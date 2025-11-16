Forex Astropya

FOREX ASTROPYA - Die Zukunft des Multi-Currency Forex Scalping

FOREX ASTROPYA ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der für Trader entwickelt wurde, die Geschwindigkeit, Präzision und intelligente Automatisierung auf dem gesamten Forex-Markt verlangen.

Dieser EA wurde für den M1-Zeitrahmen entwickelt und verwendet eine fortschrittliche Multi-Währungs-Breakout-Erkennung, eine dynamische Trailing-Logik und ein adaptives Risikomanagement - alles ohne Martingale, Grid oder Averaging.
Je mehr Währungspaare Sie anbinden, desto leistungsfähiger und effizienter wird FOREX ASTROPYA.

Seine robuste modulare Architektur passt sich sofort an sich ändernde Marktbedingungen an, verhindert Bedienungsfehler und gewährleistet die volle Übereinstimmung mit den Handelsregeln jedes Brokers.
Es ist mit allen Leverage-Levels und Brokern kompatibel und liefert eine konsistente, schnelle Ausführung für Dutzende von Devisenpaaren.

FOREX ASTROPYA wurde für RAW/ECN-Konten mit engen Spreads und niedrigen Kommissionen optimiert und ist für 24/5-Hochfrequenz-Scalping auf den liquidesten Märkten der Welt ausgelegt.

Nach dem Kauf senden Sie mir eine Nachricht, um einen exklusiven Bonus-EA zu erhalten - kostenlos für frühe Käufer!

⚠️ Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie, dass im letzten Abschnitt der Pip-Abstand zwischen den Aufträgen eine brokerspezifische Berechnung verwendet: 200 entspricht 2000 Pips und 20 entspricht 200 Pips. Jeder Broker berechnet die Pips anders, also testen Sie bitte sorgfältig und wählen Sie Ihr eigenes Risikoniveau.
Neue Ergänzungen: XAUUSD und STOPLOSS%.
Viel Spaß beim Handeln!

(Tick-Modus) oder Demoläufe können ohne die von mir bereitgestellte offizielle Konfiguration nicht richtig funktionieren.
Wenn Sie kaufen, kontaktieren Sie mich sofort, um die richtigen Einstellungen und Ihren Bonus-EA zu erhalten.

🔥 Sonderangebot zur Markteinführung 🔥

Originalpreis: $£1500
🎯 Einführungspreis: Riesiger Rabatt jetzt verfügbar!
⏰ Das Angebot gilt bis zum 31. Dezember 2025

👉 Verpassen Sie nicht diese exklusive Gelegenheit für einen frühen Zugang!

🚀 Warum FOREX ASTROPYA wählen?

Extrem schnelle Ausführung
Sofortige Reaktion auf Mikro-Ausbrüche bei mehreren Devisenpaaren gleichzeitig.

🧠 Intelligente Multi-Pair SL & TP Engine
Passt Stop Loss und Take Profit Levels automatisch an die Broker-Limits jedes Symbols an und vermeidet "ungültige Stop"-Fehler.

🔒 Adaptives Risikomanagement
Unterstützt feste Lots oder dynamische Lot-Berechnung auf Basis der verfügbaren Marge, mit integrierten Kapitalschutzsystemen.

🎯 Hochpräzise Einstiegslogik
Validiert Ausbruchsbedingungen, bevor Aufträge erteilt werden, und filtert Signale geringer Qualität heraus.

💨 Dynamische Trailing-Technologie
Tick-by-Tick-Trailing-Stop basierend auf Kerzen-Hochs/Tiefs, mit intelligenter BreakEven-Aktivierung.

🛡️ Sichere & professionelle Strategie
Kein Martingal
Kein Raster
Keine Mittelwertbildung
100% regelbasierte Risikokontrolle

⚙️ Erweiterte Funktionalitäten

  • Automatische Spread- und Session-Filterung

  • Intelligentes Management des Lebenszyklus ausstehender Aufträge

  • Anti-Fehler-System für schnelle Märkte und geringe Liquidität

  • Optimiert für RAW/ECN-Broker

  • Ultra-leichte Ausführung mit minimaler CPU/RAM-Nutzung

💼 Anforderungen & Empfehlungen

⏱️ Zeitrahmen: M1
💰 Mindestguthaben: 1000 $/£ (BESSER MEHR)
🏦 Brokertyp: Beliebig (RAW/ECN empfohlen)
Leverage: Beliebig

Empfohlene Hauptpaare:
EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, NZDUSD, GBPJPY
...und viele mehr (der EA funktioniert besser, je mehr Symbole Sie anhängen).

⚠️ Risikohinweis

Der Devisenhandel birgt Risiken. FOREX ASTROPYA ist ein professionelles Tool, das für verantwortungsbewusste und erfahrene Trader gedacht ist.
Führen Sie vor dem Live-Handel immer vollständige Tests auf einem Demokonto durch.

📩 Unterstützung & Gemeinschaft

Für Hilfe bei der Einrichtung, Fragen und Zugang zu exklusiven EAs.

