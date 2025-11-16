⚡ MEGA 30% RABATT AUF ALLE ROBOTER! ⚡

FOREX ASTROPYA - Die Zukunft des Multi-Currency Forex Scalping

FOREX ASTROPYA ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der für Trader entwickelt wurde, die Geschwindigkeit, Präzision und intelligente Automatisierung auf dem gesamten Forex-Markt verlangen.

Dieser EA wurde für den M1-Zeitrahmen entwickelt und verwendet eine fortschrittliche Multi-Währungs-Breakout-Erkennung, eine dynamische Trailing-Logik und ein adaptives Risikomanagement - alles ohne Martingale, Grid oder Averaging.

Je mehr Währungspaare Sie anbinden, desto leistungsfähiger und effizienter wird FOREX ASTROPYA.

Seine robuste modulare Architektur passt sich sofort an sich ändernde Marktbedingungen an, verhindert Bedienungsfehler und gewährleistet die volle Übereinstimmung mit den Handelsregeln jedes Brokers.

Es ist mit allen Leverage-Levels und Brokern kompatibel und liefert eine konsistente, schnelle Ausführung für Dutzende von Devisenpaaren.

FOREX ASTROPYA wurde für RAW/ECN-Konten mit engen Spreads und niedrigen Kommissionen optimiert und ist für 24/5-Hochfrequenz-Scalping auf den liquidesten Märkten der Welt ausgelegt.

⚠️ Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie, dass im letzten Abschnitt der Pip-Abstand zwischen den Aufträgen eine brokerspezifische Berechnung verwendet: 200 entspricht 2000 Pips und 20 entspricht 200 Pips. Jeder Broker berechnet die Pips anders, also testen Sie bitte sorgfältig und wählen Sie Ihr eigenes Risikoniveau.Neue Ergänzungen: XAUUSD und STOPLOSS%.Viel Spaß beim Handeln!

(Tick-Modus) oder Demoläufe können ohne die von mir bereitgestellte offizielle Konfiguration nicht richtig funktionieren.

⚡ Extrem schnelle Ausführung

Sofortige Reaktion auf Mikro-Ausbrüche bei mehreren Devisenpaaren gleichzeitig.

🧠 Intelligente Multi-Pair SL & TP Engine

Passt Stop Loss und Take Profit Levels automatisch an die Broker-Limits jedes Symbols an und vermeidet "ungültige Stop"-Fehler.

🔒 Adaptives Risikomanagement

Unterstützt feste Lots oder dynamische Lot-Berechnung auf Basis der verfügbaren Marge, mit integrierten Kapitalschutzsystemen.

🎯 Hochpräzise Einstiegslogik

Validiert Ausbruchsbedingungen, bevor Aufträge erteilt werden, und filtert Signale geringer Qualität heraus.

💨 Dynamische Trailing-Technologie

Tick-by-Tick-Trailing-Stop basierend auf Kerzen-Hochs/Tiefs, mit intelligenter BreakEven-Aktivierung.

🛡️ Sichere & professionelle Strategie

Kein Martingal

Kein Raster

Keine Mittelwertbildung

100% regelbasierte Risikokontrolle

Automatische Spread- und Session-Filterung

Intelligentes Management des Lebenszyklus ausstehender Aufträge

Anti-Fehler-System für schnelle Märkte und geringe Liquidität

Optimiert für RAW/ECN-Broker

Ultra-leichte Ausführung mit minimaler CPU/RAM-Nutzung

⚙️

⏱️ Zeitrahmen: M1

💰 Mindestguthaben: 1000 $/£ (BESSER MEHR)

🏦 Brokertyp: Beliebig (RAW/ECN empfohlen)

⚡ Leverage: Beliebig

Empfohlene Hauptpaare:

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, NZDUSD, GBPJPY

...und viele mehr (der EA funktioniert besser, je mehr Symbole Sie anhängen).

⚠️ Risikohinweis

Der Devisenhandel birgt Risiken. FOREX ASTROPYA ist ein professionelles Tool, das für verantwortungsbewusste und erfahrene Trader gedacht ist.

Führen Sie vor dem Live-Handel immer vollständige Tests auf einem Demokonto durch.

