz für den algorithmischen Handel mit XAUUSD suchen.

Dieses vollautomatische System wurde für den M1-Zeitrahmen entwickelt und verwendet eine fortschrittliche Breakout-Erkennung, eine dynamische Trailing-Logik und ein intelligentes Risikomanagement - ohne Martingale-, Grid- oder Durchschnittsstrategien, die das Kapital gefährden.

Seine modulare Architektur ermöglicht es dem EA, sich an wechselnde Marktbedingungen anzupassen, operative Fehler zu minimieren und die vollständige Einhaltung von Broker-Beschränkungen zu gewährleisten. Er funktioniert mit jedem Broker und ist mit allen Leverage-Einstellungen kompatibel, was Ihnen volle Flexibilität für den Live-Handel bietet.

Der Algorithmus ist für Konten mit niedrigen Spreads und minimalen Kommissionen optimiert, was für nachhaltiges und profitables Scalping unerlässlich ist.

⚠️ Wichtiger Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Backtests (im Tick-Modus) oder Demoläufe ohne das von mir zur Verfügung gestellte korrekte Setup möglicherweise nicht starten, fehlerhaft laufen oder Fehler produzieren.

Warum Gold Invertio Scalp wählen?

🚀 Ultraschnelle Ausführung: Reagiert sofort auf Ausbruchsniveaus mit schnellen Bestätigungsfenstern.

🧠 Intelligente SL-Verwaltung: setzt und verfolgt automatisch den Stop-Loss in Übereinstimmung mit dem StopLevel und FreezeLevel des Brokers und vermeidet "ungültige Stops"-Fehler.

🔒 Integriertes Risikomanagement: unterstützt feste Lots oder dynamische Lot-Berechnung auf Basis der verfügbaren Margin, mit eingebauten Sicherheitskontrollen zur Vermeidung von Überrisiken.

🎯 Präzise Eingaben: Das Bestätigungssystem validiert Ausbrüche, bevor Aufträge platziert werden, mit ultraschnellem Verfall von schwebenden Aufträgen.

⚡ Dynamisches Trailing: Folgt dem Marktpreis Tick für Tick unter Verwendung von Kerzen-Hochs/Tiefs, einschließlich BreakEven-Logik.

🛡️ Sichere Strategie: keine Martingale, kein Grid, keine riskanten Mittelwertbildungstechniken.

Erweiterte Funktionen

Automatische Kontrolle des maximalen Spreads und der Handelszeiten.

Vollständiges Pending-Order-Management mit sicherer Stornierung von ungültigen Tickets.

Anti-Fehler-System für schwierige Marktbedingungen (geringe Liquidität, Freeze-Levels, unzureichende Margin).

Broker-unabhängig, aber optimiert für RAW/ECN-Konten.

Leichter und effizienter Algorithmus mit minimalem CPU/RAM-Verbrauch.

Anforderungen und Empfehlungen

📊 Empfohlener Zeitrahmen: M1

💰 Mindestkapital: 500 € / $

🏦 Kontotyp: beliebiger Broker, empfohlen RAW/ECN mit niedrigen Spreads

⚡ Hebelwirkung: beliebig

Die wichtigsten Funktionen im Überblick

Ultra-intelligenter Trailing Stop basierend auf Kerzen-Hochs/Tiefs

Automatischer Broker-konformer Stop Loss

Konfigurierbarer BreakEven mit Offset

Breakout-Bestätigung vor Ordererteilung

Pending Orders mit schnellem Verfall zur Vermeidung veralteter Positionen

Limit für maximal offene Trades

Dynamischer Spread-Filter

Automatisches Lot-Management (fest oder margenbasiert)

Vollständiger Schutz gegen: Ungültige Stops Unzureichende Mittel Änderungen von Null-Orders

Keine Martingale, kein Grid, keine Mittelwertbildung

⚠️ Wichtiger Hinweis

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Dieser EA ist ein professionelles Tool, das nur bei zuverlässigen Brokern und unter geeigneten Marktbedingungen eingesetzt werden sollte. Führen Sie immer ausführliche Tests auf einem Demokonto durch, bevor Sie live gehen.

