FOREX INVICTUS MT5 - Die ultimative Forex Intelligence Engine der nächsten Generation ⚡

FOREX INVICTUS MT5 ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der exklusiv für MetaTrader 5 entwickelt wurde, um Präzision, Stabilität und intelligente Automatisierung auf dem Forex-Markt zu bieten.

FOREX INVICTUS MT5 wurde entwickelt, um moderne Handelsbedingungen zu beherrschen, und kombiniert fortschrittliche Marktanalyse, dynamisches Risikomanagement und adaptive Ausführungslogik, um selbst in volatilen Umgebungen hochwertige Einstiege und kontrollierte Ausstiege zu erzielen.

Dieser EA ist für schnelle Zeitrahmen optimiert und nutzt die verbesserte Engine von MT5, um Marktdaten mit extremer Effizienz zu verarbeiten.

Sein intelligentes Risikosystem passt das Engagement automatisch auf der Grundlage des Kontostandes an, während die integrierte StopLoss%-Engine, die Barcount-Filterung, die Volatilitätserkennung und mehrere interne Sicherheitsvorkehrungen das Handelsverhalten stabil, reaktiv und hochpräzise halten.

FOREX INVICTUS MT5 unterstützt alle Devisensymbole, einschließlich Majors, Minors und ausgewählte volatile Paare.

Je mehr Symbole Sie hinzufügen, desto mehr Marktdaten analysiert der Algorithmus, was seine Gesamteffektivität erhöht.

Ein einzigartiges MagicNumber-System sorgt für einen sauberen, konfliktfreien Betrieb, selbst wenn mehrere Setups gleichzeitig ausgeführt werden.

FOREX INVICTUS MT5 wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Ausfallsicherheit und totale Kontrolle verlangen, und stellt die Evolution des professionellen automatisierten Handels dar.





Optimale Einstellung (3 Parameter)

Um diebeste Leistung in Demo und Live zu erzielen, erfordert dieser EA eine schnelle Optimierung vonnur 3 Schlüsseleingaben, die auf den Bedingungen Ihres Brokers basieren (Spread, Ausführung, Symbolspezifikation).

Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine Nachricht direkt über den MQL5 Market Private Chat und ich werde Ihnen die empfohlenen Werte für Ihr Konto/Broker zusenden.

Warum das wichtig ist: Verschiedene Broker verwenden unterschiedliche Symbolformate, Spreads und Ausführungsregeln. Die Anpassung dieser 3 Eingaben stellt sicher, dass der EA reibungslos und konsistent funktioniert.





🚀 Was macht FOREX INVICTUS MT5 so außergewöhnlich?

⚡ Ultraschnelle Multi-Currency-Ausführung (MT5 Engine)

Verarbeitet und reagiert blitzschnell auf Echtzeit-Kursbewegungen über mehrere Symbole hinweg.

🧠 Intelligente Risikoskalierung & StopLoss%-Kontrolle

Passt das Risiko automatisch an die Kontogröße an und gewährleistet so ein konsistentes Engagement und Kapitalschutz.

🎛️ Fortgeschrittenes Entry & Market Filtering System

Umfasst Bar-Count-Logik, Volatilitäts-Scanning, Präzisions-Trigger und Stabilitätsüberprüfung vor der Ausführung.

🔁 Vollständig integrierte Schutz-Tools

Dynamischer Trailing-Stop, Break-Even-Logik, Spread-Filter, Sitzungsregeln und mehrere interne Sicherheitsmodule.

🔒 Robust, adaptiv, professionell

Entwickelt für moderne Forex-Bedingungen mit optimierter Entscheidungsfindung und adaptivem Verhalten.

💼 Unterstützte Forex-Symbole

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, NZDUSD, GBPJPY, und viele mehr.

🛠️ Kernfunktionalitäten

Automatische Risikoskalierung basierend auf dem Kontostand

StopLoss%-Engine für kontrolliertes Engagement

Bar-Count-Eintragsscanner

Integrierter Volatilitätsdetektor

Dynamisches Trailing- und Break-Even-System

MagicNumber für die Verwendung mehrerer Instanzen

Spread- & Trading-Session-Schutz

Schnelle Verarbeitung & ultraleichte MT5-Ausführung



📌 Wichtiger Einrichtungshinweis (Demo & Live) ✅ Für den normalenDemo / Live-Handel setzen Sie:

MarketValidationGuard = false (Standardverhalten: Marktvalidierung = TRUE / Realer Handel = FALSE)



📊 Empfohlene Einstellungen

Plattform: MetaTrader 5 (MT5)

Zeitrahmen: M1/M5 (optimiert für Präzision)

Empfohlenes Kapital: 500 $/£ und mehr

Broker: Jeder (RAW / ECN empfohlen)

Hebelwirkung: Beliebig

VPS: Dringend empfohlen für beste Performance

⚠️ Wichtiger Hinweis

FOREX INVICTUS MT5 ist ein professioneller Handelsalgorithmus.

Obwohl er extrem leistungsfähig ist, erfordert er eine verantwortungsvolle Nutzung, ein angemessenes Geldmanagement und Risikobewusstsein.

Testen Sie vor dem Live-Handel immer auf einem Demokonto und passen Sie die Risikoparameter entsprechend Ihrer Erfahrung an.